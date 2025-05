Beleza B+: Cabelos fortes e brilhantes: saiba como a alimentação influência na saúde dos fios

Gastronomia

Aprenda a receita exclusiva do especialista para a sopa paraguaia

O renomado chef sul-mato-grossense Paulo Machado será um dos grandes destaques do Fórum Lide COP30, realizado pelo Lide, pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems) e pelo governo do Estado, com agenda no período de 29/5 a 31/5, em Bonito.

Reconhecido como embaixador da culinária pantaneira, Machado assinará o menu do Jantar Pantaneiro, evento de abertura oficial do fórum, nesta quinta-feira, às 20h30min, no Restaurante Piraputanga, localizado no Hotel Zagaia. No dia seguinte, o chef também conduz o almoço do evento.

O Fórum Lide COP30 reunirá líderes políticos, empresariais e especialistas para debater o protagonismo brasileiro na COP30, com foco em temas como energia, alimentação e meio ambiente.

Entre os confirmados estão o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, o governador do Pará, Helder Barbalho, o fundador e co-chairman do Lide, João Doria, o presidente do Lide-MS, Aurélio Rocha, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, e o ex-presidente do Brasil Michel Temer. O evento será transmitido ao vivo pelo site www.aovivo.lide.com.br.

TRAJETÓRIA

Natural de Campo Grande, Paulo Machado é formado em gastronomia pelo Institut Paul Bocuse, na França, e é fundador do Instituto Paulo Machado. Sua trajetória inclui participações em eventos internacionais, como a ITB Berlim, e o lançamento do livro "La Cocina del Pantanal: Los Sabores de la Transhumancia" na Embaixada do Brasil em Madri.

Além disso, Machado é apresentador dos programas "Food Safaris", no canal Modo Viagem Globoplay, e do reality "Sabor à Prova", na Rede Record MS. O chef lançou recentemente seu novo canal no Youtube. Entre as honrarias que recebeu, Machado já foi homenageado com o Colar do Mérito Pantaneiro e a Ordem de Rio Branco.

O JANTAR

O Jantar Pantaneiro promete oferecer uma experiência sensorial única, destacando ingredientes e técnicas tradicionais da culinária do Pantanal, como o arroz carreteiro, a chipa e o caribéu. Com essa participação, Machado reforça o seu compromisso em promover a identidade gastronômica de Mato Grosso do Sul no cenário nacional e internacional.

"Levar a gastronomia pantaneira para um evento que dialoga com sustentabilidade e futuro, como o Fórum Lide COP 30, é uma honra e uma responsabilidade. Em Bonito, onde a natureza se impõe com beleza e força, nosso menu é um convite à memória, à biodiversidade e à tradição alimentar do Pantanal. Cada prato carrega histórias de comitivas, de fogões a lenha, de rios generosos e mãos que sabem temperar com afeto e sabedoria", destaca o chef responsável pela distinta noite pantaneira no Hotel Zagaia.

CHIPAGUAÇU?

Machado conta como chegou ao preparo de sua receita exclusiva que compartilha, nesta edição, com os leitores do Correio B. "Atenção, dentro da minha vasta pesquisa com a cozinha pantaneira, já encontrei diversas versões da tradicional sopa paraguaia. Essa receita é uma adaptação pessoal inspirada em uma que aprendi na Fazenda Pequi, no Pantanal de Aquidauana", relata o chef.

"Curiosamente, ela leva tanto o milho verde quanto a farinha de milho e o fermento, o que lhe confere uma textura única e mais estruturada, lembrando um bolo de milho fofinho. Não se trata exatamente da chipaguaçu, que costuma ser mais cremosa, mas, sim, de uma versão afetiva e saborosa que carrega memórias do campo e o frescor das ervas frescas", diferencia o craque do avental.

"Uma curiosidade é que, quando postei a receita no Instagram do Instituto Paulo Machado, ela foi uma das mais comentadas e inclusive com muita polêmica, pois muitas pessoas não concordam com o uso do fermento na receita tradicional da sopa paraguaia. No entanto, essa é uma técnica interessante e que já testei muitas vezes. Dá uma textura muito interessante e mais homogênea para a receita", garante o chef.

Serviço

Evento: Fórum Lide COP30

Data: de 29/5 a 31/5

Local: Bonito

Jantar de abertura: dia 29/5, às 20h30min, no Restaurante Piraputanga, Hotel Zagaia

Transmissão ao vivo: www.aovivo.lide.com.br

Cardápio do Jantar Pantaneiro

Fórum Lide COP30

Restaurante Piraputanga

Bonito

Quinta-feira (29/5)

Entradas

Shot de tereré - Um brinde gelado à cultura pantaneira e convite à boa conversa.

Sashimi de piloteiro - Tilápia de Mato Grosso do Sul, fresca e servida com shoyu, gengibre, cebola roxa e limão-rosa.

Chipaguaçu - Bolo paraguaio de milho verde, cremoso por dentro e dourado por fora. Sabor de quintal, forno a lenha e memória afetiva.

Principal

Carreteiro de vegetais e ervas frescas

Aligot de mandioca ouro

Penne ao molho de queijo nicola

Arroz no perfume de pequi e chips de mandioca

Pintado ao urucum

Seleção de carnes pantaneiras

Sobremesas

Doce de leite do Rio da Prata

Compota de banana flambada na cachaça

Sorvete de creme

Abacaxi com raspas de limão, hortelã e mel

Sopa paraguaia com azeite de ervas frescas por chef Paulo Machado

Ingredientes

Para a sopa paraguaia

2 colheres (sopa) de azeite de oliva;

1 cebola grande picada;

3 xícaras de milho verde debulhado (fresco ou descongelado);

1 xícara de leite;

4 ovos;

1 colher (chá) de sal;

Pimenta-do-reino a gosto

200 g de queijo meia cura ralado (ou coalho fresco);

1 xícara de creme de leite fresco;

1 colher (chá) de fermento químico;

1 e ½ xícara de farinha de milho (tipo flocada ou média).

Para o azeite de ervas frescas

½ xícara de azeite extravirgem de boa qualidade;

1 colher (sopa) de salsinha picada;

1 colher (sopa) de cebolinha verde picada;

1 colher (sopa) de manjericão fresco (ou hortelã, se quiser um toque pantaneiro);

1 dente de alho pequeno ralado (opcional);

Raspas de ½ limão-cravo (ou tahiti).

Modo de Preparo

Refogue a base: aqueça o azeite em uma panela, doure a cebola e depois acrescente o milho. Refogue por 5 minutos. Reserve e deixe esfriar um pouco. Bata os ingredientes: no liquidificador, bata o milho refogado com o leite, os ovos, o creme de leite e o sal até formar um creme rústico, ainda com pedacinhos de milho. Misture os secos: em uma tigela, junte o creme batido com o queijo ralado, o fermento e a farinha de milho. Misture delicadamente até obter uma massa úmida e uniforme. Asse: transfira para uma assadeira untada e asse em forno preaquecido a 180ºC por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que esteja firme e dourada por cima. Prepare o azeite de ervas: misture todos os ingredientes em um potinho. Deixe descansar por 10 minutos para os sabores se incorporarem. Finalize: sirva a sopa paraguaia morna ou em temperatura ambiente, regada com o azeite de ervas frescas.

Assine o Correio do Estado