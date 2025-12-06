Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Beleza B+: Confira 6 dicas para manter os cabelos saudáveis no verão

No verão, fatores como sol, sal e cloro favorecem a perda de água e nutrientes, tornando os cabelos mais secos, opacos e sem vida.

Flavia Viana

Flavia Viana

06/12/2025 - 17h00
Verão é sinônimo de Sol, mar, piscina e vento, a combinação perfeita para dias incríveis, mas um verdadeiro desafio para os cabelos. A exposição ao sol resseca a fibra capilar e desbota a cor, o sal do mar retira nutrientes e o cloro da piscina danifica a cutícula, deixando os fios porosos e sem brilho.

O resultado é um cabelo mais seco, áspero e difícil de desembaraçar. A boa notícia é que, com os produtos certos e alguns hábitos simples, é possível curtir a estação mais quente do ano sem abrir mão de fios saudáveis e cheios de brilho. Suzane Carvalho gestora educacional da Prohall Professional dá as dicas:

1. Hidratação e nutrição frequentes garantem fios saudáveis

No verão, fatores como sol, sal e cloro favorecem a perda de água e nutrientes, tornando os cabelos mais secos, opacos e sem vida. Para evitar o ressecamento e preservar o brilho, a recomendação é investir em máscaras hidratantes e nutritivas, priorizando fórmulas voltadas à hidratação e reposição lipídica.

Entre os ativos mais eficazes estão os óleos vegetais nobres, como coco, argan e buriti, que formam uma película protetora capaz de reduzir a perda de água e manter a luminosidade natural. Já os aminoácidos e proteínas, como queratina, colágeno e sericina, atuam na reparação da fibra capilar, reforçando sua resistência e elasticidade.

2- Proteção solar para os fios

Os cabelos também necessitam de proteção contra os raios UV. Produtos como leave-ins, cremes e sprays com filtro solar devem ser utilizados e reaplicados sempre que houver exposição ao sol. Itens como filtros UV e antioxidantes, incluindo vitamina E, pantenol e extrato de chá verde, contribuem prevenindo o desbotamento da cor e o enfraquecimento dos fios.

3- Enxaguar após o mergulho

Após o contato com água do mar ou de piscinas, recomenda-se enxaguar os fios com água doce para eliminar resíduos de sal e cloro, que tornam os fios porosos e opacos. Esse cuidado simples ajuda a manter as cutículas fechadas e preserva a integridade do fio. Para quem frequenta praia ou piscina, o enxágue seguido da reaplicação de protetor capilar antes da exposição solar é essencial.

4 - Reforçar os tratamentos adequados a cada tipo de fio

Cabelo com química, como coloração, alisamento ou descoloração, apresenta a estrutura fragilizada, com cutículas mais abertas e menor retenção hídrica. Nesses casos, produtos reconstrutores contendo aminoácidos e proteínas fortalecem a fibra, podendo ser combinados com tratamentos nutritivos que devolvem maciez e elasticidade. Por outro lado, os naturais tendem a se beneficiar de hidratações leves e regulares, que ajudam a manter o balanço e a leveza dos fios. Em ambos os tipos de cabelo, a utilização de produtos de qualidade que aliem proteção e tratamento diário contribui para a saúde e a resistência.

5- Evitar mitos e excessos

Entre os equívocos mais comuns no cuidado do cabelo durante o verão estão a substituição do tratamento por óleos ou finalizadores, que formam apenas uma camada superficial sem repor água e nutrientes essenciais, e a redução na frequência de lavagens, que pode levar ao acúmulo de sal, cloro e suor, provocando descamação e irritação no couro cabeludo. Outro erro frequente é a aplicação indiscriminada de máscaras capilares, sem considerar a real necessidade do fio: hidratação, nutrição ou reconstrução, o que pode resultar em sobrecarga e perda de movimento.

6 - Tratar o cabelo como a pele: hidratar, proteger e reaplicar

A melhor forma de evitar danos é prevenir.  A manutenção da saúde capilar durante o verão requer cuidados semelhantes aos aplicados à pele: hidratação, proteção e reaplicação constante. Produtos como leave-ins com filtro solar contribuem para o cuidado diário, enquanto o enxágue dos fios após o mergulho remove resíduos de sal e cloro. A adoção de uma rotina equilibrada que combine hidratação, nutrição e reconstrução ajuda a minimizar danos, mantendo os cabelos saudáveis mesmo sob exposição intensa ao sol.

EXPANSÃO

Taco Bell: rede californiana de fast-food chega a MS

Estreia no Estado reforça estratégia de crescimento da empresa de fast-food, que completou nove anos de operação no País

06/12/2025 10h30

Além dos itens salgados, a rede também conta com opções de sobremesas, como nachos doces, chocodilla de Ovomaltine e mini burrito de Kit Kat

Além dos itens salgados, a rede também conta com opções de sobremesas, como nachos doces, chocodilla de Ovomaltine e mini burrito de Kit Kat Divulgação

A primeira unidade da Taco Bell – rede californiana com cardápio inspirado na culinária mexicana – em Mato Grosso do Sul já está em funcionamento, desde a semana passada, no Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande.

O investimento foi de R$ 1,7 milhão, segundo a assessoria da franquia. É um novo capítulo no plano de expansão da rede no Brasil, com ampliação da presença no Centro-Oeste, onde já conta com unidades em Goiás e Distrito Federal.

A empresária Illya Razuk, responsável pela franquia em Campo Grande, adianta que, até o fim deste mês, mais uma loja deverá entrar em funcionamento na Capital. A segunda unidade da Taco Bell será inaugurada na esquina da Rua Barão do Rio Branco com a Praça Belmar Fidalgo, onde funcionava a hamburgueria Standard Burger.

A estreia no Estado reforça a estratégia de crescimento da Taco Bell, que completou nove anos de operação no País e já conta com mais de 30 restaurantes distribuídos entre São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás e Distrito Federal, com foco em shoppings centers e polos de alto fluxo urbano.

Uma ação institucional marcou a inauguração da Taco Bell do Shopping Norte Sul Plaza, presenteando os 100 primeiros clientes com um kit especial da marca. Os clientes também puderam degustar nachos com molhos, como guacamole, nacho cheese e sour cream.

Com 69 m², a nova loja apresenta o conceito arquitetônico mais recente da marca, “que une o estilo urbano e jovem à identidade californiana descontraída. O espaço foi projetado para oferecer uma experiência imersiva, com ambiente moderno e atendimento versátil”, tanto para quem deseja consumir no local quanto para quem prefere o delivery na região.

“A Taco Bell tem uma expansão consistente no País e chegou a vez de Mato Grosso do Sul conhecer o nosso tempero. Campo Grande é um mercado estratégico, com grande potencial de consumo e crescimento, e permitirá que mais brasileiros conheçam a proposta divertida e saborosa que define a nossa marca”, destaca Renata Galvão, diretora-geral da Taco Bell Brasil.

CARDÁPIO

O cardápio traz produtos como os tacos, burritos e quesadillas, que são preparados na hora com ingredientes frescos e vendidos individualmente ou dentro de combos e boxes. Com menu personalizável, os clientes têm a opção de substituir a proteína animal de qualquer produto por feijão, indicado para os vegetarianos. 

Além dos itens salgados, a rede também conta com opções de sobremesas, como nachos doces, chocodilla de Ovomaltine e mini burrito de Kit Kat.

O funcionamento da Taco Bell no Shopping Norte Sul Plaza é de segunda-feira a domingo, das 11h às 21h. O Shopping Norte Sul Plaza fica na Avenida Ernesto Geisel, nº 2.300, Jockey Clube.

ALIMENTAÇÃO E SAÚDE

Médica explica efeitos, limites e alternativas para substância presente no café que é estimulante

Especialista substância presente no café que funciona como estimulante do sistema nervoso central e alerta para os riscos do consumo excessivo, apresentando estratégias nutricionais para manter a energia corporal

06/12/2025 09h00

A cafeína pode favorecer o desempenho, mas, em excesso, pode gerar efeitos adversos, como insônia, ansiedade, taquicardia e irritabilidade

A cafeína pode favorecer o desempenho, mas, em excesso, pode gerar efeitos adversos, como insônia, ansiedade, taquicardia e irritabilidade Divulgação

Continue Lendo...

O café é presença constante na rotina dos brasileiros e, para muitos, é indispensável para começar o dia. A substância responsável por essa sensação é a cafeína, um estimulante natural do sistema nervoso central que aumenta o estado de alerta, melhora a concentração e reduz a percepção de fadiga.

A nutricionista Paula Daiany Gonçalves Macedo explica que, em estudantes universitários, por exemplo, o consumo diário de cafeína pode favorecer o desempenho em períodos de estudo prolongados. “Mas, em excesso, pode gerar efeitos adversos, como insônia, ansiedade, taquicardia e irritabilidade”, alerta Paula, que também é professora em curso superior da área.

De acordo com a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA) e o FDA – agência federal dos EUA que regulamenta alimentos, medicamentos e outros produtos com o objetivo de proteger a saúde pública –, o limite seguro de consumo para adultos saudáveis é de até 400 mg de cafeína por dia, o que equivale a aproximadamente duas a quatro xícaras de café. Acima desse valor, crescem os riscos de efeitos colaterais relacionados ao sistema nervoso e cardiovascular.

ABSTINÊNCIA

No Brasil, pesquisas apontam que mais da metade dos jovens adultos consome cafeína diariamente, e muitos ultrapassam esse limite em períodos de provas ou longas jornadas de trabalho.

A especialista alerta que o problema começa quando a pessoa passa a depender da substância para realizar tarefas cotidianas. “Nesse ponto, há perda de controle sobre a quantidade ingerida”, ressalta.

O uso frequente de cafeína pode levar à tolerância, exigindo doses cada vez maiores para se obter o mesmo efeito estimulante.

Quando o consumo se torna excessivo, surgem sinais como insônia, palpitações, nervosismo, dores de cabeça e alterações gastrointestinais. Já a redução brusca da ingestão pode desencadear a chamada síndrome de abstinência, caracterizada por fadiga intensa, dificuldade de concentração, irritabilidade e mudanças de humor.

ALTERNATIVAS

Para manter a energia e o foco sem depender apenas do café, Paula recomenda algumas estratégias nutricionais e comportamentais. Entre elas está a redução gradual da cafeína, substituindo parte do café por blends de chás aromáticos e funcionais, como chá verde com especiarias ou rooibos, que são saborosos e mais suaves.

Preparações modernas como o chai latte – bebida de origem indiana, com chá preto, especiarias, canela, gengibre, mel e leite – também têm ganhado espaço como alternativa natural.

Além disso, é importante fracionar refeições ao longo do dia, evitar longos períodos em jejum, priorizar alimentos ricos em fibras e proteínas magras, incluir oleaginosas e frutas secas, manter boa hidratação e investir em alimentos que favoreçam a função cognitiva, como banana e aveia.

Paula Daiany reforça que práticas de estilo de vida saudável, como atividade física regular e higiene do sono, são fundamentais para sustentar energia e disposição de forma equilibrada.

“Quando falamos em bem-estar, não se trata apenas de cortar a cafeína, mas de adotar hábitos que promovam vitalidade e equilíbrio de maneira natural”, conclui.

Chai latte

Ingredientes:

A cafeína pode favorecer o desempenho, mas, em excesso, pode gerar efeitos adversos, como insônia, ansiedade, taquicardia e irritabilidade

> 360 ml de água;
> 1 saquinho de chá preto;
> 1 canela em pau;
> 1 fatia de gengibre;
> 3 cravos;
> 2 anis estrelados;
> 3 unidades de cardamomo;
> 1 colher (sopa) de mel;
> 360 ml de leite.

Modo de Preparo:

Coloque a água na chaleira elétrica e ligue-a para aquecer.

Deixe a água ferver. Quando a chaleira desligar, despeje-a em um recipiente.

Adicione o saquinho de chá preto à água quente na panela e deixe-o em infusão por cerca de 4 a 5 minutos para extrair o sabor.

Enquanto o chá está em infusão, adicione a canela em pau, o gengibre, os anis estrelados, os cravos e os cardamomos. Misture bem para incorporar as especiarias. 

Após a infusão, retire o saquinho de chá da panela e coe o chá para remover as especiarias inteiras.

Adoce o chá com uma colher de sopa de mel, ou ajuste a quantidade de mel de acordo com o seu gosto. Mexa até que o mel se dissolva completamente.

Aqueça o leite em uma panela em fogo médio até que esteja bem quente, mas não fervendo. Certifique-se de mexer continuamente para evitar que o leite queime. Adicione o leite à mistura de chá.

Quando o chai latte estiver quente e pronto para ser servido, despeje-o em canecas e aproveite.

Canapé de queijo coalho com melaço de café

A cafeína pode favorecer o desempenho, mas, em excesso, pode gerar efeitos adversos, como insônia, ansiedade, taquicardia e irritabilidade

Ingredientes:

> 1 pacote de queijo coalho cortado em cubinhos;
> 800 ml de melaço de cana;
> 8 colheres (sopa) de suco de limão-cravo (ou outro);
> 2 xícaras de café coado forte.

Modo de Preparo:

Em uma tigela, misture o melaço de cana, o limão e o café até obter um molho homogêneo e reserve.

Numa frigideira ou chapa já quente, adicione um fio de azeite e doure os cubos de queijo coalho dos quatro lados. 

Para montar, disponha os cubos de queijo sobre um recipiente e regue-os com o melaço de café.

Sirva em seguida, quente ou frio.

