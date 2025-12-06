Beleza B+: Confira 6 dicas para manter os cabelos saudáveis no verão

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Verão é sinônimo de Sol, mar, piscina e vento, a combinação perfeita para dias incríveis, mas um verdadeiro desafio para os cabelos. A exposição ao sol resseca a fibra capilar e desbota a cor, o sal do mar retira nutrientes e o cloro da piscina danifica a cutícula, deixando os fios porosos e sem brilho.



O resultado é um cabelo mais seco, áspero e difícil de desembaraçar. A boa notícia é que, com os produtos certos e alguns hábitos simples, é possível curtir a estação mais quente do ano sem abrir mão de fios saudáveis e cheios de brilho. Suzane Carvalho gestora educacional da Prohall Professional dá as dicas:

1. Hidratação e nutrição frequentes garantem fios saudáveis

No verão, fatores como sol, sal e cloro favorecem a perda de água e nutrientes, tornando os cabelos mais secos, opacos e sem vida. Para evitar o ressecamento e preservar o brilho, a recomendação é investir em máscaras hidratantes e nutritivas, priorizando fórmulas voltadas à hidratação e reposição lipídica.



Entre os ativos mais eficazes estão os óleos vegetais nobres, como coco, argan e buriti, que formam uma película protetora capaz de reduzir a perda de água e manter a luminosidade natural. Já os aminoácidos e proteínas, como queratina, colágeno e sericina, atuam na reparação da fibra capilar, reforçando sua resistência e elasticidade.

2- Proteção solar para os fios

Os cabelos também necessitam de proteção contra os raios UV. Produtos como leave-ins, cremes e sprays com filtro solar devem ser utilizados e reaplicados sempre que houver exposição ao sol. Itens como filtros UV e antioxidantes, incluindo vitamina E, pantenol e extrato de chá verde, contribuem prevenindo o desbotamento da cor e o enfraquecimento dos fios.

3- Enxaguar após o mergulho

Após o contato com água do mar ou de piscinas, recomenda-se enxaguar os fios com água doce para eliminar resíduos de sal e cloro, que tornam os fios porosos e opacos. Esse cuidado simples ajuda a manter as cutículas fechadas e preserva a integridade do fio. Para quem frequenta praia ou piscina, o enxágue seguido da reaplicação de protetor capilar antes da exposição solar é essencial.

4 - Reforçar os tratamentos adequados a cada tipo de fio

Cabelo com química, como coloração, alisamento ou descoloração, apresenta a estrutura fragilizada, com cutículas mais abertas e menor retenção hídrica. Nesses casos, produtos reconstrutores contendo aminoácidos e proteínas fortalecem a fibra, podendo ser combinados com tratamentos nutritivos que devolvem maciez e elasticidade. Por outro lado, os naturais tendem a se beneficiar de hidratações leves e regulares, que ajudam a manter o balanço e a leveza dos fios. Em ambos os tipos de cabelo, a utilização de produtos de qualidade que aliem proteção e tratamento diário contribui para a saúde e a resistência.

5- Evitar mitos e excessos

Entre os equívocos mais comuns no cuidado do cabelo durante o verão estão a substituição do tratamento por óleos ou finalizadores, que formam apenas uma camada superficial sem repor água e nutrientes essenciais, e a redução na frequência de lavagens, que pode levar ao acúmulo de sal, cloro e suor, provocando descamação e irritação no couro cabeludo. Outro erro frequente é a aplicação indiscriminada de máscaras capilares, sem considerar a real necessidade do fio: hidratação, nutrição ou reconstrução, o que pode resultar em sobrecarga e perda de movimento.

6 - Tratar o cabelo como a pele: hidratar, proteger e reaplicar

A melhor forma de evitar danos é prevenir. A manutenção da saúde capilar durante o verão requer cuidados semelhantes aos aplicados à pele: hidratação, proteção e reaplicação constante. Produtos como leave-ins com filtro solar contribuem para o cuidado diário, enquanto o enxágue dos fios após o mergulho remove resíduos de sal e cloro. A adoção de uma rotina equilibrada que combine hidratação, nutrição e reconstrução ajuda a minimizar danos, mantendo os cabelos saudáveis mesmo sob exposição intensa ao sol.