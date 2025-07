Beleza B+: Conheça as tendências de cores e técnicas para os cabelos na época mais fria do ano

Correio B+

Especialista afirma que viajar estimula a criatividade e contribui para a saúde mental e o rendimento dos funcionários

Mais do que descanso, as férias podem ser um catalisador de bem-estar emocional, produtividade e conexão entre colaboradores. Com esse olhar, cresce no Brasil a tendência das viagens com propósito, uma estratégia de benefício que tem sido incorporada por empresas para fortalecer a saúde mental, a motivação e até os índices de retenção de talentos.

De acordo com o CEO do Férias & Co., Bruno Carone, o benefício de viagens vem sendo adotado por empresas que desejam transformar o cuidado com os colaboradores em diferencial competitivo.



“Hoje, organizações procuram soluções que ofereçam bem-estar real e contribuam para a retenção e produtividade. As viagens com propósito se encaixam perfeitamente nesse novo cenário corporativo”, afirma.



Viajar reduz o stress

Uma pesquisa global da plataforma de viagens Booking.com, apontou que viajar reduz o estresse, estimula a criatividade e amplia os horizontes culturais, contribuindo para a saúde mental e o rendimento dos funcionários.



Além disso, momentos de descanso promovem um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo e profissionais mais felizes.

Conexão entre propósito e resultados

Um dos exemplos mais marcantes do impacto do benefício de viagens no bem-estar e no engajamento de colaboradores vem da história de Priscila Souza, gerente de Customer Success.



Bem-estar, estímulo e uma surpresa



Graças ao Férias & Co., solução adotada pela empresa onde trabalha para garantir a saúde dos funcionários, Priscila organizou uma viagem inesquecível — e aproveitou o cenário à beira-mar para surpreender a namorada, Letícia Borges, com um pedido de casamento após sete anos de união.

Muito além do lazer, a viagem se tornou um marco afetivo e também um reflexo da conexão positiva entre colaborador e empresa. “Eu faço planilhas, comparo tudo. E quase sempre, o Férias & Co. vence. Usar um benefício do trabalho para viver algo tão significativo torna tudo ainda mais simbólico”, conta Priscila.

Juntas, elas já visitaram destinos como Guarapari, Porto de Galinhas, Buenos Aires e São Paulo, sempre com o apoio do benefício, que oferece créditos exclusivos em hospedagens e passagens aéreas. E os planos continuam: “Parte da nossa lua de mel será em Salvador, também com o Férias & Co.”, comemora.

A história de Priscila exemplifica como estratégias de bem-estar corporativo podem ir além do óbvio, conectando a vida pessoal ao sentimento de pertencimento à organização e fortalecendo a marca empregadora de maneira autêntica.

Retenção, engajamento e marca empregadora

Na ePharma, uma das empresas a implementar o benefício do Férias & Co. por exemplo, esse bem-estar corporativo está confirmado. De acordo com a empresa, ao criar um ambiente que prioriza a felicidade dos nossos colaboradores, houve resultados positivos em retenção de talentos e satisfação no trabalho.



Esses números mostram que a implementação de benefícios relevantes não apenas melhora a felicidade dos colaboradores na companhia, mas também se traduz em uma estratégia eficaz de retenção, com impacto direto na saúde financeira da empresa.

“Em um mercado cada vez mais competitivo por talentos, oferecer experiências que vão além do salário faz toda a diferença. Viagens com propósito se consolidam como uma resposta moderna às demandas de bem-estar, pertencimento e valorização no ambiente de trabalho”, conclui Carone.