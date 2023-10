Correio B+

Conhecida de diversos musicais, a atriz com passagem também pela TV e pela dublagem, comemora atual momento da carreira, repleto de novidades.

Foi ainda na primeira infância que a atriz, cantora, dubladora e arte-educadora Giulia Nadruz se deixou cativar pela dança. A conexão com a arte, iniciada através do Ballet Clássico, logo deu espaço para que outros talentos fossem despertados, como o canto e a interpretação, alimentando a certeza de que havia ali um chamado profissional, capaz até mesmo de interromper um curso de Direito, levado só até o primeiro ano, em função dos primeiros trabalhos com teatro musical.

Conhecida por dar vida a importantes personagens femininas de grandes musicais, a exemplo de Susan de “Tick Tick Boom!”, Molly Jensen de "Ghost", Gabrielle de "Cinderella”, Oona O’neil de “Chaplin”, Condessa de AlmaViva em"As Bodas de Fígaro", Adina em "O Elixir do Amor", Princesa Fiona de “Shrek” e Serena Katz de “Fame”, é com Christine Daaé, na segunda montagem brasileira de “O Fantasma da Ópera”, que ela enxerga um verdadeiro divisor de águas em sua carreira até então.

“Muitos trabalhos foram significativos para mim: ‘Fame’ foi minha primeira protagonista, ‘Shrek’ e ‘Ghost’ marcaram muito minha carreira com personagens icônicas do universo do Teatro Musical e do cinema, mas acredito que ‘O Fantasma da Ópera’ foi o grande marco na minha carreira até o momento. Foi a realização de um grande sonho dar vida à Christine Daaé, que é uma personagem cheia de desafios, um prato cheio para qualquer atriz/cantora, além de ser, lógico, a protagonista do musical mais famoso do mundo. Aprendi muitíssimo nesse projeto e, de fato, me colocou como referência na cena de teatro não só do país, mas também do exterior”, celebra ela.

E tão especial quanto dar vida a pupila do famoso “Anjo da Música” foi viver a mocinha de um dos maiores sucessos compostos por Stephen Sondheim e com canções de Leonard Bernstein. Maria, papel que já foi defendido por Natalie Wood na versão original dos cinemas, em 1961, e, mais recentemente por Rachel Zegler no remake de Steven Spielberg, contou com os contornos de Giulia na nova montagem do clássico, que retornou ao país quase 15 anos depois.



Giulia também adora trabalhar no audio visual...“Eu adoro trabalhar com audiovisual, tenho muita vontade de fazer cinema, ainda é uma área não explorada por mim. Gosto de diversificar, de trabalhar com experiências diferentes, sempre novos desafios", finaliza.

Neste final de semana Giulia encerra a temporada de Funny Girl em São Paulo rumo ao RJ.

Estreado em 1964, Funny Girl tem trilha de Julie Styne, letras de Bob Merrill, texto de Isobel Lennart e foi originalmente estrelado pela grande cantora e atriz Barbra Streisand, que também deu vida à protagonista da história na adaptação para o cinema dirigida por William Wyler em 1968.

Recentemente, o musical ganhou uma nova versão americana que acaba de virar um recorde de bilheteria na Broadway. A montagem é protagonizada por Lea Michelle (que vive papel dos sonhos da sua personagem no seriado Glee, pelo qual a atriz ficou conhecida).

A atriz escolhida para viver o papel da protagonista Fanny Brice na versão brasileira é Giulia Nadruz, que, com apenas 31 anos, tem em seu currículo musicais como West Side Story, O Fantasma da Ópera, Barnum-o rei do show, Tick Tick Boom!, Ghost e Shrek como dissemos anteriormente.



Giulia éa nossa entrevista destaque da semana, ela conversou com o B+ com exclusividade, confira a entrevista na íntegra.

Giulia em Funny Girl - Foto: Jonatas Marques

CE - Interpretar Fanny Brice em "Funny Girl" é um papel icônico. Como você aborda a responsabilidade de dar vida a uma personagem tão amada e conhecida?

GN - Já dei vida a algumas personagens icônicas e é sempre uma grande responsabilidade. Especialmente se tratando dessa artista genial que foi Fanny Brice, que revolucionou o mercado artístico Norte-americano e, consequentemente, mundial! Tendo ainda a interpretação marcante de Barbra Streisand nos palcos e no cinema, deu um frio na barriga! Rsrs Me preparei muito para dar o meu melhor e criar a minha própria versão da Fanny de forma original e ao mesmo tempo homenageando essas grandes artistas.



CE - O que mais a atrai em Fanny Brice como personagem? Como você se conecta com ela e como isso influencia sua interpretação?

GN - Amo poder contar a história dessa mulher forte, resiliente, ousada, irreverente, excêntrica e genial! Me emociona poder mostrar a vida privada, os conflitos de uma artista nos bastidores, de forma tão humana e verdadeira. Também já recebi muitos nãos na minha carreira, já tive que buscar a minha própria força, resiliência e ousadia para construir a minha jornada profissional, já sofri por amor e por tantas outras questões nos bastidores e, ainda assim, subi no palco para contar uma história…tudo isso me faz conseguir trazer muita verdade pra história da Fanny, pois eu já me senti muitas vezes como ela. A história dela me inspira muito.



CE - "Funny Girl" é conhecido por seus números musicais memoráveis. Qual é o seu número favorito para interpretar como Fanny Brice e por quê?

GN - Essa é uma pergunta tão difícil! Rsrs amo muitos…como escolher entre People, Don’t rain on my parade e The music that makes me dance?! Rsrsr fora I'm the Greatest Star! Impossível! Por isso que eu amo essa peça, tem sempre um número mais maravilhoso me esperando pela frente.

Nos bastidores de Funny Girl - Foto: Jonatas Marques

CE - Há alguma semelhança entre você e Fanny Brice que acha que facilitou a sua interpretação do papel? Ou houve algum aspecto desafiador que você teve que superar?

GN - Me identifico com ela na sua força, resiliência, romantismo, vulnerabilidade e tantos outros aspectos. Todas essas semelhanças me ajudam bastante à contar sua história. Entretanto, tive que encontrar essa personalidade excêntrica que é muito distante da minha, um corpo estranho, um jeito desajustado de ser, mais rústico, a partir de muita pesquisa e experimentações físicas. Além dos desafios técnicos vocais e na dança com o sapateado e patins, foi uma jornada e tanto! Rsrs



CE - Agora, você foi indicada ao Prêmio Bibi Ferreira por sua atuação anterior, em "West Side Story". Pode compartilhar um pouco sobre sua experiência ao trabalhar neste musical e o que acha que contribuiu para essa indicação?

GN - West Side Story foi uma das peças mais especiais da minha carreira, pra mim, é uma obra-prima. Foi um sonho realizado, amei dar vida à essa Porto-riquenha romântica, determinada e sonhadora! Foi uma belíssima montagem, inesquecível cantar com a orquestra do Theatro São Pedro, 45 músicos fantásticos! Essa personagem me permitiu um arco dramático muito interessante indo de uma menina doce e inocente à uma mulher fortalecida pelas tragédias da vida. Poder passar pelo auge da delicadeza chegando numa quase loucura na cena trágica do final me permitiu entregar um trabalho bem complexo e fico feliz de saber que emocionei o público com a minha Maria e recebi essa linda indicação.

CE - Tanto "Funny Girl" quanto "West Side Story" têm elementos emocionais e poderosos. Como você se prepara para cenas ou músicas que exigem uma grande carga emocional?

GN - Eu gosto muito da oportunidade de atuar em cenas emotivas e catárticas, acredito que é uma das minhas especialidades porque sou uma pessoa naturalmente sensível e me coloco em plena vulnerabilidade em cena, estou sempre disponível para emprestar meu corpo a essas emoções da personagem. Não é um trabalho fácil e, muitas vezes, é pesado emocionalmente e fisicamente, mas estudo há muitos anos para ter esse controle trazendo as emoções e depois deixando elas irem embora.

Foto: Jonatas Marques

CE - Ambos os musicais exploram temas de amor, amizade e diferenças sociais. Como você acha que essas histórias ressoam com o público contemporâneo?

GN - São temas que tocam o coração de todos porque são universais. Quem não viveu questões, conflitos ou tem belas lembranças relacionadas à amizades e amores? E, no nosso país especialmente, a questão da diferença social está inserida no dia a dia da maioria das pessoas, tudo é muito familiar e, por isso, acessa o público diretamente. Acredito serem temas relevantes, que valem ser abordados e explorados.



CE - Para você, qual é a importância de premiações como o Prêmio Bibi Ferreira na indústria teatral brasileira? O que essa indicação significa para você pessoalmente?

GN - É muito importante termos premiações que celebrem o Teatro Musical no Brasil. Somos atualmente um grande mercado que gera tantos empregos, movimenta a economia e merece ser validado através, principalmente, de políticas públicas, mas também pelo povo brasileiro em geral. O Prêmio Bibi Ferreira traz um olhar generoso para os trabalhadores desse nosso gênero e é uma honra pra mim ser indicada pela sexta vez, me sinto muito feliz com o reconhecimento de todo meu trabalho e dedicação às minhas personagens.



CE - Além desses projetos, existem outros papéis ou produções que você sonha em realizar no futuro? Quais são seus objetivos e aspirações na sua carreira artística?

GN - Tenho muitos sonhos ainda a serem realizados, mas no momento, minha dedicação está em investir também no audiovisual. Amei gravar ano passado a série O Som e a Sílaba (que vai ao ar em breve) do Disney Plus (sob direção de Miguel Falabella) e quero muito trabalhar mais com streaming, TV e Cinema. Jamais largarei o teatro que é minha grande paixão, mas amo poder passear pelas diferentes linguagens da atuação.