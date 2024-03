Bem-estar B+: Chocolate faz bem para a saúde? O quanto podemos consumir dessa delícia?

Cinema +

Duas sessões especiais do filme 'Pacarrete' serão exibidas no Museu da Imagem e do Som (MIS) no dia 20 de março, às 9h e às 14h. Reprodução

Celebrando o Dia Internacional da Mulher neste mês de março, o Cine Maturidade, projeto da Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoa Idosa, traz uma oportunidade imperdível para o público de Campo Grande. Duas sessões especiais do filme 'Pacarrete' serão exibidas no Museu da Imagem e do Som (MIS) no dia 20 de março, às 9h e às 14h.

A iniciativa, que conta com entrada gratuita, oferece não apenas a experiência cinematográfica, mas também um espaço para debates e reflexões sobre temas relevantes. Desta vez, a mediação da primeira sessão estará a cargo da professora Maria Rosana Rodrigues Pinto Gama, mestre em Letras e especialista em Desenvolvimento Humano, Gênero e Políticas Públicas; já na segunda sessão, a mediação será conduzida pela professora Jacy Corrêa Curado, pós-doutora em Psicologia Social e coordenadora de grupos de pesquisa.

Já o filme 'Pacarrete', dirigido por Allan Deberton e estrelado por Marcélia Cartaxo, João Miguel e Zezita de Matos, narra a história de uma bailarina aposentada que retorna à sua cidade natal, Russas, no interior do Ceará, com o sonho de realizar uma apresentação de dança como presente à comunidade, por ocasião da celebração dos 200 anos do município. Contudo, ela se depara com a indiferença e a falta de apoio por parte dos habitantes locais.

Zirleide Barbosa, Subsecretária de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa, descreve o filme como uma obra que suscita debates importantes, incluindo o conflito de gerações e questões relacionadas ao envelhecimento.

"É uma artista que saiu da sua cidade, e depois que ela volta encontra tudo do mesmo jeito. Ali aparecem muitas questões para serem debatidas e que a gente consegue conversar depois", comenta Zirleide.

O Cine Maturidade tem como proposta discutir temas relevantes sobre o envelhecimento humano por meio da linguagem do cinema, e a exibição de 'Pacarrete' é um convite para uma reflexão profunda sobre diversos aspectos da vida e da sociedade.

Além da exibição em Campo Grande, o projeto será expandido para o interior do Estado, com uma sessão especial programada para o município de Rio Negro no dia 27 de março.

Não perca esta oportunidade de participar deste evento enriquecedor! As sessões serão realizadas no MIS, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro, 3º andar, em Campo Grande. Em Rio Negro, a exibição ocorrerá no salão paroquial, situado na Avenida Liberdade, 515, às 18h.

Sobre o Filme 'Pacarrete'

"Pacarrete" é um filme brasileiro de 2020, do gênero drama, escrito e dirigido por Allan Deberton. A história acompanha a vida de uma professora de dança aposentada, interpretada por Marcélia Cartaxo, que retorna à sua cidade natal para cuidar de sua irmã adoentada. O filme foi aclamado pela crítica, especialmente pelas atuações dos protagonistas, e recebeu diversos prêmios em festivais nacionais e internacionais.

