Bem-estar B+: Confira dicas para alimentação e hidratação durante grandes eventos e festivais

Comemoração

Os primeiros 25 engenheiros ambientais do estado vão se reunir na próxima semana

Em 2025, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) celebra um marco histórico: os 20 anos de formatura da sua primeira turma de Engenharia Ambiental.

O curso foi fundado em 2000, com a liderança do Profº Drº Carlos Nobuyoshi, a partir de experiências positivas que a instituição havia tido com os cursos de pós-graduação oferecidos pelo antigo Departamento de Hidráulica e Transportes do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia (DHT/CCET).

Para comemorar os 20 anos de formados e os 25 anos do curso, na próxima segunda-feira (31), a turma irá realizar a cerimônia de descerramento da placa na UFMS.

No dia seguinte, as celebrações prosseguem na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A convite do deputado estadual Pedrossian Neto, a turma será homenageada pelas contribuições realizadas ao longo dos anos.

Contribuições

Apaixonados desde o princípio pela temática ambiental, os integrantes da primeira turma de Engenharia Ambiental da UFMS têm desempenhado papéis fundamentais para o tema desde sua formação. Entre suas principais contribuições estão:

Agenda 21 : Participaram ativamente na elaboração de diretrizes locais e regionais para a implementação dos princípios da Agenda 21, com foco nos ecossistemas do Pantanal e Cerrado. Esses esforços ajudaram a integrar conceitos sustentáveis às realidades regionais.

Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) : A turma esteve envolvida em estudos e propostas que fortaleceram a gestão participativa das águas no Brasil. Atuaram na criação de Comitês de Bacia Hidrográfica e nos debates sobre cobrança pelo uso da água, promovendo soluções adaptadas às necessidades do Centro-Oeste brasileiro. Alguns colegas da turma chegaram a presidir e dirigir esses comitês.

33° Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental: Marcado para acontecer entre os dias 25 e 28 de maio, o evento conta com a participação de alguns membros da turma que estão na Comissão Organizadora por fazerem parte da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES.

Serviço

31/03 (segunda-feira): Passeio UFMS e Placa

Local: UFMS

Horário: 17h às 20h

O evento contará com a participação da reitora Camila Ítavo e do diretor das Faculdades de Engenharia (FAENG) Sidiclei Formagini. Também estarão presentes o Profº Drº Carlos Nobuyoshi (fundador do curso de Engenharia Ambiental), Profº Drº Kennedy Francis (membro do primeiro colegiado do curso), Paulo Henrique (atual coordenador do curso) e Fabio Veríssimo (ex-coordenador).

01/04 (terça-feira): Homenagem na Assembleia Legislativa

Local: Assembleia Legislativa de MS

Horário: 09h às 11h

Homenagem especial

Em meio às comemorações, a turma vai ainda dedicar um momento especial para homenagear a colega Lissandra Yunomae, falecida em dezembro de 2021.

Além de engenheira ambiental, ela era uma talentosa musicista, tocando piano, flauta transversal e clarinete com maestria. Sua dedicação à família era admirável, sendo mãe amorosa de Luiz, Suzana e Tiago.

Lissandra também se formou em Contabilidade e chegou a cursar Filosofia nos últimos anos de sua vida, mostrando uma busca constante por conhecimento e reflexão. Mesmo enfrentando o câncer com coragem, manteve um sorriso sereno que transmitia paz.

Sua gentileza e amizade marcaram profundamente todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Hoje, ela é lembrada pelos colegas com muito carinho e guardada como um exemplo de força, doçura e inspiração.

