Bem-estar B+: Controle da acne e oleosidade: descubra tratamentos indicados para pele masculina

Correio B+

Arquiteto revela dicas essenciais para avaliar e manter a hidráulica da sua casa em dia, seja para a rotina ou na hora de construir e reformar.

Apesar de muitas vezes serem invisíveis, escondidos dentro de paredes e pisos, problemas como pias entupidas, chuveiros pingando e ferrugem na água são exemplos de alguns contratempos hidráulicos mais visuais, que ocorrem em maior frequência nas residências, e que podem causar transtornos significativos quando não recebem a devida atenção.



Em vista disso, o arquiteto Bruno Moraes, à frente do escritório BMA Studio, compartilha algumas orientações essenciais para garantir o bom funcionamento da hidráulica, prevenindo problemas e facilitando no dia a dia.

Para tanto, o profissional começa explicando que os sistemas hidráulicos são parte fundamental de todas as residências, assegurando o abastecimento de água para as atividades diárias e facilitando o descarte de águas residuais.

“Este sistema é composto por uma complexa rede de tubulações, conexões e dispositivos que percorrem a casa, geralmente escondidos nas paredes e pisos. Por isso, quando você conhece os principais componentes e o funcionamento da rede de água e esgoto, fica mais fácil identificar sinais de problemas, além de tomar decisões melhores na vivência, compra ou aluguel de um imóvel”, ressalta o profissional.

A importância do projeto hidráulico

Além do ponto de água na cuba, na descarga e no box, os banheiros podem contar com adicionais como a ducha higiênica | Foto: Guilherme Pucci

Em uma residência, Bruno Moraes descreve que o sistema hidráulico é dividido em duas partes: a de abastecimento, que traz água potável para os pontos de uso, como torneiras e chuveiros, e a de esgoto, que conduz a água usada para fora da casa.



Na hora de construir ou reformar, é importante ter em mãos as plantas do imóvel com a localização dos pontos de água, estudar cuidadosamente todas as áreas molhadas da casa, além de conhecer os objetivos dos moradores.

“Antes de começar a mexer na parte hidráulica, é necessário conversar com o cliente para saber exatamente as suas preferências e rotina”, afirma o profissional, que exemplifica, que na maioria dos imóveis, sejam residenciais ou comerciais, a altura dos registros e torneiras costuma seguir um padrão de acordo com a norma técnica. Todavia, muitas vezes o profissional é chamado para realizar adaptações importantes de acordo com o perfil do morador, como por exemplo um cadeirante, ou uma pessoa com estatura menor ou maior do que a média.

Na cozinha, prever corretamente a altura da torneira propicia conforto na utilização da pia. Por sua vez, executar acertadamente o sistema de esgoto elimina o risco de entupimentos | Foto: Guilherme Pucci

É fundamental compreender as demandas aguardadas para a moradia, como a quantidade de saídas de água quente, fria ou filtrada, a preferência por chuveiro no teto ou parede ou a inclusão de uma ducha higiênica, entre outras questões.



Com a lista completa nas mãos é que a equipe de projetos pode avaliar se o imóvel comporta a nova estrutura hidráulica.

Se a questão for adquirir um imóvel, é preciso inspecionar o sistema hidráulico, especialmente em unidades mais antigas. “Ao visitar o imóvel, pergunte sobre a última reforma hidráulica e peça informações sobre a rede de abastecimento e esgoto,” recomenda.



O arquiteto Bruno Moraes alerta: caso o imóvel tenha um sistema de aquecimento central, é necessário verificar o funcionamento do aquecedor, pois aparelhos mal ajustados podem consumir mais energia e prejudicar o fluxo da água quente | Foto: Guilherme Pucci

Para evitar dissabores no futuro, o arquiteto ainda enfatiza a ajuda de um profissional qualificado em todos os estágios da obra. “Além do profissional especializado em hidráulica, é importante contar com o olhar experiente de um arquiteto ou engenheiro para acompanhar de perto todos os passos, fazer uma análise das torneiras, dos eletrodomésticos e outros detalhes que só aparecem no decorrer da obra”, diz Bruno.

Abordando problemas um a um:

· Pia da cozinha

Para prevenir os entupimentos, clássico problema em pias, o arquiteto recomenda instalar filtros nos ralos e evitar o descarte de óleos e restos de comida nas pias | Foto: Guilherme Pucci

Um dos problemas mais comuns nas casas é o entupimento do encanamento da cozinha, em razão do acúmulo de gordura de restos de comida deixados na pia. O arquiteto indica uma solução eficiente, e que cada vez mais têm sido utilizadas por seus clientes: um triturador de alimentos.



“É uma solução bastante interessante, pois evita que o sifão fique obstruído, além de reduzir muito a quantidade de lixo orgânico gerado pela casa. Também tenho no meu apartamento e me ajudou muito a reduzir a quantidade de lixo orgânico”, revela Bruno.

· Ralo do box

Suscetível a entupimentos e acúmulo de água devido ao acúmulo de cabelos, restos de produtos de higiene e resíduos de sabão. Esse problema pode tornar o banho desconfortável e, em casos mais graves, causar pequenos alagamentos.



Segundo o arquiteto, para evitar esses transtornos é importante realizar limpezas regulares, retirando resíduos visíveis e usando desentupidores ou produtos específicos para ralos periodicamente.

No caso da escolha de um ralo linear no banheiro, um modelo muito procurado em razão de seu design discreto, é necessário fazer uma interligação e o assentamento de um piso no ralo antigo para deixá-lo inacessível e esconder a saída | Foto: Guilherme Pucci

Todavia, é necessário procurar o modelo de ralo ideal para o ambiente, principalmente aqueles que possuem compartimento para a retenção de resíduos, evitando o entupimento.

· Furos na parede

Em casos de vazamentos causados por furos acidentais, desligue imediatamente o registro de água e procure auxílio para verificar se há conserto sem comprometer as paredes inteiras | Foto: Pexels

Na hora das reformas, é inevitável não furar as paredes, mas todo cuidado é pouco para não estourar uma tubulação sem querer. Porém, hoje em dia já existe uma solução para evitar esse problema. “Nossa equipe de obras trabalha com sensores que mostram exatamente onde estão passando as tubulações de água e esgoto. Então, é possível fazer o mapeamento correto e avisar todas as interfaces do trabalho sobre os locais corretos para perfurar uma parede”, orienta Bruno.

· Odor de esgoto

O arquiteto faz um alerta para um problema comum. “Se há cheiro de esgoto na sua casa, provavelmente existe alguma conexão errada. Eu vejo muito encanador falando que isso é normal, mas está errado, pois em hipótese alguma o odor deve retornar ao ambiente”, expressa. Para evitar esse inconveniente, Bruno trabalha com a instalação de isolantes de cheiros como os sifões ou ralos sifonados.

· Pressão da água

Também causados por obstruções nas tubulações, pela distância da caixa d’água ou até pela falta de uma bomba hidráulica | Foto: Pexels

Na hora da reforma, um erro recorrente está no esquecimento da verificação da pressão de água indicada para cada peça. Todas as embalagens de equipamentos hidráulicos apresentam os parâmetros de pressão máxima que aquela peça pode aguentar. Do contrário, isso pode ocasionar acidentes.

· Vazamentos

Para detectá-los, o arquiteto Bruno Moraes sugere prestar atenção a sinais como manchas nas paredes, aparecimento de mofo e o aumento súbito na conta de água. A solução pode envolver a troca de uma conexão ou o reparo mais aprofundado nas tubulações | Foto: Freepik

Quem nunca passou por alguma situação estressante envolvendo a parte hidráulica? E, diga-se de passagem, a depender do vazamento, o problema pode ser tão grande que comumente interfere até nos imóveis vizinhos. No caso de um vazamento repentino, a primeira ação a ser tomada é fechar o registro de água e procurar um profissional especializado para a realização dos reparos.

Principalmente, para quem mora em prédio, Bruno traz um conselho importante: seguro residencial, é uma excelente opção para cobrir esses problemas do dia a dia. Isso traz tranquilidade aos moradores no caso de vazamentos que podem envolver outros andares, causando perda de revestimentos, móveis, etc.

Dica bônus: PEX

Nos novos empreendimentos, Bruno conta que as tubulações de PVC estão dando lugar para as do tipo PEX (feitas em polietileno reticulado) em razão de sua flexibilidade e resistência, principalmente às altas temperaturas. Porém, como se trata de uma tecnologia mais nova, ainda é pequeno o número de encanadores que trabalham com ela. Assim, o ideal é conversar com pessoas da área a fim de localizar um profissional com esse conhecimento.