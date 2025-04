Bem-estar B+: Psicologia das cores e flores: como elas podem influenciar nosso bem-estar?

Gastronomia

Fruto da parceria entre a food hunter Márcia Marinho e a Acrissul, terceira edição do evento será realizada de 19 a 21 de setembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, com chefs renomados e disputa entre assadores do Brasil e do mundo

Proposta do evento é também movimentar o fluxo turístico de moradores do interior Divulgação

O Festival Internacional da Carne está de volta para a sua terceira edição e promete ser ainda mais grandioso neste ano. O evento será realizado entre os dias 19 a 21 de setembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. A realização é de Márcia Marinho Produções e da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul). A expectativa é de que o evento atraia milhares de visitantes, reunindo apaixonados pela gastronomia, assadores, chefs e produtores de carne de todo o Brasil e do mundo.

O lançamento oficial da terceira edição do Festival Internacional da Carne ocorrerá neste sábado, a partir das 12h, no estande da Acrissul, durante a Expogrande 2025, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. O evento marcará o início da contagem regressiva para o festival e será uma oportunidade para os presentes conhecerem um pouco mais sobre as novidades desta edição.

MEAT MASTER

Nesta edição, o festival contará com uma programação repleta de atrações gastronômicas, com destaque para chefs renomados, assadores de destaque e a Copa Internacional de Assadores – Meat Master, que promete emoção, competição e muito sabor. Além disso, o evento também contará com palestras, shows musicais e diversas atividades para toda a família. De acordo com Márcia, produtora do evento, Campo Grande pode esperar por uma produção ainda mais impactante neste ano.

“O Festival vem se tornando tradição na Capital. Nosso intuito é mostrar a qualidade da carne produzida em Mato Grosso do Sul, qualidade essa que podemos sentir no corte e no sabor. Só no ano passado, reunimos mais de 30 mil pessoas nos três dias de evento. Nossa intenção é, também, movimentar o fluxo turístico de moradores do interior, interessados em experimentar o melhor do churrasco e da música regional”, anuncia a food hunter, que lançou recentemente um curta-metragem sobre o Circuito Gastronômico de Campo Grande.

Guilherme Bumlai, presidente da Acrissul, também compartilha suas expectativas para esta edição do evento: “Esse ano será o terceiro ano do festival na Acrissul, consolidando o festival no calendário de Mato Grosso do Sul. Julgo de suma importância a realização do evento para mostrarmos a qualidade da carne produzida em MS, unindo os elos da cadeia produtiva: produtor, indústria e consumidor”.

VINAGRETE DO ALÊ

Produtores, assadores, chefs e empresários interessados em participar da edição deste ano devem entrar em contato pelo telefone (67) 99640-1249 ou pelas redes sociais. Um dos feras com presença confirmada no terceiro Festival Internacional da Carne é o chef Alê Ciasca (Alexandre Strang Ciasca). O craque dos assados é quem assina a irresistível receita de vinagrete que leva abacaxi no preparo e que você pode dominar na sua aventura do sabor deste fim de semana.

Quem já experimentou chega a dizer “carne pra quê?” depois de saborear o delicioso acompanhamento criado por Ciasca. “A ideia para a receita desse vinagrete surgiu enquanto eu buscava sair um pouco da mesmice ao querer um acompanhamento refrescante para servir aos meus convidados”, conta o chef, que adianta algumas opções de carne para a experiência de degustação do seu vinagrete.

IDEAL PARA MS

“Todo mundo adora e ele vai muito bem com carne suína. A gente faz com carne bovina também, de preferência quando a carne é gorda, porque o abacaxi quebra um pouco da gordura”, recomenda o quituteiro.

“Então, ele é bem interessante, bem refrescante. Pro nosso clima aqui, então, é ideal”, garante o chef, que além de atender clientes em território sul-mato-grossense, costuma levar seu know-how com os assados para outras fronteiras.

O astro sertanejo Sorocaba (da dupla Fernando & Sorocaba) é um dos nomes conhecidos que integram a plateia vip de Ciasca. O chef já marcou presença em eventos de churrasco promovidos pelo músico em São Paulo.

“É um vinagrete que vai muito bem também, além das carnes suínas e das carnes bovinas, com aves. Sem dúvidas, um acompanhamento muito refrescante para o seu churrasco. Uma coisa importante é somente temperar quando for servir”, recomenda Ciasca. Tá falado, chef! Agora, é com você que está lendo a reportagem. Coloque o avental e seja feliz.

SERVIÇO

3º Festival Internacional da Carne

Lançamento oficial para convidados.

Neste sábado, às 12h, durante a Expogrande 2025, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Rua Américo Carlos da Costa, nº 320, Jardim América.

Vinagrete de abacaxi do chef Alê Ciasca (@aleciasca)

Ingredientes

1 abacaxi maduro sem casca e sem miolo cortado em cubos;

4 tomates maduros sem sementes cortados em cubos;

2 cebolas roxas médias cortadas em cubos pequenos;

50 g de gengibre ralado;

1/2 pimenta dedo-de-moça picada em cubos bem pequenos;

Salsinha picada a gosto;

Um fio de mel;

Um fio de azeite;

Sal e pimenta-do-reino (somente temperar quando for servir).

Modo de Preparo

Corte todos os ingredientes conforme as instruções na lista.

Misturar tudo e levar para a geladeira.

Retirar 10 minutos antes de servir e, de preferência, salgar somente na hora de servir, evitando, assim, a perda de líquidos.

Assine o Correio do Estado