Bem-estar B+: Rotina de cuidados noturnos: como renovar a pele enquanto dorme

DIÁLOGO

Confira a coluna Diálogo deste sábado (15)

Dora Ribeiro- poeta de MS

"E o vazio pode ver formas novas nas mãos que respondem tranquilas ao que ainda não nasceu. Ah calamidade! As remudas não podem apagar nossos olhos”.

FELPUDA

O óleo já estaria começando a esquentar e o processo de fritura é tido como certo. Essa é a conversa que se tem ouvido a respeito de ocupante de importante cargo. Dizem até que está sendo buscada uma saída honrosa para que não ocorram impactos muito grandes. Essa situação seria relacionada a estratégias montadas dentro de partidos distintos, porém, com certa identidade. A decisão, segundo as mesmas conversas, estaria sendo ainda o troco por episódios políticos ocorridos no passado. Mas, por enquanto, não é unanimidade. É esperar para ver.

Divulgação

O médico veterinário, graduado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em 1983, e pesquisador da Embrapa Walfrido Moraes Tomas recebeu o Prêmio Planet Earth 2025, concedido pela Aliança Mundial de Cientistas (Alliance of World Scientists – AWS). A honraria reconhece indivíduos que defendem a vida na Terra, premiando aqueles que demonstram criatividade ou contribuições excepcionais nos seus trabalhos em ciência ou em advocacia baseada em ciência com o público, formuladores de políticas ou outros grupos que buscam soluções para desafios ambientais. A AWS, que reúne mais de 2 mil cientistas membros de 180 países, fornece a voz coletiva internacional de cientistas sobre a crise climática global e as tendências ambientais, com o objetivo de transformar o conhecimento científico em ação.

Simone Azambuja, Walfrido Ferreira de Azambuja e Bruno Palhano Gonçalves - Foto: Arquivo pessoal

Rebeca Andrade - Foto: Lucas Teixeira

Risco

O PP de Mato Grosso do Sul tem apenas um deputado federal e, segundo se fala, não estaria se sobressaindo nesse seu segundo mandato para marcar presença da sigla em Brasília (DF). Assim, o partido deverá procurar nomes com potencial para tentar conquistar, pelo menos, duas cadeiras. Nos bastidores, conversa dá conta de que é preciso concentrar na questão para não correr o risco de ficar sem nenhuma cadeira em 2026.

Brecha

Na avaliação de lideranças de alguns partidos de MS, o derretimento da popularidade de Lula está cada vez maior. Isso implicaria na abertura de flanco para o surgimento de candidaturas que possam enfrentar a esquerda. Lembram que, dessa feita, não há um fato novo (como a descondenação), e o petista-mor não teria um sucessor com o seu perfil.

Simplificando

No dia 12, o Senado aprovou projeto de lei que obriga todos os órgãos públicos do País a usarem linguagem simples para se comunicarem com a população. Isso já é praticado em vários países e tem por objetivo principal ajudar todos os cidadãos a encontrar, entender e usar informações publicadas por órgãos e entidades da administração pública.

Aniversariantes

*Colaborou Tatyane Gameiro