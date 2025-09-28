Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B+

Bem-estar B+: Saúde mental e vestibular: confira estratégias para reduzir a ansiedade

Do estresse à confiança, psicólogo mostra como atravessar o pré-vestibular com mais tranquilidade

Flavia Viana

Flavia Viana

28/09/2025 - 15h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O período que antecede os vestibulares no Brasil, concentrados entre outubro e janeiro, costuma gerar ansiedade e tensão em muitos estudantes. A definição da carreira, as expectativas familiares e a pressão por uma boa colocação podem comprometer o equilíbrio emocional de quem enfrenta essa etapa. Por isso, cultivar hábitos que favoreçam o bem-estar e protejam a saúde mental tornam-se atitudes indispensáveis. Com a chegada das provas, vale conhecer algumas estratégias para atravessar esse momento com mais serenidade.

Segundo o psicólogo Rafael Pierini, referência no atendimento a crianças e adolescentes com dificuldades escolares e transtornos de aprendizagem, é importante que o estudante mantenha uma rotina equilibrada, com momentos dedicados ao lazer, prática de atividades físicas e um sono reparador.

Além disso, buscar apoio psicológico quando necessário ajuda a desenvolver ferramentas emocionais para lidar com a pressão e manter o foco. “Preparar-se para o vestibular não é apenas estudar, mas também cuidar de si mesmo”, reforça o especialista.

Como identificar o estresse pré-vestibular?

Sensações como medo, insegurança e ansiedade costumam ser sinais de que o vestibulando está sob estresse antes da prova. Outro indicativo frequente é a oscilação de humor, que pode intensificar a tensão em determinados momentos do dia ou da semana. Quando não observado, esse quadro pode afetar as relações interpessoais: o estudante tende a se isolar, acreditando que precisa estar totalmente focado no vestibular, o que aumenta ainda mais o desgaste emocional. “Reconhecer esses sinais é um passo importante para prevenir problemas maiores, como crises de ansiedade ou queda no rendimento nos estudos”, alerta Rafael.

Mas o que fazer para evitar ou diminuir a ansiedade neste período?

Mantenha uma rotina equilibrada: organize um cronograma de estudos realista, alternando momentos de concentração com pausas para descanso. Atividades físicas leves, como caminhadas ou alongamentos, ajudam a liberar a tensão e favorecem a clareza mental.

Priorize noites de sono de qualidade: é durante o descanso que o cérebro consolida o aprendizado e se recupera do esforço diário. Técnicas de respiração, meditação e mindfulness também podem ser grandes aliadas para controlar a ansiedade e melhorar o foco.

Pratique técnicas de respiração e relaxamento: elas auxiliam no controle da ansiedade em momentos de maior tensão. Também é essencial cultivar momentos de lazer e convivência social, que funcionam como válvula de escape e ajudam a manter o equilíbrio emocional.

Compartilhe seus sentimentos: conversar com familiares, amigos ou um psicólogo ajuda a aliviar a pressão e encontrar novas estratégias. Lembre-se: preparar-se para o vestibular não é apenas estudar, mas cuidar do corpo e da mente para chegar ao dia da prova com equilíbrio e confiança.

Para o psicólogo, enfrentar o período pré-vestibular com equilíbrio emocional é tão importante quanto a preparação acadêmica. Cuidar da saúde mental vai além de organizar os estudos: envolve adotar hábitos que promovam bem-estar físico e emocional, como sono adequado, alimentação equilibrada e momentos de lazer. “Preparar-se para o vestibular é aprender a cuidar de si mesmo enquanto busca seus objetivos”, reforça Rafael, destacando que o cuidado com a mente e o corpo é essencial para alcançar sucesso acadêmico e pessoal.

Correio B

'Ainda Estou Aqui' é eleito Melhor Filme Ibero-Americano em premiação chilena

Neste sábado, 27, o longa recebeu o Prêmio Lihuén de Melhor Filme Ibero-americano, concedido pela primeira vez pela Academia de Artes Cinematográficas do Chile

27/09/2025 23h00

Compartilhar

Continue Lendo...

O filme Ainda Estou Aqui segue tendo uma carreira premiada, mais de um ano após sua estreia no Festival de Veneza de 2024. Neste sábado, 27, o longa recebeu o Prêmio Lihuén de Melhor Filme Ibero-americano, concedido pela primeira vez pela Academia de Artes Cinematográficas do Chile.

Este foi o 66º prêmio do filme, que rendeu ao Brasil o primeiro Oscar de Melhor Filme Internacional do País. Maria Carlota Bruno, produtora do filme, participou da cerimônia e recebeu o prêmio em nome de toda a equipe.

"Este reconhecimento é ainda mais especial por se tratar da primeira edição de um prêmio que celebra o cinema falado em português e em espanhol, línguas que compartilham uma história de resistência e criatividade", disse

Ela prosseguiu: "Descobri que Lihuén significa ‘luz’ em língua mapuche. Que bonito que Ainda Estou Aqui receba um prêmio com esse nome, pois o filme busca iluminar a história de Eunice Paiva e sua família, e, através dela, a de tantas famílias que sofreram na ditadura. Que essa luz nos acompanhe sempre para seguir contando e compartilhando nossas histórias".

O diretor Walter Salles também comemorou a honraria, por meio de comunicado oficial. "O prêmio de Melhor Filme Ibero-Americano da Academia de Cinema do Chile é uma alegria para toda a família de Ainda Estou Aqui,/i>, pela admiração que temos pelo cinema chileno e por como ele tratou dos temas da memória e da resistência", afirmou.

"Filmes como Nostalgia da Luz do mestre Patrizio Guzmán, Machuca de Andrés Wood, Post Mortem e No de Pablo Larraín foram importantes para nos ajudar a pensar essas questões", continuou. "O Chile viveu uma das ditaduras mais sangrentas dos anos 70 e 80, e soube processar mais de 1.500 militares que haviam cometido torturas e assassinatos. A justiça chilena também soube determinar que a lei da Anistia não valia para crimes de lesa-humanidade, e isso foi exemplar. Finalmente, centros como o Museu da Memória e dos Direitos Humanos revelam a importância simbólica da luta contra o esquecimento. Por isso tudo, este é um prêmio muito especial para o filme."

Ainda Estou Aqui acompanha o drama da família Paiva depois que Rubens Paiva é levado por militares a paisana e desaparece. Eunice Paiva, cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadas, é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e para seus filhos. O filme foi baseado no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva, um dos cinco filhos do casal.

Assine o Correio do Estado
 

Correio B+

Comportamento B+: Cinco motivos para fazer o plano de sucessão da sua herança

Especialista em Direito de Família e Planejamento Sucessório, explica os benefícios de se fazer uma partilha de bens ainda em vida, ato conhecido como planejamento sucessório.

27/09/2025 17h00

Compartilhar
Comportamento B+: Cinco motivos para fazer o plano de sucessão da sua herança

Comportamento B+: Cinco motivos para fazer o plano de sucessão da sua herança

Continue Lendo...

A antecipação de partilha de bens, ou planejamento sucessório, tem como objetivo principal a organização na transferência de patrimônio aos respectivos herdeiros ou beneficiários daquela pessoa, garantindo assim que a sua vontade seja respeitada e cumprida, mesmo após a sua morte.

“A realização de um bom plano de sucessão garantirá que cada bem seja destinado à pessoa de interesse do detentor do patrimônio, afastando possíveis conflitos entre os herdeiros, além de poder reduzir consideravelmente a carga tributária,  custas processuais e honorários advocatícios. Um bom planejamento sucessório, aliado à antecipação de doação de bens em vida pelo interessado pode, inclusive, afastar a necessidade de um processo de inventário judicial, que tende a ser demorado e desgastante para todos os envolvidos”, afirma Dr. Daniel Oliveira, especialista em Direito de Família e Planejamento Sucessório.

O planejamento sucessório pode ser realizado por qualquer pessoa capaz, sendo bastante indicado para pessoas com bastante herdeiros, para aquele que possui um elevado de patrimônio acumulado ou atua em uma profissão exposta a riscos, como por exemplo, policiais, bombeiros, pilotos ou esportistas de risco etc.

Por que fazer o planejamento sucessório?

Evita conflitos familiares:

Além de satisfazer a vontade do proprietário daquele patrimônio, o plano de sucessão obriga a todos os herdeiros se sujeitarem aquilo que foi determinado, diminuindo o espaço para a ocorrência de possíveis conflitos ou eventuais batalhas judiciais entre os herdeiros e beneficiários.

Mais agilidade

Um plano sucessório bem feito, agiliza a transferência de bens aos respectivos beneficiários, afastando a possibilidade de distribuição de um inventário judicial, que pode tramitar com longas brigas familiares sobre a divisão de bens, impedindo a fruição dos herdeiros e gerando muitas dificuldades, e custos, na administração do patrimônio do falecido.

Menos impostos

Quando há uma transferência de bens em razão do falecimento de determinada pessoa incide no Imposto de Transmissão Causa Mortis (ITCMD). A celebração de um plano de sucessão pode objetivar a economia desse imposto, afastando um possível aumento de imposto futuro, ou com a criação de empresas holdins para alocação de bens, que, além de facilitar bastante a transferência das cotas sociais, possuem cargas tributárias bem menores do que bens em nome de pessoa física.

Mais economia

O planejamento sucessório, além de reduzir os custos tributários, pode reduzir também outros custos como honorários advocatícios, custas judiciais, custos de produção de documentos, entre outros.

Preservação da herança

A celebração de um bom plano de sucessão pode implementar mecanismos de proteção dos bens a serem destinados aos respectivos beneficiários, de modo a reduzir riscos de perda ou diminuição do patrimônio.

No planejamento sucessório é possível determinar a a forma de destinação e administração de cada um dos bens que serão outorgados aos respectivos beneficiários após o falecimento do seu proprietário. Essa organização prévia pode garantir a continuidade e prosperidade de um negócio familiar, além de poder proteger e preservar o padrão de vida futuro dos herdeiros.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Ferrovia Malha Oeste terá nova chance de passar por revitalização em 2026
LOGÍSTICA

/ 2 dias

Ferrovia Malha Oeste terá nova chance de passar por revitalização em 2026

2

Japão quer investir e cooperar com Corredor Bioceânico que passa por MS
LOGÍSTICA E COMÉRCIO EXTERIOR

/ 1 dia

Japão quer investir e cooperar com Corredor Bioceânico que passa por MS

3

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 289, sábado (27/09)
Loterias

/ 20 horas

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 289, sábado (27/09)

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1121, sábado (27/09)
Loterias

/ 20 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1121, sábado (27/09)

5

Hospital e hotel devem gerar mais de 550 empregos no centro de Campo Grande
Prodes

/ 1 dia

Hospital e hotel devem gerar mais de 550 empregos no centro de Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 19/09/2025

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois