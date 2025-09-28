Bem-estar B+: Saúde mental e vestibular: confira estratégias para reduzir a ansiedade

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O período que antecede os vestibulares no Brasil, concentrados entre outubro e janeiro, costuma gerar ansiedade e tensão em muitos estudantes. A definição da carreira, as expectativas familiares e a pressão por uma boa colocação podem comprometer o equilíbrio emocional de quem enfrenta essa etapa. Por isso, cultivar hábitos que favoreçam o bem-estar e protejam a saúde mental tornam-se atitudes indispensáveis. Com a chegada das provas, vale conhecer algumas estratégias para atravessar esse momento com mais serenidade.

Segundo o psicólogo Rafael Pierini, referência no atendimento a crianças e adolescentes com dificuldades escolares e transtornos de aprendizagem, é importante que o estudante mantenha uma rotina equilibrada, com momentos dedicados ao lazer, prática de atividades físicas e um sono reparador.



Além disso, buscar apoio psicológico quando necessário ajuda a desenvolver ferramentas emocionais para lidar com a pressão e manter o foco. “Preparar-se para o vestibular não é apenas estudar, mas também cuidar de si mesmo”, reforça o especialista.

Como identificar o estresse pré-vestibular?



Sensações como medo, insegurança e ansiedade costumam ser sinais de que o vestibulando está sob estresse antes da prova. Outro indicativo frequente é a oscilação de humor, que pode intensificar a tensão em determinados momentos do dia ou da semana. Quando não observado, esse quadro pode afetar as relações interpessoais: o estudante tende a se isolar, acreditando que precisa estar totalmente focado no vestibular, o que aumenta ainda mais o desgaste emocional. “Reconhecer esses sinais é um passo importante para prevenir problemas maiores, como crises de ansiedade ou queda no rendimento nos estudos”, alerta Rafael.

Mas o que fazer para evitar ou diminuir a ansiedade neste período?

Mantenha uma rotina equilibrada: organize um cronograma de estudos realista, alternando momentos de concentração com pausas para descanso. Atividades físicas leves, como caminhadas ou alongamentos, ajudam a liberar a tensão e favorecem a clareza mental.

Priorize noites de sono de qualidade: é durante o descanso que o cérebro consolida o aprendizado e se recupera do esforço diário. Técnicas de respiração, meditação e mindfulness também podem ser grandes aliadas para controlar a ansiedade e melhorar o foco.

Pratique técnicas de respiração e relaxamento: elas auxiliam no controle da ansiedade em momentos de maior tensão. Também é essencial cultivar momentos de lazer e convivência social, que funcionam como válvula de escape e ajudam a manter o equilíbrio emocional.

Compartilhe seus sentimentos: conversar com familiares, amigos ou um psicólogo ajuda a aliviar a pressão e encontrar novas estratégias. Lembre-se: preparar-se para o vestibular não é apenas estudar, mas cuidar do corpo e da mente para chegar ao dia da prova com equilíbrio e confiança.

Para o psicólogo, enfrentar o período pré-vestibular com equilíbrio emocional é tão importante quanto a preparação acadêmica. Cuidar da saúde mental vai além de organizar os estudos: envolve adotar hábitos que promovam bem-estar físico e emocional, como sono adequado, alimentação equilibrada e momentos de lazer. “Preparar-se para o vestibular é aprender a cuidar de si mesmo enquanto busca seus objetivos”, reforça Rafael, destacando que o cuidado com a mente e o corpo é essencial para alcançar sucesso acadêmico e pessoal.