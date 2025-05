Bem-estar B+: Você limpa para proteger, mas sabia que pode estar espalhando doenças?

Diálogo

Henrique de Medeiros - Escritor de MS "[...] Tempo não é coisa que se tem a toda a hora, durante todo o tempo, a se perder em momentos que não são dia e nem são noite [...]”.

FELPUDA

Depois de descobrir que “fazer” é mais vantajoso do que “ser”, pois aí a fatura a ser cobrada é maior, figurinha continua ampliando seus espaços e suas digitais, que hoje estão em muitos, mas muitos mesmo, digamos, espaços nobres. Como ninguém é de ferro, acabou de escolher novo endereço para suas manjadas parcerias, que, segundo dizem por aí, ultrapassam fronteiras. Depois de praticamente dominar “no atacado”, voltou os olhos “para o varejo”. No campo político, é claro.

imagine uma fonte no meio de uma cidade que, em vez de jorrar água, jorra cerveja. essa fonte existe e fica na eslovênia, mais precisamente na cidade de Žalec, localizada em uma região do país com grande tradição no cultivo de lúpulo, um dos ingredientes usados para produzir cerveja. Chamada de green gold Fountain, é a primeira fonte pública deste tipo no mundo. ela tem seis torneiras, cada uma com um tipo de cerveja diferente, que liberam de cada vez 100 ml do líquido. Para usá-la, é preciso comprar uma caneca de vidro com um chip especial, responsável por liberar a cerveja no dispositivo. a caneca é vendida em vários locais da cidade e pode ser levada para casa como souvenir. a fonte de cerveja fica no parque da cidade de Žalec e funciona de abril a outubro, período em que a região do Vale do baixo savinja recebe o Festival do ouro Verde, com muitas atrações gastronômicas, além de festivais de música.

Luana Rodrigues Lopes nascimento, que comemorou troca de idade no dia 30 de maio

Repeteco

O PSD em MS, que sinaliza fazer aliança para apoiar o governador, é representado por um senador e detém o cargo de vice-governador, cujo leme está nas mãos de José Carlos Barbosa, o Barbosinha. Nos meios políticos, fala-se que ele poderá compor novamente a chapa com Riedel, para a reeleição.

Porém

Tudo vai depender das alianças de Riedel com outros partidos maiores, que poderão exigir dele, em caso de coligação, justamente a vaga de vice-governador, única a sobrar na disputa majoritária. Isso porque as vagas ao Senado seriam de Azambuja e Trad. Este é um dos vários cenários que já vêm sendo traçados.

Viola

O Senar-MS está com inscrições abertas para o curso gratuito de viola caipira, que será oferecido em Campo Grande. Para participar, é necessário ter idade mínima de 14 anos e ter uma viola caipira.

As aulas serão realizadas sempre às quartas-feiras, das 18h às 22h, no Sindicato Rural de Campo Grande, com início no dia 4 de junho. As vagas são limitadas. Mais informações no portal da Famasul: portal.sistemafamasul.com.br.

Aniversariantes

SÁBADO (31/5)

Maria Eugênia Medeiros (Meme),

Eduardo Pereira Romero,

Marcia Bastos Pavão,

Bernardo Yukishige Tibana,

Arnaldo Santos Gasparini,

Benedito Alcindo da Fonseca Neto,

Dirce Pereira de Almeida,

Fabricio Aranha,

Vandeir Teotonio de Castro,

Kátia Cristina Garib Budib,

Miguel Protásio de Freitas,

Zelide Paeze,

Paulo Roberto Souza Alves de Mello,

Petronio Leao,

Lili Saad dos Santos,

Helena Mitiko Kondo,

Jackeline Panissa Martins,

Dra. Lúcia Nakao Nakahodo,

Janine de Lima Bruno,

Karen Ostetto,

Ivan Siqueira de Barros,

Isadora Prudêncio Vaz

da Silva,

Suely Aparecida Correa Antonialli,

Edileide Dourado,

Waldomiro Bocalan,

Dr. Omar Ahmad Omais,

Rosana Amato Montalbano,

José Roberto Faria,

Felismina Ferreira,

Marienne Chaia,

Luis Ângelo Pinto da Silva,

Ana Cristina Ishikawa,

Milton Cicalise,

Gioconda Cardoso,

Peronilho Valério Pedra,

Maria Luísa de Barros Rocha,

Lina Catarina Barbosa,

Arlete Fernandes Moreira,

Gil Márcio Franco,

Edicléia Silva,

Denir Vargas Nogueira,

Paulo Maurício Fortunato Pinto, Doraci de Oliveira Rodrigues,

Marco Aurélio de Oliveira Rodrigues,

Flávio Viola,

Aristides de Arruda Barros Filho,

Wilson Luiz Franco Moreira,

Nilberto Heder Medina,

Rosângela Quinhones,

Claudio Vicente da Silva,

Mayara Prado Leal,

Deraldo Vanelli,

Sérgio Maurmann,

Dra. Michele dos Santos Ferreira,

Eduardo Cação Junior,

Dr. Luis Gustavo Alcalde Pinto,

Dr. Hausner Helmut Voss, Adriano Cavassin Esteche,

Edeson Shiguetoshi Kuwassaki,

Manuelita Gomes,

Francisco Assis,

William Vieira,

Grace Lara Aparecida Moreira de Queiroz Dias,

Isabelle Dias Carneiro Santos,

Yara Rodrigues Ferro,

Otacilio Vieira dos Santos,

Madalena Balta,

Valtecir Mezacasa,

Cirene de Oliveira Fontes,

Valdemir Suriano Maia,

Eva Claudia Gabriel Nieto,

Mariamh Meleschco,

Rosângela Amaral Espindola,

Gilson Benites Ovando,

Amador Goulart Quirino,

Juviena Carmem Bortolini,

Isabel Cristina Bertoncelo Figueiredo,

Camile Venhofen Morandini de Marco.

DOMINGO (1º/6)

Vilma Gutierres Leite,

Dr. Jardis Albertin Volpe,

Ione Albuquerque Pinto,

João Carlos Marinheiro

da Silva,

Soraya Vieira Thronicke,

Ary Manoel Monteiro Damião,

Makoto Shiocsuka,

Evaldo da Silva Queiroz,

Cezar Soares de Oliveira,

Katarina Carvalho Figueiredo Viana,

Kátia Franco,

Graziela Yuko Okumoto,

Eduardo da Silva,

Firmino Teodoro da Silva,

Leandro Rodrigues da Cunha,

Valeria Roque Felicio,

Rudmiler Rondeneli dos Reis,

Mariuza Aparecida Camillo Guimarães,

Elsa Nascimento Cabrita Santana,

Juliana Laura Pereira

de Oliveira,

Ana Karla Peluffo Zahran, Valter Lang,

Marco Antonio de Carvalho Gomes,

Juarez Falcão Alves,

Luciano Potrich Dolzan,

Lizangela Sabrina Montania Vera,

Pâmela Cristina Ribeiro Pavon,

Ivone Ferreira,

Maria Zilda Chaves de Souza,

Dr. Mauro Roberto Cândia,

Zenaide Paulino de Oliveira,

Luciana Souza Soares,

Ana Paula dos Santos,

Noeli Bevilacqua Gonçalves,

Neusa Andrade de Carvalho,

Marcus Vinicius Kuroce,

Francisco Antônio Pereira,

Antônio de Zanúncio Neto,

Júlio César de Souza,

Osvaldo Goes Figueiredo,

Elias Holube,

José Severino Pires,

Eliane Aparecida Dias,

Anésio Cabeçoni,

Moacir dos Santos Zanuncio,

Otávio Luiz Rodrigues,

Ricardo Issano Irie,

Dinorá Faustino Benevides,

Alfredo Sérgio Rios,

João Luiz de Mello,

Nelson Denis,

Mair Valdovino Junior,

Dr. Nelson Quintão Fróes,

Jairo Fontoura Corrêa,

Márcia Regina Perez Lima, Juvêncio Antônio Charruff,

Kelly Chrys Cação Araujo,

Roberto Cortez,

Ednalvo Monteiro da Silva,

Hatila Ronni Colman Mattozo,

Atenidson de Almeida Santos,

Luiz Rafael de Melo Alves,

Clélia Cristina Eto,

Hevila Cristhina Lopes Braga,

Luiz Carlos Franca Ramos,

André Luiz de Oliveira,

Esther Lopes Santa Cruz,

Ana Maria Falchetti Boverio,

Jeovan Maciel Rodrigues,

Fábio Abulasan de Paula,

Ademir Kawahira,

Aline Daniela de Almeida Defante,

Franciela Borges da Silva,

Ronaldo Pozzi Barbirato Barbosa,

Arlindo Dorneles Pitaluga,

Celso de Morais e Castro,

Evandro Alves Correa Filho.



