B+:Hidráulica sem segredos: Dicas para os problemas mais corriqueiros e evite dores de cabeça

Apesar de muitas vezes serem invisíveis, escondidos dentro de paredes e pisos, problemas como pias entupidas, chuveiros pingando e ferrugem na água são exemplos de alguns contratempos hidráulicos mais visuais, que ocorrem em maior frequência nas residências, e que podem causar transtornos significativos quando não recebem a devida atenção.



Em vista disso, o arquiteto Bruno Moraes, à frente do escritório BMA Studio, compartilha algumas orientações essenciais para garantir o bom funcionamento da hidráulica, prevenindo problemas e facilitando no dia a dia.

Para tanto, o profissional começa explicando que os sistemas hidráulicos são parte fundamental de todas as residências, assegurando o abastecimento de água para as atividades diárias e facilitando o descarte de águas residuais.

“Este sistema é composto por uma complexa rede de tubulações, conexões e dispositivos que percorrem a casa, geralmente escondidos nas paredes e pisos. Por isso, quando você conhece os principais componentes e o funcionamento da rede de água e esgoto, fica mais fácil identificar sinais de problemas, além de tomar decisões melhores na vivência, compra ou aluguel de um imóvel”, ressalta o profissional.

A importância do projeto hidráulico

Além do ponto de água na cuba, na descarga e no box, os banheiros podem contar com adicionais como a ducha higiênica | Foto: Guilherme Pucci

Em uma residência, Bruno Moraes descreve que o sistema hidráulico é dividido em duas partes: a de abastecimento, que traz água potável para os pontos de uso, como torneiras e chuveiros, e a de esgoto, que conduz a água usada para fora da casa.



Na hora de construir ou reformar, é importante ter em mãos as plantas do imóvel com a localização dos pontos de água, estudar cuidadosamente todas as áreas molhadas da casa, além de conhecer os objetivos dos moradores.

“Antes de começar a mexer na parte hidráulica, é necessário conversar com o cliente para saber exatamente as suas preferências e rotina”, afirma o profissional, que exemplifica, que na maioria dos imóveis, sejam residenciais ou comerciais, a altura dos registros e torneiras costuma seguir um padrão de acordo com a norma técnica. Todavia, muitas vezes o profissional é chamado para realizar adaptações importantes de acordo com o perfil do morador, como por exemplo um cadeirante, ou uma pessoa com estatura menor ou maior do que a média.

Na cozinha, prever corretamente a altura da torneira propicia conforto na utilização da pia. Por sua vez, executar acertadamente o sistema de esgoto elimina o risco de entupimentos | Foto: Guilherme Pucci

É fundamental compreender as demandas aguardadas para a moradia, como a quantidade de saídas de água quente, fria ou filtrada, a preferência por chuveiro no teto ou parede ou a inclusão de uma ducha higiênica, entre outras questões.



Com a lista completa nas mãos é que a equipe de projetos pode avaliar se o imóvel comporta a nova estrutura hidráulica.

Se a questão for adquirir um imóvel, é preciso inspecionar o sistema hidráulico, especialmente em unidades mais antigas. “Ao visitar o imóvel, pergunte sobre a última reforma hidráulica e peça informações sobre a rede de abastecimento e esgoto,” recomenda.



O arquiteto Bruno Moraes alerta: caso o imóvel tenha um sistema de aquecimento central, é necessário verificar o funcionamento do aquecedor, pois aparelhos mal ajustados podem consumir mais energia e prejudicar o fluxo da água quente | Foto: Guilherme Pucci

Para evitar dissabores no futuro, o arquiteto ainda enfatiza a ajuda de um profissional qualificado em todos os estágios da obra. “Além do profissional especializado em hidráulica, é importante contar com o olhar experiente de um arquiteto ou engenheiro para acompanhar de perto todos os passos, fazer uma análise das torneiras, dos eletrodomésticos e outros detalhes que só aparecem no decorrer da obra”, diz Bruno.

Abordando problemas um a um:

· Pia da cozinha

Para prevenir os entupimentos, clássico problema em pias, o arquiteto recomenda instalar filtros nos ralos e evitar o descarte de óleos e restos de comida nas pias | Foto: Guilherme Pucci

Um dos problemas mais comuns nas casas é o entupimento do encanamento da cozinha, em razão do acúmulo de gordura de restos de comida deixados na pia. O arquiteto indica uma solução eficiente, e que cada vez mais têm sido utilizadas por seus clientes: um triturador de alimentos.



“É uma solução bastante interessante, pois evita que o sifão fique obstruído, além de reduzir muito a quantidade de lixo orgânico gerado pela casa. Também tenho no meu apartamento e me ajudou muito a reduzir a quantidade de lixo orgânico”, revela Bruno.

· Ralo do box

Suscetível a entupimentos e acúmulo de água devido ao acúmulo de cabelos, restos de produtos de higiene e resíduos de sabão. Esse problema pode tornar o banho desconfortável e, em casos mais graves, causar pequenos alagamentos.



Segundo o arquiteto, para evitar esses transtornos é importante realizar limpezas regulares, retirando resíduos visíveis e usando desentupidores ou produtos específicos para ralos periodicamente.