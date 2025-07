Com a não oficialização do caminho partidário do governador Eduardo Riedel... Leia a coluna de hoje

HANNAH ARENDT ESCRITORA ALEMÃ

Em nome de interesses pessoais, muitos abdicam do pensamento crítico, engolem abusos e sorriem para quem desprezam. Abdicar de pensar também é crime”.

FELPUDA

Com o passar dos dias e a não oficialização do caminho partidário que o governador Eduardo Riedel pretende seguir, atento observador disse que a classe política está de mãos atadas para intensificar as articulações e se encontra como nas filas de cinema na escolha de filmes, tais como “... E o Vento Levou” (para aqueles que têm certeza que ele deixará o ninho tucano), “2026 – Uma Odisseia no Espaço” (para os que não acreditam que o governador terá tentativa de reeleição tranquila), “Clube dos Cinco” (para quem crê em palanque reunindo o ex-presidente Bolsonaro, a senadora Tereza Cristina, a prefeita Adriane Lopes, o ex-governador Reinaldo Azambuja e Riedel), “O Poderoso Chefão” (para os que apostam que ele continuará seguindo os conselhos do ex-governador Reinaldo Azambuja). O sagaz observador só se referiu aos nomes dos filmes, não ao enredo. Essa gente...

Adoção

Em parceria com a Coordenadoria da Infância e Juventude, o Tribunal de Justiça de MS

vai promover o curso Preparação à Adoção – Nasce uma Família. As inscrições podem ser realizadas até quarta-feira. Mais informações no site tjms.jus.br.

Adriana Espindola e Fernando Madeira

Fernanda Marteloe Caue Gazel

“Facão”

Clima de apreensão tem tomado conta de servidores estaduais comissionados, diante dos comentários de que há “facão” previsto para agosto, que deverá vir afiado e “cortará fundo como navalha” em diversas áreas da administração. O governo fez previsão de cortar gastos em função da queda de arrecadação e estima que até o fim do ano terá de economizar de R$ 500 milhões a R$ 800 milhões. “Padrinhos” de todos os naipes já estão sendo acionados.

Realidade

As ameaças do PT de lançar candidato ao governo contra Eduardo Riedel, apontando que este não saberia enfrentar a oposição, arrancou risos de político antenado que só. Ele lembrou que o petismo comandou Mato Grosso do Sul por oito anos, foi destronado pela oposição, que reunia PSDB e MDB, “se desidratou e está do jeito que está”. Segundo ele, a realidade é diferente de narrativa e não se pode subestimar adversários.

Exceção

Na real, o time tucano, do qual o governador Eduardo Riedel ainda faz parte, e os emedebistas sempre fizeram oposição ao PT. A exceção foi justamente na atual administração estadual, em que uma das alas do partido decidiu se abrigar e, depois de tomar o comando da sigla, quer impor sua vontade, exigindo apoio a Lula e a um nome para o Senado. As lideranças do PSDB e do MDB sabem o caminho das pedras para enfrentar a oposição. E como sabem...

