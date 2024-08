Bonito bate recorde de turistas após nove anos

A cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, registrou movimento recorde de turistas no mês de julho. Com o aumento da oferta de voos diretos de São Paulo e a alta procura por destinos de natureza, o município recebeu 30.941 visitantes, o maior número em nove anos, segundo dados do Observatório de Turismo e Eventos de Bonito.

A taxa de ocupação hoteleira chegou a 67%, resultado da retomada do crescimento do setor após oscilações no início do ano. O aumento da conectividade aérea, com mais voos da Azul e Gol, foi fundamental para atrair um número recorde de turistas à Rota Bonito Serra da Bodoquena.

Segundo dados do aeroporto regional de Bonito, foram registrados 4.007 desembarques, correspondendo a 12,95% do total de turistas que visitaram o destino no mês das férias escolares.

Em pesquisa realizada pelo Observatório de Turismo e Eventos de Bonito (OTEB), com o apoio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur) e da secretária de Turismo de Bonito apontou que a Gruta do Lago Azul, um dos principais cartões postais de Bonito, se destacou com 13.517 visitantes, ocupando a quarta posição entre os atrativos mais procurados.

Em relação aos passeios, a flutuação foi escolhida como o passeio preferido dos turistas, atendendo 27.224 pessoas, já os balneários atenderam 14.119 e as cachoeiras 13 952.

De janeiro a julho, Bonito recebeu 163.920 turistas, neste meio, São Paulo se mantém como o principal mercado emissor de turistas para Bonito, representando 38,52% do total de visitantes em julho. Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro que também contribuíram significativamente para o sucesso do destino. Mato Grosso do Sul contribuiu com 7,65%.

O número de visitações em julho foi 4,85% superior ao mesmo período de 2023.