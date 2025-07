Bonito inaugura calçada da fama em homenagem ao cinema

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Inspirada na tradicional calçada da fama de Los Angeles (EUA), Bonito agora conta com um novo atrativo cultural e turístico: a Calçada das Pegadas da Memória do Cinema Sul-Americano, inaugurada nesta segunda-feira (28).

A iniciativa presta homenagem a grandes nomes do cinema do continente e celebra a arte como parte do cenário cultural da cidade.

A estrutura será instalada na Praça da Liberdade, um dos principais pontos turísticos da cidade, e contará com 11 placas no total, cada uma homenageando um artista do festival.

A primeira artista a deixar sua marca foi a atriz paraguaia Ana Brun, homenageada pelo Festival de Cinema Sul-Americano (Cinesur). Reconhecida internacionalmente, Brun recebeu o Urso de Prata de melhor interpretação feminina no Festival de Berlim pelo filme As Herdeiras.

“Estou muito emocionada. Orgulhosa e feliz”, disse a atriz à Agência Brasil.

Conforme a Prefeitura do Municípios, um diferencial da Calçada das Pegadas de Bonito é que, além das marcas das mãos dos artistas, cada placa será acompanhada por imagens de animais do Pantanal, com objetivo de criar uma conexão única entre a arte cinematográfica e a rica biodiversidade da região.

“A proposta da calçada da fama de Bonito une natureza, arte e memória. É uma forma de valorizar o cinema sul-americano e deixar um legado cultural permanente para moradores e visitantes”, afirmou o prefeito Josmail Rodrigues. “Ao longo dos anos, nós vamos registrar aqui em Bonito esses artistas sul-americanos, brasileiros e sul-mato-grossenses que fazem a história do cinema e do audiovisual. Nós vamos ter as patas dos animais ao lado das patas humanas. Como nós estamos em Bonito, esse paraíso ecológico, nós vamos dizer que os humanos e os animais caminham juntos. É isso que tem significado para o planeta. Nós não estamos descolados, nós somos uma coisa só. Nós precisamos salvar o planeta”, acrescentou.

Segundo o diretor do Cinesur, Nilson Rodrigues, a calçada simboliza a convivência entre seres humanos e o meio ambiente.

“Andamos juntos com os outros seres vivos do planeta”, afirmou, durante evento em que cinco personalidades do audiovisual sul-americano deixaram as mãos marcadas em placas.

Neste ano, 11 personalidades do audiovisual sul-americano e que estão participando do Cinesur vão deixar suas marcas nas placas de cimento, que depois serão transportadas para a Praça da Liberdade, no centro da cidade de Bonito.

Os primeiros a deixarem as marcas nas placas, logo depois da atriz Ana Brun, foram os atores brasileiros Antônio Pitanga e Maeve Jinkings, o distribuidor independente Jean Thomaz Bernardini e a professora e produtora Cecilia Diez.

Ao longo desta semana, também serão homenageadas outras personalidades: o artista local Humberto Espíndola, a atriz Claudia Ohana, o ator Thiago Lacerda, o cineasta José Eduardo Belmonte, o documentarista Aurélio Michillis e o diretor e roteirista Luiz Carlos Lacerda.

As placas são feitas de ferro e de um cimento especial, onde a marca das mãos de cada uma das personalidades é gravada, junto de sua assinatura.

Na placa, há ainda uma foto do artista, acompanhada pelo nome e a data em que foi gravada. Logo abaixo da foto do artista, há uma pegada de um animal, acompanhado dos nomes popular e científico.

