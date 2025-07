Bravata de prefeito de município do interior de Mato Grosso do Sul... Leia na coluna de hoje

Diálogo

Confira a coluna Diálogo desta quarta-feira (2)

MARIO SERGIO CORTELLA ESCRITOR BRASILEIRO

"Ética é o conjunto de valores e princípios que nós usamos para decidir as três grandes questões da vida: ‘Quero?’, ‘Devo?’, ‘Posso?’”.

Felpuda

Vereadores estariam andando em círculos, soltando fumacinha pela cabeça e afundando o assoalho para mostrar à população que a tal CPI do Ônibus poderá ter páginas e páginas preenchidas com soluções.

O problema na realidade seria achar o que escrever. A situação se encaixaria na conhecida frase de que se sabe como começa uma CPI, mas não como termina.

E, pelo que se ouve, tentaram achar um escândalo da dimensão de uma manada de elefantes, mas não encontraram nem as pisadas. Além disso, a população já está sabendo que foi gasta uma quantia considerável para “ir do nada a lugar nenhum”.

Acordo

Mato Grosso do Sul, por meio da Agência Estadual de Regulação, formalizou o acordo de cooperação técnica com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, visando promover a harmonização das normas estaduais com a Lei do Gás nacional.

Mais

Isso, respeitando as particularidades regionais e fortalecendo a segurança jurídica. A assinatura foi realizada na sede do Rio de Janeiro, pelo diretor-presidente da Agência Estadual de Regulação, Carlos Alberto de Assis, e pela diretora-geral interina da ANP, Patrícia Baran.

No páreo

A senadora Tereza Cristina (PP), ainda com cinco anos de mandato para exercer, é considerada pela imprensa, em nível nacional, como forte nome para disputar, em 2026, a Presidência da República ou entrar na briga pela vaga de vice em uma candidatura da direita.

Uma das lideranças partidárias de MS, a parlamentar não precisa renunciar ao mandato para compor a chapa à Presidência ou como vice.

Em conjunto

Na hipótese de ocorrer esse quadro e Tereza Cristina ascender à Presidência ou vice, aí sim terá que renunciar à cadeira no Senado.

Mas esta vaga continuaria nas mãos de um representante da direita, neste caso, nas do Tenente Portela, que é o primeiro-suplente e amigo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já a senadora, embora esteja em outro partido que não o do ex-presidente da República, continua politicamente jogando com ele.

Vai entender

O Psol, partido da ultraesquerda, foi ao Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão da decisão do Congresso Nacional que derrubou o decreto aumentando o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

A sigla, que se diz defensora do povo, é a mesma que tem uma deputada federal que contratou dois de seus maquiadores como assessores parlamentares e, diante da repercussão do escândalo, teria atribuído o gasto particular com dinheiro público à “ingenuidade”. Como disse Confúcio: “Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas”.

Colaborou Tatyane Gameiro