Menino de 3 anos fica preso em máquina de pelúcia em MS

ESTÉTICA E SAÚDE

Especialista afirma que, de olho na estação do sol, mais brasileiros correm atrás de procedimentos estéticos e de cirurgias plásticas, provocando um aumento de aproximadamente 50% na procura por esses atendimentos durante a temporada de fim do ano

Com a chegada do verão, a exposição ao sol e as altas temperaturas se tornam protagonistas na rotina de muitos brasileiros. Além de exigir cuidados com a pele, como uso de protetor solar, hidratação e limpeza adequada, esse período também coincide com um aumento expressivo na procura por cirurgias plásticas e por procedimentos estéticos faciais.

De acordo com especialistas, novembro e dezembro são meses em que a demanda por intervenções faciais, como preenchimentos, fios de sustentação, aplicação de toxina botulínica e bioestimuladores de colágeno, registra um crescimento significativo. Esses tratamentos, conhecidos por seus resultados eficazes e pouco invasivos, se tornam prioridade para quem deseja valorizar a aparência para as confraternizações de fim de ano.

O cirurgião plástico Daniel Nunes conta que a procura por procedimentos estéticos e por cirurgias plásticas em seu consultório, em Campo Grande, aumenta em mais de 50% durante os meses de dezembro e janeiro, em comparação com os outros meses do ano.

Esse crescimento reflete o desejo dos pacientes de estarem com a aparência renovada para as festas de fim de ano e para o início do novo ciclo, aproveitando as férias e o 13º salário para realizar os tratamentos e para garantir uma recuperação tranquila antes de retomar a rotina.

“Nós percebemos uma mudança de sazonalidade na cirurgia plástica. No passado, grande parte das cirurgias eram realizadas no inverno. Nos últimos anos, as pacientes, por diversos motivos, preferem realizar cirurgias plásticas, procedimentos dermatológicos e procedimentos estéticos agora no fim do ano”, afirma o médico de Campo Grande.

Além dos tratamentos realizados por dermatologistas, cirurgiões plásticos também notam uma alta procura por intervenções faciais mais complexas no fim do ano. A maior flexibilidade de tempo por conta das férias, combinada com o desejo de iniciar o próximo ano com uma aparência rejuvenescida, faz de dezembro um dos meses mais movimentados para consultórios e para clínicas de estética.

“Por exemplo, temos muitos pacientes que aproveitam as férias escolares para fazer cirurgias que demandam um tempo de recuperação maior”, conta Daniel Nunes. O Brasil ocupa uma posição de destaque no cenário global de cirurgias plásticas, figurando entre os países que mais realizam esses procedimentos.

Essa popularidade reflete não apenas a busca dos brasileiros por autoestima e por bem-estar, mas também o próprio aumento nas condições de acesso a esses serviços, com valores mais acessíveis e forte presença do tema na mídia.

ÁGUA, PROTETOR E O PÓS

Apesar do apelo das intervenções estéticas, os cuidados com a pele não podem ser negligenciados durante o verão. O uso de filtro solar com alta proteção, a ingestão de água para manter a hidratação e a escolha de produtos que respeitem a barreira cutânea são fundamentais para evitar danos, como manchas e ressecamento, que podem comprometer os resultados dos procedimentos.

“É muito importante que o paciente escolha um cirurgião plástico que ele confie, discuta bastante as suas expectativas e opte pelo melhor procedimento para o seu caso, ressaltando sempre que cirurgia plástica é diferente de pessoa para pessoa, e os resultados variam muito. O pós-operatório é muito importante e deve ser feito seguindo todas as orientações do médico”, destaca Daniel Nunes.

Com o verão e o fim do ano se aproximando, o desejo de se sentir bem e de começar um novo ciclo com autoestima renovada impulsiona a busca por soluções estéticas. Seja para corrigir detalhes ou para potencializar a beleza natural, o mais importante é aliar estética e saúde, respeitando as necessidades individuais de cada paciente.

