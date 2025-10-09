Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Felpuda

Câmaras Municipais continuam aparecendo como focos de, digamos, "coisas...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (9)

Ester Figueiredo

09/10/2025 - 00h03
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Rafaela Cappai - artista brasileira

"Você tem o direito de recomeçar quantas vezes quiser. A vida não exige perfeição, mas sim presença e intenção”.

 

FELPUDA

Câmaras Municipais continuam aparecendo como focos de, digamos, “coisas estranhas”, levando o Ministério Público de MS a entrar em ação. Apesar de ter toda estrutura jurídica, com assessores e procuradores, prefeitura do interior contratou escritório de advocacia para dar apoio jurídico geral e acompanhamento de demandas nos órgãos fiscalizadores. A promotoria do município ajuizou ação civil pública e conseguiu barrar liminarmente o negócio, até o julgamento do mérito, considerando a falta de necessidade de contratação externa e irregularidade na inexigibilidade de licitação. Como se vê...

Voo

Quem estaria em posição de decolagem do ninho tucano seria o deputado federal Beto Pereira. Ele deverá se filiar, no próximo ano, ao Republicanos para disputar a reeleição.

Mais

O presidente da legenda, deputado estadual Antônio Vaz admite que há conversações neste sentido. Beto já presidiu o PSDB municipal e disputou, em 2024, a Prefeitura de Campo Grande.

A ponte mais alta do mundo – Huajiang Grand Canyon Bridge –, foi inaugurada na província de Guizhou (China). Ela tem 625 metros de altura entre a pista e o chão em seu ponto mais elevado e quase 3 quilômetros de extensão e a estrutura impressiona pela grandiosidade. Localizada sobre o Rio Beipan, a ponte supera a, até então recordista mundial, Ponte Duge, também em Guizhou, que tem 565 metros de altura. O vão principal mede 1.420 metros e foi projetado no formato de ponte suspensa, com torres de sustentação azuis que já se tornaram ícone na paisagem montanhosa da região. A obra levou mais de três anos para sua conclusão e tem como objetivo reduzir o tempo de viagem: trajetos que antes levavam duas horas agora podem ser feitos em minutos.
Fabiana Gibran, Mara Dolzan e Maria Clara Alvares
Marcela Martins, Paola Ribeiro e Monica Kochen  

Pode ser

Há quem garanta que ainda nesta semana o governador Eduardo Riedel poderá anunciar o nome de Walter Carneiro Júnior (PP), suplente de deputado federal, como o novo secretário da Casa Civil. Waltinho é filho do deputado constituinte e ex-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Walter Carneiro, e tem ligações políticas também com o ex-governador Reinaldo Azambuja que, durante sua gestão, o nomeou como diretor-presidente da Sanesul. No governo Riedel foi secretário-adjunto da Semadesc. 

Junto

O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, também trabalhará em conjunto com a Casa Civil. Isso significa que, além das suas atribuições de auxiliar e representar o governo, ampliará sua atuação política institucional, como a de articulação com os prefeitos, marcando presença do Estado nos municípios. Conversa é que não deverá ser nomeado um secretário-adjunto, a exemplo do que acontece em alguns órgãos.

No pedaço

O presidente do PL, Reinaldo Azambuja continuará atuando nas articulações político-partidárias com vistas à manutenção e apoio à administração estadual. Ele vem agindo para consolidar forte base de apoio à reeleição do governador. Além disso, como os liberais estarão no palanque de Eduardo Riedel, as chapas dos proporcionais serão discutidas entre as lideranças do PL e da Federação União Progressista.

Aniversariantes

Jane Almeidinha,
Dra. Camila do Amaral Nunes,
Dra. Dileta Terezinha Souza Thomaz,
Dra. Luciana Nakao Odashiro Miiji, 
Fernanda Garcia Arguello, 
Dra. Eliane Takako Kanasiro, 
Silvio Aracaqui,
Nalda Ferreira Gonçalves,
Ney Inácio da Silva,
Anderson Lacerda da Silva,
Danilo Nunes Duraes,
Adriana Sawaris, 
Manoel Santana,
Francisco Vieira Gabriel,
Yoneo Cesco,
Guilherme Alves de Arruda,
Bruno da Silva Bezerra,
Pedro Merem,
Dr. Rubem Arnez Arandía,
Marcus Garcia Gomes, 
Ir. Zenaide Laurentina Mayer, 
Iolanda Marins Consentini, 
Giancarlo Camillo, 
Dr. Algacyr Torres Pissini Neto, 
Thaline da Cruz Queiroz,
Ivan Martins de Souza,
Ivanete Ferreira Gonçalves da Silva,
Jaime de Brito,
José Luiz Ribeiro de Leon,
Waldemir Lúcio Rômulo,
Ronnie Garcia Ferreira,
Maria Ely Rodrigues Antunes,
Ricardo Medeiros Rocha,
Darcila de Oliveira,
Cristiano Gledson Sena Ribeiro,
Ivan Francisco Leite de Moraes,
Janilda dos Santos Araujo,
Natalielena Frey,
Orisvaldo Ferreira Gonçalves,
Reinaldo Cezar Pedrosa,
Diana Mara Ferreira,
Isabelino Rios Lemes,
Marina Alves Goulart,
Silvio Fernandes Castro,
Odenir da Silva Araujo,
Dr. Carlos Alberto Mizoguti, 
Nilza Terezinha Miyasato,
Sônia Maria Méca,
Rafael Calixto Aguena,
Maria Monteiro,
Émerson Jamil Zarour,
Célio Roberto da Silva,
Marcelo Leite Teixeira,
Charles Poveda,
Mauricio de Souza,
Vasti de Oliveira,
Mirella Xavier Rodrigues,
Adilson da Costa Oliveira,
Sílvio Pinheiro,
Claudir Peccini,
Bruno Corrêa Reiner,
Maria Helena de Souza,
José Ricardo Peralta,
Maria Cileide Bataglia,
José Adolar de Castro Filho,
Rita de Cássia da Silva,
Edison de Araujo Junior,
Ana Silvia Pessoa Salgado,
Dr. Reinaldo de Assis Espindola, 
Andréia Silva Madeira Zamek, 
Elaine Teixeira Barbosa Ramires,
Antonio Giovani Diniz da Rocha,
Janaína José Mota,
Deusdedith Francisco de Oliveira,
Juracy dos Santos Pereira,
Dionizio Recalde,
Alexandre Amaral Evangelista,
Joab Barbosa de Azevedo,
Edna Lucia Oliveira Rodrigues,
Jorge Justino Diogo,
Ricardo Eboli Gonçalves Ferreira,
Bruno Ernesto Silva Vargas,
Manoel Ribeiro Bezerra,
Renata Shimni Gomes,
Noely Aparecida Gandolfo Jareta,
Priscila de Souza Afonso Baggio,
Thaís de Macedo Coimbra,
Seila Aparecida Leal,
Nilo Eduardo Zardo,
Max Antonio Souza Morais,
Vânia Guilhermino Ventura,
Letícia Lacerda Nantes Franceschini, 
Pedro Vendramini Neto, 
Dr. Arlindo D`Avila Filho, 
Luiz Laerte Mendes,
Nelson Barbosa de Souza,
Rosilene Borges Machado,
Carolina Franco Panovich,
Elis Regina Dias de Freitas Coelho,
Ivano Moreira Raulino,
Kênia Camilo Pereira Paim,
José Garcia Bergueti,
Alonso Pereira de Matos,
Jean Marcos Saut,
Nilton Leopoldino Rodrigues,
Alexandre Souza Soligo,
Rogério Risse de Freitas,
Samir Jorge,
Zélia Pereira Renovato da Silva, 
Lenita Barbosa Nantes.

Colaborou Tatyane Gameiro

COMPORTAMENTO

Cresce o número de idosos conectados, de acordo com o IBGE

Se a autonomia digital segue em alta na população com mais de 60 anos, os riscos também não param de crescer; especialista no assunto alerta para fraudes on-line e destaca a importância de capacitação em segurança digital

07/10/2025 09h30

Compartilhar
O ator Luciano Luppi vive Ernesto no premiado curta-metragem

O ator Luciano Luppi vive Ernesto no premiado curta-metragem "O Vô Tá On": empurrãozinho do neto faz personagem aderir a aplicativos de relacionamento Foto / Divulgação

Continue Lendo...

No curta-metragem “O Vô Tá On” (2024, 25 min.), do cineasta mineiro Clério Dornell, o ator Luciano Luppi faz o papel de Ernesto, um homem de 70 anos que não se sente apto a usar aplicativos de relacionamento.

Mas, por insistência do neto, o personagem acaba mudando de ideia e a vida e o coração vão se abrindo a novas possibilidades, como a sorridente e charmosa Conceição, interpretada com graça pela atriz Nanci Alves.

O que se passa na ficção do filme de Dornell não está muito distante da realidade. O acesso à internet entre os brasileiros com 60 anos ou mais nunca esteve tão alto. E, com esse aumento, crescem também os desafios. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2019, 44,8% dos idosos haviam usado a internet durante o ano.

Em 2024, esse porcentual chegou a 69,4%, o que significa 11 milhões de novos usuários nesse grupo em um intervalo de apenas cinco anos. Ao todo, 168 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais acessaram a rede no último ano, o equivalente a 89,1% da população. Entre os idosos, o celular se tornou o principal meio de conexão, sendo utilizado por 78% deles.

PRÓS E CONTRAS

O crescimento revela uma mudança de hábitos e aponta novas possibilidades de autonomia, socialização e acesso a serviços como compras, telemedicina e transações bancárias. No entanto, com as oportunidades vêm também os riscos. Graduada em Sistemas de Informação e especializada em Softwares e Soluções

Tecnológicas, a professora Enilda Cáceres alerta que esse público é alvo frequente de criminosos virtuais.

“Os idosos estão mais vulneráveis a golpes porque muitas vezes confiam em mensagens e links suspeitos. É essencial investir em educação digital, mostrando de forma simples como identificar fraudes, proteger senhas e não compartilhar informações pessoais”, destaca Enilda, que coordena o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário Estácio em Campo Grande.

Apesar das ameaças, a inclusão digital também traz benefícios importantes. Enilda observa que a conexão aumenta a independência e a autoestima de quem aprende a lidar com as ferramentas digitais.

“Hoje, muitos idosos conseguem marcar consultas, fazer compras, pagar contas e acessar serviços sem depender de terceiros. Isso amplia o sentimento de autonomia e de pertencimento ao mundo digital”, afirma a especialista, que também atua no Senac Hub Academy da Capital.

Outro ponto sensível é a solidão, considerada um dos grandes problemas da terceira idade. Nesse aspecto, a internet tem atuado como aliada, mas também pode gerar armadilhas, se não for usada de maneira crítica.

“Chamadas de vídeo, aplicativos e redes sociais ajudam a manter contato com filhos, netos e amigos, reduzindo o isolamento social. Mas é preciso lembrar que esse contato virtual deve ser equilibrado, complementando, e não substituindo, as interações presenciais, que são fundamentais para o bem-estar dos idosos”, ressalta a professora.

EVITANDO OS GOLPES

Para reduzir os riscos de golpes virtuais, a especialista elaborou, com o Núcleo de Inclusão Digital da Estácio Campo Grande, um guia prático com orientações acessíveis a todos os públicos, não apenas aos idosos. Entre as dicas estão cuidados simples que podem ser aplicados no dia a dia. Confira a seguir.

MENSAGENS

Desconfie de mensagens pedindo dinheiro ou dados pessoais. Antes de agir, ligue para a pessoa ou a instituição e confirme se o pedido é verdadeiro.

LINKS

Não clique em links estranhos. Se chegar por WhatsApp, SMS ou e-mail uma mensagem prometendo prêmios ou pedindo para atualizar cadastros, o melhor mesmo é ignorar.

SMS

Nunca passe senhas ou códigos enviados por SMS. Nem mesmo para alguém que se passe por banco ou familiar.

SENHAS

Evite senhas óbvias. Datas de aniversário e nomes de familiares são fáceis de descobrir. Combine letras e números para mais segurança.

ATUALIZAÇÃO

Mantenha o celular atualizado. Sempre que o aparelho pedir atualização, aceite. Isso ajuda a bloquear brechas usadas por golpistas.

O material completo do guia prático pode ser acessado gratuitamente no site Tecnologia para Todos (https://estaciocg.github.io/tecnologiaparatodos/), no qual a Estácio reúne orientações sobre navegação segura na internet. O salto no número de idosos conectados mostra que a inclusão digital já é uma realidade no Brasil, mas o desafio agora é garantir que ela ocorra de forma segura e consciente.

O alerta dos especialistas é claro: a tecnologia pode ser uma grande aliada na vida dos idosos, mas, sem orientação adequada, também pode abrir caminho para riscos que afetam justamente a população mais vulnerável.

felpuda

Parlamentar de Mato Grosso do Sul tem participado da CPMI do INSS...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (7)

07/10/2025 00h03

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Leo Fraiman - escritor brasileiro
"Hoje, quando sinto dor, tristeza ou solidão, já não me desespero mais. Aprendi a esperar, a dar tempo ao tempo, a conversar com minhas dores e fornecer a elas o devido cuidado”.

 

FELPUDA

Parlamentar de Mato Grosso do Sul tem participado da CPMI do INSS bem no estilo “levanto a bola e você chuta”, conforme comentários de gente muito bem antenada. Além disso, como não poderia deixar de ser, mostra que estaria jogando no time da esquerda que deseja “provar” que o culpado é o ex-presidente Bolsonaro, quando na verdade a roubalheira do dinheiro dos aposentados intensificou-se no atual governo federal. O mais interessante é que a figura cá dessas bandas parece ter se esquecido quando uma bomba de mil megatons caiu sobre sua cabeça, proveniente de acusações de supostas práticas não muito republicanas. E isso deve ser lembrado nas eleições de 2026. Só deve!

Guia

Lançado o e-book gratuito “De Olho na Virada Fiscal”, que traz um resumo das principais mudanças, o cronograma oficial da transição e ferramentas exclusivas para organizar os ajustes.

Mais

O guia já está disponível para download gratuito no portal de empreendedorismo da Serasa Experian e reúne conteúdos para pequenas e médias empresas.

Diálogo
O carro voador – eVTOL na sigla em inglês (aeronave de decolagem e aterrissagem vertical elétrica) fará seu voo inaugural em dezembro deste ano. Ele está sendo produzido em Taubaté (SP) e já conta com quase três mil encomendas do modelo desenvolvido pela subsidiária da Embraer, a Eve Air Mobility. A expectativa é iniciar a operação comercial dos carros voadores em 2027 no Brasil, com a empresa Revo como a operadora do lançamento no Brasil. A primeira entrega está prevista para o quarto trimestre. Os eVTOLs funcionam com propulsão elétrica e são projetados para operações urbanas, reduzindo o tempo de deslocamento em cidades congestionadas. As aeronaves prometem ser seguras, sustentáveis e silenciosas. A Eve fechou contrato com a Revo para o fornecimento de até 50 aeronaves e serviços de suporte operacional no valor de US$ 250 milhões
DiálogoEli Morais de Brites e Fausto Brites  
DiálogoCissa Lamego, Dea Arbex e Patricia Fiuza  

Cadeira

A Secretaria Municipal de Saúde está sendo cobiçada por vereadores que começam a se movimentar no sentido de convencer os colegas, para ter apoio, e a prefeita Adriane no sentido de que concorde em nomeá-los. Depois da exoneração da titular do órgão, no início de setembro, foi nomeado um comitê gestor para cuidar dessa área que é o “nó górdio” da atual administração de Campo Grande. Resta esperar as cenas do próximo capítulo. 

Estratégias

O Progressistas realizou seu encontro no sábado, conforme adiantado pelo Diálogo, quando discutiram o papel estratégico nas eleições de 2026, entre outros pontos. O governador Riedel, a senadora Tereza Cristina, os deputados Londres Machado e Gerson Claro, além da prefeita Adriane Lopes marcaram presença, oportunidade em que receberam, de abraços abertos, alguns tucanos que “bateram as asas” do ninho. Para essas lideranças, o partido está se fortalecendo, debatendo futuras alianças e a formação de chapas a deputados estaduais e federais.

“Revoada”

Entraram para as fileiras do PP, os prefeitos Gilson Cruz, de Juti, e Vítor Cunha, conhecido como Malaquias, de Japorã, ligados politicamente a Londres Machado, além de Cassiano Maia, de Três Lagoas. Quem também assinou ficha no Progressistas foram o ex-prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes e o ex-prefeito de Ponta Porã, Hélio Peluffo, que eram “tucanos de carteirinha”. Estiveram presentes mais de 50 pessoas entre prefeitos, vices e secretários.

Aniversariantes

Diná Pontes de Oliveira Álvares Ferreira, 
Francisco (Chico) José Albuquerque Maia Costa, 
Eclair Socorro Nantes Vieira, 
André Luiz Scaff, 
Idete Miranda Balbuena Yule, 
Maria de Fátima Salles,
Aroldo Ferreira Galvão, 
Geraldo Ramón Pereira, 
Emerson Paulo Barbosa,
Oswaldo Filizola,
Valdomiro Fernandes,
Anderson Wallace da Silva Pereira,
Dr. Elias César Kesrouani, 
Paulo Essir,
Sérgio Ferreira de Ornelas,
Lucia Maria Nunes,
Giulia Batista,
Eduardo Marega de Souza,
Luciana Baseggio,
José de Mello,
José Flávio Gonçalves de Oliveira,
Mário Augusto Wanderley Xavier, 
Padre José Marinoni, 
Lucia Maria Nunes,
Sandra Aparecida Lopes,
Yuri Garcia Anjos,
Rubens Salim Saad,
Arlindo de Almeida,
Andréa Cássia Neves de Azevedo,
Dr. Alcides Higa, 
Darcy Lourdes Rondon,
Paulo Roberto Braga,
Elesbão Munhoz,
Ulisses Pinto de Almeida, 
José Alves Ferreira, 
Mário Márcio Salomão Budib, 
Angelo Capela Mendonça,
Ingrid do Carmo Godoy, 
Simone de Albuquerque, 
Jaci Guimarães Freire, 
Albany Ferreira de Souza, 
llto D’Oliveira Mariano, 
Dr. Valdir Teles da Silva, 
Elaine Cristina de Araújo, 
Eloisa Costa Berro, 
Jair da Silva Almeida, 
José Gomes de Oliveira, 
Marineide Guerreiro Ramos, 
George Jaime Teixeira, 
Jacy Duailibi, 
Aldo Conceição, 
Eliasze Luizo Guimarães, 
Geralda Berte Silva, 
Jorge Luiz Gigolotti, 
Nora Nei de Almeida, 
Cássia Liz Andrade, 
Denise Andrade, 
Zoé Souza de Abreu, 
Ademar Antonio da Silva, 
Valmir Inácio de Souza,
Karina Rios Ribeiro, 
Álvaro Garcia Souza, 
Luzia Maria Teixeira, 
Samuel Fernandes Correia,
Paula Nunes de Souza, 
Tatiane Nobue Iseki, 
Ademir Alves de Paula, 
Ana Claudia Zamban, 
João Lemos Sandy, 
Nelson Alves Coimbra, 
Aparecida Macedo Vieira, 
Denise Regina Madureira, 
Neusa Pinheiro, 
Eliane Neves dos Santos,
Fábio Ferreira Gomes, 
Jainara Fabrícia Santos da Costa,
Celso Nicolau Albuquerque,
Jânio Pereira Padilha,
Maximiliano Barros Rodrigues,
Ederson Silva Costa,
Larissa de Barros,
Terezinha Moranti,
Elias Razuk Jorge Filho,
Lino Omar Castilho Mendes,
José Augusto Maia Vasconcellos,
Soraya Maria Vieira da Silva Gabriel Ribeiro,
Lione Kaviski Peixoto,
Olimpio Alves dos Reis,
Paulo Sérgio Soares,
Daniela Wanderley Ouriveis Mendes de Oliveira,
Feliciano Marcos de Brito,
Juliana Guimarães Teodoro,
Maria Regina Martinelli Benez,
Antonio da Silva Domingos,
Anderson Umada Monteiro, 
Delfio Cabreira,
Sérgio Atilio Chiavoloni,
José Roberto Mauro,
Cristiane Pereira da Silva,
Karina Herculano da Silva,
João Correa Filho,
Paula Silva Sena Capuci,
Ildeu Leandro Souza,
Sandra Maria Cáceres Barbosa,
Sami Mahmud Alawi,
Edson Martins de Araújo,
Gilmar Damião Pereira,
José Gonçalves da Cruz

Colaborou Tatyane Gameiro

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1125, terça-feira (07/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1125, terça-feira (07/10)

2

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão
Cidades

/ 1 dia

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão

3

Ministério Público fecha o cerco contra a corrupção nas prefeituras de MS
INVESTIGAÇÕES

/ 18 horas

Ministério Público fecha o cerco contra a corrupção nas prefeituras de MS

4

DOF apreende 17 veículos carregados com materiais contrabandeados na fronteira
PONTA PORÃ

/ 1 dia

DOF apreende 17 veículos carregados com materiais contrabandeados na fronteira

5

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 292, quarta-feira (08/10)
Loterias

/ 7 horas

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 292, quarta-feira (08/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 30/09/2025

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT