Câmaras Municipais continuam aparecendo como focos de, digamos, "coisas...Leia na coluna de hoje

"Você tem o direito de recomeçar quantas vezes quiser. A vida não exige perfeição, mas sim presença e intenção”.
Câmaras Municipais continuam aparecendo como focos de, digamos, “coisas estranhas”, levando o Ministério Público de MS a entrar em ação. Apesar de ter toda estrutura jurídica, com assessores e procuradores, prefeitura do interior contratou escritório de advocacia para dar apoio jurídico geral e acompanhamento de demandas nos órgãos fiscalizadores. A promotoria do município ajuizou ação civil pública e conseguiu barrar liminarmente o negócio, até o julgamento do mérito, considerando a falta de necessidade de contratação externa e irregularidade na inexigibilidade de licitação. Como se vê...
Voo
Quem estaria em posição de decolagem do ninho tucano seria o deputado federal Beto Pereira. Ele deverá se filiar, no próximo ano, ao Republicanos para disputar a reeleição.
Mais
O presidente da legenda, deputado estadual Antônio Vaz admite que há conversações neste sentido. Beto já presidiu o PSDB municipal e disputou, em 2024, a Prefeitura de Campo Grande.
Pode ser
Há quem garanta que ainda nesta semana o governador Eduardo Riedel poderá anunciar o nome de Walter Carneiro Júnior (PP), suplente de deputado federal, como o novo secretário da Casa Civil. Waltinho é filho do deputado constituinte e ex-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Walter Carneiro, e tem ligações políticas também com o ex-governador Reinaldo Azambuja que, durante sua gestão, o nomeou como diretor-presidente da Sanesul. No governo Riedel foi secretário-adjunto da Semadesc.
Junto
O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, também trabalhará em conjunto com a Casa Civil. Isso significa que, além das suas atribuições de auxiliar e representar o governo, ampliará sua atuação política institucional, como a de articulação com os prefeitos, marcando presença do Estado nos municípios. Conversa é que não deverá ser nomeado um secretário-adjunto, a exemplo do que acontece em alguns órgãos.
No pedaço
O presidente do PL, Reinaldo Azambuja continuará atuando nas articulações político-partidárias com vistas à manutenção e apoio à administração estadual. Ele vem agindo para consolidar forte base de apoio à reeleição do governador. Além disso, como os liberais estarão no palanque de Eduardo Riedel, as chapas dos proporcionais serão discutidas entre as lideranças do PL e da Federação União Progressista.
