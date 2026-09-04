Candidato que já sentou no trono e que ainda nem conquistou a cadeira... Leia na coluna de hoje

Hilda Hilst - escritora brasileira
"Você nunca conhece realmente as pessoas. O ser humano é mesmo o mais imprevisível dos animais”
Felpuda
"Você nunca conhece realmente as pessoas. O ser humano é mesmo o mais imprevisível dos animais”
Candidato que já sentou no trono e que ainda nem conquistou a cadeira de reeleição está mirando novamente poltrona da presidência da Assembleia de MS. A impressão é de que alguns enxergam o Legislativo estadual como um feudo, com direito a trono, súditos e território demarcado. O curioso é que, primeiro, é preciso ganhar a eleição, depois, conquistar os votos dos colegas e, só então, pensar na presidência. Mas, na política, há quem goste de contar os bois antes mesmo de comprar a fazenda. E isso, às vezes, não apresenta bom resultado.
Cautela
O Índice de Confiança do Empresário do Comércio de Campo Grande chegou a 92,7 pontos em agosto, alta de 4,3% em relação a julho, mas ainda abaixo dos 100 pontos que separam otimismo de pessimismo. A percepção sobre a economia permanece cautelosa (34 pontos).
Mais
Ainda com relação ao índice de confiança, verificou-se que o comércio de bens duráveis registrou 95 pontos, avanço de 5,9%, e apresentou o melhor desempenho. Os dados são do Sistema Comércio MS e do Instituto de Pesquisa Fecomércio.
Fora de foco
A oposição do PT ao governador Riedel ainda parece procurar rumo dentro da Assembleia. Os discursos em plenário, em vez de apresentar críticas consistentes, muitas vezes soam como comentários só para “causar”. Até agora, nenhum dos “tiros” petistas conseguiu atingir alvo que produza maior repercussão política. E há uma curiosidade: quando o assunto é eleição, Lula aparece em quase toda conversa. Já o candidato Fábio Trad parece ter sido esquecido pelos próprios companheiros. Vai vendo...
Favoráveis
As investigações da Operação Antivírus, que apurou suspeitas em contratos do Detran-MS, continuam produzindo decisões favoráveis a investigados. Agora, o MPMS se manifestou pela absolvição do deputado Gerson Claro, da acusação de corrupção passiva. A apuração remonta ao período em que ele comandava o Detran-MS e envolve contratos da autarquia. Entre eles está negócio de R$ 7,416 milhões firmado sem licitação.
Em análise
A Câmara Municipal de Campo Grande começou a analisar a proposta da Lei Orçamentária Anual de 2027, que prevê receitas e despesas de aproximadamente R$ 7,7 bilhões. O projeto, encaminhado pelo Executivo, estima crescimento de 10,67% em relação aos R$ 6,9 bilhões previstos para este ano. Agora será definida a relatoria e aberto o prazo para que os vereadores apresentem emendas. É justamente nessa fase que começam as disputas por recursos para obras e serviços.
Aniversariantes
- Cleuza Vasconcellos,
- Marithê Cogo,
- Fernando Santos Gonçalves,
- Geovanna da Silva Coutinho Lanzarine,
- Silvia Rafaela Bergottini,
- Joselina Nunes Neves,
- Olga Tila Menegale Silva,
- Ludovico Adami,
- Leonildo Franchin,
- Matheus Bechuate Corrêa Peralta,
- Lourival Ribeiro de Souza,
- Valmir Messias de Moura Fé,
- Rosalvo Santos da Silveira,
- Alaor Suriano Maia,
- Cynthia Folley Coelho,
- Jary Ferreira de Almeida,
- Jaime Candido,
- Venezito Kioshi Muta,
- Martins Alves de Oliveira,
- Douglas Sanches Tiburcio,
- Maria Celeste Vale do Espírito Santo,
- Dra. Soraya Saad Sayegh,
- Dr. Nilo Genaro Klafke,
- Alcira Rodrigues dos Santos Correa,
- Dra. Ivone Weber Prieto,
- Antônio Maria Nunes Rondon Filho,
- Etiene Garcia da Cunha,
- Wilkens Pereira Leite,
- Teóphilo Barboza Massi,
- Helen Cristie Messias,
- Luiz Henrique Mujica,
- Maricelma Vila Maior Zapata,
- Maria Neide Araujo Silva,
- Gabriel Arruda da Costa,
- Jaqueline Maidana da Silva,
- Elza Castro Andrade,
- Ana Cláudia Ferreira Stapani,
- Denize Silva de Oliveira,
- Robson de Araujo Martins,
- Sebastião Ivo,
- Nivaldo Mota,
- Alice Maira de Almeida,
- Maria Josefina Borghette Zampieri,
- Vivian Ferreira Chaves,
- Dr. Lauro Takeshi Miyasato,
- Eni Nantes Martins,
- Fernanda Gonçalves Pereira da Silva Wanderley,
- João Mujica,
- Aparecido Camilo de Oliveira,
- Luiz Paulo Contrin Guimarães,
- Mauro José Ocampos,
- Conceição Gamarra,
- Rogério de Avelar,
- Camila Pompeo dos Santos,
- Adolpho Figueiredo,
- Joyce de Almeida Pires,
- Delson Monteiro Ferreira,
- Cleide Alves de Almeida,
- Gladys dos Santos Azuaga,
- Roney Jorge Kalil Pinheiro,
- Darlene Saab Guedes,
- Marina de Souza Mello,
- Gregório Otoni de Camargo,
- Tereza Terumi Taniguchi,
- Auci Corrêa Fernandes,
- Flávia Renata Menezes Polon,
- Patrícia Costa Anache,
- Carlos Alberto Rodrigues Morruda,
- Fabiane Romeiro Salvian,
- Gilson Rodolfo Martins,
- Ângela Maria Ferreira Rodrigues,
- Iria dos Santos Loreto,
- Jorge Bertulino de Marco,
- Gilberto de Mattos Rizzo,
- Renato Lacerda Cesar,
- Vera Lúcia Andrade,
- Masuko Gonda,
- Ana Maria de Menezes,
- Dr. Nelson Neves de Farias,
- Edilo Francisco Trentin,
- Paula dos Santos Nobre,
- Nádia Eunice da Silva,
- Catarina Florêncio,
- Esperanza Rojas Orozco,
- Cleonice Franca Gouveia,
- Ângela Hitomi Yabusame,
- Nelson Vieira Lopes,
- Manoel Henrique Lopes Zequini,
- João Carlos Brum Farias,
- Nina Negri Schneider,
- Altair Leonel da Silva,
- Helena Corrêa da Costa,
- Aristides José Ortiz,
- Marcos Antônio Volpato,
- André Luiz Trindade de Souza,
- Emmanuel Olegário Macedo,
- Leize Oliveira de Britto,
- Emerson Chaves Furlaneto,
- Livia Pereira de Souza Rosa,
- Ronaldo Cesar Miranda Ramos,
- Luiz Carlos Barbosa Torres,
- Flávio Antonio de Oliveira,
- Luiz Wagner Couto de Souza,
- Dirce Rosa Puerari,
- Fábio Alves Monteiro,
- Guilherme Frederico de Figueiredo Castro,
- Jakeline Rodrigues de Andrade Girardi.
* Colaborou Tatyane Gameiro