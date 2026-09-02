Nesta campanha eleitoral, o deputado Coronel David (PL) tem usado as... Leia na coluna de hoje

Em risco

Projeto Água Vida, do fotógrafo Mario Barila, plantou mudas na Fazenda Caiman e em território kadiwéu; iniciativa busca recuperar espécies essenciais para a fauna pantaneira

Entre os dias 24 e 28 de agosto, o fotógrafo e ambientalista Mario Barila, fundador do projeto Água Vida, esteve no Pantanal para dar continuidade a uma ação iniciada em Bonito, em 2025.

Na Fazenda Caiman, foram entregues 50 mudas destinadas à formação de um novo bosque próximo à base de pesquisas do Instituto Arara Azul. A ação contou com parceria do Instituto Arara Azul, do Zoo de Zurich, da Fazenda Caiman e da Águas Guariroba.

Entre as mudas estão espécies frutíferas e árvores nativas que desempenham funções importantes no ecossistema. O destaque ficou para o manduvi, conhecido também como amendoim-de-bugre ou amendoim-de-arara, uma das árvores mais importantes para a arara-azul.

Isso acontece porque a espécie utiliza cavidades existentes nos troncos do manduvi para construir seus ninhos. Árvores antigas e de grande porte, portanto, representam potenciais locais de reprodução para as aves.

Quando a vegetação é perdida, seja pelas queimadas, pelo desmatamento ou por outros impactos ambientais, diminui também a disponibilidade de locais adequados para a reprodução.

“O manduvi é fundamental para a preservação da ave. Porém, a quantidade de árvores dessa espécie vem diminuindo com as queimadas e é importante recuperar esse número”, afirma Mario Barila.

RECUPERAÇÃO

Em 2014, a arara-azul saiu da lista de espécies ameaçadas de extinção, mas voltou à listagem oficial em junho deste ano - Foto: Mario Barila

A escolha da Fazenda Caiman para receber as mudas está relacionada ao histórico de conservação da área. O local mantém uma parceria com o Instituto Arara Azul desde 1998 e se tornou, ao longo dos anos, uma área importante para a reprodução da arara-azul em ambiente natural.

A nova ação pretende contribuir para a recuperação da vegetação ao redor da base de pesquisas e para a criação de um ambiente que, com o desenvolvimento das árvores, possa oferecer novos recursos à fauna.

O trabalho considera que a conservação da arara-azul não depende apenas da proteção das aves existentes. É necessário preservar as condições ambientais que permitem que elas se alimentem, se abriguem e se reproduzam.

Além do manduvi, outras espécies têm importância para a alimentação da ave. A arara-azul depende especialmente de frutos como o acuri e a bocaiuva, o que torna a manutenção e a recuperação das árvores nativas uma parte importante da estratégia de conservação.

Para Eliza Mense, diretora-executiva do Instituto Arara Azul, os incêndios recorrentes no Pantanal e os impactos associados às mudanças climáticas acrescentam novos desafios à preservação da espécie.

“Com os incêndios recorrentes no Pantanal e os impactos das mudanças climáticas, a arara-azul e seu habitat vêm enfrentando novos desafios. A espécie depende de poucas árvores para fazer seus ninhos, especialmente o manduvi. Também tem uma alimentação que depende especialmente de dois frutos, do acuri e da bocaiuva”, explica.

Segundo ela, a chegada das mudas contribui para o trabalho de recuperação ambiental e para a formação do novo Bosque das Araras.

As mudas foram doadas pelo projeto Água Vida e fornecidas pela Chácara Boa Vida, da viveirista Élida Aivi, parceira da iniciativa. O viveiro tem uma área voltada à produção de espécies que servem de alimento e abrigo para as araras, criada a partir de insumos anteriormente doados pelo projeto.

A ação na Fazenda Caiman marcou ainda a terceira parceria de Barila com o Instituto Arara Azul.

O INÍCIO

A iniciativa realizada no Pantanal é uma continuidade de um projeto iniciado em Bonito em 2025. Em outubro daquele ano, o projeto Água Vida participou da criação do primeiro Bosque das Araras, no atrativo turístico Rio Sucuri Ecoturismo.

Na ocasião, foram plantadas 250 árvores nativas em uma área de mais de 2 mil metros quadrados. Entre elas estavam espécies como jacarandá-mimoso, sete-copas, manduvi, baru e copaíba.

A proposta do bosque em Bonito também é recuperar um ambiente capaz de oferecer alimento, abrigo e condições de reprodução para as araras e outras aves da fauna pantaneira.

O espaço foi pensado ainda como uma ferramenta de educação ambiental, aproximando estudantes da natureza e permitindo que as futuras gerações acompanhem o desenvolvimento da área.

O projeto reúne diferentes etapas de um mesmo processo: produção de mudas, plantio, recuperação ambiental e acompanhamento da fauna. Dessa maneira, as árvores deixam de ser apenas elementos isolados da paisagem e passam a fazer parte de uma estratégia de recuperação do habitat.

“Cada árvore plantada é também uma oportunidade de devolver à fauna um pouco do espaço que ela perdeu. Quando se trata da arara-azul, recuperar as árvores que oferecem alimento e locais para seus ninhos é ajudar a preservar todo um ecossistema”, afirma Barila.

TERRITÓRIO KADIWÉU

A passagem de Barila pelo Pantanal também incluiu uma ação na Aldeia Tomázia, no território indígena do povo kadiwéu. Nos dias 24 e 25 de agosto, foram plantados manduvis e árvores frutíferas pantaneiras na comunidade.

Uma das fotos do ensaio fotográfico realizado por Barila durante sua passagem pela Aldeia Tomázia - Foto: Mario Barila

Nesse caso, o plantio tem uma função que ultrapassa a conservação da fauna. As árvores frutíferas poderão ser aproveitadas pela própria comunidade, ao mesmo tempo em que o crescimento dos manduvis contribui para a recuperação de uma vegetação importante para diferentes espécies do Pantanal.

A visita também foi utilizada pelo fotógrafo para produzir um ensaio com indígenas e seus cavalos, que estavam caracterizados com as tradicionais pinturas de festa.

As imagens produzidas durante a viagem serão incorporadas ao trabalho do projeto Água Vida. A iniciativa utiliza a comercialização das fotografias de Barila como uma das formas de financiar ações socioambientais em diferentes regiões do Brasil.

O PROJETO

Criado em 2014, o projeto Água Vida atua com preservação ambiental, educação ecológica e ações de resgate de cidadania, tendo a importância da água para a vida como um de seus principais eixos.

O projeto foi criado por Mario Barila, economista de formação que se dedicou à fotografia, paixão cultivada desde a adolescência. Depois de se aposentar, aprofundou seus estudos na área e teve contato com o trabalho do fotógrafo Araquém Alcântara, conhecido pelos registros da biodiversidade brasileira.

A fotografia passou a ser utilizada por Barila não apenas como forma de documentar paisagens, animais e comunidades, mas também como instrumento de mobilização e financiamento de projetos ambientais.

No caso da arara-azul, o desafio é particularmente complexo porque a recuperação do habitat exige tempo.

Uma muda plantada hoje levará anos para atingir o porte necessário para oferecer sombra, frutos ou cavidades adequadas para a fauna.

No caso do manduvi, a importância para a reprodução da arara está relacionada principalmente às árvores maiores, capazes de oferecer locais apropriados para a instalação dos ninhos.