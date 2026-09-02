Nesta campanha eleitoral, o deputado Coronel David (PL) tem usado as... Leia na coluna de hoje

Renato Cristiano Lima Barreto - escritor brasileiro
"A roda gigante e a gangorra são dois objetos que definem bem a vida. Se você não tem firmeza, serenidade e humildade na parte de baixo, dificilmente saberá lidar com as alturas!”
FELPUDA
Nesta campanha eleitoral, o deputado Coronel David (PL) tem usado as redes sociais para apontar contradições e problemas que identifica no governo Lula. Bolsonarista convicto, ele procura ir além do discurso político, respaldando suas críticas com notícias publicadas por jornais e sites de diferentes linhas editoriais. Candidato à reeleição, David parece ter escolhido seu campo de batalha e não economiza munição. Como um cavaleiro de antigas cruzadas, ele veste a armadura eleitoral, empunha a clava e parte para o confronto. Ao PT , sobra o desafio de responder com fatos e sem retóricas.
Na mira
Vereadores de Campo Grande aprovaram projeto que endurece a punição para quem compra, armazena, transporta ou comercializa materiais metálicos sem comprovação de origem. A multa chega a R$ 30 mil quando o material tiver sido furtado de bens públicos.
Mais
A medida mira especialmente o comércio irregular de fios e cabos, responsável por prejuízos e interrupções de serviços essenciais. A proposta também impede que ferros-velhos funcionem 24 horas, justamente para dificultar a venda de cobre furtado durante a madrugada.
Placar
Enquanto o eleitor ainda está começando a olhar para a campanha, os partidos já trabalham com seus próprios placares internos. Pesquisas e avaliações são usadas para acompanhar o cenário eleitoral, mas não garantem o resultado das urnas. Como política também vive de expectativa, há quem faça conta antes mesmo de a urna abrir. O problema é que, na eleição, o único placar oficialmente válido aparece só depois da votação.
Sem assunto
Os debates eleitorais tem chamado atenção menos pelo que os candidatos dizem e mais por quem não aparece. No primeiro confronto pelo Governo, sete dos oito concorrentes participaram, enquanto a cadeira do governador Riedel ficou vazia. E as propostas pouco aprofundadas acabaram dividindo espaço com críticas e cobranças. Porque, quando faltam novidades nas propostas, pelo menos a cadeira vazia rende discurso.
No armário
O TCE-MS não acolheu denúncia contra o concurso público da Câmara Municipal de Ponta Porã. A reclamação questionava a exigência de formação em Direito para o cargo de Analista de Licitação e Contratos. Segundo o tribunal, o requisito já está previsto em lei municipal e apenas foi reproduzido no edital. Conclusão: não foram apresentados indícios mínimos de irregularidade ou incompatibilidade entre a formação exigida e as atribuições do cargo. Com isso, o processo foi extinto e arquivado.
ANIVERSARIANTES
Elisa Hojaij Carvalho Figueiredo Dobashi,
Heitor Cavalcanti Fagundes,
Marise Helena Noronha Anzoategui,
Dr. Geraldo de Almeida Santiago,
Marlene Gomes Vilela,
Jacy Rodrigues Vieira,
Alex Nantes Garcia,
Antonina Medina,
Dr. Eurildo Vieira Benjamim,
Eronides de Oliveira França,
Nilton Rocha Barros,
Carmerino Moreira dos Santos,
Maria Eduarda Nobrega Mendes,
Dr. Carlos José Alves da Silva,
Alício de Souza Moraes,
Hélio Marques Bento,
Carolina Azambuja Cavalcante,
Bruna Dequech Torres,
Arlindo Sussumu Tamashiro,
Delma Barbieri,
Cristiane Barbosa Dodero Bumlai,
Custódio Godoeng Costa,
Fernanda Rottili Dias,
Bianca Carvalho Esquivel,
Maria Erizete Placido da Costa,
Marcelo Batista Maeda,
Marina de Almeida Romanini,
Valeria Ribeiro Aleixo Poli,
Luiz de La Puente,
Alessandra Lyrio Barbosa Giroto,
Jamila Kabril Yussef,
Omar Hamie,
Diego Brown Silva Chaves,
Edson da Rocha Franco,
Paulo Sergio Rodrigues da Silva,
Ricardo Góes,
Márcio Antônio Rubio,
Lyuzo Takaya,
Elizabeth de Paula Almeida,
Roberto Shinichi Masuko,
Divina Barbosa e Silva,
Antônio Carlos Magalhães,
Fátima Aparecida Socorro dos Santos,
Elenice Rocha Ferreira,
Júlio César Victoriano,
Camila Sayuri Inoue,
Dr. Sérgio Ricardo de Souza Cunha,
Rosária Vieira de Morais,
Suely Elizabeth Cerveira,
Tereza Raquel Santos Alves,
Renato Moreira dos Santos,
Ana Cristina de Andrade,
Ivan José Borges Júnior,
Joel Severino Pereira,
Eimar Souza Schroder Rosa,
Anésia Lescano da Silva,
Cândida Muniz de Almeida,
Ana Maria Lacerda,
Jurandir Pereira de Oliveira,
Wilson Alves Fontoura,
Derzi Matias Rodrigues,
Elpídio Ferraz Vasconcelos,
Antolin Vargas Ribeiro,
Valeri Jason Furtado,
Antônio Roberto da Costa Júnior,
Luciene de Souza Brito,
Mirian Sirley da Veiga,
Dr. Fábio Ferreira Abdo,
Gisele Galvão de Souza,
Sidney Antunes Ávila,
Alda Aparecida Santos,
Meire Pavão de Souza,
Carla Cristina Freitas,
Alcindo Bispo da Rocha,
Rogério Brambilla Machado de Souza,
Elvídio Martim de Siqueira,
Sandra Soares Dias,
Joilson Campos Vera,
Dinalva Magalhães Benites,
José Antonio Teixeira da Cunha,
Rafael Pedra Toledo,
Diego Guedes Garcez,
Arlindo José de Souza,
Elvis Elias de Carvalho,
Marcela Andrioli Caserta Machado,
Oswaldo de Souza,
Andréia Carla Lodi e Faria,
Rosângela de Almeida Xavier,
Milton Falluh Rodrigues,
Ricardo Marcelo Ferrarezi,
Andre Hayakawa de Marcos,
Liciane Arpini Zeni,
Hermes de Carvalho Hespanhol,
Marilza Miyuki Sasaki,
Renata Raule Machado,
Fernanda de Lima Nunes,
Maria Amélia Lopes,
Claudemir Liuti Junior,
Julio Cezar Brandini,
Luiz Mamoru Maruyama,
Keile Kohatsu Martins,
Maria José Pascoal da Cruz Bandeira,
Lourdes de Fátima Martinez Cordeiro,
Yara Cristina Albuquerque Ferreira,
Salete Nunes Rodrigues,
Fátima Simone Ferreira Bruno,
Milena Bueno Cavalheiro Badan.
Colaborou com Tatyane Gameiro