Nesta campanha eleitoral, o deputado Coronel David (PL) tem usado as... Leia na coluna de hoje

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Diálogo

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Leia a coluna desta quarta-feira (02)

Ester Figueiredo

02/09/2026 - 00h02
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Renato Cristiano Lima Barreto - escritor brasileiro

"A roda gigante e a gangorra são dois objetos que definem bem a vida. Se você não tem firmeza, serenidade e humildade na parte de baixo, dificilmente saberá lidar com as alturas!”

FELPUDA

Nesta campanha eleitoral, o deputado Coronel David (PL) tem usado as redes sociais para apontar contradições e problemas que identifica no governo Lula. Bolsonarista convicto, ele procura ir além do discurso político, respaldando suas críticas com notícias publicadas por jornais e sites de diferentes linhas editoriais. Candidato à reeleição, David parece ter escolhido seu campo de batalha e não economiza munição. Como um cavaleiro de antigas cruzadas, ele veste a armadura eleitoral, empunha a clava e parte para o confronto. Ao PT , sobra o desafio de responder com fatos e sem retóricas.

Na mira

Vereadores de Campo Grande aprovaram projeto que endurece a punição para quem compra, armazena, transporta ou comercializa materiais metálicos sem comprovação de origem. A multa chega a R$ 30 mil quando o material tiver sido furtado de bens públicos.

Mais

A medida mira especialmente o comércio irregular de fios e cabos, responsável por prejuízos e interrupções de serviços essenciais. A proposta também impede que ferros-velhos funcionem 24 horas, justamente para dificultar a venda de cobre furtado durante a madrugada.

Lucimar Lescano e MarceloLucimar Lescano e Marcelo Lescano - Foto: Arquivo Pessoal

 

Gabriel Rosa, Karol Suguikawa e Nichola OherGabriel Rosa, Karol Suguikawa e Nichola Oher - Foto: André Ligeiro

Placar

Enquanto o eleitor ainda está começando a olhar para a campanha, os partidos já trabalham com seus próprios placares internos. Pesquisas e avaliações são usadas para acompanhar o cenário eleitoral, mas não garantem o resultado das urnas. Como política também vive de expectativa, há quem faça conta antes mesmo de a urna abrir. O problema é que, na eleição, o único placar oficialmente válido aparece só depois da votação.

Sem assunto

Os debates eleitorais tem chamado atenção menos pelo que os candidatos dizem e mais por quem não aparece. No primeiro confronto pelo Governo, sete dos oito concorrentes participaram, enquanto a cadeira do governador Riedel ficou vazia. E as propostas pouco aprofundadas acabaram dividindo espaço com críticas e cobranças. Porque, quando faltam novidades nas propostas, pelo menos a cadeira vazia rende discurso.

No armário

O TCE-MS não acolheu denúncia contra o concurso público da Câmara Municipal de Ponta Porã. A reclamação questionava a exigência de formação em Direito para o cargo de Analista de Licitação e Contratos. Segundo o tribunal, o requisito já está previsto em lei municipal e apenas foi reproduzido no edital. Conclusão: não foram apresentados indícios mínimos de irregularidade ou incompatibilidade entre a formação exigida e as atribuições do cargo. Com isso, o processo foi extinto e arquivado.

ANIVERSARIANTES 

Elisa Hojaij Carvalho Figueiredo Dobashi,
Heitor Cavalcanti Fagundes,
Marise Helena Noronha Anzoategui,
Dr. Geraldo de Almeida Santiago,
Marlene Gomes Vilela,
Jacy Rodrigues Vieira,
Alex Nantes Garcia,
Antonina Medina,
Dr. Eurildo Vieira Benjamim,
Eronides de Oliveira França,
Nilton Rocha Barros,
Carmerino Moreira dos Santos,
Maria Eduarda Nobrega Mendes,
Dr. Carlos José Alves da Silva,
Alício de Souza Moraes,
Hélio Marques Bento,
Carolina Azambuja Cavalcante,
Bruna Dequech Torres,
Arlindo Sussumu Tamashiro,
Delma Barbieri,
Cristiane Barbosa Dodero Bumlai,
Custódio Godoeng Costa,
Fernanda Rottili Dias,
Bianca Carvalho Esquivel,
Maria Erizete Placido da Costa,
Marcelo Batista Maeda,
Marina de Almeida Romanini,
Valeria Ribeiro Aleixo Poli,
Luiz de La Puente,
Alessandra Lyrio Barbosa Giroto,
Jamila Kabril Yussef,
Omar Hamie,
Diego Brown Silva Chaves,
Edson da Rocha Franco,
Paulo Sergio Rodrigues da Silva,
Ricardo Góes,
Márcio Antônio Rubio,
Lyuzo Takaya,
Elizabeth de Paula Almeida,
Roberto Shinichi Masuko,
Divina Barbosa e Silva,
Antônio Carlos Magalhães,
Fátima Aparecida Socorro dos Santos,
Elenice Rocha Ferreira,
Júlio César Victoriano,
Camila Sayuri Inoue,
Dr. Sérgio Ricardo de Souza Cunha,
Rosária Vieira de Morais,
Suely Elizabeth Cerveira,
Tereza Raquel Santos Alves,
Renato Moreira dos Santos,
Ana Cristina de Andrade,
Ivan José Borges Júnior,
Joel Severino Pereira,
Eimar Souza Schroder Rosa,
Anésia Lescano da Silva,
Cândida Muniz de Almeida,
Ana Maria Lacerda,
Jurandir Pereira de Oliveira,
Wilson Alves Fontoura,
Derzi Matias Rodrigues,
Elpídio Ferraz Vasconcelos,
Antolin Vargas Ribeiro,
Valeri Jason Furtado,
Antônio Roberto da Costa Júnior,
Luciene de Souza Brito,
Mirian Sirley da Veiga,
Dr. Fábio Ferreira Abdo,
Gisele Galvão de Souza,
Sidney Antunes Ávila,
Alda Aparecida Santos,
Meire Pavão de Souza,
Carla Cristina Freitas,
Alcindo Bispo da Rocha,
Rogério Brambilla Machado de Souza,
Elvídio Martim de Siqueira,
Sandra Soares Dias,
Joilson Campos Vera,
Dinalva Magalhães Benites,
José Antonio Teixeira da Cunha,
Rafael Pedra Toledo,
Diego Guedes Garcez,
Arlindo José de Souza,
Elvis Elias de Carvalho,
Marcela Andrioli Caserta Machado,
Oswaldo de Souza,
Andréia Carla Lodi e Faria,
Rosângela de Almeida Xavier,
Milton Falluh Rodrigues,
Ricardo Marcelo Ferrarezi,
Andre Hayakawa de Marcos,
Liciane Arpini Zeni,
Hermes de Carvalho Hespanhol,
Marilza Miyuki Sasaki,
Renata Raule Machado,
Fernanda de Lima Nunes,
Maria Amélia Lopes,
Claudemir Liuti Junior,
Julio Cezar Brandini,
Luiz Mamoru Maruyama,
Keile Kohatsu Martins,
Maria José Pascoal da Cruz Bandeira,
Lourdes de Fátima Martinez Cordeiro,
Yara Cristina Albuquerque Ferreira,
Salete Nunes Rodrigues,
Fátima Simone Ferreira Bruno,
Milena Bueno Cavalheiro Badan.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Em risco

Arara-azul ganha novas árvores para alimentação e reprodução

Projeto Água Vida, do fotógrafo Mario Barila, plantou mudas na Fazenda Caiman e em território kadiwéu; iniciativa busca recuperar espécies essenciais para a fauna pantaneira

01/09/2026 08h00

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Mario Barila

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Entre os dias 24 e 28 de agosto, o fotógrafo e ambientalista Mario Barila, fundador do projeto Água Vida, esteve no Pantanal para dar continuidade a uma ação iniciada em Bonito, em 2025.

Na Fazenda Caiman, foram entregues 50 mudas destinadas à formação de um novo bosque próximo à base de pesquisas do Instituto Arara Azul. A ação contou com parceria do Instituto Arara Azul, do Zoo de Zurich, da Fazenda Caiman e da Águas Guariroba.

Entre as mudas estão espécies frutíferas e árvores nativas que desempenham funções importantes no ecossistema. O destaque ficou para o manduvi, conhecido também como amendoim-de-bugre ou amendoim-de-arara, uma das árvores mais importantes para a arara-azul.

Isso acontece porque a espécie utiliza cavidades existentes nos troncos do manduvi para construir seus ninhos. Árvores antigas e de grande porte, portanto, representam potenciais locais de reprodução para as aves.

Quando a vegetação é perdida, seja pelas queimadas, pelo desmatamento ou por outros impactos ambientais, diminui também a disponibilidade de locais adequados para a reprodução.

“O manduvi é fundamental para a preservação da ave. Porém, a quantidade de árvores dessa espécie vem diminuindo com as queimadas e é importante recuperar esse número”, afirma Mario Barila.

RECUPERAÇÃO

Em 2014, a arara-azul saiu da lista de espécies ameaçadas de extinção, mas voltou à listagem oficial em junho deste ano - Foto: Mario Barila

A escolha da Fazenda Caiman para receber as mudas está relacionada ao histórico de conservação da área. O local mantém uma parceria com o Instituto Arara Azul desde 1998 e se tornou, ao longo dos anos, uma área importante para a reprodução da arara-azul em ambiente natural.

A nova ação pretende contribuir para a recuperação da vegetação ao redor da base de pesquisas e para a criação de um ambiente que, com o desenvolvimento das árvores, possa oferecer novos recursos à fauna.

O trabalho considera que a conservação da arara-azul não depende apenas da proteção das aves existentes. É necessário preservar as condições ambientais que permitem que elas se alimentem, se abriguem e se reproduzam.

Além do manduvi, outras espécies têm importância para a alimentação da ave. A arara-azul depende especialmente de frutos como o acuri e a bocaiuva, o que torna a manutenção e a recuperação das árvores nativas uma parte importante da estratégia de conservação.

Para Eliza Mense, diretora-executiva do Instituto Arara Azul, os incêndios recorrentes no Pantanal e os impactos associados às mudanças climáticas acrescentam novos desafios à preservação da espécie.

“Com os incêndios recorrentes no Pantanal e os impactos das mudanças climáticas, a arara-azul e seu habitat vêm enfrentando novos desafios. A espécie depende de poucas árvores para fazer seus ninhos, especialmente o manduvi. Também tem uma alimentação que depende especialmente de dois frutos, do acuri e da bocaiuva”, explica.

Segundo ela, a chegada das mudas contribui para o trabalho de recuperação ambiental e para a formação do novo Bosque das Araras.

As mudas foram doadas pelo projeto Água Vida e fornecidas pela Chácara Boa Vida, da viveirista Élida Aivi, parceira da iniciativa. O viveiro tem uma área voltada à produção de espécies que servem de alimento e abrigo para as araras, criada a partir de insumos anteriormente doados pelo projeto.

A ação na Fazenda Caiman marcou ainda a terceira parceria de Barila com o Instituto Arara Azul.

O INÍCIO

A iniciativa realizada no Pantanal é uma continuidade de um projeto iniciado em Bonito em 2025. Em outubro daquele ano, o projeto Água Vida participou da criação do primeiro Bosque das Araras, no atrativo turístico Rio Sucuri Ecoturismo.

Na ocasião, foram plantadas 250 árvores nativas em uma área de mais de 2 mil metros quadrados. Entre elas estavam espécies como jacarandá-mimoso, sete-copas, manduvi, baru e copaíba.

A proposta do bosque em Bonito também é recuperar um ambiente capaz de oferecer alimento, abrigo e condições de reprodução para as araras e outras aves da fauna pantaneira.

O espaço foi pensado ainda como uma ferramenta de educação ambiental, aproximando estudantes da natureza e permitindo que as futuras gerações acompanhem o desenvolvimento da área.

O projeto reúne diferentes etapas de um mesmo processo: produção de mudas, plantio, recuperação ambiental e acompanhamento da fauna. Dessa maneira, as árvores deixam de ser apenas elementos isolados da paisagem e passam a fazer parte de uma estratégia de recuperação do habitat.

“Cada árvore plantada é também uma oportunidade de devolver à fauna um pouco do espaço que ela perdeu. Quando se trata da arara-azul, recuperar as árvores que oferecem alimento e locais para seus ninhos é ajudar a preservar todo um ecossistema”, afirma Barila.

TERRITÓRIO KADIWÉU

A passagem de Barila pelo Pantanal também incluiu uma ação na Aldeia Tomázia, no território indígena do povo kadiwéu. Nos dias 24 e 25 de agosto, foram plantados manduvis e árvores frutíferas pantaneiras na comunidade.

Uma das fotos do ensaio fotográfico realizado por Barila durante sua passagem pela Aldeia Tomázia - Foto: Mario Barila

Nesse caso, o plantio tem uma função que ultrapassa a conservação da fauna. As árvores frutíferas poderão ser aproveitadas pela própria comunidade, ao mesmo tempo em que o crescimento dos manduvis contribui para a recuperação de uma vegetação importante para diferentes espécies do Pantanal.

A visita também foi utilizada pelo fotógrafo para produzir um ensaio com indígenas e seus cavalos, que estavam caracterizados com as tradicionais pinturas de festa.

As imagens produzidas durante a viagem serão incorporadas ao trabalho do projeto Água Vida. A iniciativa utiliza a comercialização das fotografias de Barila como uma das formas de financiar ações socioambientais em diferentes regiões do Brasil.

O PROJETO

Criado em 2014, o projeto Água Vida atua com preservação ambiental, educação ecológica e ações de resgate de cidadania, tendo a importância da água para a vida como um de seus principais eixos.

O projeto foi criado por Mario Barila, economista de formação que se dedicou à fotografia, paixão cultivada desde a adolescência. Depois de se aposentar, aprofundou seus estudos na área e teve contato com o trabalho do fotógrafo Araquém Alcântara, conhecido pelos registros da biodiversidade brasileira.

A fotografia passou a ser utilizada por Barila não apenas como forma de documentar paisagens, animais e comunidades, mas também como instrumento de mobilização e financiamento de projetos ambientais.

No caso da arara-azul, o desafio é particularmente complexo porque a recuperação do habitat exige tempo.

Uma muda plantada hoje levará anos para atingir o porte necessário para oferecer sombra, frutos ou cavidades adequadas para a fauna.

No caso do manduvi, a importância para a reprodução da arara está relacionada principalmente às árvores maiores, capazes de oferecer locais apropriados para a instalação dos ninhos.

Diálogo

O aplicativo Pardal, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), registrou forte... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (1)

01/09/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Mario Sergio Cortella - Escritor brasileiro

"Quando estiver no fundo do poço, a primeira coisa a fazer para sair dele é parar de cavar".

FELPUDA 

O aplicativo Pardal, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), registrou forte aumento nas denúncias de possíveis irregularidades nas eleições de 2026. Em apenas cinco dias, os registros passaram de 1.103 para 3.468, crescimento de 2.365 ocorrências. Deputados estaduais lideram as denúncias, com 1.245 casos, seguidos por deputados federais, com 1.096. São Paulo aparece na frente entre os estados, com 613 denúncias. O Pardal permite que eleitores comuniquem à Justiça Eleitoral suspeitas de descumprimento das regras da campanha.  Vai vendo...

De olho

Candidatos a deputado federal, Rose Modesto (União Brasil) e Marcos Trad (PV) parecem estar aproveitando a campanha deste ano para manter contato com o eleitorado.

Mais

Nos bastidores, os dois são apontados como possíveis candidatos à Prefeitura da Capital em 2028. A eleição para Brasília, dizem, poderá ser só o primeiro capítulo de uma disputa maior.

DiálogoFoto: Divulgação

São Gabriel do Oeste ganhou uma pequena representante de grande causa: Maitê Camargo Oliveira, escolhida simbolicamente como a nova Bebê Prefeita do município. A iniciativa chama atenção para a importância de garantir cuidado, proteção, saúde, educação e direitos às crianças desde os primeiros dias de vida. O título foi entregue no Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira pelo prefeito Leocir Montagna, acompanhado da primeira-dama Cleire Arguelho e por integrantes da administração municipal. Maitê recebeu certificado oficial e um body personalizado com o brasão da prefeitura, enquanto sua família ganhou um kit para os primeiros cuidados com a recém-nascida. Mais do que uma homenagem, a escolha transforma a bebê em símbolo das políticas públicas voltadas à primeira infância. 

DiálogoLeni Fernandes e Cézar França Costa - Foto: Studio Vollkopf

 

DiálogoDra.Marcia Hoffmann - Foto: Arquivo Pessoal

Plano B 

Com a campanha avançando, alguns candidatos a deputado federal começam a fazer contas e descobrir que a matemática eleitoral pode não ser tão generosa quanto imaginavam. Não falta quem considere difícil alcançar o tão desejado pódio e conquistar uma cadeira em Brasília. A esperança, então, passa a ser uma eventual derrota com recompensa: o comando de uma secretaria estadual. Em política, às vezes o plano B já nasce como plano A.

Fartura

Candidatos a deputado federal já somam R$ 982,8 milhões em receitas para as campanhas das eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Desse total, R$ 932 milhões, são recursos públicos, enquanto R$ 50,6 milhões vêm de fontes privadas. O valor supera as receitas destinadas às campanhas para deputado estadual, Senado, governos estaduais e Presidência da República. O Centro-Oeste tem R$ 71 milhões, enquanto a região Sudeste concentra R$ 397 milhões, Esses valores podem mudar no decorrer da campanha.

Cobrança

O MPF entrou com ação para obrigar a União, a ANA e os estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso a implantarem o Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai. O órgão aponta impactos de projetos da Hidrovia Paraguai-Paraná, incluindo dragagens em 28 pontos críticos. A ação pede plano para instalação do comitê em 60 dias, multa diária de R$ 50 mil e indenização de pelo menos R$ 1 milhão por danos morais coletivos.

ANIVERSARIANTES 

  • Dra. Cláudia Bossay Assumpção Fassa, 
  • Dr. Luiz César (Luizito) Anzoategui, 
  • Mariana Baís Mujica, 
  • Jean Saliba, 
  • Amanda Cristina Martins 
  • da Silva Batista, 
  • Cláudio Takeshi Iguma,
  • Enton Luis Piccinin,
  • Arlindo Nardini,
  • Teresa Kohatsu,
  • Rodrigo Juliace de Araújo,
  • Maria do Socorro Alves Cardoso,
  • Edson Inacio Guarnieri,
  • Julio Kenko Shimabukuro,
  • Laerte Gomes da Silva,
  • Rosângela Teixeira dos Santos Couto,    
  • Maria Lucia Alves Melli,
  • Ricardo Landi,
  • Nilson Paulo Fontana Cordeiro,
  • Araldo Caimar Rocha,
  • Cláudio Sérgio Guasso,
  • Egídio Vilani Comin, 
  • Dra. Rosania Maria Basegio, 
  • Orestes Ferreira dos Santos,
  • Ana Carolina de Paula, 
  • Sidney Guerreiro,
  • William Henrique Machado,
  • Eduardo Nogueira Salazar,
  • Marcos Akamine,
  • Maria Aparecida Satiro da Silveira,
  • Dirceu Bettoni,
  • Dr. André Luiz de Souza Grava,
  • Alírio José Bacca,
  • Filipi Trevisan Simões,
  • Gelson Salino de Souza,
  • Maria Aparecida de Paiva,
  • Rogerio Cardoso,
  • Waldecir Monterio da Silva,
  • Sueli do Nascimento Silva,
  • Ana Carla Massuda de Góes,
  • Gilmar Pereira Bejarano,
  • Miltro Chaves Corrêa,
  • Marinete Martins Guevara de Farias,
  • Neudo Ribeiro Campos,
  • Bruna Albuquerque Setti, 
  • Dr. Hussem Khalil Fares,
  • Dr. Paulo André Costa Novaes, 
  • Allan Rupp Filho,
  • Thereza Miyeko Nakao Shimizu,
  • Patricia Mansano,
  • Manoel Frederico Cortez,
  • Neido Castilho Filho,
  • Gilson Molina Filartiga,
  • Carlos de Oliveira Bento,
  • Melissa Chaves Miranda,
  • Joffre de Araujo,
  • Maria de Fátima Vital,
  • Carlos Augusto Faria,
  • Gladia Rodrigues Cabel,
  • Iracy Fernandes Barbosa,
  • Isabel Nunes da Cunha,
  • Julimar Faria Santiago,
  • Frederique Leite Penteado,
  • Célia Vaz de Campos Trindade,
  • Janete Nagles Faker,
  • Aparecida Martins Azevedo,
  • Marco Aurélio Perez,
  • Priscila Elisa Siqueira Gianini, 
  • Paulo Sérgio Gondim,
  • Wellington Oshiro, 
  • Dr. Márcio Resende Archanjo,
  • Florêncio Amado,
  • Catarina Afonso Pereira,
  • Inácio da Silva Torres,
  • Antônio João de Lima,
  • Sebastião Pereira Neves,
  • Alexandre Augusto Rezende Lino,
  • Cícero Ferro,
  • Constâncio Alpirez Silva, 
  • Júlio Cesar Morais Nantes,
  • William Corrêa Lima,
  • Maria Heloisa Nantes,
  • Nádia Gimenez,
  • Maria Aparecida Neves,
  • Ivo Carlos Barbosa,
  • Zilá Correia,
  • Thiago Martins Ferreira,
  • Pedro Paulo Gomes,
  • Terezinha Vieira Domingos,
  • Márcio Pereira Alves,
  • Agnes Keppke, 
  • Rogério Rodrigues Figueiredo,
  • Denise Pereira Alves Gomes,
  • Renata Gonçalves Pimentel,
  • Paulo Sérgio Franco do Amaral,
  • Carlos Agostinho Maia Paiva,
  • Ana Maria da Cunha Ayub,
  • Plinio de Sá Moreira,
  • Angélica Nunes Dourado,
  • Sandro de Moraes Souza,
  • Wagner Higa de Freitas,
  • Yone Azambuja Dutra,
  • Gilvan Antonio Perin,
  • Zeli Ramona Ximenes,
  • Luiz Moreira Lima, 
  • Gladis Maria Pelisari,
  • Doris Martt Silveira Nantes,
  • Adriana de Matos Monteiro Martins,
  • Lilian Roberta Hormung Cardoso de Melo.

Colaborou com Tatyane Gameiro

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