Capa B+: A apresentadora da Rede TV! Daniela Albuquerque fala sobre sua essência sul-mato-grossense

A apresentadora da Rede TV! Daniela Albuquerque, 40 anos, é fã da simplicidade que vem daquela menina nascida no Mato Grosso do Sul, mais especificamente na cidade de Dourados. Ela diz que se esforça para manter alguns hábitos ainda vivos como o de andar descalça ou pegar fruta do pé.

No comando do programa semanal Sensacional há 8 anos, a artista vem ganhando destaque ao entrevistar famosos e emocionar com matérias externas que tocam o coração. “Nossa equipe sempre faz uma intensa pesquisa sobre os convidados antes da gravação e isso me oferece uma bagagem ampla para abordar diversos assuntos! Uma entrevista que foi um pouco tensa, só de início, e que depois ficou incrível foi com a Lucélia Santos. Ela é bem reservada, mas durante nosso papo foi se soltando e acabou sendo maravilhosa. Uma atriz e uma mulher de fibra que admiro”, lembra.

Como boa comunicadora, ela revela que o sonho de consumo como entrevista seria estar com Silvio Santos para uma conversa franca e animada. E me diz qual mortal formado em jornalismo não gostaria disso, não é mesmo?

Esforçada, ainda adolescente iniciou a carreira como modelo e começou a trabalhar organizando concursos e desfiles entre as colegas de escola. “Aprendi o valor do trabalho desde muito cedo quando vi minha mãe viúva tomando as rédeas da família e criando a mim e meus dois irmãos com muita garra e dedicação. Assim, acabei me mudando para Presidente Prudente, interior de São Paulo para ingressar na faculdade de Direito, trabalhando como gerente de uma loja”, revela.

Então, ela nunca mais parou. Graduou-se em jornalismo e é formada em teatro pela escola Célia Helena. A carreira artística começou na RedeTV!, estagiando na produção do extinto “Bom dia Mulher”, onde seu talento foi descoberto pela diretora, Mônica Pimentel, que a convidou para apresentar o “Dr. Hollywood”, um dos líderes de audiência da emissora. Daniela também apresentou um grande sucesso da emissora, o programa “Sob Medida”.

A mãe coruja busca passar o exemplo de esforço que a avó ensinou, mantendo disciplina na rotina das meninas, mas principalmente, dando valor ao aprendizado de vida. “Passei por diversas etapas na TV e aprendi muito. Trabalhei nos bastidores, fiz programa ao vivo, reportagens, programas externos, estúdio e acho fundamental esse aprendizado.

Hoje nossa equipe é enxuta e muito parceira e isso é fundamental porque fazemos tudo com muito amor e isso ultrapassa distâncias, nos aproxima do público, toca o coração e torna real o entretenimento”.

A apresentadora que está há 19 anos ao lado de Amilcare lembra com humor de como eles se conheceram e se apaixonaram. “Tínhamos amigos em comum e nos sentamos na mesma mesa para almoçar: destino! Nesse dia descobri que tinha ligado num sorteio de TV para ganhar um carro, que ganhei, que era de uma promoção que a empresa dele fazia.

O almoço terminou por volta das 17 horas e no mesmo dia mais tarde estávamos saindo para jantar. Fomos nos conhecendo, nos aproximando, nos apaixonando”, declara. É claro que eu não poderia perder a oportunidade de perguntar sobre outra polêmica: a diferença de idade.

Também escritora, Daniela lançou em 2019 seu primeiro livro “Dani e Elas”, sobre a experiência de ser mãe e com dicas para futuras mamães. Em 2021 rodou o longa “Barão Hirsch – O judeu de quatro irmãos” com direção de Osnei de Lima. Acaba de lançar seu segundo livro – 1982, um olhar sobre minha essência.

Pensamentos, sentimentos e histórias de vida. Quando a questionamos sobre projetos e sonhos futuros, ela tem resposta na ponta da língua, em uma construção quase cirúrgica: “Vou rodar a segunda parte do longa Barão Hirsch - o judeu que quatro irmãos - fazendo a mesma personagem da primeira fase, Sara, só que agora com 70 anos e já lendo um outro roteiro incrível que me foi apresentado e que fiquei apaixonada!

Mas ainda não posso falar! Talvez algumas participações em outras produções de cinema e teatro, que dependem das datas e sempre pensando em novidades para o meu programa”.

Visionária, Daniela assinou a linha de produtos de beleza “Dr. Hollywood by Daniela Albuquerque” e logo depois sua linha de banho pela Ares Perfumes e Cosméticos. Hoje, a artista apresenta o programa “Sensacional”, pela RedeTV! Um programa de variedades, leve e divertido, para toda a família.

A atração é recheada de entrevistas com celebridades, games, musicais, espaço para moda, bem estar e comportamento.

A esposa de Amilcare Dallevo, um dos donos da RedeTV, está há 19 anos ao lado do empresário e comanda uma família linda já que divide as tarefas profissionais com a missão de ser mãe zelosa de Alice e Antonella.



Confira a entrevista com a apresentadora para o Correio B+ na íntegra onde ela fala sobre sua carreira, saúde mental, família, filhos e trabalho.

CE - Da menina que começou a cursar direito para a jornalista e atriz formada pela escola Célia Helena. Qual a diferença entre elas?

DA - Muitas diferenças, mas ao mesmo tempo nenhuma! A vida nos traz aprendizados, lições e, com isso, mudanças em nosso modo de agir, pensar e até mesmo de encarar alguns fatos!! Faz parte do nosso crescimento, mas minha essência é da menina do Mato Grosso do Sul!! Gosto das coisas simples, de pegar fruta no pé, de ficar horas papeando com os amigos e da paz do interior, minha alma nunca vai deixar de ser daquela menina sonhadora!

CE - Você vem trilhando seu caminho sempre com muita humildade e dedicação. Te incomoda as pessoas no passado se referirem a você como esposa de Amilcare, ainda?

DA - Hoje isso já mudou bastante! Acho até natural que antes as pessoas se referissem a mim como esposa dele. Ele já era conhecido e era uma referencia! Hoje as pessoas se referem a mim reconhecendo meus trabalhos, minhas conquistas...muitas vezes eu brinco que "hoje ele que é meu marido"...rssss.....

CE - Em algum momento a diferença de idade entre vocês pesou ou atrapalhou o relacionamento? Como você leva isso?

DA - Idade realmente é um número! Definitivamente não faz diferença alguma! A experiência de vida dele me enriquece e nossa troca é rica! Muito se questionou sobre isso, mas o tempo mostrou que no amor essa diferença não "faz diferença".

CE - Você escreveu um livro para falar sobre maternidade e dar dicas às mães. Como descreveria hoje a mãe Daniela? Tem vontade de falar mais sobre isso talvez em outro livro já que as meninas estão em outra fase?

DA - Sempre fiz um diário sobre as fases da gravidez e das fases das meninas então quando a editora me propôs o livro foi bem mais fácil compilar tudo e escrever. É um assunto que adoro falar! Poder dar dicas, trocar experiências, quem sabe me empolgo até pra fazer outro livro? Vou pensar. Sou mãezona e participo de tudo das minhas filhas. Somos parceiras, mas tem horas "que sou mãe"! Crio as duas para a vida, com todas as noções de certo e errado e educação vem de casa.

CE - Existe essa coisa da mãe ter um filho predileto? Como é seu relacionamento com as meninas? Tem medo da fase de pré-adolescência? Como está levando isso?

DA - Coração de mãe é enorme! Sem predileção! Cada uma tem seu jeitinho e é uma delícia descobrir cada fase delas. Fazemos tudo juntas. É claro que elas têm a rotina de escola, esporte, aulas de música e tudo mais, mas quando estamos juntas é sempre enriquecedor. Cada fase é uma descoberta que faço questão de passar de modo leve e sempre com aprendizado.

CE - A Daniela mãe é superprotetora? Como lida com as cobranças entre carreira e cuidar da família? Conta um pouco pra gente sobre sua rotina.

DA - Acho que sou protetora na medida! Mas, claro, que se alguém fizer alguma coisa com uma delas viro UMA LEOA!!! Uma coisa que aprendi desde cedo é ter disciplina. Um dia bem planejado faz com que o dia renda e de tempo para coisa em seu tempo! As meninas vão para escola cedo e eu faço minhas atividades físicas. Saio pra TV ou qualquer outro compromisso de trabalho e fico fora praticamente até final do dia. As noites são para a família: rezamos juntos antes delas dormirem, é um habito que fazemos questão de ter. Finais de semana são sempre de "grudinho" com elas. Mas eu e o Amilcare também temos nossos momentos de casal, saímos para jantar, ir ao teatro, viajar...e férias sempre juntos!

CE - O que você faz para manter a saúde mental?

DA - Atividade física me ajuda muito! Tenho meus momentos de oração que me fazem muito bem!! E procuro ser uma pessoa leve. Acho que tudo tem a importância que você estabelece que deve ter. É preciso não remoer fatos que não nos fazem bem e elevar as coisas boas. A vida fica mais prazerosa.

CE - Falamos muito em como exercitar a mente para evoluir. O que você gosta de fazer nesse sentido?

DA - Pensamentos positivos, nos cercar de boas pessoas, aprender com os erros, focar no bem estar coletivo e sempre agradecer o universo pela oportunidade que nos é dada a cada dia. Sou eternamente grata à vida, sempre!