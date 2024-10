Capa B+: Entrevista exclusiva com a empresária, autora e influencer Bella Falconi

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Natural de Uberlândia, palestrante, autora, empreendedora e nacionalmente conhecida por seu trabalho nas mídias sociais, onde soma mais de 4 milhões de seguidores, Bella Falconi tem se destacado no mundo dos negócios com seu DNA empreendedor, perfil inovador e sua determinação para desbravar novas áreas e concretizar sonhos. A empresária já foi apontada pela lista Under 30 da Forbes como uma das 30 personalidades mais influentes do país, viveu por 13 anos nos EUA onde empreendeu, se formou em nutrição pela Northeastern University e se consagrou com umas das referências em conteúdo de bem-estar e saúde nas redes sociais.



Como uma artista múltipla, Bella adentrou ao empreendedorismo feminino e encontrou no setor de beleza, bem-estar e saúde uma forma de empreender em empresas e marcas que estão alinhadas com os valores nos quais acredita. Mas não é somente no empreendedorismo que Bella se destaca, a empresária - que também

atua como palestrante - tem publicado livros, como "Quem tocou minha vida’’ (2018), "E se não houvesse amanhã’’ (2020).



Com propriedade para falar sobre saúde e nutrição, Bella lançou em 2021 seu terceiro livro, “Por que não consigo emagrecer, ser saudável?”, a palavra emagrecer grifada da capa, mostrando que o foco do conteúdo é na saúde e não apenas na estética.



Nele, a artista traz ensinamentos que são combinados com teorias além das sugestões de exercícios práticos, focados em: corpo, mente e espírito como o equilíbrio para uma vida mais sadia. Com os mesmos pilares, Bella lançou seu quarto livro chamado: “Bela Transformação – Cuide do seu corpo, renove sua mente e alimente seu espírito” (2024), usando sua bagagem de muitos anos neste tópico.



Multifacetada, Bella já compôs seis canções cristãs nos últimos anos e em 2020 interpretou a

música Dancing in the Wind, de Guga Matias, produzida por Felipe Rhommel. No mais, a artista alia seu lado empreendedor e influenciador com a rotina de mãe de duas meninas, Vicky e Stella. Em 2024, a influenciadora lança o programa “Na Real com Bella Falconi”, um podcast apresentado no formato talk-show, ao lado do time de apresentadores, o psiquiatra Ismael Sobrinho e a nutróloga Ana Claudia Cançado, o programa aborda diversos temas ligados aos tópicos espírito, corpo e mente com seus convidados especiais.



Bella é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno ela fala sobre carreira, beleza, saúde e bem estar e planos futuros.

Bella Falconi é Capa exclusiva do Correio B+ - Foto: Weber Padua - Diagramação: Denis Felipe

CE - Você morou nos EUA por muito anos e agora mora em Belo Horizonte. O que te fez fazer essa mudança?

BF - Eu nasci em Uberlândia e sempre fui apaixonada por Belo Horizonte. Durante esses 13 anos morando fora, tive muitos trabalhos no Brasil e sentia falta do meu país. Foi uma decisão muito importante em relação ao meu trabalho e a criação das minhas filhas aqui no Brasil, com a família mais presente, então foram alguns fatores que me fizeram tomar essa decisão tão acertada vale dizer. Em BH, construímos a casa dos nossos sonhos, em uma cidade que tem aquela sensação de lar. Está sendo muito gratificante.

CE - Como autora, acabou de lançar o seu quarto livro. Como decidiu ser escritora?

BF - Eu gosto de escrever e compartilhar minhas experiências e vivências sobre os cuidados com o corpo, a mente e o espírito, que são os pilares que acredito serem essenciais para uma vida plena. Estou sempre em busca de conhecimento e, de maneira natural, quero compartilhar com meu público os meus aprendizados, assim como trago no meu novo livro “Bela Transformação”, da editora Hagnos, para que eles também possam ter esse guia, daí surgiu essa vertente escritora que amo.

CE - Você divide o seu livro em três pilares: corpo, mente e espírito para uma vida plena. O que eles significam na sua vida?

BF - Eu acredito que esses pilares são essenciais para o equilíbrio pessoal. Precisamos cuidar do corpo, da mente e do espírito, como cito no livro. Ao longo da minha trajetória, tive dúvidas e questionamentos sobre como equilibrar tudo isso, e assim busquei estudos em cada uma dessas áreas, tenho mestrado em nutrição, pós graduação em teologia e alguns cursos em neurociências, com base em tudo isso nasceu a vontade de compartilhar com as pessoas um guia para que elas também possam encontrar as respostas.

CE - Você é autora, empresária e influenciadora, como as suas múltiplas vertentes se completam nos trabalhos?

BF - A escrita me permite expressar ideias, e está conectada a tudo que faço, me comunicar e me conectar com os seguidores são vertentes que se complementam, então tudo está em sinergia, por isso, consigo me desenvolver tão bem nessas áreas. E em todas elas consigo ser eu mesma, e contribuir com quem me acompanha, e se inspira no meu estilo de vida.

Bella Falconi - Reprodução Instagram

CE - Além da vida profissional, você é casada e tem duas filhas, como consegue conciliar carreira e maternidade?

BF - Com muita organização e comunicação também, além de apoio de toda a família, gosto de organizar o meu tempo para garantir que, mesmo em dias corridos, eu consiga ter momentos dedicados à minha família, busco ser presente, mesmo quando estou trabalhando, aproveitando os pequenos momentos. Mantemos uma boa comunicação também para que todos saibam como e quando posso estar disponível.

CE - Como foi pra você ter sido pioneira na internet, quando não existiam muitos influenciadores?

BF - Eu comecei nas redes sociais sem pretensão, usava o Instagram apenas para editar minhas fotos e adicionar efeitos.Quando comecei a publicar fotos, não tinha noção de que ganharia tantos seguidores em apenas três meses, tudo foi acontecendo de forma natural.



E quando entendi que poderia ser algo maior, algo que pudesse me conectar com as pessoas de forma mais inspiracional, mesmo, mantendo minha essência, as redes sociais se tornaram também um negócio, e comecei a adotar as redes como uma fonte de renda, ao mesmo tempo em que motivava as pessoas, com isso, tive oportunidades de empreender nas áreas de bem-estar e beleza. Hoje, transformei minha carreira como influencer em algo que vai além, atuando como palestrante, empresária e escritora.

CE - Durante toda a sua trajetória como influenciadora e empresária, qual foi o momento mais marcante na sua carreira?

BF - Acredito que toda a minha trajetória foi muito marcante, tive altos e baixos, e é um processo bastante difícil. Mas o momento mais marcante foi quando decidi seguir minha carreira de maneira mais intensa. Isso me trouxe muitos desafios, e o maior deles foi quando me posicionei em relação aos meus valores, à minha fé, à minha família e às minhas preferências. Esse posicionamento foi fundamental, pois sou uma mulher que sabe o que quer. Com isso, tive oportunidades incríveis, colhi os frutos do meu trabalho e pude causar um impacto positivo no meu público. Foi nesse momento que percebi que estava no caminho certo.

Bella ao lado de sua família - Reprodução Instagram

CE - Como empresária, qual o maior desafio para as mulheres que querem começar um negócio?

BF - Um dos principais desafios é conciliar a vida pessoal com a profissional, mas sempre haverá obstáculos que dificultarão o caminho. Outra dificuldade para quem está começando é a demora do retorno financeiro, que causa instabilidade até conseguir se manter no mercado. Mas é importante dar o primeiro passo. As coisas podem dar errado, mas, com persistência, estudos e determinação, podemos chegar muito longe.

CE - O que te levou a empreender no setor de beleza e bem-estar?

BF - Eu sempre gostei muito da área, e graças ao meu crescimento nas redes sociais, conquistei oportunidades de empreender e de atuar no setor . Isso me permitiu explorar as minhas vertentes e conhecer pessoas incríveis, aprendendo continuamente sobre as melhores práticas e tendências do mercado. Além disso, é muito gratificante poder ajudar outras pessoas a se sentirem bem consigo mesmas. Estou sempre disposta a expandir projetos e buscar novos desafios.

CE - Este ano, você lançou a primeira temporada de “Na Real com Bella Falconi”, como foi essa experiência de apresentadora de talk show?

BF - Foi incrível e pude exercer um lado que adoro que é apresentar. Foram oito episódios super bacanas ao lado dos meus colegas, o psiquiatra Ismael Sobrinho e a nutróloga Ana Claudia Cançado. Conversamos bastante sobre temas relacionados aos tópicos corpo, mente e espírito. Tivemos uma boa recepção do público e estamos estudando a possibilidade de uma segunda temporada.

Bella Falconi - Reprodução Instagram

CE - Em quais projetos está envolvida atualmente?

BF - Estou com alguns lançamentos e projetos por vir. Recentemente lancei o meu quarto livro “Bela Transformação – Cuide do seu corpo, renove sua mente e alimente seu espírito”, com a editora Hagnos, onde trago a importância do autodomínio entre esses três pilares para chegar ao equilíbrio pessoal, também estou com uma collab com a Jokers Socks, meias para adultos e crianças que trazem versículos bíblicos, em breve novos novos modelos. Também lancei uma linha de velas artesanais chamada Bougie Royale e uma linha de suplementos com a Pharma Science.

Em breve teremos o meu curso, super completo trazendo os ensinamentos em relação a saúde: corpo, mente e espírito, com o apoio de outros profissionais agregando e enriquecendo os conteúdos. Também a consultoria online chamada TEAM Bella Falconi, e logo mais o lançamento da minha marca de roupas.

CE - Quais são os seus planos para o próximo ano?

BF - Para o próximo ano, penso em manter e expandir minha relação com Deus, focar na minha consultoria on-line, em novas parcerias com grandes marcas, me posicionar como mentora no mercado de cursos. Além de aproveitar os momentos ao lado da minha família. Nós gostamos muito de nos reunir, ter momentos de lazer e viajar, então quero continuar criando memórias afetivas com as pessoas que amo.