Capa B+: Entrevista exclusiva com o ator destaque na aclamada série "Silent Witness" Eduardo Muniz

"Fiquei muito honrado de participar de duas grandíssimas séries. Foram experiências diferentes: no Grey's sem tempo de preparação, meio no susto; Silent Witness foi o contrário, tive tempo para me preparar"

Flavia Viana

Flavia Viana

21/09/2025 - 16h00
Prestes a completar 20 anos de carreira, Eduardo Muniz acabou de gravar participação na elogiada série “Silent Witness”, que é exibida desde 1996 na BBC, na Inglaterra. A atração, que está na sua 28ª temporada, é um dos dramas policiais de maior prestígio da TV britânica, conhecida por seus casos complexos e investigações forenses realistas.

Em 2022, o carioca ganhou destaque ao estrelar um episódio da premiada série americana “Grey’s anatony”. Na atração, ele deu vida a um personagem brasileiro. Eduardo fez sua estreia como ator no extinto “Sítio do Pica-Pau Amarelo”, na Globo, em 2006. Em seu currículo também constam participações em novelas da Record, como “Luz do Sol”, “Caminhos do Coração” e “Amor e Intrigas”. Ele ainda assinou a direção de três peças brasileiras, como “Afogando em Terra Firme", que foi indicada ao Prêmio APCA.  

Morando desde 2011 nos EUA com a esposa (e também atriz) Bia Borinn, Muniz já coleciona por lá diversos trabalhos como ator de cinema e de TV e como diretor de teatro. Em breve, começará a rodar o curta “Papai é um Robô”, escrito por Rodrigo Nogueira, do qual será o protagonista e o responsável pela direção.

Paralela à sua trajetória artística, Eduardo Muniz é a voz dos canais brasileiros Sportv e Modo Viagem, da rádio carioca Mix Fm e do Slime Blob no aplicativo do Waze. 

Eduardo é Capa do Correio B+ desta semana e em entrevista exclusiva ao Caderno ele fala sobre carreira e seus trabalhos nos EUA aonde mora desde 2011.

O ator Eduardo Muniz é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Joanna Deggeneres - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Eduardo você já participou da aclamada série americana “Grey’s Anatony” e acabou de rodar a britânica “Silent Witness”. Como surgiram essas oportunidades para um ator brasileiro?
EM - Muita gente odeia essa resposta: eu tive foi muita sorte. Sorte de estar no lugar certo, na hora certa. Tive que fazer testes para ambos os papéis. Para Silent Witness tive que fazer dois testes.

Obviamente, quando a sorte vem, é preciso estar preparado. A preparação é algo muito pessoal: existem atores geniais que nunca pisaram numa escola de teatro, outros têm formação clássica na RADA ou na Juilliard. Eu me formei na CAL, no Rio de Janeiro, e numa escola pequena americana chamada Michael Howard Studios, em NY.

CE - Sempre pensou em ter carreira internacional? E como é poder fazer participação em projetos tão relevantes?
EM - Jamais pensei nisso, nem quando já morava aqui nos EUA. A ideia de tentar veio somente no fim de 2021, após a pandemia, fruto da necessidade de sustentar a família. Em poucos meses, peguei o Grey’s Anatomy e realmente pensei que logo viriam mais oportunidades. Fiz um filme em 2023, mas daí veio a greve dos atores que colocou a indústria como um todo no chão.

Estamos tentando recuperar até agora e, olhando pelo retrovisor, vem a Inteligência Artificial com tudo. Mas fiquei muito honrado de participar de duas grandíssimas séries. Foram experiências diferentes: no Grey’s sem tempo de preparação, meio no susto; Silent Witness foi o contrário, tive tempo para me preparar, um mês na Inglaterra com folgas entre as gravações. Usei os breaks para ir a museus e, principalmente, ao teatro. Assisti a peças maravilhosas que me inspiraram ainda mais a fazer um bom trabalho no set! (risos)

CE - Atuando pelo mundo, você consegue perceber diferenças na forma de se trabalhar? E o que aprendeu como ator no exterior que não teve a oportunidade no Brasil?
EM - Sim, sem dúvida. Isso varia de produção para produção, mas como filmar em Los Angeles custa uma verdadeira fortuna, tudo tem que ser rápido, existe um ritmo frenético — ainda mais em televisão. Na Inglaterra, senti um ritmo muito mais suave, e tive essa sensação até mesmo no dia a dia, num museu, num café. A relação com o tempo é diferente. Faz muitos anos que não atuo no Brasil em português, então ainda não tive a oportunidade de atuar depois de ter juntado essa bagagem de fora. Mas vontade não falta!

CE - Em 2026, você vai completar 20 anos de trajetória artística. Como avalia essa caminhada? E como surgiu seu interessa pelas artes cênicas?
EM - Novamente, fui muito sortudo. Tive a chance de fazer muito teatro, de fazer peças de sucesso que ficaram um tempão em cartaz. Isso me formou como ator e diretor. Mais importante ainda, tive a chance de formar uma família e de estar sempre atento ao equilíbrio com a carreira, afinal a infância é uma só e passa rapidíssimo. Acho que meu interesse pelas artes é o clássico: terceiro filho, pai sempre trabalhando, “pelo amor de Deus alguém me dá atenção e me ame”! rs. Eu me apaixonei pelo cinema muito novo, ia na locadora perto de casa e alugava 5–6 VHS de tudo quanto é filme. Aos 16 anos já tinha visto mais de 2000.

CE - No seu currículo consta indicação a prêmio por trabalho como diretor de teatro no Brasil. Pensa em retomar esse trabalho? E já pensou em atuar nos palcos dos EUA?
EM - Sem dúvida, eu amo dirigir tanto quanto atuar. Penso em dirigir no Brasil novamente, ou quem sabe por aqui também. Minha esposa (a atriz Bia Borinn) está produzindo uma peça sobre Carmen Miranda por aqui e me chamou para atuar. Então pode ser que aconteça logo, logo!

CE - E agora que o Brasil tem sido muito premiado com seu cinema pelo mundo, acha que os artistas daqui estão sendo olhados de outra forma pelo mercado internacional?
EM - Acho que sim. Ano passado com Ainda Estou Aqui, este ano com Agente Secreto levando 4 prêmios em Cannes, um deles pro Wagner, que é um cara que eu amo. E também O Último Azul, com a Denise, que foi minha mãe durante anos numa peça — uma amiga que o teatro me deu e que amo muito também. Esses filmes ajudam a derrubar os estereótipos de que o Brasil é só futebol e favela. Temos uma cultura riquíssima, e ainda tem muito mais coisa boa vindo por aí.

O ator Eduardo Muniz é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Joanna Deggeneres - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Eduardo Muniz mora nos EUA desde 2011. Como foi a decisão de se mudar? Do que sente falta no Brasil?
EM - Devo ser o único brasileiro que foi pros EUA para trabalhar menos e não mais. O plano, junto com minha esposa, era ter mais tempo em família. No ano em que viemos, eu estava dirigindo e atuando num espetáculo, gravando locuções em estúdios espalhados por São Paulo. Realmente totalmente ausente como pai. Não estava feliz, na verdade me sentia péssimo. Mesmo com toda atenção, dinheiro, sucesso. Ir para os EUA foi um chamado para recuperar um certo equilíbrio — e que bom que eu não só estava atento, mas segui a intuição de vir. E que minha esposa topou essa aventura comigo também.

Estive no Brasil em junho, mas logo tive que voar para a Inglaterra para filmar Silent Witness. Sinto falta da minha família. Perdi minha mãe no fim do ano passado e ainda estou vivendo o luto disso. Faz uma falta danada na minha vida. Mas também sinto falta dos meus amigos mais próximos, sinto falta da comida, da cultura. Não é moleza não, em casa é sempre uma discussão: “bora voltar?”

CE - Você agora está se dedicando a dirigir seu primeiro curta. Fale mais desse projeto. E pensa em investir em mais trabalhos atrás das câmeras?
EM - Papai é um Robô, escrito pelo meu amigo Rodrigo Nogueira, é fruto dessa constante busca por equilibrar a vida em família, o trabalho e os sonhos pessoais. É minha primeira direção em cinema, então também fruto da curiosidade por algo que jamais fiz antes. Eu sou o tipo de ator que cola no/na diretor(a) de fotografia e fico perguntando tudo sobre lentes, planos, câmeras etc. Faço o mesmo com diretor, roteirista, iluminador, figurinista. Sou fascinado por todos os aspectos do storytelling. Mas como tenho dislexia, sou um visual learner, acabo enchendo mais a paciência do diretor de fotografia mesmo! rs

CE - Cogita voltar ao Brasil para atuar? Tem vontade de fazer novelas (não só participações)?
EM - Sem dúvida. É um sonho poder atuar em português. Tive um papo com Wagner logo depois que ele voltou do Brasil e filmou O Agente Secreto, e ele me disse como estava feliz em atuar novamente em português. Fiquei com a maior vontade também!! Novelas são um pouco mais complexas porque meus dois filhos estão numa escola que eles adoram e geralmente novelas duram meses a fio. Então teria que ser um projeto muito tentador para topar. Mas nem eu nem minha esposa descartamos, não. Dá-se um jeitinho, né?

CE - Além de ser ator, você tem uma carreira sólida de locutor. E você é a “voz” de meios de comunicação relevantes, como a rádio Mix e os canais Modo Viagem e Sportv. Como surgiu a oportunidade de usar a sua voz como trabalho? E como é esse trabalho de locutor?
EM - O locutor surgiu por acidente. Fiz um teste, indicado pelo querido Marcelo Laham, para o que seria um comercial de Coca-Cola que, na verdade, era para ser a voz da Coca-Cola na Copa do Mundo da FIFA 2010. Peguei o trabalho e minha voz foi parar em cada casa, cada táxi, cinema, bar, desse Brasil.

Como eu tinha uma pegada de ator, mais natural, neutra de sotaque, e o mercado estava sedento por esse tipo de voz, acabei trabalhando sem parar até hoje. Poucos foram os dias em que não fiquei na frente de um microfone nos últimos 16 anos. Eu AMO esse trabalho, me dá liberdade para curtir a família. Tenho homestudio, então recebo os roteiros por e-mail, gravo no meu tempo e mando para o/a produtor(a). Como fiz mais de, sei lá, 2000 projetos nesses anos, já é segunda natureza. Nem penso muito — mas lógico, sem deixar o trabalho monocórdico. Acho que justamente porque não penso muito é que as locuções saem super naturais. (risos). Eu me divirto fazendo.

Eduardo na premiada série americana "Grey's Anatony" - Divulgação

 

Moda B+: 5 ajustes que deixam a roupa com caimento de alta costura

Pequenos toques que transformam o comum em sofisticado

20/09/2025 18h00

5 ajustes que deixam a roupa com caimento de alta costura

5 ajustes que deixam a roupa com caimento de alta costura Foto: Divulgação

De acordo com dados recentes da Associação Brasileira do Vestuário (Abravest), cada brasileiro consome, em média, 12 quilos de roupas por ano. Mas, na prática, nem sempre as peças caem bem no corpo — e o resultado é um guarda-roupa cheio de roupas que poderiam ser muito mais usadas se passassem por pequenos ajustes.

A verdade é que o caimento certo transforma não apenas o visual, mas também a autoestima. Um vestido que valoriza a silhueta, um blazer que se ajusta nos ombros ou até uma calça que ganha o comprimento ideal podem fazer toda a diferença.

“Muitas vezes, não é a peça que está errada, mas sim a forma como ela conversa com o corpo. Pequenos ajustes trazem um ar de alta costura para roupas do dia a dia”, explica Evandro de Macedo Filho, da Tem Jeito, rede especializada em costura e customização.

Pensando nisso, o profissional lista cinco mudanças simples que têm grande impacto no guarda-roupa:

Pences estratégicas

Ajustes na região da cintura e busto podem transformar o caimento, criando uma silhueta mais harmônica.

Aperto lateral

Sutil, mas poderoso, afinar levemente as laterais de uma blusa ou vestido garante um visual sofisticado e elegante.

Ajuste de barras

Calças, saias e vestidos no comprimento correto alongam a silhueta e evitam que a peça “pese” na produção.

Ombros no lugar

Um blazer ou camisa com o encaixe certo nos ombros transmite imediatamente elegância e proporção.

Pequenos recortes e acabamentos

Detalhes como subir a cava de uma blusa ou refazer um punho podem transformar o aspecto da peça, deixando-a mais moderna.

Mais do que uma questão estética, esses cuidados carregam também um olhar sustentável: em vez de descartar roupas que não caem bem, é possível reinventá-las, prolongando sua vida útil. “É sobre vestir-se de forma autêntica e consciente, entendendo que cada corpo é único e merece ser valorizado”, reforça Evandro.

Com pequenos toques de alfaiataria, o que parecia uma peça comum pode se tornar um item-chave no estilo pessoal — provando que, na moda, detalhes fazem toda a diferença.

Saúde B+: 7 mitos e verdades sobre a saúde sexual feminina

Separar mitos de verdades é essencial para garantir bem-estar, autoestima e qualidade de vida. 

20/09/2025 17h00

Saúde B+: 7 mitos e verdades sobre a saúde sexual feminina

Saúde B+: 7 mitos e verdades sobre a saúde sexual feminina Foto: Divulgação

Cuidar da saúde íntima vai muito além da higiene diária. Ainda existem muitas crenças equivocadas sobre o tema — e separar mitos de verdades é essencial para garantir bem-estar, autoestima e qualidade de vida. 

Conversamos com a cientista Jackeline Alecrim, referência em desenvolvimento de formulações para cuidado íntimo, e com a ginecologista Dra. Anamarya Rocha, que esclareceram as principais dúvidas.

1. Apenas lavar a região íntima é suficiente para o cuidado diário

Mito.

“Imagine se cuidássemos da pele do nosso rosto apenas lavando, sem aplicar hidratantes ou séruns. Com o tempo, surgiriam sinais de ressecamento, manchas e desconforto. A mesma lógica vale para a região íntima — que, por sinal, possui uma pele e mucosa ainda mais sensíveis e que necessitam de atenção redobrada”, explica Jackeline Alecrim.

Nesse contexto, o Sérum Miraculous Íntimo da Eva foi desenvolvido para manter a hidratação, evitar escurecimento e reduzir o risco de ressecamento e desconfortos, trazendo para a intimidade o mesmo cuidado que já dedicamos ao skincare facial.

2. O uso de produtos íntimos pode causar desequilíbrio

Mito (quando bem escolhidos).

De acordo com a Dra. Anamarya Rocha, o problema está em usar cosméticos comuns, não elaborados especificamente para a região íntima ou sem aprovação ginecológica. “Esses produtos podem alterar o pH e agredir a mucosa. Quando escolhemos fórmulas testadas e indicadas por ginecologistas, elas são seguras e contribuem para o equilíbrio íntimo.”

3. O cheiro natural da região íntima é sempre sinal de problema

Mito.

A mulher passa por um processo natural de fermentação diária, o que pode alterar o odor no final do dia sem que isso signifique um problema de saúde. “O que merece atenção é a mudança brusca, acompanhada de secreção ou coceira, que pode indicar infecção”, explica a Dra. Anamarya Rocha.

Segundo Jackeline Alecrim, o Sérum Miraculous Íntimo ajuda a controlar essa fermentação de forma segura e eficaz, sem mascarar odores e sem agredir — diferentemente dos desodorantes íntimos. “Ele atua preservando o frescor natural, sem interferir no equilíbrio da flora vaginal.”

4. Relação sexual dolorosa deve ser sempre investigada

Verdade.

Segundo a Dra. Anamarya Rocha, a dor nunca deve ser normalizada. “Pode estar ligada ao ressecamento, alterações hormonais, infecções ou até a questões emocionais. Buscar avaliação médica é fundamental para identificar a causa e direcionar o tratamento adequado.”

5. Produtos íntimos são apenas para mulheres maduras

Mito.

“O cuidado íntimo não tem idade. Mulheres jovens também podem se beneficiar da hidratação e proteção da mucosa, especialmente em fases de maior sensibilidade, como uso de anticoncepcionais ou rotina intensa”, reforça a Dra. Anamarya Rocha.

Jackeline Alecrim complementa: “Quando incorporamos esse cuidado cedo, prevenimos irritações, alterações recorrentes e fortalecemos a saúde íntima para o futuro. Assim, quando chegamos à menopausa, já temos uma região mais saudável, preservada e preparada, o que melhora o bem-estar inclusive na fase de maior atividade sexual da vida.”

6. O ressecamento íntimo acontece apenas na menopausa

Mito.

“Embora seja mais comum na menopausa, o ressecamento pode ocorrer em qualquer idade — por estresse, medicamentos ou até desequilíbrios hormonais”, explica Jackeline Alecrim.

A Dra. Anamarya Rocha complementa: “Esse ressecamento pode estar relacionado até mesmo ao hábito de apenas higienizar a região íntima, sem fornecer os cuidados adequados. A mucosa precisa ser hidratada e protegida, assim como qualquer outra parte do corpo.”

O uso de produtos como o Sérum Miraculous Íntimo ajuda a restaurar o conforto e a elasticidade da mucosa, prevenindo desconfortos.

7. O cuidado íntimo influencia diretamente a autoestima feminina

Verdade.

“A região íntima faz parte da saúde da mulher como um todo. Quando ela se sente confortável, isso impacta sua segurança, sexualidade e até relações pessoais”, ressalta a Dra. Anamarya Rocha.

O conceito da Eva nasce justamente dessa visão de ciência e empoderamento, trazendo inovação para transformar o cuidado íntimo em um ato de autocuidado completo.

