Capa B+: Entrevista exclusiva com o ator Dudu Pelizzari que estreou novo trabalho essa semana na TV

Ele celebra sua estreia como protagonista em "O Senhor e a Serva" na Record TV

Flavia Viana

Flavia Viana

19/10/2025 - 15h00
Aos 40 anos, Dudu Pelizzari celebra seu primeiro protagonista na TV com a série “O Senhor e a Serva”, spin-off de “Paulo, O Apóstolo”, que estreiou no dia 13 de outubro, na Record TV. Ele interpreta Caius, um homem viúvo e solitário que enfrenta culpa, depressão e solidão, e encontra amor em uma serva cristã, papel de Nathalia Florentino. A série, escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Guga Sander, tem dez episódios e retrata fé, resistência e superação.

“Foram meses de preparação. Junto da Nathalia, meu par romântico, fomos muito bem amparados pela direção e pela autora. A estrutura que recebi para viver um protagonista foi impecável. Mesmo na dor do meu personagem, o prazer de me expressar é intenso”, conta Dudu.

Para mergulhar no papel, o ator precisou viver experiências próximas às do personagem: “Nesse processo, precisei compreender o ‘deserto’, a ‘solidão’, para entender meu personagem, Caius, um homem muito solitário, que viveu uma depressão muito profunda, e eu sou o oposto, sou extremamente sociável, tenho muitos amigos.

Fui morar em Curicica, uma região super isolada, próxima de onde gravávamos, lá consegui me deparar com uma solidão que eu ainda não conhecia. Ao viver o Caius, eu não representei uma dor da solidão, eu realmente conheci o estado solitário, foi muito intenso, muito importante, viver esse movimento. Foi preciso me perder para dar vida a ele”, revela.

Caius é um comandante romano aposentado que, após anos de depressão e culpa, encontra o amor e a superação. “Convido o público a acompanhar uma história de superação, transformação e amor. É um romance lindo”, completa Dudu.

Conhecido por personagens como Fred em “Malhação”, “Negócio da China”, “Carinha de Anjo” e “Jezabel”, Dudu tem sólida formação em Artes Cênicas, estudou cinema na Argentina e atuou por quatro anos no Teatro Oficina, com Zé Celso. No streaming, participou de “DOM” (Amazon Prime) e “O Homem da Sua Vida” (HBO), e no cinema se destacou em “Minha Vida em Marte” (2018), ao lado de Paulo Gustavo e Monica Martelli.

Completando duas décadas de carreira, ele equilibra arte e paternidade: “Sou um paizão declarado e me sinto abençoado por viver um momento tão único na minha carreira”, finaliza o ator.

Dudu é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, em entrevista ao Caderno ele fala sobre carreira, escolhas, trabalhos e a estreia de seu protagonista na Record TV.

O ator Dudu Pelizzari é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Pablo Alcantara - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Como foi para você conquistar o primeiro protagonista na TV justamente ao completar 20 anos de carreira?
DP - Foi simbólico. Olhar para trás e ver tudo o que trilhei até aqui me faz perceber o quanto cada projeto foi uma espécie de ponto de virada. A carreira tem seus altos e baixos, momentos de aprovação e de rejeição, mas cada personagem é uma oportunidade de transformação. Em termos de projeção, alguns trabalhos foram marcantes - Malhação, a série Dom, Reis e Carinha de Anjo, por exemplo. Mas internamente, cada novo papel é um recomeço.

CE - Olhando para trás, de Malhação até hoje, qual momento você considera um ponto de virada na sua trajetória?
DP - Acho que não existe um único ponto de virada, mas uma soma de viradas internas. Cada vez que um diretor ou autor confia em mim, ou que posso contar uma nova história, isso representa uma mudança. São pequenas metamorfoses que, juntas, me construíram como artista.

CE - Você tem uma formação sólida em teatro e já trabalhou com Zé Celso. Que marcas essa vivência deixou em você, tanto na forma de atuar quanto na maneira de enxergar o palco e a vida?
DP - Trabalhar com o Zé Celso foi uma grande escola. Eu já vinha de uma formação consistente. Estudei no Teatro Escola Macunaíma, depois me graduei na Faculdade Célia Helena e, antes de chegar ao Oficina, já havia feito mais de 40 peças. Mas o Teatro Oficina foi uma experiência transformadora. Era um ambiente de total entrega: o dia começava com preparação vocal e corporal e seguia até o estudo de texto e ensaios longos, de três, quatro horas. Isso me provocou a ser um artista mais completo, a me manter presente mais tempo em cena. Foi um aprendizado que carrego até hoje.

CE - Ao longo da carreira, você transitou entre TV, cinema e streaming. Como percebe as mudanças no audiovisual brasileiro nesse período — e que espaço o ator ocupa nesse novo cenário?
DP - Quando comecei, há 20 anos, o audiovisual era totalmente centralizado na TV Globo. O SBT e outras emissoras ainda não produziam ficção, e os streamings nem existiam. Hoje o cenário é outro: há mais produções, mais possibilidades, e isso é ótimo. Claro que ainda há muito artista talentoso sem espaço, mas sinto uma crescente em qualidade e diversidade. A arte passou a ser entendida, especialmente depois da pandemia, como algo essencial - não apenas entretenimento, mas uma força cultural e transformadora.

CE - Como você lida com os altos e baixos da carreira artística e com a instabilidade que o ofício traz?
DP - Aprendi a não encarar os intervalos entre trabalhos como momentos de baixa, mas de inspiração. Aproveito essas pausas para me preparar financeiramente e também para me alimentar criativamente - lendo, vendo filmes, indo a museus, conversando com pessoas diferentes. Isso enriquece meu repertório humano e artístico. Assim, quando volto a atuar, sinto que trago novas camadas para o personagem.

CE - Em O Senhor e a Serva, o personagem passa por um processo de cura e reencontro. Existe algo que você também precisou curar ou ressignificar em sua própria trajetória?
DP -  Sim. Acho que todos passamos por processos de cura. Um deles foi a minha relação com meu pai. Quando jovem, presenciei situações de agressividade e, por um tempo, me afastei desse lado. Mas, ao fazer personagens mais intensos, especialmente nas produções bíblicas, percebi que podia transformar essa energia em arte. Canalizar a dor, a raiva e a força em algo criativo também foi uma forma de cura.

O ator Dudu Pelizzari é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Pablo Alcantara - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - A paternidade entrou na sua vida em um momento de maturidade. O que ela transformou em você — como homem e como artista?
DP - A paternidade me ensinou sobre humildade e aprendizado. Mais do que ensinar, ser pai é aprender. Aprendo diariamente a me dedicar, a ser paciente, a amar com mais entrega. O nascimento do meu filho, o Bem, foi o melhor acaso da minha vida. Ele resgata o meu lado criança, o meu olhar curioso. Tenho uma rede de apoio incrível com a mãe dele, que é uma grande parceira, e com os avós. O Bem me inspira a ser um homem e um artista melhores.

CE - Você é um ator que se entrega muito aos papéis. Como equilibra intensidade artística e leveza pessoal?
DP - Gosto de trazer leveza para o trabalho e intensidade para a vida. No set, procuro ser presente, conversar, rir, criar vínculos com a equipe. O personagem exige intensidade, mas o processo pode e deve ter leveza. Acho que a chave é estar presente; seja em cena, seja no cotidiano. Estar 100% entregue ao momento é o que me move.

CE - Quando está longe das câmeras, o que te alimenta criativamente — livros, música, viagens, o cotidiano?
DP - Sou movido por arte em todas as formas. Pratico esportes (escalada, beach tênis, musculação), que me fazem bem física e mentalmente. Gosto de assistir séries (The White Lotus, Breaking Bad, Cem Anos de Solidão), ler autores como Rick Rubin, Socorro Acioli, Carla Madeira e Jefferson Tenório. Vou muito ao teatro e a exposições em São Paulo. Tenho buscado também atualizar meu repertório musical - antes eu só ouvia bossa nova, agora estou descobrindo artistas novos, até por influência do meu filho.

CE - Você mencionou que é um “paizão declarado”. O que mais te orgulha na forma como conduz a relação com seu filho?
DP -  O que mais me orgulha é a parceria que construímos. Ele me ensina diariamente sobre amor e entrega. Tento estar presente de verdade, compartilhar momentos, ouvi-lo. Ser pai me trouxe um senso de presença e gratidão que se reflete em tudo, inclusive na minha arte.

CE - Depois de duas décadas de estrada, o que ainda te motiva a seguir em movimento — o que te faz dizer “ainda não vivi tudo como artista”?
DP - O que me motiva é o próximo trabalho. Cada fase da vida traz desafios diferentes: antes eu interpretava filhos, agora interpreto pais, e em breve talvez interprete avôs. A maturidade muda nosso olhar, nosso corpo, nossa espiritualidade. Há personagens que antes eu não poderia fazer, e hoje posso. Isso me dá vontade de continuar. A arte é infinita - e eu quero seguir vivendo cada transformação que ela me oferecer.
 

Ele celebra sua estreia como protagonista em "O Senhor e a Serva" na Record TV - Divulgação

 

Moda B+: Renatta Gomes: a estilista por trás das peças de couro sucesso entre as fashionistas

Ela veste nomes como a atriz Lilian Cabral e a modelo Fernanda Motta

18/10/2025 17h30

Moda B+: Renatta Gomes: a estilista por trás das peças de couro sucesso entre as fashionistas

Moda B+: Renatta Gomes: a estilista por trás das peças de couro sucesso entre as fashionistas Foto: Divulgação

Renatta Gomes se prepara para o lançamento da nova coleção de verão, inspirada no verão europeu, com cores suaves, peças sofisticadas para o dia a dia e, claro, sua marca registrada: vestidos de luxo para grandes ocasiões.

Hoje, com duas lojas na capital paulista, nos badalados bairros do Itaim e Vila Nova Conceição, Renatta é desejada por nomes como a influencer Ana Paula Siebert Justus, a atriz Lilian Cabral e a modelo Fernanda Motta. “Eu não faço moda. Eu visto mulheres”, explica.

A estilista equilibra maternidade, família e carreira com a mesma energia que imprime em suas coleções, referência em moda de couro, após 15 anos de carreira. Antes de se dedicar totalmente à moda, atuou em novelas da Globo, trazendo uma bagagem artística que influencia sua criatividade.
“Eu percebi que não havia roupas de couro para o dia a dia, e resolvi criar. Fiz uma coleção pequena, vendi como sacoleira e deu super certo. De lá pra cá, nunca mais parei”, relembra.

O caminho até aqui nem sempre foi fácil. Atualmente, a comemoração da grife tem gosto de vitória: Renatta começou vendendo pequenas coleções como sacoleira. O crescimento da marca foi orgânico, construído próximo de quem a veste. “Eu já cheguei onde queria. Agora, quero chegar a mais mulheres, mas sem perder minha essência: o contato humano, o olho no olho, o boca a boca que ainda resiste à era digital.”

Outro diferencial da marca é a preocupação com a origem das peças. Renatta utiliza couro brasileiro de alta qualidade, priorizando fornecedores que trabalham com a cadeia de reaproveitamento e processos manuais. Cada peça nasce do cuidado com a matéria-prima e da valorização de famílias que vivem da pele orgânica, em um sistema sustentável e sob demanda. “Não é sobre matar para fazer moda, é sobre dar aproveitamento ao que já existe, com respeito e responsabilidade.”

Moda B+: Renatta Gomes: a estilista por trás das peças de couro sucesso entre as fashionistas - Divulgação

Para Renatta, cada peça em couro é mais do que moda: é presença, atitude e história. “Minhas clientes não compram só um look. Elas compram confiança.”

Sua proposta é vestir mulheres de todas as idades e carreiras - da CEO à jovem no início de trajetória, incluindo médicas, executivas, advogadas e empreendedoras - mostrando que moda é sobre confiança e autoestima, democratizando o couro com peças versáteis, duráveis e acessíveis, sem perder o luxo e a sofisticação que caracterizam suas coleções.

Para ela, luxo não pode ser intocável. De jaquetas a saias, de looks de trabalho a peças para festas, ela acredita que moda é sobre autoestima, e não sobre rótulos. O couro, antes restrito a peças pontuais ou inacessíveis, ganhou novos significados em suas mãos.

Renatta é referência em moda de couro no Brasil - Divulgação

 

Saúde B+: Dia Mundial da Menopausa: como lidar com os desafios de uma das fases mais temidas da vida

Psicóloga esclarece dúvidas e dá dicas valiosas de como ser feliz na menopausa

18/10/2025 16h00

Saúde B+: Dia Mundial da Menopausa: como lidar com os desafios de uma das fases mais temidas da vida

Saúde B+: Dia Mundial da Menopausa: como lidar com os desafios de uma das fases mais temidas da vida Foto: Divulgação

O Dia Mundial da Menopausa é celebrado hoje, 18 de outubro para conscientizar a população sobre a menopausa e o climatério. O objetivo da data é informar, prestar apoio e promover cuidado à saúde e ao bem-estar das mulheres numa das fases mais importantes da vida delas. Afinal, é possível ser feliz na menopausa? Para responder à essa pergunta, consultamos a psicóloga Dra. Vanessa Abdo, que também desmistifica o tema, fala sobre os sintomas e dá orientações importantes que auxiliam no tratamento da menopausa.

Pode se dizer que a mulher está na menopausa quando ela completa um ano sem menstruar. Esse acontecimento, que marca o fim da fase reprodutiva do corpo feminino, acontece entre os 45 e 55 anos. Quando a menopausa acontece antes dos 40 anos, é denominada “menopausa precoce”, o que pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares como infarto e derrame e osteoporose. Por isso, é indicado que se tenha um acompanhamento.

“A menopausa é uma etapa da vida da mulher que indica o fim de um ciclo que tem aspectos biológicos e psicológicos. É importante a gente tratar a mulher como um ser complexo e multifacetado que precisa ser olhado de forma multidisciplinar. Isso requer um acompanhamento de ginecologista, endocrinologista e até mesmo de um psicólogo para garantir que essa fase seja ultrapassada de uma forma menos dolorida”, afirma a psicóloga Dra. Vanessa Abdo.

O climatério, também chamado de perimenopausa, começa alguns anos antes da menopausa e vai até alguns anos após a sua ocorrência, sendo marcado em particular pela queda dos hormônios estrogênio e progesterona.

“É possível ser feliz na menopausa. Acho importante não ‘demonizar’ essa fase, mas também não podemos ‘romantizá-la’ por completo. Temos que ter equilíbrio. Infelizmente, por conta do etarismo, é um período da vida em que a mulher vai ser vista como velha, inútil, descartável, uma vez que é uma fase que está atrelada à reprodução e a procriação da mulher. Mas, no geral, é um período no qual ela consegue lidar com os seus próprios interesses. Ela não precisa mais se preocupar em casar ou construir uma carreira. Porque é uma fase que, no geral, as famílias já estão constituídas e as carreiras consolidadas. Não é preciso mais gastar energia com esses assuntos. Pode ser um momento de muito potencial criativo, de autoconhecimento, de fazer alguma coisa que é do seu interesse”, diz a psicoterapeuta.

A psicóloga Dra. Vanessa Abdo alerta ainda para a necessidade de se avaliar a complexidade da saúde da mulher tanto pelos impactos físicos quanto emocionais. “Algumas vezes, os hormônios estão muito ruins e as mulheres estão funcionando bem, ou ao contrário. É muito comum mulheres acima de 40 anos voltarem no consultório dizendo: ‘A minha médica falou que os meus hormônios estão ótimos’, e você vê uma mulher sem libido, apática, muito cansada, sem conseguir dormir, com insônia, cabelo caindo etc. Então, clinicamente a gente também consegue reconhecer. Será que não está faltando olhar tanto do ponto de vista hormonal quanto do ponto de vista social, que mulher é essa e o que ela pode entregar para ressignificar esse período?”, questiona.

Entre os sintomas causados pela menopausa, estão: baixa libido, insônia, variação de humor, irritabilidade, dores de cabeça, irregularidade menstrual, secura vaginal, fogachos (calores). As mulheres ainda podem apresentar episódios de sangramento que tendem a ser irregulares e inconstantes. Algumas menstruam várias vezes no mês ou, às vezes, a cada dois, três meses ou até mais.

O tratamento se baseia inicialmente em uma dieta saudável, prática de atividade física regular e suspensão do tabagismo, em caso de fumantes. A terapia hormonal também é uma alternativa para o tratamento dos sintomas da menopausa. “Acredito que também precisamos ressignificar os padrões de beleza. Os debates sobre representatividade de corpos femininos têm crescido muito nos últimos anos e ajudado a transformar esse cenário que antes era visto como o fim da vida da mulher. As mulheres têm tido um novo olhar para a menopausa e, para mim, sem sombra de dúvidas isso é resultado do maior adesão delas ao autocuidado, principalmente com a saúde mental”, conclui a psicóloga Dra. Vanessa Abdo.

