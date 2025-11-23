Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz Carol Garcia sucesso na série "Tremembé"

"Foi um processo de uma carga emocional grande, realmente. Foi um período que eu me dediquei 100% para a série. Foi uma espécie de internação".

Flavia Viana

Flavia Viana

23/11/2025 - 18h30
Interpretando Elize Matsunaga, uma das personagens centrais de “Tremembé”, série original do Prime Video, a atriz Carol Garcia reafirma sua força e versatilidade em cena. A produção, lançada em 31 de outubro, marca mais um passo importante na carreira da atriz, que vem se destacando em produções de sucesso no streaming, na televisão e no teatro.

Antes de estrear na TV pela Globo, Carol ficou por quatro anos trabalhando no canal Parafernalha, no Youtube, atuando em esquetes de humor. Na televisão, ainda protagonizou os seriados: “Questão de Família” (2015, GNT), “República de Férias” (2015, TV Rio Sul, ) e “Temos Vagas” (2014, TV Rio Sul).

Na Globo, a atriz fez as novelas “Quanto Mais Vida, Melhor” (2021) e “A Dona do Pedaço (2019)”, pela qual recebeu vários elogios e reconhecimento do público por seu papel de Sabrina, sendo indicada ao prêmio de Atriz Revelação no Melhores do Ano do Domingão do Faustão. 

No cinema, atuou no longa-metragem “Os Parças” (2017, Dir. Halder Gomes) e faz parte do elenco principal da série da Netflix “Sem Filtro” (2023) e da série “Tremembé” (2025), do Prime Video.

Fez espetáculos como “Lá Dentro Tem Coisa” (2018, Dir. Felipe Habbib), “Círculo da Transformação em Espelho” (2017, Dir. Cesar Augusto), “Leo e Bia” (2017, Dir. Leonardo Talarico), “Cinco Júlias - Musical” (2016, Dir. Matheus Souza), “Tempo de Solidão” (2010, Dir. Ivan Sugahara) e os musicais de Daniel Herz: “O elixir do Amor” (2016), “As Bodas de Figaro” (2015) e “O Barbeiro de Ervilha” (2015).

A atriz Carol Garcia é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Santa Bárbara - Por: Flávia Viana

CE - Na série Tremembé você dá vida à Elise Matsunaga, uma personagem superintensa e cheia de camadas. Como foi se preparar emocionalmente e tecnicamente para este trabalho?
CG - Foi um processo de uma carga emocional grande, realmente. Foi um período que eu me dediquei 100% para a série. Foi uma espécie de internação. Risos. Eu dormia e acordava pesquisando, pensando, testando. Passei tanto por investigações emocionais intensas, quanto por aulas de prosódia para entender o sotaque, aulas de costura, conversa com profissionais de saúde mental e emocional.

Tudo isso se junta à técnica, se não vira um amontoado de emoção. Foi necessário olhar para cada cena, e pensei num gráfico. Se você reparar, ao longo dos episódios a emoção vai tomando conta da Elize e ela se transforma na tela. Isso foi técnica, estudo e meus gráficos pessoais.

CE - Teve alguma cena ou momento das gravações que te marcou de forma especial — seja pelo desafio, pela emoção ou pela história mesmo?
CG - A cena da audiência, quando ela vai pleitear o direito de fazer o documentário. Essa cena me deixou num estado emocional muito aberto e foi precisei respirar muito depois. Como eu queria uma Elize mais contida, eu segurei a emoção. Quando deu o “corta” eu chorei, gritei, solucei – para tirar de mim aquela sensação.

CE - A série traz temas bem delicados e reais. Na sua visão, qual é a importância de produções que retratam casos reais, de grande repercussão e de crimes tão brutais?
CG - Esses casos e outros muito piores acontecem com mais frequência do que imaginamos, infelizmente. Acho que mostrar a humanidade como ela é, pode nos educar. Assistir ao horror também é uma forma de repúdio.

CE - Você já passou pela comédia no Parafernalha, novelas na Globo e agora encara uma série bem densa. Como tem sido transitar entre estilos e plataformas tão diferentes?
CG - Meu desejo como atriz sempre foi o de transitar. Corro muito atrás disso. Minhas referências de atrizes são justamente as que não tem medo de se jogar e tem inteligência cênica para passear pelo humor e pelo drama. Nós somos facilmente estereotipados como “atores disso ou daquilo”. Eu lutei muito para conseguir ser vista como uma atriz que também faz drama.

Aliás, vejo drama e humor como complementares. A experiencia humana é toda cheia de contradições, e é disso que a cena é feita. Eu sei onde posso chegar como atriz, mas isso não basta. É preciso alguém que veja, confie e aposte. Tive a sorte de ter a Vera Egito e a Anna Luiza (produtora de elenco) que me enxergaram para além dos estereótipos. Estou muito feliz com esse passeio e querendo muito que abra outras portas, outras personagens.

CE - A personagem Sabrina, na novela A Dona do Pedaço trouxe bastante visibilidade para seu trabalho. O que mudou na tua carreira depois daquele papel?
CG - Mudou tudo. Foi um portal. Não como se dizia antigamente: “mudou minha vida, deslanchei.” Não. Não fiquei rica, nem passei a emendar mil trabalhos. Eu sou muito amiga da realidade e sei que quando uma novela acabada, muita coisa fantasiosa acaba também. Mas eu fui indicada ao prêmio Melhores do Ano por esse trabalho e depois disso eu sinto que passei a ser mais respeitada em alguns ambientes profissionais. É chato isso, mas muitas vezes é preciso que alguém nos valide. E nesse caso, a novela e o prêmio foram essa validação. Fora isso, eu tive o deleite de fazer uma personagem muito gostosa, com parceiros de cena fantásticos.

Ao lado do elenco de Tremembé - Divulgação Prime Vídeo

CE - No teatro, você já participou de vários musicais e produções autorais. Como o palco te ajudou a crescer como artista e como pessoa?
CG - Eu sou uma devota do palco. O teatro me deu tudo o que eu tenho hoje. TUDO. Comecei a fazer aulas aos 11 anos, fiz faculdade de teatro, pós graduação. Eu não tenho memória da vida sem o teatro.

O teatro me deu, inclusive, meu segundo trabalho: o Oratória Para Rebeldes, onde dou mentorias da fala com base nas tradições orais, mesclando exercícios cênicos com os de oratória tradicional. O teatro me preparou para ter pé no chão, ética, comprometimento. Como artista, eu sinto que o teatro me deu a paz de não buscar holofote e me manter compromissada com o ofício, com as histórias, com a pesquisa. Sinto muito orgulho de me dizer uma artista do palco.

CE - Além da atuação, você tem se dedicado à oratória. Como surgiu esse interesse e de que forma esse trabalho se conecta com o que você faz como atriz?
CG - Nas mentorias, entro em contato com a história de cada aluno — com suas dores, sonhos e silêncios. Procuro entender quais vozes moldaram a forma como essa pessoa aprendeu a falar e a se calar. Só então chegamos ao modo como ela se expressa hoje.

Chamo esse processo de Do Corpo, a Palavra, porque acredito que a palavra precisade corpo para existir — precisa de espaço, de respiração, de presença para virar som. Esse trabalho me transformou profundamente como artista.

Testemunhar a humanidade de quem se coloca diante de mim é algo que me atravessa profundamente. Minha grande referência é o griot Sotigui Kouyaté, que dizia que a pessoa mais importante quando falamos não somos nós, mas quem nos ouve. Essa é também a essência da atuação. No fundo, o que eu busco, seja em cena, seja na mentoria, é o mesmo: me interessar por quem me escuta. Porque é aí que a palavra ganha sentido.

Ao lado do elenco de Tremembé - Divulgação Prime Vídeo

CE - Muita gente trava na hora de falar em público. Que dica você daria pra quem quer se expressar melhor e perder o medo de se expor?
CG - Não existe outro caminho senão o do treino. E eu repito isso com firmeza. Falar em público é um exercício de autoconhecimento e despojamento. Se nos levarmos muito a sério, travamos. Se precisamos da aprovação excessiva do outro, travamos. Nas mentorias, sempre começo pelo “fale de você”, porque antes de estruturar o discurso, é preciso entender quem fala, de onde vem e o que teme.

A dica mais simples e certeira que eu dou é: se investigue e respire. Quando o corpo trava, a fala para. A respiração é o primeiro gesto de liberdade. Inspire pelo nariz lentamente, solte o ar pela boca soltando todos o corpo (ombros e pescoço principalmente) e observe o que se movimenta. É no ar que abrimos espaço.

CE - Depois de tantos projetos no teatro, na TV, no cinema e no streaming, o que ainda te move como artista? Tem algum tipo de papel ou gênero que você ainda sonha em fazer?
CG - Nossa, muita coisa. Rsrsrs Eu sou sonhadora, gosto de espremer a vida até a última gota. Ainda quero fazer meu solo no teatro (sobre comunicação) e quero fazer mais séries e poder mesclar drama e humor. Ainda não fiz série na Globoplay e quero muito. Adoro as produções da Globo: Os Outros, Dias Perfeitos, Justiça, Guerreiros do Sol, Sob Pressão, Fim, Nos Tempos do Imperador, Rensga Hits.

CE - O que você pode nos contar sobre projetos futuros?
CG - Não tenho nada definido no momento. Mas estou escrevendo meu projeto de teatro, porque não sou de ficar parada esperando. Enquanto isso sigo dando mentorias de Oratória e em 2026 relanço meu curso online.

Gastronomia B+: Descubra cinco passos para montar a tábua de frios perfeita para qualquer ocasião

Nutricionista dá dicas de como garantir equilíbrio, cor e sabor no prato

23/11/2025 11h30

Gastronomia B+: Descubra cinco passos para montar a tábua de frios perfeita para qualquer ocasião

Gastronomia B+: Descubra cinco passos para montar a tábua de frios perfeita para qualquer ocasião Foto: Divulgação/Reprodução

Seja em reuniões com os amigos, happy hours, brunches e até mesmo no churrasco, a tábua de frios é uma opção prática para ocasiões descontraídas ou mais formais. Pensando na versatilidade que a opção oferece, Cláudia Mulero, nutricionista da Água Doce Sabores do Brasil, dá dicas de como montar uma opção que traga equilíbrio e sabor:

Estipule a quantidade de frios
Antes de montar a tábua, é necessário descobrir quantas pessoas serão servidas, para evitar a falta ou o desperdício dos ingredientes. O recomendado é que o prato seja servido somente como entrada e que conte com 150 gramas a 200 gramas entre frios, pães e petiscos por pessoa. Já se ela for a refeição principal do evento, o indicado são 200 gramas a 300 gramas por convidado. Com essa estimativa, é possível dar continuidade na montagem do prato.

Comece com a base
Essenciais para qualquer tábua de frios, os queijos e embutidos formam a base da montagem e harmonizam bem com as bebidas que são servidas nas festas e encontros. Como ocupam um espaço maior, devem ser incluídos primeiro.

Para isso, o indicado é montar uma variedade equilibrada entre as texturas e os sabores, variando dos mais suaves aos mais intensos. Para os embutidos, uma dica é investir nos clássicos, como presunto cru, salame, peito de peru defumado e, como diferencial, pastrame e lombo canadense.

Já os queijos podem variar entre os suaves como muçarela, brie, gouda e queijo minas, os médios, como o provolone, e os fortes, como gorgonzola e parmesão. Outra dica é cortar os frios em diferentes formatos, para dar um movimento visual e deixar a tábua mais atrativa.

Equilíbrio entre doce e salgado
Para variar nos sabores e nas texturas, algumas frutas tropicais podem incrementar a tábua de frios, pois elas combinam com bebidas e outros ingredientes, além de deixar a apresentação mais colorida. As frutas podem ser frescas, como uva sem caroço, morango, figo, maçã, pera, kiwi ou frutas secas, como damasco, tâmara e uva-passa. Além de enriquecer o visual do prato, agregam novas camadas de sabor.

Finalize com mais acompanhamentos
Para realçar ainda mais os sabores dos frios e das frutas, alguns acompanhamentos podem ser inseridos na tábua: castanha, nozes, amêndoas, pistache, além de azeitonas sem caroço, picles, tomate cereja, mini pepinos, palmito e itens crocantes, como torradas, pães rústicos cortados em fatias pequenas e biscoitos salgados. Para finalizar, você pode acrescentar geleia de pimenta, mel, pasta de alho ou homus em potinhos pequenos, com colheres de apoio.

Outra dica importante é verificar se algum convidado possui restrição alimentar. Dessa forma, é possível incluir alguma opção sem lactose, vegana ou sem glúten, para atender as necessidades de todos.

Apresentação e conservação
Para apresentar os ingredientes, utilize uma tábua de madeira, ardósia ou bambu, e comece com os queijos maiores, depois distribua os outros frios e acrescente os acompanhamentos coloridos, sempre deixando espaço entre os ingredientes e mesclando as cores fortes com as neutras. A tábua deve ser montada pouco antes de ser servida, para manter a temperatura ideal dos queijos e embutidos. Caso precise ser montada com antecedência, mantenha-a na geladeira com um plástico filme e só retire 15 minutos antes de servir.


 

B+: Tomadas 10A x 20A: entenda as diferenças e garanta a segurança em casa

Especialista esclarece dúvidas frequentes sobre o uso correto das tomadas e reforça a importância da instalação adequada

22/11/2025 17h00

B+: Tomadas 10A x 20A: entenda as diferenças e garanta a segurança em casa

B+: Tomadas 10A x 20A: entenda as diferenças e garanta a segurança em casa Foto: Divulgação

A padronização dos plugues e tomadas no Brasil, que instituiu os modelos oficiais de 10 A e 20 A, segue a norma NBR 14136 (plugues e tomadas), da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Publicada inicialmente em 1998, a NBR 14136 só passou a ser obrigatória a partir de 2011, após um período de transição durante os anos 2000. O objetivo foi unificar o mercado, aumentar a segurança e conduzir o país às boas práticas internacionais de segurança elétrica.  

Entretanto, até hoje, o assunto gera bastante curiosidade entre os consumidores, sobretudo com relação à maior variedade de equipamentos com plugues 20A no mercado, que fez muita gente sentir a necessidade de atualizar o projeto elétrico de casa. Dessa forma, a Sil Fios e Cabos Elétricos — líder na fabricação de condutores elétricos de baixa tensão no Brasil — esclarece os principais pontos referentes ao tema, a fim de ajudar quem vai fazer uma reforma na residência.

“Devido ao uso, cada vez maior, de eletrodomésticos e eletroeletrônicos que facilitam a rotina, também cresceu a necessidade de mais pontos de energia nas residências. Para garantir conforto e segurança, é fundamental contar com um profissional qualificado para realizar as adaptações no projeto elétrico e definir a instalação adequada de tomadas de 10A ou 20A, conforme a demanda de cada ambiente e dos moradores”, afirma Nelson Volyk, gerente de engenharia de produto da SIL Fios e Cabos Elétricos.

Para incluir mais pontos de energia, padronizar as tomadas, tornar a casa mais moderna e garantir a segurança da família, é essencial contar com o auxílio de um especialista. Sobretudo, em residências mais antigas, haverá maior necessidade de alterações – tais como a troca da fiação elétrica e dos disjuntores. No entanto, mesmo em projetos mais novos, a avaliação de um técnico será crucial para definir o que precisa ser mudado 

Diferenças e Usos 

As tomadas de 10A e 20A possuem capacidades distintas de corrente elétrica e, por isso, utilizam plugues com pinos de diâmetros diferentes. Essa variação no formato é fundamental, pois indica quais dispositivos podem ser conectados em tomadas de uso geral (10A) e quais requerem uma tomada de uso específico (20A), com um circuito independente e um disjuntor exclusivo.

Por exemplo, a tomada de 10A (projetada para pinos de 4 mm de diâmetro) é adequada para equipamentos de menor potência, como lâmpadas, carregadores de celulares, notebooks e televisores. No caso das tomadas de 20 A (que acomodam pinos de até 4,8 mm), o uso é recomendado para aparelhos mais potentes, como aquecedores elétricos, secadores de cabelo, micro-ondas e air fryers. No entanto, ao adquirir um novo item para a casa, sempre é relevante confirmar as especificações de acordo com o modelo em questão.

É relevante destacar que um plugue de 20A não se encaixa em uma tomada de 10A, enquanto o plugue de 10A pode ser conectado, normalmente, em uma tomada de 20A. “Isso significa que, ao instalar mais pontos de 20A, eles também atenderão aparelhos de menor consumo, já que um equipamento com plugue de 10A nunca ultrapassará sua própria corrente nominal, podendo ser usado com segurança em tomadas de maior capacidade, desde que circuito e disjuntor estejam dimensionados adequadamente”, explica Nelson, da Sil.

