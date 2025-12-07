Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz destaque em "O Agente Secreto" Isadora Ruppert

"A forma como o nosso cinema é admirado lá fora me emocionou muito. Me senti honrada de estar ali, não só como atriz do filme, mas como uma brasileira, representando um país que eu amo profundamente".

Flavia Viana

Flavia Viana

07/12/2025 - 16h30
Isadora Ruppert está no elenco do filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, que estreou nos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro. O longa, produzido por Emilie Lesclaux e CinemaScópio, estreou mundialmente no 78º Festival de Cannes, em maio de 2025, na Seção de Competição Oficial, e, desde então, participou de diversos festivais importantes.

“Acredito profundamente na força desse projeto. É um filme necessário sobre a história recente do Brasil, sobre memória e poder. Ele provoca, questiona, incomoda e, ao mesmo tempo, é profundamente envolvente do ponto de vista estético e narrativo”, diz atriz.

Isadora estava presente no Festival de Cannes, quando Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho receberam os prêmios nas categorias Melhor Ator e Melhor Diretor, respectivamente, por “O Agente Secreto”. Ela descreve a experiência como inesquecível: “Foi incrível aquele grande público, na França, celebrando os prêmios brasileiros.

A forma como o nosso cinema é admirado lá fora me emocionou muito. Me senti honrada de estar ali, não só como atriz do filme, mas como uma brasileira, representando um país que eu amo profundamente”. Para ela, o reconhecimento internacional reforça a importância de continuar contando histórias brasileiras com coragem e sensibilidade. “O mundo está atento ao que produzimos. Nosso cinema tem potência, tem voz, tem alma”, diz.

Isadora participou também do longa “Ainda Estou Aqui”, vencedor do Oscar 2025 na categoria Melhor Filme Internacional, como Laura Gasparian. Dessa vez é Daniela, em “O Agente Secreto”, que foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para concorrer ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 2026. “Sempre sonhei em fazer um filme que chegasse ao Oscar, mas nunca imaginei que isso aconteceria tão rápido, aos 26 anos. É muita sorte”, confessa.

No cinema, Isadora, esteve também em “Medusa”, no papel de “Dani”, de Anita Rocha da Silveira, que estreou em Cannes, em 2021, na Quinzena dos Realizadores. Na TV, estará no elenco da série “BR 70”, da Netflix, ainda inédita, e a acabou de fazer uma participação na novela Dona de Mim contracenando com a atriz Flora Camolese, a Nina da trama das 19 horas.

No teatro, Isadora tem uma sólida trajetória. Recentemente, a atriz marcou presença na reabertura do Teatro Glaucio Gil, integrando o elenco da peça “Cabaré TV”, dirigida por Christina Streva e Juracy de Oliveira, em que contracenou com Gilberto Gawronski. Com a sua companhia, criada junto com amigos, a “Má Companhia de Teatro”, Isadora estará em cartaz com a peça “Dia de Jogo”, na Casa de Cultura Laura Alvim, de 5 a 21 de dezembro.

Nas redes sociais, Isadora apresenta o quadro “Pequenas Epifanias”, ao lado da amiga Beatriz Adler, escritora e psicóloga. No projeto, Beatriz assina os textos, enquanto Isadora dá vida às palavras com interpretações bem-humoradas e descontraídas que já ultrapassaram a marca de 300 mil visualizações. Mais do que entretenimento, Isadora enxerga o quadro como uma forma de manter-se ativa na atuação, divulgar seu trabalho artístico e abordar, com leveza e sensibilidade, temas que fazem parte da sociedade contemporânea.

A relação de Isadora com a temática de “O Agente Secreto” vai muito além da ficção. Ela carrega, em sua própria história, as marcas dos anos sombrios da ditadura militar no Brasil: “Minha avó foi perseguida pela ditadura. “O Agente Secreto” é o segundo filme que faço que se passa nesse período, e eu sinto isso quase como uma missão. Minha vó foi perseguida por mais de 20 anos. Ela tinha uma companhia de teatro de bonecos em Curitiba e teve que abandonar tudo para se esconder”.

Isadora faz dessa memória familiar um combustível para sua arte. “Quando estou em um projeto que é ambientado nesse período, sinto que estou também contando a história da minha família, e de tantas outras famílias brasileiras que viveram traumas parecidos. Não é só um papel, é algo que atravessa”, declara .    

Sobre a repercussão do longa após a estreia, ela diz: “Foram incríveis esses primeiros dias após a estreia do filme. Muitas pessoas vieram falar comigo e todo mundo diz: “Nossa, é um susto quando você aparece”. Eu fico muito feliz com tudo isso, e com o sucesso que o filme está fazendo”.

A atriz é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno ela fala sobre carreira, teatro, sucesso, filmes, entre eles "O Agente Secreto" indicado ao Oscar.

A atriz Isadora Ruppert é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Julieta Bacchin - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Você participou de dois filmes premiados internacionalmente. Podemos dizer que é uma atriz pé quente?
IR - Esses dias li uma frase que representa muito tudo isso que está acontecendo: “Sorte é quando a oportunidade encontra alguém preparado”, de Sêneca. Sinto que isso descreve perfeitamente o momento que estou vivendo. Eu me preparo há anos para dar o meu melhor em cada trabalho que faço; ser atriz é um ofício árduo, no qual me debruço por completo.

Me sinto muito sortuda por esses dois filmes terem me encontrado, “O Agente Secreto” e “Ainda Estou Aqui”, e por eles estarem chegando tão longe. Isso é consequência de um esforço coletivo gigantesco de todas as pessoas que compõem a equipe de ambos os filmes. E confesso que estou gostando desse apelido que as pessoas têm me dado: “pé de coelho do cinema brasileiro”. Que venham muitos outros filmes como esses, e que eles inspirem ainda mais diretores a me convidarem para novas parcerias (risos).

CE - Como foi estar em Cannes e sentir a recepção ao filme?
IR - Sempre foi um sonho para mim ir a Cannes, algo que eu carregava comigo há anos. Esses dias, relendo uma conversa com meu namorado, encontrei um vídeo do tapete vermelho que eu tinha enviado para ele no WhatsApp em 2021 e, embaixo, mandei uma mensagem assim: “amor, eu tenho certeza de que um dia vou estar lá”. E cortar para 2025… eu fui.

E foi exatamente como eu sonhei. Ver aquelas pessoas ovacionando o nosso cinema, sentir que eu fazia parte do cinema internacional e que estava ali representando o meu país… eu me senti muito brasileira. Foi um sonho realizado!

CE - Como é estar em filmes que tratam de uma época que também marcou sua história familiar?
IR - Eu sinto isso como uma missão, sabe? A ditadura militar está muito entranhada na minha história familiar, porque a minha avó foi perseguida por mais de 20 anos. Então, de certa forma, esse assunto sempre foi muito presente para mim.

Eu cresci ouvindo minha avó contar as histórias do que viveu. Por isso, falar sobre esse tema é muito natural para mim, porque faz parte da minha própria história. Mas, ao mesmo tempo, sinto isso como uma missão — porque esse foi um período muito difícil da nossa história como país e não pode ser esquecido, para que não se repita.

A atriz Isadora Ruppert - Divulgação

CE - Como você se preparou para a Daniela, de O agente Secreto?
IR - Aconteceu uma coincidência: na época em que recebi o teste para fazer a Daniela, eu estava realizando uma pesquisa profunda no Arquivo Nacional sobre a vinda da família paterna da Polônia para o Brasil. Então, eu tive um contato muito intenso com arquivos, e sinto que usei bastante dessa experiência para construir a Daniela. Outra coisa que também me ajudou na construção da personagem foi realmente compreender sobre do que filme tratava, a história dele. E pude perceber isso conversando com o Kleber e com outras pessoas da equipe. Foi muito importante para mim entender o todo para conseguir criar a minha personagem dentro do filme.

CE - Recife é importante na sua trajetória. Qual sua relação com Recife?
IR - Recife ocupa um lugar muito especial na minha vida, tanto artisticamente quanto pessoalmente. Essa relação tão forte nasceu a partir da cultura popular — principalmente da minha conexão com o Maracatu de Baque Virado. Hoje, viajar para lá todos os anos se tornou quase um compromisso afetivo. Em Recife, aprendi muita coisa, fiz amigos que levo para a vida e reencontros que sempre me fazem crescer. É sempre muito bom voltar para lá.

CE - Você iniciou sua carreira no teatro. Qual a importância do teatro na sua formação como atriz?
IR - O teatro é central em tudo que eu faço. Ele me formou como pessoa: foi onde fiz amigos, encontrei pessoas que amo e realmente me descobri. Comecei muito cedo, e sem ele eu certamente não teria me tornado atriz nem compreendido a dimensão de ser artista — que é algo sério, uma missão mesmo. O teatro me fez entender quem eu sou, a essência do ofício da atuação e a ter compromisso com o meu fazer artístico.

CE - Quem são suas referências artísticas?
IR - São muitas influências... Mas, com certeza, Maria Clara Machado: que fundou O Tablado e onde, praticamente, é minha segunda casa. Foi lá que aprendi tudo. David Lynch também me marcou muito, ele me ensinou sobre a importância de estar conectado com o próprio ser e sobre Meditação Transcendental, que realmente transformou a minha vida. E o Kleber, claro. Comecei a ver os filmes dele muito nova, e isso me fez criar uma conexão profunda com o nosso cinema.

A atriz Isadora Ruppert é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Julieta Bacchin - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Você apresenta o quadro “Pequenas Epifanias” nas redes. Considera importante para um ator estar na Redes Sociais?
IR - Sinto que, hoje em dia — até por fazer parte de uma geração muito presente nas redes — elas podem ser uma oportunidade para que alguém te veja, um meio de mostrar seu trabalho. Acho que isso é especialmente válido para um jovem ator, já que muitos diretores de elenco e até diretores usam o Instagram como plataforma de busca.

Mesmo assim, tento não ficar bitolada com isso: faço o que posso, dentro dos meus limites. O “Pequenas Epifanias” surgiu justamente como uma forma de entrar nessa lógica de maneira leve e divertida, além de ser um quadro que permite às pessoas conhecerem melhor o meu trabalho.

CE - Você atua em teatro, cinema, internet e estará em breve no streaming. Tem preferência por algum veículo?
IR - Eu sempre digo: “Enquanto eu estiver atuando, eu estou feliz”. Sabemos como é a realidade. Só de poder exercer meu ofício, seja na TV, streaming, cinema ou teatro, já me sinto realizada. O importante é estar ativa.

Você ainda é jovem e participou de produções de peso no mercado Brasileiro. O que aprendeu com essas experiências?

Eu aprendi muito. Sinto que a gente aprende de verdade quando coloca a mão na massa, e o set, para mim, representa exatamente isso. Aprendo muito ao observar e ouvir as pessoas ao meu redor e tudo o que acontece ali. Sinto que todos os projetos dos quais participei foram, de fato, uma grande escola. Ver grandes diretores dirigindo e grandes atores em ação certamente fez com que eu crescesse muito, tanto como profissional quanto como pessoa.

CE - Quais seus projetos futuros?
IR - Ano que vem vai ser recheado de coisas boas, mas ainda não posso entrar em muitos detalhes. Ainda esse ano, vou estrear a peça “Dia de Jogo” no dia 5 de dezembro, junto com a minha companhia de teatro, Má Companhia. Ficaremos em cartaz até 21 de dezembro, na Casa de Cultura Laura Alvim, todas as sextas, sábados e domingos.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 08 e 14 de dezembro. Momento de sucesso e superação

O Seis de Paus anuncia progresso, sucesso e superação, indicando que, neste fim de ano, sua jornada segue guiada pela confiança e pelo reconhecimento do próprio valor.

07/12/2025 13h00

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 08 e 14 de dezembro. Momento de sucesso e superação

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 08 e 14 de dezembro. Momento de sucesso e superação Foto: Divulgação

O Seis de Paus, carta regente da semana, fala sobre a conquista do reconhecimento por mérito, daquele aplauso que vem porque houve entrega, excelência e verdade no caminho percorrido. Essa carta traz um lembrete poderoso: não existe ninguém como você. Cada pessoa carrega um dom, um talento ou uma força singular — e é justamente isso que faz com que se destaque no mundo.

O Seis de Paus convida você não apenas a reconhecer essas qualidades, mas a mostrá-las com coragem — sem medo, sem pedidos de desculpa, sem jamais reduzir o próprio brilho. Tenha orgulho de quem você é. “Não esconda seus talentos. Eles foram feitos para serem usados. O que é o relógio de sol na sombra?” (Benjamin Franklin)

Você costuma diminuir suas habilidades e minimizar seus talentos para evitar que os outros pensem que você é “melhor do que eles”? Em algum momento aprendeu que destacar o que faz bem é sinal de falta de modéstia — ou até de falta de educação? Quantas vezes se calou, se conteve ou se explicou além do necessário para não incomodar, para não parecer “demais”? E talvez a pergunta mais importante: você se permite ser visto, reconhecido e remunerado de forma justa pelo valor do trabalho que entrega?

Amar a si mesmo passa, necessariamente, por honrar os próprios dons. Quando você valoriza aquilo que sabe fazer bem, cria espaço para que a vida também reconheça. Essa carta ensina que prosperar não é se esconder, mas ocupar o próprio lugar com dignidade e confiança. É tempo de fortalecer sua marca pessoal e sua reputação. Mantenha a cabeça erguida e permita que os outros vejam até onde o seu esforço e a sua determinação podem levá-lo.

Tradicionalmente associado à vitória e ao sucesso, o Seis de Paus indica um momento em que obstáculos foram superados e os frutos começam a aparecer. O reconhecimento chega, as recompensas se tornam visíveis e há uma sensação legítima de conquista. Aqui não há espaço para falsa modéstia: trata-se de assumir com maturidade tudo aquilo que foi construído. Permita que os outros celebrem suas conquistas, assim como você também deve celebrá-las.

Por isso, o Seis de Paus é muitas vezes chamado de a “Carta da Fama” — não no sentido superficial, mas no reconhecimento que nasce da excelência genuína. Ele lembra que sua combinação de habilidades é única, uma assinatura que ninguém mais pode reproduzir. Exibir seus talentos com autenticidade é um ato de coragem e também um gesto profundo de amor-próprio. Quando você se permite brilhar, inspira outros a fazerem o mesmo.

Os arcanos de número seis representam uma ponte entre o passado e o futuro. Até o número cinco, o caminho foi marcado por embates, instabilidade e luta. Agora, o convite é outro: fazer uma pausa consciente, olhar para trás com maturidade e seguir adiante com mais clareza. Não por acaso, dezembro carrega essa mesma energia. É o mês em que naturalmente revisamos o que foi vivido, assimilamos aprendizados e começamos a projetar novos rumos — inclusive por meio das resoluções de ano novo.

Estamos saindo de um período de enfrentamentos e recuperação emocional e entrando em um ciclo de consolidação. Depois das tensões, disputas e turbulências simbolizadas pelo Cinco de Paus, chega o momento de reconhecer o próprio esforço. O Seis de Paus fala de mérito, validação e triunfo conquistado. Nada veio fácil até aqui — houve persistência, resistência e coragem.

Este arcano representa o instante em que a batalha dá lugar ao aplauso. É o tempo da glória possível, do êxito que nasce depois da travessia. Lutamos, caímos, levantamos e seguimos — e agora podemos, finalmente, reconhecer o valor do caminho percorrido.

No Seis de Paus, o personagem central avança em uma procissão triunfal. Ele é celebrado por seus pares, não por acaso, mas por seus dons. Sua postura é régia, confiante, plenamente confortável com o próprio valor. Não há arrogância ali — apenas a naturalidade de quem sabe quem é. Ele se destaca, e não tem medo disso. Seu cavalo está ricamente adornado; há espetáculo, presença e impacto. A multidão vibra. Parece que ele salvou a cidade ou que se tornou uma figura admirada, quase lendária.

Mas, se você observar com atenção, perceberá um detalhe essencial: em meio à celebração, há um rosto que não sorri. Um olhar de inveja, de desconforto silencioso. Esse detalhe diz muito. Pessoas que brilham inevitavelmente despertam reações contraditórias. Quem se sente inseguro diante da própria luz costuma se incomodar com a luz do outro.

É triste, mas comum, que talentos extraordinários sejam apagados pelo medo de provocar inveja, críticas ou rejeição. Muitas pessoas preferem se esconder a lidar com o desconforto alheio. No entanto, a mensagem do Seis de Paus é clara: a questão nunca foi a opinião dos outros. Se você está alinhado com sua paixão, vivendo aquilo que ama e honrando quem você é, o julgamento externo perde força. Quando você reconhece o seu próprio valor, não há motivo para se diminuir.

Se existe medo em ser você mesmo, talvez o convite não seja para se esconder ainda mais, mas para fortalecer o amor-próprio. No fim das contas, não se trata do que pensam sobre você — trata-se do que você acredita sobre si. Você se sente merecedor de viver em plena potência? De ocupar espaço? De ser visto como realmente é?

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 08 e 14 de dezembro. Momento de sucesso e superação

Nesta semana, o Seis de Paus pede exatamente isso: que você abrace seus talentos, habilidades e valor sem culpa. Chega de se sacrificar para proteger o ego ferido de quem não suporta ver o outro crescer. As pessoas certas — aquelas que caminham em paz com quem são — vão admirar sua confiança. Quem se sente ameaçado pela sua luz naturalmente se afasta. E tudo bem. Nem todo mundo precisa acompanhar sua vitória.

Siga sua bússola interior. Pare de se moldar ao que esperam de você e comece a honrar aquilo que pulsa dentro. Peça aquele aumento. Pare de se desculpar por existir. Reavalie seus preços, suas entregas, seu posicionamento. Expresse suas ideias com clareza e respeito. Destaque seus talentos, promova seu trabalho. Busque a promoção, assuma a liderança, pare de apenas seguir e tome as rédeas da própria vida. Este é o chamado do Seis de Paus: assuma o controle.

Permita-se ser seu maior incentivador. Torça por você. Celebre suas conquistas. O Seis de Paus não fala apenas de vitória externa. Ele fala da coragem de se reconhecer digno dela.

Nos assuntos do coração, essa energia também se faz presente. Em novos relacionamentos, o Seis de Paus aponta para conexões com pessoas carismáticas, envolventes e confiantes. Há magnetismo aqui, mas ele só flui quando você não se diminui. Evite se desculpar em excesso ou assumir um lugar de carência. Confiança é sedutora. Tome iniciativas, brilhe, seja visto.

Em relacionamentos de longo prazo, essa carta pode indicar um parceiro que gosta de visibilidade e destaque. A dinâmica funciona quando há admiração mútua e quando ninguém se apaga completamente pelo outro. A relação prospera quando existe espaço tanto para o brilho individual quanto para momentos de intimidade a dois.

Para quem está solteiro, o Seis de Paus deixa um recado direto: o amor chega com mais facilidade quando você investe na própria autoestima e vive aquilo que te faz brilhar. À medida que você se coloca no mundo com verdade, a vida responde. Muitas vezes, o romance surge depois — e como consequência — de uma realização pessoal importante.

Este arcano ilumina o mérito e lembra que certos resultados não chegam por acaso: eles nascem da consistência, da coragem e da decisão de permanecer no caminho.O clima geral é de avanço. Pequenos triunfos se somam e criam a sensação de que, finalmente, as coisas estão ganhando tração. Mesmo quem não recebe aplausos explícitos sente internamente essa confirmação sutil, porém poderosa: “estou no rumo certo”. A autoconfiança cresce não por vaidade, mas por evidência — pelos sinais claros de que os passos dados fazem sentido.

No campo profissional, é possível que você tenha recebido recentemente um prêmio, reconhecimento ou a valorização explícita de colegas e superiores. Às vezes, esse reconhecimento vem em forma de um simples elogio — e ainda assim carrega um peso enorme.

Essa validação fortalece a autoconfiança e renova o fôlego para seguir adiante com seus planos e projetos. Se você está se candidatando a um novo emprego ou a um cargo mais alto, há sinais claros de êxito. Você possui os recursos, a competência e a presença necessários para se destacar — portanto, avance com segurança.

O Seis de Paus também o encoraja a se expor com naturalidade e assumir orgulho pelas próprias conquistas. Este é o momento de compartilhar suas vitórias, permitir que vejam o que você construiu e deixar que os outros torçam por você.

O brilho não precisa ser escondido. Agora, é a sua hora. Não permita que o medo, a culpa ou a sensação de não merecimento enfraqueçam o seu sucesso. Mantenha a cabeça erguida, honre suas conquistas e reconheça: você é digno de admiração.

Na comunicação e na criatividade, é uma semana fértil para se posicionar, apresentar projetos, compartilhar pensamentos e mostrar quem você é, sem esconder o brilho por receio de incomodar.

Dentro desse conjunto, o Seis de Paus deixa um recado claro e direto: reconheça suas conquistas, celebre o que já foi alcançado, mas não interrompa o movimento. Siga avançando com consciência, firmeza e respeito ao tempo das coisas. A vitória já se faz presente — e o próximo passo também.
Lembre-se: “Ser você mesmo em um mundo que tenta fazê-lo ser outra coisa é a maior conquista.” — Ralph Waldo Emerson

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Gastronomia B+: Aposte na receita de Empanadas Argentinas para fazer em casa

Para o café da manhã ou lanche uma receita com alternativa de receios deliciosos

07/12/2025 10h30

Gastronomia B+: Aposte na receita de Empanadas Argentinas para fazer em casa

Gastronomia B+: Aposte na receita de Empanadas Argentinas para fazer em casa Foto: Divulgação

A história da empanada argentina remonta aos espanhóis, que a trouxeram para o país no século XVI, adaptando receitas árabes medievais. Com o tempo, o prato evoluiu, incorporando ingredientes locais como milho e batata-doce, tornando-se um alimento prático para trabalhadores rurais e, posteriormente, um símbolo nacional com variações regionais em cada província.  Ao chegar na Argentina, a receita foi adaptada com ingredientes disponíveis na região, graças à influência dos povos indígenas. Confira uma receita para você fazer em casa:


EMPANADAS ARGENTINAS COM RECEITA DO DIVINO FOGÃO PARA O CORREIO B+

Ingredientes:

Massa:

  • 3 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • ½ xícara de chá de água morna
  • 1 colher de chá de sal

Recheio:

  • 300 gramas de carne moída refogada
  • Cebola a gosto
  • Azeitona a gosto
  • Ovo cozido a gosto
  • Cominho e páprica a gosto


Outros recheios tradicionais: frango, queijo e presunto ou humitá (milho com queijo)

Modo de preparo:
Comece misturando os ingredientes da massa, sove e deixe descansar por 30 minutos. Refogue a carne moída com cebola, azeitona, ovo cozido, cominho e páprica. Abra a massa em discos e recheie. Feche as empanadas, pincele gema de ovo e asse a 200°C por 25 minutos.

 

