Carnaval de Campo Grande terá desfile dos blocos de rua da funkeira Tati Quebra Barraco

Campo Grande já é um território oficialmente comandado pela vibração momesca desde a noite de ontem, quando o grupo Teatro Imaginário Maracangalha puxou o cortejo Evoé Baco, pela Rua 14 de Julho, colorindo o trajeto até a Rua Antônio Maria Coelho com muitas fantasias, marchinhas e o característico grito de ordem “Evoé!”, de Fernando Cruz, diretor da trupe especializada em encenações a céu aberto.

“Evoé” era como as sacerdotisas de Baco evocavam o deus romano da folia – e também do vinho, da fertilidade e da agricultura –, que era conhecido como Dionísio na mitologia grega. E é dos gregos que vem a tradição de Momo, uma divindade feminina que, por suas burlas ao “politicamente correto” no Olimpo, de lá foi expulsa e acabou se tornando rei na Terra. O Carnaval é, portanto, um momento descontraído, de celebração das alegrias e de muita brincadeira.

Acompanhe, a seguir, a programação na Capital. Aproveite bastante, sim, mas respeite os seus próprios limites e também os de quem estiver por perto. Assim será mais divertido e você não terá arrependimentos. Basta lembrar que, em 2026, tem mais.

SEXTA-FEIRA

A programação começa com o Bloco do Reggae, que promove shows, a partir das 17h, no Palco Lincoln Gouveia, montado no calçadão do Monumento Maria Fumaça (Esplanada Ferroviária). O evento começa com as preleções de good vibes do radialista Rasdair, que sempre ilustra o aquecimento da festa com muita informação da cultura reggae.

Logo em seguida, duas atrações para a criançada: Vem Cantar Comigo e Banda Batuque’canta. A partir das 18h30min, por ordem de entrada, Manuzera (reggae), Laris (soul), as bandas Marolo (reggae) e Louva Dub (dub, reggae, synth roots e MPB), Sandim e Jerry Espíndola. Guarde fôlego para o desfile do bloco após os shows.

Perto dali, na Rua Dr. Temístocles, entre as ruas 14 de Julho e Calógeras, às 17h, o Farofolia começa os “trabalhos” que precedem a apresentação de Tati Quebra Barraco. A funkeira carioca vai animar a galera com seus últimos lançamentos e as faixas já clássicas do álbum “Boladona”, como “Dako é Bom”, “Kabo Kaki” e outras.

Os DJs Dan Santos, Abhner, Gustavo Freitas, Gikka, Lady Afro, Renê e o Balé Farofolia, composto pelos bailarinos Biajog, Luch, Thalita e Thay, além do grupo O Crew Drag CG, sob curadoria de Deko Giordan, completam o line-up do bloco, que milita pela representatividade LGBT+ durante o Carnaval.

Mais dois blocos completam a folia de hoje: o bloco Só Love, que estará na Rua General Melo, nº 91, e o bloco Nada sobre Nós sem Nós, que se apresenta na Arena do Horto Florestal.

SÁBADO

Quem comanda a Esplanada Ferroviária, a partir das 15h, é o Cordão Valu. Confira as atrações: banda de marchinha (das 15h às 16h), cortejo pelo Centro (das 16h30min às 18h), BojoMalê Grupo de Percussão (das 18h às 18h40min), Chokito (das 19h às 22h) e a escola de samba Igrejinha (das 22h15min às 23h), com direito a participações especiais de Edir Valu e Mistura das Mina.

Amanhã também tem mais Bloco do Reggae (Monumento Maria Fumaça), com apresentações de Rockers Sound System e Radiola Reggae MS e o concurso temático Rei ou Rainha do Reggae, para a pessoa “com mais estilo, atitude e presença”, que receberá R$ 100 e brindes exclusivos. Para se inscrever e concorrer ao título é preciso doar um quilo de alimento não perecível. O bloco IPA Lê Lê marca presença na Eden Beer (Av. Mato Grosso).

DOMINGO

Primeiro dia do bloco Capivara Blasé, na Esplanada Ferroviária, a partir das 14h. A matinê começa com o Capivarinhas, para as crianças, em parceria com a Cruz Vermelha, com identificação dos pequenos foliões e um espaço com brincadeiras, pintura facial e repertório musical. No palco, o sambista Chokito, Silveira e o grupo Sampri seguram as pontas da alegria para embalar os adultos.

Também no domingo, o Capivara reserva um momento especial para a transmissão do Oscar, destacando as categorias em que o filme brasileiro “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles Jr., e a atriz Fernanda Torres estão concorrendo. E o bloco IPA Lê Lê também volta a desfilar, no fim da tarde, saindo da Eden Beer (Av. Mato Grosso).

SEGUNDA-FEIRA

Primeiro dia do desfile das escolas de samba de Campo Grande, a partir das 20h, na Praça do Papa. Confira os sambas-enredo de cada agremiação: Herdeiros do Samba, “De Baiana a Imortal”, em tributo a professora e escritora Nirce Ortega de Oliveira; Unidos da Vila Carvalho, “Inez: de Matriarca à Força Feminina da Nação Verde e Rosa”; Catedráticos do Samba, “Gibiteca: Ler, Cantar e Sambar É Muito Melhor”; e Igrejinha, “Liberdade e Conquista de Um Quilombo”, sobre a comunidade quilombola Furnas de Dionísio.

Na segunda-feira, o Capivara Blasé segue a sua festa com Chokito, Karla Coronel, Sampri, Matheus Kruz e Emy AfroQueer. Também é dia de desfile da Cia. Barra da Saia, na Orla Morena.

TERÇA-FEIRA

O Cordão Valu encerra sua participação no Carnaval, na Esplanada Ferroviária, a partir das 15h, com a sua banda de marchinhas e os grupos Sambacaos e Sampri, além da participação especial do cantor e performer Silveira.

Na Praça do Papa, a partir das 20h, mais três escolas de samba desfilam, marcando o fim da festa na Capital: Unidos do Cruzeiro, “E Kú Ojo Íya (Feliz Dia das Mães)”; Deixa Falar (campeã em 2024), “Ancestralidade”; e Cinderela Tradição, “Corupah”, sobre a cidade de Corumbá.

