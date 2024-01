música

Astro sertanejo faz sucesso com "Paraíso Particular Vol. 1", álbum que reúne todas as 12 faixas do mais recente DVD do "Embaixador", gravado em Bela Vista de Goiás (GO) com Ana Castela, Wesley Safadão e outros convidados

Sim, o “Embaixador” está de volta. Sucesso nos charts das principais plataformas de áudio, as 12 músicas já lançadas do novo DVD do cantor Gusttavo Lima, “Paraíso Particular”, estão agora reunidas em um único lugar. E os fãs do sertanejo já podem adicionar as suas playlists favoritas o álbum “Paraíso Particular Vol. 1”.

Registrado em 4 de julho do ano passado, em Bela Vista de Goiás (GO), o projeto chegou fazendo barulho, com seu primeiro EP de quatro músicas lançado no tempo recorde de apenas nove dias após a gravação.

As estreantes foram “Inesquecível”, “Devolve”, “Compensa” e “Mala dos Porta Mala”, essa última que traz a participação especial da dupla Matheus & Kauan e que já soma mais de 85 milhões de visualizações no YouTube.

Na sequência, foram colocadas no ar as canções “Oi Vida” (com Wesley Safadão) e “Oficializar” (com Maiara & Maraisa) e o EP “Paraíso Particular Vol. 2”, trazendo os hits “Canudinho”, “Adivinha” e “Mordidinha”.

A parceria com Ana Castela em “Canudinho” rendeu um dos destaques do DVD, ultrapassando as fronteiras do Brasil e entrando para o Top 100 Global do Spotify.

Sucesso também em países como Portugal e Paraguai, o single ganhou popularidade no Instagram e no TikTok e recebeu a certificação diamante por mais de 200 milhões de streams, entregue ao cantor no início de dezembro.

Dando continuidade ao cronograma de divulgações, Gusttavo Lima apresentou mais três músicas que já estão, literalmente, na boca da galera. São elas: “Torce o Olho”, com a dupla Hugo & Guilherme; “Todo Mundo Me Ama”; e a mais recente delas, “Sozinha”, com participação da dupla George Henrique & Rodrigo.

Os próximos lançamentos do projeto, que é assinado pela Sony Music e pela Balada Music e que tem um total de 22 faixas inéditas, serão revelados ao público até o fim deste mês. É o que promete o artista.

“Chegamos agora à metade dos trabalhos de divulgação e é com muita alegria que anunciamos o lançamento desse álbum. O pessoal tem curtido demais as canções já apresentadas do DVD ‘Paraíso Particular’, e espero que elas possam continuar fazendo parte das festas, das férias e do verão da galera. E fiquem ligados, porque tem mais surpresas e coisas boas que estão por vir”, comenta o artista.

Sempre prezando por novidades e experiências exclusivas para os fãs, o “Embaixador” transformou “Paraíso Particular” em um novo formato de show, que estreou antes do Natal em Fortaleza (CE).

Para o evento totalmente inspirado no álbum, o anfitrião mantém o clima de sunset e o mesmo palco do DVD, proporcionando uma maior aproximação com o público. E a festa, que viajará pelas principais cidades e capitais do Brasil neste ano, conta com ritmos como sertanejo, forró, pagode e bachata.

Por enquanto, os fãs de Campo Grande e Mato Grosso do Sul terão que esperar. No site do cantor, há oito datas confirmadas até o fim do mês, e nenhuma delas é aqui no Estado. A última apresentação de Gusttavo Lima em solo sul-mato-grossense foi em 14 de novembro do ano passado, no município de Aquidauna.

NIVALDO

Nivaldo Batista Lima ou simplesmente Gusttavo Lima, nome artístico que adotou quando fazia parte da dupla Gusttavo & Alessandro, gravou em 2010 o seu primeiro CD e DVD “Inventor dos Amores”, com 22 músicas, das quais 16 são composições próprias.

Produzido por Pinócchio, o trabalho ganhou destaque no meio dos fãs da música sertaneja em função do sucesso das canções “Caso Consumado”, “Revelação”, “Rosas”, “Versos e Vinhos”, “Cor de Ouro” e “Inventor dos Amores”, que projetou seu nome para o Brasil inteiro.

O álbum foi recheado de participações especiais, como a dupla Jorge & Mateus na canção “Inventor dos Amores”, Maria Cecília & Rodolfo em “Te Quero Sim”, Guilherme & Santiago em “Larguei de Ser Besta” e de Edson, da dupla Edson & Hudson, na faixa “Super-Homem”.

O artista estourou rapidamente nas rádios do País com suas músicas românticas, baladeiras e contagiantes, passando a ser um dos principais nomes do cenário musical brasileiro.

O “EMBAIXADOR”

Percorrendo todo o País com sua turnê em 2018, Gusttavo Lima foi convidado e aceitou ser mais uma vez o embaixador da Festa do Peão de Barretos (SP), sendo o primeiro artista a ocupar o posto por dois anos consecutivos em toda a história do evento. E foi naquela cidade paulista que registrou seu sétimo DVD de carreira.

Foram seis horas de show, sendo as duas primeiras dedicadas à gravação do álbum. Além de bater o recorde por fazer a maior apresentação dos 63 anos da festa, Gusttavo Lima definitivamente marcou seu nome em Barretos por ter sido o primeiro artista a gravar um DVD no evento.

Para o novo trabalho, foram escolhidas 20 canções, sendo 12 delas inéditas. Inspirado na Grécia antiga, o cenário contou com grandes e imponentes colunas dignas dos palácios e das habitações de imperadores.

Foram 150 profissionais envolvidos na realização desse projeto. E para captar cada detalhe, 14 câmeras com tecnologia 4K e três drones foram usados.

Além de ser o dono da música mais tocada de 2018, “Apelido Carinhoso”, Gusttavo atingiu 29 vezes a liderança do Hot 100 da Billboard Brasil – maior sequência da história do ranking criado há nove anos. Logo no início de 2019, ultrapassou 6 milhões de inscritos em seu canal no YouTube e já soma de mais de 3 bilhões de visualizações na rede social.

“THE LEGACY”

Com os eventos suspensos em todo o mundo por conta da pandemia de Covid-19, os artistas precisaram se reinventar e encontraram na internet uma saída para continuar levando música e entretenimento aos fãs durante o período de distanciamento social. No Brasil, Gusttavo Lima surpreendeu a todos em março daquele ano com a realização de sua primeira live-show, a maior da história da música brasileira até então.

A transmissão bateu o recorde internacional de visualizações, que pertencia à cantora Beyoncé, e foi considerada um verdadeiro marco, elevando o patamar e profissionalizando as grandes lives nacionais.

Além do sucesso alcançado pela estrutura e pelos números conquistados, as lives de Gusttavo Lima ganharam destaque por conta do trabalho social realizado, com arrecadação de doações destinadas para diversas comunidades, hospitais e instituições de caridade de todo o País.

Também no período de lockdown, o artista se dedicou à produção do DVD “O Embaixador The Legacy”, gravado na Villa Cavalcare, em Goiânia (GO), com um cenário inspirado na série “Game Of Thrones”. Fizeram parte do repertório hits como “De Menina Pra Mulher”, “Café e Amor”, “Tudo Que Eu Queria” e “Espetinho”.

Superando a marca de 4 milhões de execuções nas rádios, Gusttavo Lima foi pelo terceiro ano o artista mais tocado nas emissoras do País e voltou a figurar no Social 50 da Billboard, que classifica a popularidade dos artistas musicais nas redes sociais mais importantes do mundo. Ele esteve a frente de nomes como Cardi B, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Lady Gaga, Shawn Mendes e Taylor Swift.

Eleito Cantor do Ano pelo Prêmio Multishow 2020 e Melhor Cantor do Ano na votação do Prêmio Contigo, Gusttavo levou também o troféu Melhor do Brasil em Canais de Música do Prêmio iBest e conquistou o Prêmio Tá Estourado 2020 na categoria Preferido da Galera.

Ainda, foi convocado para ser o embaixador da 65ª edição da Festa do Peão de Barretos e recebeu uma condecoração na Embaixada da República Dominicana pelas relevantes contribuições à difusão, no Brasil e no exterior, da bachata, ritmo dominicano que é declarado Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco.

“Paraíso Particular Vol. 1”, álbum de Gusttavo Lima

1 – “Inesquecível”

2 – “Devolve”

3 – “Compensa”

4 – “Mala dos Porta Mala”

(part. Matheus & Kauan)

5 – “Oi Vida”

(part. Wesley Safadão)

6 – “Oficializar”

(part. Maiara & Maraisa)

7 – “Canudinho”

(part. Ana Castela)

8 – “Adivinha”

9 – “Mordidinha”

10 – “Torce o Olho”

(part. Hugo & Guilherme)

11 – “Todo Mundo Me Ama”

12 – “Sozinha” (part. George Henrique & Rodrigo)