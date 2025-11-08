Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Chef Bárbara Frazão aprendeu a cozinhar com a mãe e hoje ensina os filhos

Chef Bárbara Frazão aprendeu a cozinhar com a mãe e hoje ensina os filhos; a campeã do MasterChef Pro revela que envolver os pequenos na cozinha desenvolve autonomia, melhora a alimentação e fortalece vínculos familiares

08/11/2025 - 10h00
Para a chef Bárbara Frazão, cozinhar é muito mais do que uma profissão, é uma tradição de família. Desde pequena, ela cresceu na cozinha ao lado da mãe, Marinalva Frazão, que sempre fez questão de reunir todo mundo à mesa e ensinar a filha a mexer com panelas, ingredientes e temperos.

Essa experiência na cozinha não apenas moldou a carreira de Babi, como também é carinhosamente conhecida a campeã do MasterChef Profissionais 2023 e proprietária de um restaurante em Brasília, mas também reforça a importância de envolver as crianças no universo culinário.

Agora, aos 33 anos de idade, a própria Babi repete essa tradição em casa. Seus filhos, Marina e Felipe, desenvolvem habilidades culinárias sob a orientação da mãe, perpetuando o ciclo de afeto e aprendizado.

E Babi tem credencial de sobra para ensinar: é professora de um curso superior de gastronomia, em que teve, inclusive, uma aluna para lá de especial, a sua mãe Marinalva, fechando o círculo dessa bela história de família.

“Aprender a cozinhar desde cedo, sempre com supervisão adequada, vai muito além da preparação de alimentos. Trata-se de tornar as crianças mais independentes e preparadas para um futuro adulto, desenvolvendo responsabilidade, individualidade e consciência sobre boa nutrição. Cozinhar proporciona autonomia, convivência familiar, socialização e a oportunidade de participar ativamente das decisões sobre o que comer, permitindo inclusive que as crianças proponham e ajudem a criar cardápios”, salienta Babi.

ESCOLHAS MAIS SAUDÁVEIS

Dados recentes tornam ainda mais urgente a necessidade de envolver crianças no universo da cozinha e da alimentação consciente. Segundo o Atlas Mundial da Obesidade 2024, divulgado pela Federação Mundial de Obesidade, o Brasil pode ter até 50% das crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos com obesidade ou sobrepeso em 2035.

Além disso, pesquisa da Universidade de Alberta, no Canadá, de 2012, comprovou que crianças que cozinham ou ajudam no preparo das refeições se alimentam melhor, pois passam a descobrir ingredientes e entender como as refeições são preparadas, compreendendo a importância da seleção e do aproveitamento correto dos alimentos.

Para a chef brasiliense, isso reforça que a participação ativa na cozinha não é apenas uma atividade lúdica, mas uma estratégia eficaz de educação nutricional.

“Ensinar crianças a cozinhar, sempre com a supervisão de adultos, especialmente os pais, é uma prática enriquecedora que vai muito além da simples preparação de alimentos. Ao seguir receitas, medir ingredientes e lidar com utensílios, a criança aprimora sua coordenação motora, raciocínio lógico e até habilidades matemáticas e científicas, como proporções, tempo e reações químicas”, afirma ela.

Babi ressalta ainda que essa educação alimentar mais consciente ainda previne futuros problemas de saúde.

“Crianças que participam do preparo das refeições tendem a entender melhor o que estão comendo, fazer escolhas mais saudáveis e demonstrar menos resistência a experimentar novos sabores, especialmente frutas, legumes e pratos variados. Isso contribui para hábitos alimentares mais equilibrados ao longo da vida, contribuindo para evitar o sobrepeso, a obesidade ou mesmo a desnutrição”.

A chef também enfatiza o fortalecimento dos vínculos familiares, pois o tempo compartilhado na cozinha cria memórias afetivas, estimula o diálogo e permite que tradições culinárias sejam transmitidas de geração em geração, desenvolvendo o aprendizado mútuo e a criatividade.

“A criança pode experimentar combinações, criar receitas e expressar seu gosto pessoal. Ver os outros saboreando algo que ela mesma preparou é uma experiência poderosa de valorização e confiança”, destaca.

Confira alguns cuidados essenciais para crianças na cozinha.

ACOMPANHAMENTO

Ao aprender a cozinhar, as crianças devem ser orientadas com carinho e atenção para garantir uma experiência segura, educativa e prazerosa.

“Em primeiro lugar, é essencial que a criança esteja sempre acompanhada por um adulto responsável. A supervisão constante ajuda a prevenir acidentes e permite que o adulto intervenha rapidamente em situações de risco. Utensílios cortantes, como facas, devem ser usados apenas com orientação, e preferencialmente por pré-adolescentes ou com versões adaptadas para segurança”, diz Babi.

HIGIENE

A higiene é outro aspecto essencial. Antes de começar, a criança deve lavar bem as mãos e aprender a manter os alimentos e superfícies limpas.

Isso inclui evitar a contaminação cruzada, como não usar a mesma faca para carne crua e vegetais sem lavar, e não provar alimentos com os dedos ou utensílios que serão usados novamente.

UTENSÍLIOS

Utensílios e equipamentos são preparados para adultos. Usar itens menores e adequados ao tamanho das pequenas mãos – como espátulas, tigelas e panelas menores – pode ajudar no início.

Em vez de facas, é recomendável utilizar espátulas sem serra ou lâminas. Isso funciona bem para alimentos mais macios e é uma ótima maneira de iniciar o aprendizado.

FOGO

É fundamental ter cuidado com o fogo e o calor. Panelas quentes, forno e fogão representam riscos de queimaduras. Por isso, o adulto deve ensinar a criança a reconhecer esses perigos e, dependendo da idade, limitar o acesso direto a essas fontes de calor.

“Também é importante explicar que roupas largas, cabelos soltos e mangas compridas podem se aproximar do fogo e causar acidentes. Prender o cabelo e usar avental são boas práticas”, alerta a chef.

ORGANIZAÇÃO

Além disso, é essencial ensinar a organização e o cuidado com a ordem no espaço. Manter a bancada limpa, guardar ingredientes e utensílios após o uso e evitar deixar objetos espalhados ajuda a criar um ambiente mais seguro e funcional.

Também é bom reforçar que não se deve correr ou brincar na cozinha, pois isso aumenta o risco de quedas e colisões.

ADAPTANDO

Por fim, o adulto deve adaptar as tarefas à idade e à maturidade da criança. “Começar com tarefas simples e evoluir conforme a idade é uma forma segura e divertida de introduzir o aprendizado de cozinhar”, pondera Babi.

BOLINHO DE BANANA

A chef compartilha uma receita deliciosa para preparar com as crianças: bolinho de banana com aveia.

“Fácil, divertida e perfeita, esses bolinhos são saudáveis, não levam açúcar refinado e são feitos com as mãos. É quase como brincar de massinha, só que comestível”, afirma Babi.

______

Bolinhos de Banana com Aveia

Ingredientes:

> 2 bananas maduras;
1 xícara (chá) de aveia em flocos;
> 1 colher (sopa) de cacau em pó (opcional);
> 1 colher (chá) de canela;
> 1 colher (chá) de fermento em pó;
> 1 ovo (ou 1 colher de sopa de chia hidratada em 3 colheres de sopa de água, para versão vegana);
> 1 punhado de gotas de chocolate ou uvas-passas (opcional).

Modo de Preparo:

Amasse bem as bananas com um garfo em uma tigela grande;
Adicione o ovo (ou chia hidratada na versão vegana) e misture;
Acrescente a aveia, o cacau, a canela e o fermento. Misture tudo até formar uma massa homogênea;
Se quiser, adicione gotas de chocolate ou uvas-passas;
Com as mãos ou com uma colher, modele pequenos bolinhos e coloque em uma assadeira untada ou forrada com papel manteiga;
Leve ao forno pré-aquecido a 180 °C por cerca de 20min, ou até dourar.

Feira do Panamá tem MPB e apresentação cultural em Campo Grande

No domingo (9), a 13ª edição traz opções de compras, gastronomia e diversas atividades culturais

07/11/2025 13h33

Imagem Divulgação

A 13ª edição da Feira do Panamá chega como opção para quem está planejando os presentes de fim de ano, ações sociais e atrações culturais para embalar o domingo (9), no espaço de comércio criativo que virou atração no bairro.

Com mais uma parceria, a feira, que conta com mais de 100 expositores, agora também será colaboradora do projeto Judô Atletas do Futuro, uma iniciativa social que atende crianças na prática do esporte, em Campo Grande.

Enquanto faz suas compras, quem for prestigiar o evento irá perceber que o espaço contará com pontos de coleta de quimonos,  doações que auxiliam jovens atletas que estão começando no esporte.

O local também será ponto de reciclagem de eletrônicos, em parceria com a associação Recic.LE. Aparelhos de celular, baterias e outros resíduos eletrônicos podem ser descartados corretamente, evitando a contaminação do meio ambiente.

Cumprindo seu compromisso social, a feira ainda oferece opções gastronômicas, com a famosa “comidinha de feira”, que agrada a todos os gostos.

Outras atividades

Nas apresentações, o Projeto Hippie leva para a praça o classic rock e, ainda, o espetáculo artístico “Versos de Nós”, com Irys Siqueira e Nathália Navarro.

Embalando os clássicos da música popular brasileira, o cantor Jonas anima o momento de lazer, que conta com espaço kids, garantindo a diversão de toda a família.

 

 

 

Com a aproximação das festas nas empresas, a feira é uma boa pedida na hora de encontrar desde uma lembrancinha de amigo oculto até artesanatos únicos, presentes perfeitos para não deixar o Natal passar em branco.
 

Serviço

 

  • Feira do Panamá
  • Local: Praça do Panamá
  • Data: 9 de novembro
  • Horário: Das 9h às 16h
  • Endereço: R. Palestina, 1009-1117 – Jardim Panamá
  • Referência: Próximo ao Terminal Júlio de Castilho

Documentário

No Dia do Pantanal, filme de MS estreia para contar história de mulheres pantaneiras

Documentário é uma jornada de 29 dias por quatro regiões distintas do Pantanal sul-mato-grossense Albuquerque, Barra de São Lourenço, Serra do Amolar e Nhecolândia , guiada pelas fases da lua e pela vida de quatro mulheres fortes

07/11/2025 13h00

Divulgação

Um retrato sensível e urgente da mulher pantaneira. É com essa proposta que o documentário “Quatro Luas Pantaneiras” chega aos cinemas de Campo Grande no próximo 12 de novembro, data em que se comemora o Dia do Pantanal.

O filme, idealizado e dirigido por Ana Carla Loureiro, é uma jornada de 29 dias por quatro regiões distintas do Pantanal sul-mato-grossense – Albuquerque, Barra de São Lourenço, Serra do Amolar e Nhecolândia –, guiada pelas fases da lua e pela vida de quatro mulheres fortes.

Para a diretora, o projeto nasce de um anseio por justiça histórica. “Esse filme nasce de uma necessidade de justiça — justiça a essas mulheres pantaneiras que, por tanto tempo, ocuparam um lugar quase invisível na história. Mulheres que sustentam o território, a cultura, a economia, mas que raramente são vistas. O documentário busca honrar esse papel, tirar essas mulheres da retaguarda e colocá-las no centro, onde sempre deveriam estar”, afirma Ana Carla.

Além de narrar histórias, o longa-metragem de 70 minutos se propõe a enxergar essas personagens em toda a sua potência. “Essas quatro mulheres representam diferentes formas de pertencer ao Pantanal, mas todas têm em comum essa força silenciosa, essa entrega à vida e à natureza”, explica a diretora.

O elenco de protagonistas é formado por Edilaine, Leonora, Rosa Maria e Vera. Três são pantaneiras de nascimento, de raiz, enquanto Vera, que veio do interior de São Paulo ainda criança, é descrita como “pantaneira de coração”. A descoberta dessas figuras inspiradoras foi possível graças ao trabalho de pesquisa da produtora Bianca Machado.

Fotografia

Um dos grandes destaques do documentário é a sua fotografia, que buscou capturar a beleza do Pantanal de forma real, viva e pulsante, sem idealizações. A equipe, composta por profissionais sensíveis como Wlacyra Lisboa, Kojiroh e João Paulo Gonçalves, entendeu a missão de filmar com respeito e delicadeza.

“O Pantanal tem uma luz muito própria, uma textura que muda o tempo todo. Era importante que o filme traduzisse isso, a beleza desse território, das pessoas, da vida simples, sem exagero, sem artifício”, complementa Ana Carla, que destaca o envolvimento de toda a equipe. “Não era só sobre fazer um filme, mas sobre viver o Pantanal”.

Urgência ambiental 

“Quatro Luas Pantaneiras” também se dedica a abordar a grave crise ambiental que assola o bioma, que enfrenta a maior seca das últimas quatro décadas. A diretora relata a experiência de se deparar com a beleza e, ao mesmo tempo, com a devastação.

“Fiquei tocada pela beleza desses lugares, mas também sensibilizada pelos desafios ambientais. O Amolar, por exemplo, é uma serra extraordinária — tão linda, tão próxima e, ao mesmo tempo, tão pouco conhecida. Mas a gente sente os efeitos dos incêndios e o quanto eles devastaram e impactaram o Pantanal”, lamenta.

Diante desses desafios, o filme ressalta a resiliência do povo pantaneiro como uma qualidade admirável e indispensável. “Sem ela, não dá pra se viver no Pantanal. É preciso também muita solidariedade e amor pelo lugar, e isso posso dizer que aprendi com nossas personagens”, finaliza Ana Carla.

Serviço

Estreia de “Quatro Luas Pantaneiras”

Data: 12 de novembro de 2024 (Dia do Pantanal)
Horário: 19h
Local: Cinépolis Campo Grande (Shopping Norte Sul Plaza)
Ingressos: Gratuitos, disponíveis na plataforma Sympla.

