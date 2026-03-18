Chegou a fase de muitos políticos, em especial as lideranças partidárias... Leia na coluna de hoje

FELPUDA

Leia a coluna desta terça-feira (17)

Max Lucado - escritor americano

"Precisamos ser pacientes, mas não ao ponto de perder o desejo; devemos ser ansiosos, mas não ao ponto de não sabermos esperar.”

FELPUDA

Parlamentar de esquerda acostumado a classificar em tom raivoso os produtores rurais de “fazendeirada” foi gentilmente lembrado por colega que usava a tribuna que o contumaz crítico também faz parte do segmento que ele tanto ataca. Foi citado até mesmo o local onde a figurinha tem seu empreendimento do, digamos, ramo do agronegócio. Entre amigos e fora da sessão, um deputado, ironicamente, disse que não se fazem mais “vermelhinhos radicais” como antigamente. Outro também deu seu pitaco: “Quem fala o que quer, ouve o que não quer”.

Caminhada

Depois de deixar o Solidariedade para ingressar no PDT, sonhando com a possibilidade de ser candidato a prefeito em 2024, o que não aconteceu, o deputado Lucas de Lima se filiou ao PL.

Mais

Mas, por questões judiciais, foi obrigado a se desfiliar, ficando sem partido, pois os pedetistas não o aceitaram de volta. Nessa janela partidária, dizem que ele poderá voltar ao PL e tentar a reeleição.

Para incrementar o turismo na cidade que é conhecida como Vale dos dinossauros, em razão de pegadas que remontariam a 140 milhões de anos e comprovadas cientificamente, está sendo implementado o projeto Nioaque na rota. O prefeito André Guimarães explicou que a proposta é apresentar à população e aos visitantes o modelo de turismo itinerante – segmento em expansão no País e que contribui diretamente para a geração de renda, movimentação do comércio e fortalecimento da economia local. Ele informou que há investimentos em estrutura, planejamento e promoção para ampliar oportunidades, gerar desenvolvimento e fortalecer a economia local. Para incrementar o turismo na cidade que é conhecida como Vale dos dinossauros, em razão de pegadas que remontariam a 140 milhões de anos e comprovadas cientificamente, está sendo implementado o projeto Nioaque na rota. O prefeito André Guimarães explicou que a proposta é apresentar à população e aos visitantes o modelo de turismo itinerante – segmento em expansão no País e que contribui diretamente para a geração de renda, movimentação do comércio e fortalecimento da economia local. Ele informou que há investimentos em estrutura, planejamento e promoção para ampliar oportunidades, gerar desenvolvimento e fortalecer a economia local.

Débora Barbato Gaban e Henrique Gaban Débora Barbato Gaban e Henrique Gaban

Danielle Pinez Danielle Pinez

Sim, mas...

A conversa ouvida em gabinetes mais restritos é de que o governo do Estado deverá fazer alguns investimentos em Campo Grande para, dessa forma, auxiliar a resolver problemas mais urgentes e causadores de muitos transtornos, gerando desgaste à administração municipal. Mas ouve-se também que deverá ser evitada ligação mais direta com a cadeira mais importante do Paço, para que a rejeição popular da gestora não venha a “colar” na candidatura à reeleição do governador Eduardo Riedel.

Assumindo

O deputado estadual Pedro Caravina (PSDB) deverá se filiar ao Podemos e comandar a sigla. Se isso acontecer, na realidade, assumirá o que já está em suas mãos. O parlamentar, de acordo com os bastidores políticos, teria influência na sigla, e isso ocorreria desde a época em que a senadora Soraya Thronicke, a um passo do PSB, comandava o partido e ele dava as cartas. O partido deverá cerrar fileiras na tentativa de reeleição do governador Riedel. Como disse conhecido político: “Aí, fica tudo em casa”.

Risco

Com atuais dois deputados federais, o PT terá que pular miúdo para tentar pelo menos manter as cadeiras na próxima eleição. Isto porque Vander Loubet, depois de seis mandatos consecutivos, pretende disputar o Senado. Já Camila Jara tentará a reeleição, mas precisará mostrar à população os resultados do seu trabalho. Nos últimos tempos, ela tem se envolvido em episódios, digamos, um tanto polêmicos.

Aniversariantes

Flávio César Mendes de Oliveira,

Zoraime Coscioni Braz,

Jair Pandolfo,

Carla Regina Simões,

Leonardo Avelino Duarte,

Clever Antoninho das Graças,

Demetrio William de Souza,

Elci Aparecida Mariano,

Malena Colucci,

Oscar Ribeiro dos Santos,

Joselio Silveira de Barros,

Luduvina Cardoso de Medeiros,

Dr. José Carlos Santos Azambuja,

Elias Santos Carlos,

Jose Siqueira Loureiro,

Fernanda Gutierrez Steffen,

Nathália Sornas de Almeida,

Iberê Delmar Goldin Lins,

Tissato Akiyama Iyobe,

Carlos Gabriel de Freitas (Carlos Gabo),

Ivan Borges Bittelbrun,

Dr. Irineu de Aragão Lima Júnior,

Karla Bandeira Barbosa Zahran,

Paulo César Ortiz,

Zenir Adolfo de Rezende,

Daniel Medeiros Ifran,

Pe. Lauro Takaki Shinorara,

Laís Delnegro Peruzzi da Silva Maia,

Delibio Holidio da Silva,

João Marcelo Kuhn,

Sabrina Rodrigues Ganassin,

Iaci Arruda,

Juliana Paes Fernandes,

Paulina Malaquias Fernandes,

Luiz Miranda Codorniz Lima,

Tosio Takayassu,

Edson Medeiros de Moraes,

Getúlio Alves Modesto,

Marly Canhete Costa,

Dr. Arthur Silveira de Figueiredo,

Maria Matilde Holsback Rocha,

Celso Lázaro de Moraes,

Luiz Patricio Valdes,

Ynara dos Santos Silva,

Sara Leal Paulino Jorge,

Eliane Carriço de Oliveira Lima,

Antônio Eurico da Silva Filho,

Pedro Arizioli Corrêa Batista,

Alice da Silva Dias,

Maria Vânia de Oliveira,

Renato Loureiro Marques,

Alana Falcão Gutierrez,

Juarez Cintra,

Alcides de Souza Araújo,

Denizard Silveira Campos,

Edson Rosa Gozalo,

Glades Faustina dos Santos,

Katia Vicente Zubko,

Mariana da Conceição Silva,

Maria Aparecida Pereira dos Santos,

Maria Lenir Vilalba Colman,

Marlene Pereira Ozório dos Anjos,

Sérgio Luciano Pael,

Wladimir de Almeida Vico,

José de Souza,

Ivone Domingues Teixeira Brandão,

José Francisco da Silva,

Inês Augusta Cruzeta,

Rosamaria Cox de Moura Leite,

Tânia Cristina Rodrigues,

Izabel Alves de Paula,

Rosalina Guariero de Oliveira,

José Clemente Chaves,

Singefredo Sá Junior,

Elpidio Lopes da Fonseca,

Claudete Furtado da Silva,

Laurivan de Oliveira,

Ricardo Francisco Pereira Machado,

José Aparicio Moreira dos Santos,

Maria Antonia Dias Campos,

Ronaldo Machado Corrêa Junior,

Santiago Lescano,

Fabricio dos Santos Batista,

Katiuscia Shimabuco Abdalla,

Celina Abadia de Moura Brandão,

Márcio José de Freitas Sippel,

Amaury de Oliveira Neto,

Zilma Márcia Oyera Bonilha,

Gelson Francisco Sucolotti,

Milton Ferro,

Diana Takai Watanabe,

Dr. Anthony Gorski,

Locir Carvalho,

Nelci Delbon de Oliveira Paulo,

Fernando Matumoto,

Arlindo de Assis,

Fábio Augusto Martinez Caffarena,

Rui Jackson Zanetti,

Edson Lima do Nascimento,

Gildo Benites Rodrigues,

José Pagot,

Rosiméri Nunes Vasconcelos,

Ana Maria Ribeiro Pimenta,

Paolla Vieira de Almeida,

Paulo Francisco de Assis,

Sérgio Machado dos Santos,

Samira Santiago Nunes,

João Carlos Moreira da Silva,

Soraya Lopes Marques,

Melissa Cintra de Araújo,

Maria Inêz Campos Cintra.

COLABOROU TATYANE GAMEIRO