Chegou a fase de muitos políticos, em especial as lideranças partidárias... Leia na coluna de hoje

Augusto Branco - escritor brasileiro
"Não é o ritmo nem os passos que fazem a dança, mas a paixão que vai na alma de quem dança”
FELPUDA
Chegou a fase de muitos políticos, em especial as lideranças partidárias, temerem “dormir no escuro”, pois não sabem quem estará entrando, pé ante pé, para pregar-lhes susto com alguma “novidade” que poderá prejudicar as futuras alianças. Isso, sem contar aqueles que estão observando com olhos de coruja se derem vacilo, e se deixarem algumas frestas será permitido que avisem os morcegos para “beberem o sangue”. Tudo está só no começo do que vem por aí, pois ainda há muita água para passar debaixo da ponte antes, durante e pós-convenções. Afe!
“Fato novo”
Os dois nomes que teriam recebido “afagos” políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro, com vistas à disputa eleitoral, não estão aparecendo “nas cabeças” das pesquisas sérias divulgadas. A seis meses do pleito geral, são porcentuais preocupantes nessa importante disputa.
Mais
Até mesmo alguns aliados comentam, um tanto quanto decepcionados, que somente o chamado “fato novo” poderia rever essa situação que, no caso, diz respeito ao deputado federal Marcos Pollon e à vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira. Caso contrário...
Cautela
A janela partidária, aberta para a troca de partidos, serve também para que alguns políticos mais afoitos recuem de suas pretensões. É o momento em que são vistos os prós e os contras das mudanças, se vale a pena pensar apenas no presente sem olhar para o futuro político e que realmente o que for prometido será cumprido. Os mais experientes dizem que um passo mal dado pode significar até mesmo o fim de uma jornada promissora. Assim, muitas surpresas deverão acontecer no cenário pré-eleitoral.
Da água
Nesta sexta-feira, será realizado o VII Seminário Estadual da Água, a partir das 8h, na Assembleia Legislativa de MS. O evento reunirá especialistas, gestores públicos e representantes da sociedade civil para debater os desafios da gestão dos recursos hídricos diante das mudanças climáticas. De acordo com as informações do Legislativo estadual, em 2025, foram 14 ocorrências de alagamentos e enxurradas, número superior ao de 2024, quando houve cinco episódios. A maior parte em Campo Grande.
Rumo
O ex-conselheiro do Tribunal de Contas de MS, Jerson Domingos, filiou-se ao União Brasil para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. O partido forma a Federação União Progressista com o PP e apoia a reeleição do governador Riedel. Antes de assumir cadeira naquela Corte Fiscal, Jerson foi deputado por cinco mandatos consecutivos e, até então, era muito ligado ao ex-governador Puccinelli (MDB).
Aniversariantes
- Luis Pedro Nassar Scalise,
- Rommy Schneider Pereira Nasser,
- Rubenio Silverio Marcelo,
- Eliane Ritcher,
- Dr. Marco André Nogueira Hanson,
- Raquel Pertinhes Macerou,
- Antonio Clemente Neto,
- Carlos Alberto Moraes,
- Fernando Luiz de Souza,
- Geraldo Moraes,
- Milton Luares Lima,
- Danilo Magalhães Martiniano da Silva,
- Miguel Ferreira de Arruda,
- Maria Conceição de Oliveira Rocha,
- Cesar Luiz Brasil Ovelar,
- José Luiz Schiavinato,
- Paulo Gomes Ormond,
- Evney Costa Soler,
- Emilia Gabriela Molina Teodoro,
- Eduardo Luis Figueiredo de Lima,
- Nery Temistocles,
- Dr. Norival Vitório Valente,
- Dr. André Martins de Oliveira,
- Fernanda Ferrari Miguita,
- Gisele Barros,
- Raquel Arruda,
- Tiago Sena Borgo,
- Paula Vasconcelos,
- Pe. Gildásio Mendes,
- Dr. José Carlos Garcia Bueno,
- José Pagnussato,
- Dr. Roberto Votto Braga,
- Helder Rodrigues Baréa,
- Augusto Márcio Salomão,
- Vander Ferrugio Turini,
- Luís Carlos Acordo Filho,
- Antonio Andayr D’Amigo Startari,
- Gilson Luiz Vilacqua,
- Antonio Nadra Jaha Filho,
- José Armando Fratari,
- Hagner Santos Silva,
- Antonina Soares,
- Joilce Gabriela de Figueiredo Sanches,
- Geórgia Raja Ratier Catanante,
- Amélia (Amelinha) Chaves Ouriveis,
- Dirce Gomes do Prado,
- Rosângela Lemes de Brito,
- Daltro Lopes,
- João Carlos Peres,
- Fátima Socorro Espírito Santo,
- Marlene Pithan Rodrigues,
- Rosa Tamar,
- Vicente Dolores Brito,
- Liliane Cabral de Almeida,
- Nilza Barbosa de Almeida Lopes,
- Rejane Felix de Oliveira,
- Ana Carolina Razzini Kanezaki,
- Dormevil Ramos dos Santos,
- Luciana Costa Cardacci,
- Valdir dos Santos Ribeira,
- Maria Aparecida Monteiro Lucio,
- José Moreira Salvian,
- Lucas Dourado Mattos,
- Benedito Silveira Coutinho,
- Heitor Havedutti Filho,
- José Flávio Coutinho,
- Maiza Ribeiro de Oliveira,
- Dra. Eliana Patricia Maldonado Pires,
- Aparecida Isaac Puccinelli,
- Adriano Stefani,
- Mercedes Espirito Santo de Campos,
- José Aparecido Maia dos Santos,
- Ivete Wilhelm,
- Ilma Yonamine Dias,
- Ana Luiza Martins Escobar,
- Jaime Martins Fernandes,
- Luiz Carlos Oliveira Reis,
- Eduardo Agnello Ferreira,
- Danuzia Ziemann de Oliveira,
- Maria Helena Ambrosio da Silva,
- Sávio Roney Simões,
- Cirilo Ramos Junior,
- Edmar Marins de Souza,
- Antonio Claudio Maximiano,
- Gabriela Bogarim Ojeda,
- Meire Simabuco Abdala,
- João Marcos Rocha Sanches,
- Alexandre Egidio Ferreira,
- Marisi Carpes Espíndola,
- Eric de Souza Fossati,
- Jorge Yamada,
- Alfredo Vasques da Graça Júnior,
- Orides Jeanete Kades de Oliveira,
- Aida Escudero Leite,
- Luciano Chacha de Rezende,
- Gabriel Garcia Aranda,
- André de Aguiar Justino da Cruz,
- José Teodoro Barbosa,
- Marly Miyaguchi Lossavaro,
- Thiago Pereira Vieira,
- Fagner Ribeiro Cândido,
- Luciana de Oliveira Dreyer,
- Sérgio Carlos de Abreu,
- Cecilia Dornelles Rodrigues,
- Katiany Jacinto de Oliveira,
- Paulo Belarmino de Paula Júnior,
- Elisa Menezes Vieira,
- Paula Cristina de Assis.
Colaborou Tatyane Gameiro