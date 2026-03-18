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Chegou a fase de muitos políticos, em especial as lideranças partidárias... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (18)

Ester Figueiredo

18/03/2026 - 00h03
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Augusto Branco - escritor brasileiro

"Não é o ritmo nem os passos que fazem a dança, mas a paixão que vai na alma de quem dança”

FELPUDA

Chegou a fase de muitos políticos, em especial as lideranças partidárias, temerem “dormir no escuro”, pois não sabem quem estará entrando, pé ante pé, para pregar-lhes susto com alguma “novidade” que poderá prejudicar as futuras alianças. Isso, sem contar aqueles que estão observando com olhos de coruja se derem vacilo, e se deixarem algumas frestas será permitido que avisem os morcegos para “beberem o sangue”. Tudo está só no começo do que vem por aí, pois ainda há muita água para passar debaixo da ponte antes, durante e pós-convenções. Afe!

“Fato novo”

Os dois nomes que teriam recebido “afagos” políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro, com vistas à disputa eleitoral, não estão aparecendo “nas cabeças” das pesquisas sérias divulgadas. A seis meses do pleito geral, são porcentuais preocupantes nessa importante disputa.

Mais

Até mesmo alguns aliados comentam, um tanto quanto decepcionados, que somente o chamado “fato novo” poderia rever essa situação que, no caso, diz respeito ao deputado federal Marcos Pollon e à vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira. Caso contrário...

Rumilda Siqueira, Cláudia Helena Elesbão e Marília Eliana Martins
Bruna Cardinale Piel

Cautela 

A janela partidária, aberta para a troca de partidos, serve também para que alguns políticos mais afoitos recuem de suas pretensões. É o momento em que são vistos os prós e os contras das mudanças, se vale a pena pensar apenas no presente sem olhar para o futuro político e que realmente o que for prometido será cumprido. Os mais experientes dizem que um passo mal dado pode significar até mesmo o fim de uma jornada promissora. Assim, muitas surpresas deverão acontecer no cenário pré-eleitoral.

Da água

Nesta sexta-feira, será realizado o VII Seminário Estadual da Água, a partir das 8h, na Assembleia Legislativa de MS. O evento reunirá especialistas, gestores públicos e representantes da sociedade civil para debater os desafios da gestão dos recursos hídricos diante das mudanças climáticas. De acordo com as informações do Legislativo estadual, em 2025, foram 14 ocorrências de alagamentos e enxurradas, número superior ao de 2024, quando houve cinco episódios. A maior parte em Campo Grande.

Rumo

O ex-conselheiro do Tribunal de Contas de MS, Jerson Domingos, filiou-se ao União Brasil para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. O partido forma a Federação União Progressista com o PP e apoia a reeleição do governador Riedel. Antes de assumir cadeira naquela Corte Fiscal, Jerson foi deputado por cinco mandatos consecutivos e, até então, era muito ligado ao ex-governador Puccinelli (MDB).

Aniversariantes

  • Luis Pedro Nassar Scalise,
  • Rommy Schneider Pereira Nasser,
  • Rubenio Silverio Marcelo,
  • Eliane Ritcher,
  • Dr. Marco André Nogueira Hanson,
  • Raquel Pertinhes Macerou,
  • Antonio Clemente Neto,
  • Carlos Alberto Moraes,
  • Fernando Luiz de Souza,
  • Geraldo Moraes,
  • Milton Luares Lima,
  • Danilo Magalhães Martiniano da Silva,
  • Miguel Ferreira de Arruda,
  • Maria Conceição de Oliveira Rocha,
  • Cesar Luiz Brasil Ovelar,
  • José Luiz Schiavinato,
  • Paulo Gomes Ormond,
  • Evney Costa Soler,
  • Emilia Gabriela Molina Teodoro,
  • Eduardo Luis Figueiredo de Lima,
  • Nery Temistocles,
  • Dr. Norival Vitório Valente,
  • Dr. André Martins de Oliveira,
  • Fernanda Ferrari Miguita,
  • Gisele Barros,
  • Raquel Arruda,
  • Tiago Sena Borgo,
  • Paula Vasconcelos,
  • Pe. Gildásio Mendes,
  • Dr. José Carlos Garcia Bueno,
  • José Pagnussato,
  • Dr. Roberto Votto Braga,
  • Helder Rodrigues Baréa,
  • Augusto Márcio Salomão,
  • Vander Ferrugio Turini,
  • Luís Carlos Acordo Filho,
  • Antonio Andayr D’Amigo Startari,
  • Gilson Luiz Vilacqua,
  • Antonio Nadra Jaha Filho,
  • José Armando Fratari,
  • Hagner Santos Silva,
  • Antonina Soares,
  • Joilce Gabriela de Figueiredo Sanches,
  • Geórgia Raja Ratier Catanante,
  • Amélia (Amelinha) Chaves Ouriveis,
  • Dirce Gomes do Prado,
  • Rosângela Lemes de Brito,
  • Daltro Lopes,
  • João Carlos Peres,
  • Fátima Socorro Espírito Santo,
  • Marlene Pithan Rodrigues,
  • Rosa Tamar,
  • Vicente Dolores Brito,
  • Liliane Cabral de Almeida,
  • Nilza Barbosa de Almeida Lopes,
  • Rejane Felix de Oliveira,
  • Ana Carolina Razzini Kanezaki,
  • Dormevil Ramos dos Santos,
  • Luciana Costa Cardacci,
  • Valdir dos Santos Ribeira,
  • Maria Aparecida Monteiro Lucio,
  • José Moreira Salvian,
  • Lucas Dourado Mattos,
  • Benedito Silveira Coutinho,
  • Heitor Havedutti Filho,
  • José Flávio Coutinho,
  • Maiza Ribeiro de Oliveira,
  • Dra. Eliana Patricia Maldonado Pires,
  • Aparecida Isaac Puccinelli,
  • Adriano Stefani,
  • Mercedes Espirito Santo de Campos,
  • José Aparecido Maia dos Santos,
  • Ivete Wilhelm,
  • Ilma Yonamine Dias,
  • Ana Luiza Martins Escobar,
  • Jaime Martins Fernandes,
  • Luiz Carlos Oliveira Reis,
  • Eduardo Agnello Ferreira,
  • Danuzia Ziemann de Oliveira,
  • Maria Helena Ambrosio da Silva,
  • Sávio Roney Simões,
  • Cirilo Ramos Junior,
  • Edmar Marins de Souza,
  • Antonio Claudio Maximiano,
  • Gabriela Bogarim Ojeda,
  • Meire Simabuco Abdala,
  • João Marcos Rocha Sanches,
  • Alexandre Egidio Ferreira,
  • Marisi Carpes Espíndola,
  • Eric de Souza Fossati,
  • Jorge Yamada,
  • Alfredo Vasques da Graça Júnior,
  • Orides Jeanete Kades de Oliveira,
  • Aida Escudero Leite,
  • Luciano Chacha de Rezende,
  • Gabriel Garcia Aranda,
  • André de Aguiar Justino da Cruz,
  • José Teodoro Barbosa,
  • Marly Miyaguchi Lossavaro,
  • Thiago Pereira Vieira,
  • Fagner Ribeiro Cândido,
  • Luciana de Oliveira Dreyer,
  • Sérgio Carlos de Abreu,
  • Cecilia Dornelles Rodrigues,
  • Katiany Jacinto de Oliveira,
  • Paulo Belarmino de Paula Júnior,
  • Elisa Menezes Vieira,
  • Paula Cristina de Assis.

Colaborou Tatyane Gameiro

FELPUDA

Parlamentar de esquerda acostumado a classificar em tom raivoso os...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (17)

17/03/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Max Lucado - escritor americano

"Precisamos ser pacientes, mas não ao ponto de perder o desejo; devemos ser ansiosos, mas não ao ponto de não sabermos esperar.”

 

FELPUDA

Parlamentar de esquerda acostumado a classificar em tom raivoso os produtores rurais de “fazendeirada” foi gentilmente lembrado por colega que usava a tribuna que o contumaz crítico também faz parte do segmento que ele tanto ataca. Foi citado até mesmo o local onde a figurinha tem seu empreendimento do, digamos, ramo do agronegócio. Entre amigos e fora da sessão, um deputado, ironicamente, disse que não se fazem mais “vermelhinhos radicais” como antigamente. Outro também deu seu pitaco: “Quem fala o que quer, ouve o que não quer”.

Caminhada

Depois de deixar o Solidariedade para ingressar no PDT, sonhando com a possibilidade de ser candidato a prefeito em 2024, o que não aconteceu, o deputado Lucas de Lima se filiou ao PL.

Mais

Mas, por questões judiciais, foi obrigado a se desfiliar, ficando sem partido, pois os pedetistas não o aceitaram de volta. Nessa janela partidária, dizem que ele poderá voltar ao PL e tentar a reeleição.

DiálogoPara incrementar o turismo na cidade que é conhecida como Vale dos dinossauros, em razão de pegadas que remontariam a 140 milhões de anos e comprovadas cientificamente, está sendo implementado o projeto Nioaque na rota. O prefeito André Guimarães explicou que a proposta é apresentar à população e aos visitantes o modelo de turismo itinerante – segmento em expansão no País e que contribui diretamente para a geração de renda, movimentação do comércio e fortalecimento da economia local. Ele informou que há investimentos em estrutura, planejamento e promoção para ampliar oportunidades, gerar desenvolvimento e fortalecer a economia local.

 

DiálogoDébora Barbato Gaban e Henrique Gaban

 

DiálogoDanielle Pinez

Sim, mas...

A conversa ouvida em gabinetes mais restritos é de que o governo do Estado deverá fazer alguns investimentos em Campo Grande para, dessa forma, auxiliar a resolver problemas mais urgentes e causadores de muitos transtornos, gerando desgaste à administração municipal. Mas ouve-se também que deverá ser evitada ligação mais direta com a cadeira mais importante do Paço, para que a rejeição popular da gestora não venha a “colar” na candidatura à reeleição do governador Eduardo Riedel.

Assumindo

O deputado estadual Pedro Caravina (PSDB) deverá se filiar ao Podemos e comandar a sigla. Se isso acontecer, na realidade, assumirá o que já está em suas mãos. O parlamentar, de acordo com os bastidores políticos, teria influência na sigla, e isso ocorreria desde a época em que a senadora Soraya Thronicke, a um passo do PSB, comandava o partido e ele dava as cartas. O partido deverá cerrar fileiras na tentativa de reeleição do governador Riedel. Como disse conhecido político: “Aí, fica tudo em casa”.

Risco

Com atuais dois deputados federais, o PT terá que pular miúdo para tentar pelo menos manter as cadeiras na próxima eleição. Isto porque Vander Loubet, depois de seis mandatos consecutivos, pretende disputar o Senado. Já Camila Jara tentará a reeleição, mas precisará mostrar à população os resultados do seu trabalho. Nos últimos tempos, ela tem se envolvido em episódios, digamos, um tanto polêmicos.

Aniversariantes

Flávio César Mendes de Oliveira,
Zoraime Coscioni Braz,
Jair Pandolfo,
Carla Regina Simões,
Leonardo Avelino Duarte,
Clever Antoninho das Graças,
Demetrio William de Souza,
Elci Aparecida Mariano,
Malena Colucci,
Oscar Ribeiro dos Santos,
Joselio Silveira de Barros,
Luduvina Cardoso de Medeiros,
Dr. José Carlos Santos Azambuja,
Elias Santos Carlos,
Jose Siqueira Loureiro,
Fernanda Gutierrez Steffen,
Nathália Sornas de Almeida,
Iberê Delmar Goldin Lins,
Tissato Akiyama Iyobe,
Carlos Gabriel de Freitas (Carlos Gabo),
Ivan Borges Bittelbrun,
Dr. Irineu de Aragão Lima Júnior,
Karla Bandeira Barbosa Zahran,
Paulo César Ortiz,
Zenir Adolfo de Rezende,
Daniel Medeiros Ifran,
Pe. Lauro Takaki Shinorara,
Laís Delnegro Peruzzi da Silva Maia,
Delibio Holidio da Silva,
João Marcelo Kuhn,
Sabrina Rodrigues Ganassin,
Iaci Arruda,
Juliana Paes Fernandes,
Paulina Malaquias Fernandes,
Luiz Miranda Codorniz Lima,
Tosio Takayassu,
Edson Medeiros de Moraes,
Getúlio Alves Modesto,
Marly Canhete Costa,
Dr. Arthur Silveira de Figueiredo,
Maria Matilde Holsback Rocha,
Celso Lázaro de Moraes,
Luiz Patricio Valdes,
Ynara dos Santos Silva,
Sara Leal Paulino Jorge,
Eliane Carriço de Oliveira Lima,
Antônio Eurico da Silva Filho,
Pedro Arizioli Corrêa Batista,
Alice da Silva Dias,
Maria Vânia de Oliveira,
Renato Loureiro Marques,
Alana Falcão Gutierrez,
Juarez Cintra,
Alcides de Souza Araújo,
Denizard Silveira Campos,
Edson Rosa Gozalo,
Glades Faustina dos Santos,
Katia Vicente Zubko,
Mariana da Conceição Silva,
Maria Aparecida Pereira dos Santos,
Maria Lenir Vilalba Colman,
Marlene Pereira Ozório dos Anjos,
Sérgio Luciano Pael,
Wladimir de Almeida Vico,
José de Souza,
Ivone Domingues Teixeira Brandão,
José Francisco da Silva,
Inês Augusta Cruzeta,
Rosamaria Cox de Moura Leite,
Tânia Cristina Rodrigues,
Izabel Alves de Paula,
Rosalina Guariero de Oliveira,
José Clemente Chaves,
Singefredo Sá Junior,
Elpidio Lopes da Fonseca,
Claudete Furtado da Silva,
Laurivan de Oliveira,
Ricardo Francisco Pereira Machado,
José Aparicio Moreira dos Santos,
Maria Antonia Dias Campos,
Ronaldo Machado Corrêa Junior,
Santiago Lescano,
Fabricio dos Santos Batista,
Katiuscia Shimabuco Abdalla,
Celina Abadia de Moura Brandão,
Márcio José de Freitas Sippel,
Amaury de Oliveira Neto,
Zilma Márcia Oyera Bonilha,
Gelson Francisco Sucolotti,
Milton Ferro,
Diana Takai Watanabe,
Dr. Anthony Gorski,
Locir Carvalho,
Nelci Delbon de Oliveira Paulo,
Fernando Matumoto,
Arlindo de Assis,
Fábio Augusto Martinez Caffarena,
Rui Jackson Zanetti,
Edson Lima do Nascimento,
Gildo Benites Rodrigues,
José Pagot,
Rosiméri Nunes Vasconcelos,
Ana Maria Ribeiro Pimenta,
Paolla Vieira de Almeida,
Paulo Francisco de Assis,
Sérgio Machado dos Santos,
Samira Santiago Nunes,
João Carlos Moreira da Silva,
Soraya Lopes Marques,
Melissa Cintra de Araújo,
Maria Inêz Campos Cintra. 

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

show histórico

Show do Guns N' Roses em Campo Grande já vendeu 30 mil ingressos

Apresentação marcada para 9 de abril no Autódromo Orlando Moura pode reunir até 40 mil pessoas e promete se tornar um dos maiores eventos musicais já realizados na capital sul-mato-grossense

16/03/2026 15h34

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Divulgação

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Com expectativa crescente, a capital sul-mato-grossense se prepara para receber o aguardado show do Guns N’ Roses, marcado para o dia 9 de abril, no Autódromo Internacional Orlando Moura. A apresentação já ultrapassou a marca de 30 mil ingressos vendidos e se aproxima rapidamente da capacidade máxima do espaço, estimada em cerca de 40 mil pessoas.

O ritmo acelerado das vendas confirma o impacto do evento e evidencia a expectativa do público por grandes espetáculos internacionais na cidade. Desde o anúncio oficial da apresentação, o interesse dos fãs foi imediato. No primeiro dia de vendas, mais de 20 mil ingressos foram comercializados em apenas uma hora, um número considerado histórico para eventos desse porte na capital.

Agora, com a marca de 30 mil entradas vendidas já superada, o evento caminha para lotação máxima e deve se consolidar como um dos maiores shows já realizados em Campo Grande, colocando a cidade na rota das grandes turnês internacionais.

PÚBLICO EXTERNO

Segundo a organização do evento, excursões estão sendo organizadas a partir de diferentes estados brasileiros. Além disso, fãs de países vizinhos da América do Sul também já confirmaram presença para assistir à lendária banda de rock na capital sul-mato-grossense.

A expectativa é que o show provoque um aumento significativo no fluxo de visitantes na cidade durante os dias que antecedem a apresentação. Setores como hotelaria, gastronomia, transporte e entretenimento devem sentir os efeitos positivos da movimentação turística impulsionada pelo evento.

Especialistas do setor de eventos destacam que apresentações internacionais desse porte costumam gerar impacto econômico relevante nas cidades que as recebem, estimulando desde o comércio até o turismo regional.

TURNÊ

O espetáculo em Campo Grande faz parte da nova turnê mundial da banda, intitulada Because “What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things". Liderado por Axl Rose, Slash e Duff McKagan, o grupo promete trazer um repertório que atravessa décadas e reúne alguns dos maiores clássicos da história do rock.

Entre as músicas que costumam integrar as apresentações da banda estão sucessos como Sweet Child O’ Mine, Welcome to the Jungle, Paradise City e November Rain – canções que marcaram gerações e ajudaram a consolidar o grupo como um dos maiores nomes do rock mundial.

Fundada em Los Angeles no final da década de 1980, a banda conquistou fama internacional com uma sonoridade que mistura hard rock, blues e influências do punk, além de performances conhecidas pela energia e intensidade.

ABERTURA

Antes da atração principal subir ao palco, o público também poderá acompanhar o show da banda brasileira Raimundos, responsável pela abertura da noite.

Formado em Brasília na década de 1990, o grupo é conhecido por misturar rock pesado com elementos do forró e letras irreverentes. Entre os sucessos mais conhecidos da banda estão músicas como “Mulher de Fases”, “A Mais Pedida” e “Eu Quero Ver o Oco”.

A presença do Raimundos promete aquecer o público e preparar o clima para o espetáculo internacional que deve marcar a história cultural da cidade.

INGRESSOS DISPONÍVEIS

Mesmo com a forte procura registrada desde o início das vendas, ainda é possível garantir presença no evento. Os ingressos seguem disponíveis de forma online, por meio da bilheteria digital oficial.

Também há venda presencial no Shopping Bosque dos Ipês, onde funciona um ponto físico de comercialização de entradas. O atendimento ocorre de terça a domingo, das 14h às 20h, enquanto durarem os estoques destinados a esse formato de venda.

A organização alerta, no entanto, que a quantidade restante é limitada e que o público interessado deve se antecipar. Mantido o ritmo de vendas das últimas semanas, a expectativa é de que a lotação máxima seja atingida antes da data do espetáculo.

SERVIÇO

Show Guns N’ Roses
Data: 9 de abril 
Local: Autódromo Internacional Orlando Moura
Ingressos: online pela Bilheteria Digital, ou presencialmente no Shopping Bosque dos Ipês (terça a domingo, das 14h às 20h)

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