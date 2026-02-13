Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

CARNAVAL

Chuva não impede foliões de aproveitarem show de Valesca Popozuda no Farofolia

Mesmo com céu nublado na Capital, os carnavalescos chegaram cedo para curtir cada instante e garantir um bom lugar na frente do palco

João Pedro Flores

13/02/2026 - 19h30
A sexta-feira (13) de Carnaval, em Campo Grande, recebe a funkeira Valesca Popozuda, dona do famoso hit "Beijinho no ombro". O show no bloco Farofolia será no palco instalado na rua Doutor Temístocles, entre a 14 de Julho e Calógeras, na Esplanada Ferroviária. Mesmo com a possibilidade de chuva, o público aguarda ansiosamente pela cantora carioca e não pretendem abandonar o evento se a água começar a cair.

As amigas Giovanna, Ana Carolina e Beatriz estão ansiosas para o show de Valesca Popozuda e são fãs da artista.  Elas já participaram de outros carnavais de Campo Grande e acharam divertidos.

Beatriz, Ana Carolina e Giovanna
Beatriz, Ana Carolina e Giovanna / Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

As três planejam comparecer a todos os dias do carnaval, usando fantasias diferentes a cada dia. Hoje, foram vestidas de Skol Beats. Amanhã irão de Smurfs, pintando-se de azul. No domingo, uma vai de Mulher Gato, a outra de Batman e a terceira de Robin. Em outro dia, vão fantasiadas de Alvin e os Esquilos.

Dj Gustavo Freitas no Farofolia/ Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Já o DJ Gustavo Freitas está escalado para tocar no Farofolia. Ele fez questão de chegar mais cedo ao evento para ouvir as músicas e evitar repetições, para poder se preparar melhor antes de subir ao palco.

Sua expectativa para o Carnaval de Campo Grande é curtir muito, mas também trabalhar intensamente, já que, como DJ, terá compromisso todos os dias do Carnaval.

"Como eu sou DJ, então acabo trabalhando todos os dias. Mas o ideal é tirar o tempo para curtir, porque gosto muito do Carnaval".

Este é o terceiro ano consecutivo que Gustavo trabalha no Carnaval de Campo Grande. Apesar de tocar um pouco de cada estilo musical, o DJ focou recentemente no funk, além de apreciar a "brasilidade" e o pop.

Mateus, Lucas e Alisson se inspiraram no filme Conclave / Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Alisson, Mateus e Lucas foram vestidos de bispos, baseado no filme "Conclave", vencedor do Oscar na categoria de "melhor roteiro adaptado".

Compromissados em curtir o Carnaval, os amigos já chegaram com seu cooler recheado de cerveja para curtir a noite toda e não pretendem abandonar as celebrações se chover, "pode cair o mundo, mas vamos continuar aqui", disse Alisson.

AGENDA CULTURAL

De escolas de samba históricas a retomada das fantasias de luxo, confira programa

De escolas de samba históricas à retomada das fantasias de luxo, passando por blocos de rua, feiras, folia pet e programação infantil, o Carnaval de Mato Grosso do Sul promete agitar os próximos dias em Campo Grande e Corumbá

13/02/2026 10h00

Como de costume, blocos de rua do Carnaval de Campo Grande se concentram nas imediações da Esplanada Ferroviária

Como de costume, blocos de rua do Carnaval de Campo Grande se concentram nas imediações da Esplanada Ferroviária Gerson Oliveira

Com uma programação que abrange desde a volta histórica da Mostra de Fantasias de Luxo até os desfiles competitivos das escolas de samba, passando por blocos de rua que prometem reunir mais de 100 mil pessoas e uma agenda infantil que transforma shopping em passarela da alegria, a Capital do Estado se prepara para viver seus dias mais coloridos.

E, neste ano, com o reconhecimento institucional e financeiro que coloca a folia campo-grandense no mapa das grandes festividades nacionais. O investimento público para a festa deste ano é de R$ 2,4 milhões, com retorno estimado em R$ 25 milhões.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, destaca o efeito multiplicador da festa.

“É um investimento que a gente considera significativo, uma evolução muito grande, principalmente considerando o retorno que isso deu em termos de fomento. Então, é um orgulho muito grande a gente ter tido esse aporte, que com certeza terá retorno tanto na valorização da nossa cultura como na questão da geração de renda para a nossa população ”, afirma.

DESFILES

Coração da festa, os desfiles das Escolas de Samba organizado pela Liga das Escolas de Samba de Campo Grande (Lienca) acontecem nos dias 16 e 17, a partir de 19h, na Praça do Papa, localizada na Avenida dos Crisântemos, no Bairro Vila Sobrinho.

Desfile das Escolas de Samba de Corumbá começam amanhã - Foto: Silvio de Andrade

Quem dá o start na folia na segunda-feira são os Herdeiros do Samba, agremiação que carrega nas costas décadas de história e paixão. Em seguida, sobem à Avenida Igrejinha, Unidos da Vila Carvalho e Unidos do Cruzeiro.

Cada escola traz consigo enredos que misturam crítica social, exaltação de raízes africanas, homenagens a personalidades locais e narrativas de resistência. A Vila Carvalho, por exemplo, promete um desfile que revisita as tradições dos terreiros e a força das mulheres negras na construção da cultura sul-mato-grossense.

A terça-feira é reservada para as agremiações que disputam ponto a ponto o título de campeã do Carnaval 2026. A noite começa com show de abertura e, em seguida, a avenida recebe Os Catedráticos do Samba, Deixa Falar e Cinderela Tradição (responsável por encerrar os desfiles).

FOLIA INFANTIL

A folia não tem idade. E para provar isso, o Shopping Bosque dos Ipês realiza mais uma edição do Carnavalzinho do Bosque, entre os dias 14 e 17, sempre das 15h às 18h, com programação totalmente gratuita.

FOLIA Carnavalzinho - No Shopping Bosque dos Ipês, festa gratuita será voltada para a folia das crianças
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

O evento oferece oficinas criativas de máscaras e balangandãs, pintura facial, bailinho infantil com gincana musical e cirandas, desfile de fantasias infantis nos dias 14 e 15 e desfile pet no dia 17, com sorteio de brindes.

FEIRA CARNAVALESCA

Em meio à correria dos blocos, há quem prefira um Carnaval mais calmo, mas igualmente festivo. É o caso da Feira Bosque da Paz, que no dia 15 promete um domingo especial, das 9h às 15h.

Com artesanato, gastronomia, música ao vivo e espaço para crianças, a feira realiza ainda: oficina gratuita de máscaras (das 10h às 12h) e concurso de fantasia para crianças e pets, com premiação para os primeiros lugares no palco principal, às 12h.

SEGURANÇA E CONSCIENTIZAÇÃO

O Carnaval de Campo Grande neste ano contará com campanhas de conscientização e combate ao assédio e à violação de direitos, em parceria com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul (DPGE-MS) e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

Serão distribuídos materiais informativos, e equipes de acolhimento estarão presentes nos principais pontos de concentração de foliões. A ideia é que a festa seja um espaço de liberdade, respeito e segurança para todas as pessoas.

CARNAVAL CORUMBAENSE

A programação do Carnaval de Mato Grosso do Sul não se limita à Capital. Em Corumbá, cidade histórica e porta de entrada do Pantanal, a festa também promete agitar moradores e turistas.

Entre os dias 13 e 21, a cidade recebe shows populares, desfiles das ligas Liblocc e Liesco, blocos infantis e o tradicional Casario Folia, no Porto Geral.

Destaque para o Enterro dos Ossos no distrito de Albuquerque, mantendo viva uma das tradições mais peculiares e afetivas do Carnaval sul-mato-grossense.

>> PROGRAMAÇÃO – CARNAVAL DE RUA

CAMPO GRANDE

Hoje

  • 15h – Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça
  • 16h – Bloco Farofolia – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles, nº 103)
  • 16h – Bloco Só Love – Esplanada Ferroviária (Rua General Melo, nº 91)

Amanhã

  • 9h às 14h – Bloco Acorda o Galo – Morada dos Baís 15h – Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça
  • 15h – Cordão Valu – Esplanada Ferroviária
  • 16h – Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, nº 68

Domingo

  • 14h – Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária

Segunda-feira

  • 14h – Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária
  • 15h – Cia Barra de Saia – Orla Morena (voltado para mulheres, mães e crianças)
  • 16h – Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, nº 68
  • 16h – Bloco Subaquera – Rua Abdala Roderbourg, nº 692, Vila Margarida
  • 19h – Desfile Lienca – Praça do Papa

Terça-feira

  • 15h – Cordão Valu – Esplanada Ferroviária
  • 19h – Desfile Lienca – Praça do Papa

21 de fevereiro

  • 14h – Bloco Eita! – Monumento Maria Fumaça
  • 17h – Bloco dos Forrozeiros MS – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles)

CORUMBÁ

Hoje

  • 20h – Show Popular – Praça Generoso Ponce

Amanhã

  • 12h – Casario Folia – Porto Geral
  • 20h – Desfile Liblocc– Passarela do Samba
  • 1h – Show Popular – Passarela do Samba

Domingo

  • 12h – Casario Folia – Porto Geral
  • 16h – Jardim Folia (Bloco infantil) – Jardim da Independência
  • 20h – Desfile Liesco – Passarela do Samba
  • 1h – Show Popular – Passarela do Samba

Segunda-feira

  • 12h – Casario Folia – Porto Geral
  • 20h – Desfile Liesco – Passarela do Samba
  • 01h – Show Popular – Passarela do Samba

Terça-feira

  • 12h – Casario Folia – Porto Geral
  • 16h – Jardim Folia (Bloco infantil) – Jardim da Independência
  • 20h – Carnaval Cultural – Jardim da Independência
  • 23h – Show Popular – Praça Generoso Ponce

Quarta-feira

  • 16h – Apuração Liblocc e Liesco – Passarela do Samba
  • 20h – Show Gospel – Praça Generoso Ponce

21 de fevereiro

  • 20h – Enterro dos Ossos – Distrito de Albuquerque

13/02/2026

Sexta-feira 13: por que a data é considerada o dia do azar?

Ano de 2026 tem 3 sextas-feiras 13: em fevereiro, março e novembro

13/02/2026 08h40

Calendário fevereiro 2026

Calendário fevereiro 2026 MARCELO VICTOR

A sexta-feira 13 é conhecida popularmente e mundialmente como o “dia do azar”. Este dia 13 de fevereiro de 2026 cai em uma sexta e é a primeira sexta-feira treze do ano.

A superstição desaconselha que pessoas cruzem por um gato preto na rua, passem debaixo de escadas e quebrem espelhos, pois essas convicções podem causar azar.

Covardemente, gatos pretos são perseguidos, torturados e mortos em sextas-feiras 13 e halloweens devido às superstições atribuídas ao animal.

O medo específico da sexta-feira 13 é chamado de parascavedecatriafobia ou frigatriscaidecafobia. Já o medo específico do número 13 é chamado de triscaidecafobia.

Diversas crenças e culturas antigas aludem o “13” como um número de má sorte, irregular, infelicidade e sinal de infortúnio.

O dia é considerado amaldiçoado por vários motivos. Alguns deles são:

  • A morte de Cristo ocorreu em uma sexta-feira, conhecida como sexta-feira da Paixão

  • O grande dilúvio ocorreu em uma sexta-feira na tradição judaica

  • A carta de número 13 representa morte no Tarô

  • O Rei francês Felipe IV ordenou perseguição e tortura de templários em 13 de outubro de 1307, sexta-feira

  • Na Santa Ceia reuniram-se 13 pessoas na mesa, sendo que duas delas morreram em seguida por mortes trágicas

Na numerologia, o 12 (numeral antecessor) é considerado um número completo

  • Os 12 meses no ano

  • As 12 tribos de Israel

  • Os 12 apóstolos de Jesus

  • Os 12 deuses do Olimpo

  • Ou os 12 signos do Zodíaco

  • Os conjuntos de mesa para um jantar são compostos por 12 copos, 12 talheres e 12 pratos

A contadora, Amanda Fernandes, acredita nas superstições de sexta-feira 13. “Quando acordo, coloco o pé direito no chão para atrair sorte neste dia", contou. 

 As próximas sextas-feiras 13 são em março e novembro, em 2026.

 

