Cinema B+: Crítica do filme Branca de Neve: Entre o Clássico e a Reinvenção A Princesa do Futuro?

Branca de Neve: Entre o Clássico e a Reinvenção A Princesa do Futuro? - Foto: Divulgação

Como prometi na semana passada, aqui vai a minha impressão de Branca de Neve e os Sete Anões, filme que está em cartaz em todo país desde ontem, dia 20 de março.

Há quase 90 anos, Walt Disney lançou o primeiro longa-metragem de animação, um marco que deu início a uma revolução na indústria do cinema e na forma como os contos de fadas seriam contados. Branca de Neve e os Sete Anões se tornou um ícone, alimentando a fantasia de várias gerações.



Desde então, a Disney encantou o público com princesas como Cinderela e Aurora, criando o que eu chamo de "trinca de ouro". Mas, nas últimas décadas, os estúdios passaram a resgatar seus filmes e reformulá-los para refletir os valores de inclusão, empatia e ação. E, no caso de Branca de Neve, a transformação foi visível na versão de 2025, uma reinvenção que desafia e homenageia o clássico ao mesmo tempo.

Ao assistir ao live-action de Branca de Neve, fui com o coração apertado, temendo que o filme fosse ser uma bagunça e sem respeito com o original. O que vi, no entanto, foi algo mais inspirado no clássico do que uma simples cópia, e, para mim, essa foi sua principal vantagem.



Em um cenário onde a modernidade exige mais do que apenas nostalgia, um elenco inclusivo e uma Branca de Neve latina são bem-vindos. Afinal, se a figura de Malévola tirou o protagonismo de Aurora, qual seria o problema de trazer uma princesa com a cara do nosso tempo?

O filme de 2025 traz uma Branca de Neve completamente diferente. A história foi atualizada para refletir um mundo mais inclusivo, mas, para mim, a falha principal está na música. Em 1937, a trilha sonora de Branca de Neve e os Sete Anões foi a primeira a ser gravada e comercializada, marcando um marco na história do cinema.



Contudo, as mudanças nas canções no live-action de 2025 comprometem a experiência que os fãs tanto esperavam. Embora a nova versão traga músicas inéditas, como "Esperando por Um Desejo", o impacto das canções originais foi diluído, e as canções que definiram o clássico, como Heigh-Ho e Someday My Prince Will Come, não foram preservadas na totalidade.

Algumas dessas canções fazem parte da memória coletiva, e sua ausência pesa. Apesar de a nova Branca de Neve ter uma voz incrível, mais potente e adaptada ao novo contexto, a melodia que acompanhava a história original é insubstituível.

De forma geral, o filme traz uma Branca de Neve mais empoderada, mais ativa e não à espera do destino. Ela é doce, empática, mas vai atrás de sua própria história, em uma narrativa que se distoa da passividade do filme de 1937.



Como ela mesma canta na nova canção, ela não será mais uma “garotinha em um poço solitário”. Mas será que esse novo espírito, com suas letras mais alinhadas ao feminismo, conseguiu se manter fiel ao que Branca de Neve representava na essência?

Ao alinharmos as princesas com os valores de inclusão e empoderamento feminino, o filme tenta se adaptar aos tempos modernos. No final, o que vemos não é uma regravação do filme de 1937, mas uma nova história, com a princesa tomando as rédeas do seu destino.



E, sim, isso é uma evolução. O espírito de Branca de Neve sempre foi de transformação e adaptação, e isso é algo que a versão de 2025 resgata, mesmo que se distancie de seu público original. Talvez já fosse a hora mesmo...