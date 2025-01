Cinema B+ Especial: Sim, Fernanda Torres tem chance no Oscar com "Ainda Estou Aqui"

Diálogo

Confira a coluna Diálogo desta quarta-feira (23/01)

Lya Luft - escritora brasileira

Acho que a vida é um processo. É como subir uma montanha. Mesmo que no fim não se esteja tão forte fisicamente, a paisagem visualizada é melhor”.

Felpuda

Alguns prefeitos andaram recebendo telefonemas de lideranças de partidos que não os deles, para que, em nome da velha amizade e de “amor eterno”, em benefício de outros, entrassem em campo para “azedar a maionese” nas eleições de Câmaras Municipais. Como a maioria estava participando das articulações para ter uma base aliada forte – ou pelo menos simpática –, a resposta foi, claro, como se colocasse vinagre em receita de manjar. Vai vendo…

Desmatamento

Um inquérito civil foi aberto pela 1ª Promotoria de Justiça de Ponta Porã para investigar a supressão de 83 hectares de vegetação nativa em uma fazenda. Isso após uma vistoria ambiental constatar o desmatamento em uma área que estava em regeneração há mais de 40 anos.

Mais

Segundo a Polícia Militar Ambiental, houve corte da vegetação de menor porte, mas permaneceram as árvores mais altas. Houve auto de infração do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e foi aplicada uma multa de R$ 24,9 mil.

Amanhã, ocorrerá o lançamento de uma nova música de Marília Mendonça e Cristiano Araújo, cantores que faleceram em 2021 e 2015 em acidentes de avião e carro, respectivamente. “De Quem é a Culpa?” é o título da nova canção, que foi produzida com gravações feitas pelos artistas ainda em vida. Segundo a gravadora Som Livre, não foi utilizada inteligência artificial para recriar as vozes dos músicos.

Marina, Patrícia, Flávio e Lucas, da família Carvalho

Alejandra Alonso Rojas

Tem nome

O ex-presidente Jair Bolsonaro colocou mais fervura no caldeirão político de MS, nas eleições referentes ao Senado. Ele disse com todas as letras que o PL, seu partido, terá um nome para a disputa. E acrescentou: “Será uma senhora”. A outra vaga, segundo ele, vai ser discutida com outras siglas. Bolsonaro fez questão também de dizer que não adianta procurá-lo, pois ele não dirá nada, e que caso alguém quiser tratar disso, deverá procurar o presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto, ou o deputado federal Rodolfo Nogueira, a quem se referiu como “um dos meus líderes” no Estado.

Da vez

A fala de Bolsonaro aumenta o cacife de Rodolfo Nogueira em Mato Grosso do Sul como seu homem de confiança no trato das questões políticas para 2026. Nas eleições de 2024, o parlamentar conseguiu fazer com que o PL o auxiliasse na prefeitura de Dourados, o segundo maior colégio eleitoral de MS, ocupando a vaga de vice.

Pode ser

Como a vice de Dourados é Gianni Nogueira, esposa de Nogueira, aumentaram as especulações de que ela seria essa tal “senhora” a quem o ex-presidente se referiu. Vale ressaltar que Bolsonaro foi o principal cabo eleitoral de sua ex-ministra de Agricultura Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, que em 2022 conquistou, com 829.149 votos, a única vaga para o Senado destinada a MS.

ANIVERSARIANTES

*Colaborou Tatyane Gameiro