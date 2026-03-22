Coluna Desatando nós: O cansaço invisível das mulheres

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Nutricionista compartilha dicas de como escolher os ingredientes para evitar o desperdício e garantir melhor desempenho nas receitas

Para quem começou a se aventurar na cozinha recentemente, a escolha das frutas, verduras e legumes pode ser um desafio. Com diferentes cores, texturas e consistências, esses alimentos costumam gerar dúvidas no consumidor.



Pensando nisso, o B+ falou com Cláudia Mullero, nutricionista da Água Doce Sabores do Brasil, que compartilha dicas de como selecionar os ingredientes de maneira correta para cada ocasião, garantindo melhor desempenho das receitas e benefícios à saúde.

Existe alguma regra geral para escolher os ingredientes?

“Algumas atitudes comuns são apertar e cheirar os ingredientes. Isso não está errado, mas uma boa dica é conhecer as especificidades de cada alimento e como ele será utilizado na receita, evitando o desperdício”, indica a especialista.



Em geral, observar a aparência ajuda na escolha, mas compreender as características de cada alimento é fundamental para o desempenho das receitas.

Batata

Considerada uma das mais difíceis de escolher, a batata deve apresentar uma superfície lisa e firme e sem manchas escuras. Evite aquelas que contam com sinais de brotos, tons verdes na casca ou descoloração, pois essas características indicam exposição a luz e a produção de solanina, uma substância tóxica. Ou seja, não são recomendadas para consumo.

Cenoura

As cenouras devem apresentar uma cor viva e uniforme, sem manchas escuras. Também devem estar firmes ao toque com a superfície lisa, um sinal de boa qualidade.

Alface

As folhas de alface devem estar crocantes e com a coloração viva. Por isso, evite a borda marrom, com sinais de desgaste e aparência de murcha. Uma boa dica é verificar se o talo está firme, isso é um sinal de que o ingrediente está fresco.

Tomate

Na hora de comprar, evite os tomates com pele rachada, pois indicam envelhecimento. Escolha os que apresentam a cor vermelha brilhante e uniforme, e que estejam com o peso adequado ou mais pesados em relação ao tamanho. Se for para utilizar no mesmo dia, para a produção de molho, por exemplo, opte pelos mais macios, que estão mais maduros.

Abobrinha

Escolha as abobrinhas com uma pele lisa, sem rachaduras e brilhantes, já que esses fatores indicam frescor. Evite abobrinhas muito grandes, pois podem contar com uma textura fibrosa. Ao toque, o ingrediente deve ser firme, mas ceder um pouco sob pressão.

Brócolis

Os brócolis devem apresentar a cabeça firme, compacta e uma cor de verde intenso. Evite comprar brócolis com cabeças soltas, amareladas ou manchadas, pois indicam falta de frescor.

Da feira à mesa: descubra pequenos truques para acertar na escolha de frutas, verduras e legumes - Divulgação

Beterraba

Para escolher boas beterrabas na feira, prefira as que estejam firmes, com casca lisa, sem rachaduras profundas, machucados ou partes moles, e com uma cor intensa e uniforme, geralmente em tom vinho escuro. Evite beterrabas muito grandes ou com aparência enrugada, pois podem estar fibrosas ou mais velhas.



Se ainda estiverem com folhas, observe se estão verdes e viçosas, já que isso é um sinal de colheita recente. Além disso, dê preferência às de tamanho médio, que costumam ter textura mais macia e sabor mais adocicado.

Maracujá

O maracujá foge das regras gerais, já que o ponto ideal para o consumo é quando a casca está enrugada e bem amarela. Isso é sinal de que a fruta está mais doce, mas é importante evitar manchas escuras.

Laranja

Para escolher a laranja, evite as que estão secas, mofadas e com machas. Prefira que estão com as cascas brilhantes e lisas. Outra boa dica é verificar se a fruta está pesada em relação ao tamanho, um indicativo de que estão mais suculentas.

Limões

Prefira os que têm casca lisa, firme e com brilho natural, pois cascas muito grossas ou enrugadas costumam ter menos líquido. A cor também ajuda. No caso do limão tahiti, busque um verde vivo e uniforme; já o siciliano deve ser amarelo intenso. Ao apertar levemente, o limão precisa estar firme, mas com uma leve maciez. Se estiver muito duro pode estar seco, e se estiver mole demais pode estar passado. Por fim, um cheirinho cítrico fresco na casca costuma ser sinal de que está mais fresco e saboroso.

Maçã

As maçãs com cheiro fermentado geralmente já passaram do ponto. Escolha as que contam com a pele brilhante, sem rugas e com uma consistência firme ao toque, mas que cedam um pouco com a pressão, isso é um sinal de frescor da fruta.

Melancia

Ao contrário das outras frutas, as manchas indicam apenas o local onde a melancia ficou apoiada no chão, porém, é importante verificar se essa parte está amarelada, não branca ou esverdeada. Prefira uma melancia mais pesada em relação ao tamanho, isso indica a boa quantidade de suco. Uma dica é dar um tapa leve na fruta, pois se apresentar um som profundo, está madura, mas o som oco, pode indicar que já passou do ponto.

Manga

No momento de escolher mangas, a opção ideal é a que conta com uma coloração vibrante e com a casca lisa. Um bom indicativo é o aroma doce na extremidade da haste. O toque deve ser firme, mas apresentar alguma elasticidade, indicando que está madura. Evite manchas escuras ou rachaduras.

Abacaxi

O abacaxi deve apresentar um aroma doce e uma estrutura bem firme. Uma boa dica é puxar levemente as folhas da coroa: se soltarem com facilidade, é uma indicação de que a fruta está madura.

Banana

As manchas marrons indicam uma maturação mais avançada, que pode ser ideal para receitas específicas e para o consumo in natura a cor amarela uniforme é ideal. É importante evitar as cascas rachadas, já que podem indicar os danos internos da fruta.

Cebola

Para garantir que as cebolas estejam cheias de sabor e evitar desperdícios, verifique se a casca está intacta e crocante. Cebolas com descascamento excessivo podem indicar que foram armazenadas por muito tempo. No caso da cebola roxa, procure por cascas brilhantes, sem manchas marrons ou pontos pretos.



A firmeza também é fundamental: ao apertar, a cebola deve estar extremamente firme e dura. Evite as que apresentam brotos, mofo ou cheiro muito picante, pois já estão impróprias para o consumo.