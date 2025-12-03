Com a aproximação do ano eleitoral, os índices de preferência popular das p... Leia a coluna de hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Clarice Lispector - escritora brasileira

E, se você me achar esquisita, respeite também. Até eu fui obrigada a me respeitar”

Felpuda

Com a aproximação do ano eleitoral, os índices de preferência popular das pesquisas que vêm sendo realizadas tendem a ir se ajustando. Aos mais otimistas, é bom lembrar que aqueles que saem no topo do ranking são mais suscetíveis às quedas dos porcentuais e, portanto, exigem “estratégia cirúrgica” para evitar que desçam ladeira abaixo. Casos dessa natureza já ocorreram na história política de MS. Portanto, todo cuidado é pouco, pois já teve gente que dormiu eleito e acordou derrotado. Assim, é bom ter sempre em mente o dito popular: “Em rio que tem piranha, jacaré nada de costas...”

Armadilha

O que deveria ser um corredor de ônibus transformou trecho da Avenida Gunter Hans em grande e perigosa armadilha, responsável por registros de acidentes e mortes. A obra foi iniciada e depois abandonada em 2021, ainda na administração do então prefeito Marcos Trad.

Mais

A “obra” é uma mureta de concreto, cheia de lixo nas áreas externa e interna. Apesar das inúmeras reclamações dos motoristas e dos moradores da região, autoridades continuam fazendo “cara de paisagem”. E as tragédias continuam acontecendo.

Dr. Fernando Cury e Dra. Hanna Mosciaro

Luisa Foresti

Cadeiras

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) encaminhou projeto à Assembleia Legislativa que altera seu plano de cargos, carreira e remuneração e cria 19 cargos em comissão para, segundo a proposta, reforçar sua estrutura. Serão criadas 14 vagas de assessor de gabinete, 2 de assessor especial, 2 de assessor executivo I e 1 de assessor executivo II. Segundo o projeto, as despesas decorrentes da medida serão custeadas por dotação orçamentária própria, podendo ser suplementada, se necessário.

Vice

Por falar no TCE-MS, hoje o conselheiro Iran Coelho das Neves será eleito seu vice-presidente. Ele ocupará a vaga de Jerson Domingos, que se aposentou recentemente. De acordo com o presidente da Corte de Contas, Flávio Kayatt, a escolha de Iran para o cargo foi consenso e a eleição será durante a sessão. Ele já exerceu a mesma função no biênio 2011-2012.

Dose dupla

A perda não foi só a presidência da União das Câmaras de Vereadores de MS, em abril deste ano. O hoje ex-dirigente da entidade vereador Jeovanni Vieira dos Santos também foi defenestrado do cargo de agente de saúde federal. Cedido à Secretaria Municipal de Saúde de Jateí, foi considerado “funcionário fantasma” por três anos e sua exoneração ocorreu meses depois de ter sido condenado pela Justiça Federal por esse motivo. Como se vê...

ANIVERSARIANTES

Marina Alves Mandetta,

Tânia Maria Assis Trad,

Eriberto Luiz Sangalli,

Carmen Tieko Massani Romero,

Pactcha Tereza Zanchet,

Abel Ferreira de Almeida,

Carlos Augusto Gonçalves Coimbra,

Adriana Miyahira Nascimento,

Celso Vieira de Souza,

Sussumu Tsumura,

Luis Alves Pereira,

Gleide de Fátima Soares,

Suzane dos Santos Batista,

Gregorio Gomes,

Luciano Salvador,

Renato Sérgio Bruno,

Marlei Aparecida Rodrigues Costa,

Antonio Carlos Fragoso,

Frank Yoshio Sokei,

William Domingos Puia,

Valter Pereira de Oliveira,

Germano Francisco Bellan,

Teruca Yamanaka,

Rosane Mara de Rezende Maia Costa,

Dra. Isaura Yocie Minei Nakasone,

Dra. Daniela Gonçalves Pereira da Rocha,

Ivone Fraiha,

Licio Lima,

Rodrigo Barbosa Terra,

Neldo Peters,

Josiane Depoli Nunes Dias,

Moacir Aleixo,

Nasri Muhamad Ibrahim,

Clarice Moraes Franco Godoy,

Heraldo Ribas Ristow,

Nicole Oliva,

Antonio Carlos Rodrigues Miranda,

Hudson Alessandro Baeta,

Joanna Ferreira Gonçalves,

Minervino Barbosa de Oliveira,

Deise Mader,

Celina Maria Pinho da Silveira,

Osório Hitoshi Nishimura,

Paulo Cesar de Paiva,

Dr. Alexandre Gasoto,

Solange Gattass,

Dra. Aline Ferreira da Silva,

Bruno Ribeiro Corrêa da Costa,

Joel Jacques Júnior,

Conceição Nunes Rondon,

Dr. Valdir Florentino de Souza,

Rosa Maria Magalhães,

Heraclides Cavalheiro,

Ambrósia Schoder Rosa,

Dr. Valdemir Lopes Praseres,

Regina Sayuri Suzuki,

Luiz Santos,

Isabel Cristina Ajala,

Tânia Maria Martins,

José de Moura Júnior,

Janaina Xavier Costa Cândia,

José Borba Ferreira,

Valfrido Freitas Garcia,

Carlos Alberto Ferreira Carreiro,

José Amélio Angeline,

Alexandre Alves Ferreira,

Antônio Marine Neto,

Dr. Alessandro Lemes Fagundes,

Francisca Moreno de Souza,

João Borges dos Santos Junior,

Marcos de Oliveira Camargo,

Nair Casemiro Augusto Marchioro,

Mirian Vilalba Onizuka,

Dr. Rafael Mota Macuco,

Sérgio Chiesa,

Venilton Ricci,

Alcyr Nogueira Coelho,

Sidney Fernandes Soares Brandão Reis,

Senhorinha Mandu Miyasato,

Cláudia Pinedo Zottos Volpini,

Ceila Rondon Pereira Saigali,

Paula Jorge Romão Dias,

Edison Rodrigues Miranda,

Dr. Arlaine de Jesus Corradi,

Antildes Inácio Simões,

Enalva Gomes Gusman,

Flávio Trindade Mendonça,

Isabel Garay de Oliveira,

Jussara Feltrin Moraes,

Dr. Thiago da Cruz Bandeira Pires,

Luiz Ferraz de Almeida,

Marcelo Augusto Carvalho de Souza,

Fátima Regina Silva Pistori,

Aldacir Antonio da Silva Cardinal,

Joel Mota,

Roberto Yukio Sasai,

Renata Estevão de Andrade Mellendes,

Célio de Barros Calças,

Sônia Aparecida Freitas,

Neli Reisdorfer Deves,

Francisco Dequech de Oliveira,

Marlon Emanuel Gonçalves Trachta,

Maria Teresa Balsani de Oliveira,

Jair dos Santos Pelicione,

Rafael de Souza Carrelo,

Vanessa Galhardoni Giacomini,

José Augusto Roriz Braga

*Colaborou Tatyane Gameiro