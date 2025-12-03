Com a aproximação do ano eleitoral, os índices de preferência popular das p... Leia a coluna de hoje

Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Diálogo

Felpuda

03/12/2025 - 00h01
Clarice Lispector - escritora brasileira 

E, se você me achar esquisita, respeite também. Até eu fui obrigada a me respeitar”

Felpuda

Com a aproximação do ano eleitoral, os índices de preferência popular das pesquisas que vêm sendo realizadas tendem a ir se ajustando. Aos mais otimistas, é bom lembrar que aqueles que saem no topo do ranking são mais suscetíveis às quedas dos porcentuais e, portanto, exigem “estratégia cirúrgica” para evitar que desçam ladeira abaixo. Casos dessa natureza já ocorreram na história política de MS. Portanto, todo cuidado é pouco, pois já teve gente que dormiu eleito e acordou derrotado. Assim, é bom ter sempre em mente o dito popular: “Em rio que tem piranha, jacaré nada de costas...”

Armadilha

O que deveria ser um corredor de ônibus transformou trecho da Avenida Gunter Hans em grande e perigosa armadilha, responsável por registros de acidentes e mortes. A obra foi iniciada e depois abandonada em 2021, ainda na administração do então prefeito Marcos Trad.

Mais

A “obra” é uma mureta de concreto, cheia de lixo nas áreas externa e interna. Apesar das inúmeras reclamações dos motoristas e dos moradores da região, autoridades continuam fazendo “cara de paisagem”. E as tragédias continuam acontecendo.

Dr. Fernando Cury e Dra. Hanna Mosciaro

 

Luisa Foresti

Cadeiras

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) encaminhou projeto à Assembleia Legislativa que altera seu plano de cargos, carreira e remuneração e cria 19 cargos em comissão para, segundo a proposta, reforçar sua estrutura. Serão criadas 14 vagas de assessor de gabinete, 2 de assessor especial, 2 de assessor executivo I e 1 de assessor executivo II. Segundo o projeto, as despesas decorrentes da medida serão custeadas por dotação orçamentária própria, podendo ser suplementada, se necessário.

Vice

Por falar no TCE-MS, hoje o conselheiro Iran Coelho das Neves será eleito seu vice-presidente. Ele ocupará a vaga de Jerson Domingos, que se aposentou recentemente. De acordo com o presidente da Corte de Contas, Flávio Kayatt, a escolha de Iran para o cargo foi consenso e a eleição será durante a sessão. Ele já exerceu a mesma função no biênio 2011-2012.

Dose dupla

A perda não foi só a presidência da União das Câmaras de Vereadores de MS, em abril deste ano. O hoje ex-dirigente da entidade vereador Jeovanni Vieira dos Santos também foi defenestrado do cargo de agente de saúde federal. Cedido à Secretaria Municipal de Saúde de Jateí, foi considerado “funcionário fantasma” por três anos e sua exoneração ocorreu meses depois de ter sido condenado pela Justiça Federal por esse motivo. Como se vê...

ANIVERSARIANTES

Marina Alves Mandetta, 
Tânia Maria Assis Trad,
Eriberto Luiz Sangalli, 
Carmen Tieko Massani Romero, 
Pactcha Tereza Zanchet, 
Abel Ferreira de Almeida,
Carlos Augusto Gonçalves Coimbra,
Adriana Miyahira Nascimento,
Celso Vieira de Souza,
Sussumu Tsumura, 
Luis Alves Pereira,
Gleide de Fátima Soares,
Suzane dos Santos Batista,
Gregorio Gomes,
Luciano Salvador,
Renato Sérgio Bruno, 
Marlei Aparecida Rodrigues Costa,
Antonio Carlos Fragoso,
Frank Yoshio Sokei,
William Domingos Puia, 
Valter Pereira de Oliveira,
Germano Francisco Bellan,
Teruca Yamanaka,
Rosane Mara de Rezende Maia Costa, 
Dra. Isaura Yocie Minei Nakasone, 
Dra. Daniela Gonçalves Pereira da Rocha,
Ivone Fraiha, 
Licio Lima,
Rodrigo Barbosa Terra, 
Neldo Peters,
Josiane Depoli Nunes Dias, 
Moacir Aleixo,
Nasri Muhamad Ibrahim,
Clarice Moraes Franco Godoy,
Heraldo Ribas Ristow,
Nicole Oliva,
Antonio Carlos Rodrigues Miranda,
Hudson Alessandro Baeta,
Joanna Ferreira Gonçalves,
Minervino Barbosa de Oliveira,
Deise Mader,
Celina Maria Pinho da Silveira,
Osório Hitoshi Nishimura,
Paulo Cesar de Paiva,
Dr. Alexandre Gasoto, 
Solange Gattass,
Dra. Aline Ferreira da Silva,
Bruno Ribeiro Corrêa da Costa,
Joel Jacques Júnior,
Conceição Nunes Rondon,
Dr. Valdir Florentino de Souza, 
Rosa Maria Magalhães,
Heraclides Cavalheiro,
Ambrósia Schoder Rosa,
Dr. Valdemir Lopes Praseres,
Regina Sayuri Suzuki,
Luiz Santos,
Isabel Cristina Ajala,
Tânia Maria Martins,
José de Moura Júnior, 
Janaina Xavier Costa Cândia,
José Borba Ferreira,
Valfrido Freitas Garcia,
Carlos Alberto Ferreira Carreiro,
José Amélio Angeline, 
Alexandre Alves Ferreira,
Antônio Marine Neto,
Dr. Alessandro Lemes Fagundes,
Francisca Moreno de Souza,
João Borges dos Santos Junior,
Marcos de Oliveira Camargo,
Nair Casemiro Augusto Marchioro,
Mirian Vilalba Onizuka,
Dr. Rafael Mota Macuco, 
Sérgio Chiesa,
Venilton Ricci,
Alcyr Nogueira Coelho,
Sidney Fernandes Soares Brandão Reis,
Senhorinha Mandu Miyasato,
Cláudia Pinedo Zottos Volpini,
Ceila Rondon Pereira Saigali,
Paula Jorge Romão Dias,
Edison Rodrigues Miranda,
Dr. Arlaine de Jesus Corradi, 
Antildes Inácio Simões,
Enalva Gomes Gusman,
Flávio Trindade Mendonça,
Isabel Garay de Oliveira,
Jussara Feltrin Moraes,
Dr. Thiago da Cruz Bandeira Pires, 
Luiz Ferraz de Almeida,
Marcelo Augusto Carvalho de Souza,
Fátima Regina Silva Pistori,
Aldacir Antonio da Silva Cardinal,
Joel Mota,
Roberto Yukio Sasai, 
Renata Estevão de Andrade Mellendes, 
Célio de Barros Calças, 
Sônia Aparecida Freitas,
Neli Reisdorfer Deves,
Francisco Dequech de Oliveira,
Marlon Emanuel Gonçalves Trachta,
Maria Teresa Balsani de Oliveira,
Jair dos Santos Pelicione,
Rafael de Souza Carrelo,
Vanessa Galhardoni Giacomini,
José Augusto Roriz Braga

CAIXA ENCANTADA

Campanha arrecada 126 mil brinquedos em 2025, quase o dobro de 2024

Crianças de 0 a 12 anos, de 500 entidades cadastradas, em 53 municípios, serão presenteadas com bolas, bonecas, jogos e ursos

01/12/2025 11h45

Milhares de brinquedos arrecadados durante a Campanha Caixa Encantada

Milhares de brinquedos arrecadados durante a Campanha Caixa Encantada MARCELO VICTOR

Natal de crianças em situação de vulnerabilidade social será mais alegre neste ano. Várias pilhas de presentes serão entregues para garantir a magia no fim de ano da criançada.

Governo do Estado arrecadou 126.848 brinquedos, durante a 10º edição da campanha “Caixa Encantada – Doe um Brinquedo - Compartilhe Magia!”, no ano de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Em 2024, 74 mil brinquedos foram arrecadados, ou seja, 2025 alcançou quase o dobro de brinquedos coletados no ano anterior.

Crianças de 0 a 12 anos, de 500 entidades cadastradas, em 53 municípios, serão contempladas. O objetivo é fazer o Natal da garotada mais feliz - um ato de solidariedade e esforço coletivo. As entregas serão feitas de 2 a 8 de dezembro de 2025.

A campanha conta com parceria de 17 instituições públicas e privadas, como Assembleia Legislativa (ALEMS), Tribunal de Justiça (TJMS), Defensoria Pública, Ministério Público (MPMS), Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT24), Associação dos Notários e Registradores (Anoreg-MS), FIEMS, Famasul, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-MS), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MS), Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (ACRISSUL), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-MS) e Caixa de Assistência dos Servidores de MS (Cassems).

Os brinquedos abrangem bolas, bonecas, carrinhos, jogos, ursos, livros infantis, entre outros.

A arrecadação ocorreu de 1º de outubro a 19 de novembro de 2025 em pontos de coleta (caixas) distribuídos nos órgãos do Governo do Estado e entidades parceiras.

As secretarias que mais arrecadaram foram de Justiça e Segurança Pública - Sejusp (32.058) e de Infraestrutura e Logística - Seilog (20.306).

Milhares de brinquedos arrecadados durante a Campanha Caixa EncantadaGovernador de MS, Eduardo Riedel. Foto: Marcelo Victor

De acordo com o governador de MS, Eduardo Riedel (PP), a meta para o próximo ano é abranger todos os 79 municípios do Estado na campanha.

"Já coloquei aqui a meta para a Mônica e outros servidores de atender os 79 municípios. O impacto é muito grande, o envolvimento é cada vez maior e a gente tem condições de atender o Estado inteiro. Fortalecer esse espírito de solidariedade. A criança, quando ela recebe, ela fica muito feliz", ressaltou o governador.

Encerramento da campanha “Caixa Encantada – Doe um Brinquedo - Compartilhe Magia!” ocorreu na manhã desta segunda-feira (1º), no Centro de Convenções Albano Franco, localizado na avenida Mato Grosso, número 5017, Carandá Bosque, em Campo Grande.

ARTES CÊNICAS

Palhaçaria toma conta de Campo Grande com a nona edição da mostra Pantalhaç@s

Mostra de Palhaç@s do Pantanal, que será realizada do dia 4 a 10 deste mês em diversos pontos da Capital; a programação envolve oficinas, encontros e apresentação de espetáculos também em Nova Alvorada do Sul e Três Lagoas

01/12/2025 09h30

Naomi Silman, que participou da Pantalhaç@s Mostra de Palhaç@s do Pantanal, no ano passado

Naomi Silman, que participou da Pantalhaç@s Mostra de Palhaç@s do Pantanal, no ano passado Divulgação

De 4 a 10 deste mês, Campo Grande se transforma novamente em um grande território do riso com a 9ª Pantalhaç@s – Mostra de Palhaç@s do Pantanal, que celebra 17 anos de história, unindo arte, afeto e diversidade.

Com 16 apresentações de 13 espetáculos selecionados entre 195 inscrições vindas do Brasil, da Argentina e do Chile, a edição deste ano reafirma o compromisso da mostra com a circulação de linguagens, sotaques e diversos modos de fazer palhaçaria.

Ao lado dos espetáculos, o público também poderá participar de quatro oficinas, roda de conversa e da já tradicional Palhasseata, cortejo que leva o riso para as ruas da cidade e convida o público a participar.

Para Laila Pulchério, produtora do Circo do Mato e integrante da comissão organizadora, a seleção deste ano reflete a essência da mostra: pluralidade e encontro.

“Buscamos a qualidade artística e a força da palhaçaria como linguagem. Queremos oferecer ao público uma experiência plural, espetáculos para crianças, jovens e adultos, propostas que exploram diferentes estéticas, sotaques e modos de fazer rir. Essa mistura de linguagens e origens traduz o espírito da mostra: um encontro vivo, diverso e pulsante”, afirma.

A programação inclui grupos de Alagoas, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, além da presença internacional do Latin Duo, da Argentina e do Peru, que fará duas apresentações.

A mostra se espalha por diversos espaços – teatros, arenas, centros culturais, CEUs das Artes e unidades escolares – reforçando seu caráter democrático. Para Laila, essa descentralização é essencial. “Levar a mostra para bairros e escolas é uma forma concreta de democratizar o acesso e fazer o riso circular onde as pessoas estão”.

A programação acontecerá no Teatro Prosa (Sesc Horto), no Teatro de Arena da Orla Morena, no Teatro Aracy Balabanian, no CEU das Artes Lageado, na Praça do CRAS Jardim Noroeste, no Circo do Mato e Flor e Espinho Teatro.

No dia 7, às 17h, a Orla Morena recebe um dos momentos mais aguardados da programação: a Palhasseata, conduzida nesta edição pelo palhaço Jerônimo, de Americana (SP). Música, humor e interação transformarão a avenida em um grande palco coletivo. “A Palhasseata transforma o espaço urbano em poesia viva: interrompe a pressa, suaviza o concreto e lembra que o riso também é um direito”, destaca Laila.

Naomi Silman, que participou da Pantalhaç@s Mostra de Palhaç@s do Pantanal, no ano passadoTrupe do Grand Cirque Bardo, que também se apresentou no evento em 2024 - Foto: Divulgação

OFICINAS E ENCONTROS

Desde as primeiras edições, a Pantalhaç@s mantém um compromisso formativo com artistas do Mato Grosso do Sul, tornando-se referência para novas gerações.

“A mostra busca o riso em todas as suas vertentes, quebrando estereótipos e mostrando que o palhaço é um ser profundamente humano”, resume Anderson Lima, da Flor e Espinho Teatro.

As oficinas Que Palhace é Esse?, com Gabriel Cavalcante e Juarez Dias (MG), Teoria e Prática do Malabarismo – Passe de Claves, com Vitor Poltronieri (SP), O Riso Disruptivo – Devaneios entre Palhaçarias e Cabarés, e Traquitanas de Palhaço – Inventando o Riso, com Téofanes Silveira (AL), reforçam esse caráter, ao lado da Roda de Palhaç@s – Sonhos, Frustrações e Utopia, que acontece no dia 6, às 21h.

FORÇA AFETIVA

Depois de quase duas décadas, a Pantalhaç@s se mantém como um dos mais importantes espaços de encontro da palhaçaria do Centro-Oeste.

Laila afirma que a mostra só existe porque ela é movida por afeto, compromisso e coletividade.

“Cada edição é única. Realizar esta mostra é profundamente significativo, porque ela se sustenta na troca – nas relações que se criam, nos reencontros, na alegria de ver artistas que passaram por aqui seguirem novos caminhos. O público completa a mostra e dá sentido ao que fazemos”, afirma.

O projeto é realizado pelo Circo do Mato em conjunto com a Flor e Espinho Teatro e conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), do governo federal, por meio do Ministério da Cultura (MinC), operacionalizado pelo governo de Mato Grosso do Sul, via Fundação de Cultura.

PROGRAMAÇÃO

> 4/12

19h – Abertura Oficial.
Local: Teatro Prosa Sesc.
Classificação: livre.

19h20min – “Noite de Circo” – Família Morales (Rio de Janeiro).
Local: Teatro Prosa Sesc.
Classificação: livre.

> 5/12

19h – “Xou do Xac” – Mutanti Lab de Criação (Belo Horizonte).
Local: Teatro Prosa Sesc.
Classificação: 16 anos.

> 6/12

9h às 12h – Oficina Que Palhace é Esse? – Gabriel Cavalcante e Juarez Dias.
Local: Flor e Espinho Teatro.

16h – “Apalhassadamuzikada... Uma Sinphonia Engrassada!” – Turma do Biribinha (Arapiraca).
Local: Teatro Prosa Sesc.
Classificação: livre.

19h – “Batalha” – Dagmar Bedê (Belo Horizonte).
Local: Teatro de Arena – Orla Morena. Classificação: livre.

21h – Roda de Palhaç@s – Sonhos, Frustrações e Utopia.
Local: Flor e Espinho Teatro. 

> 7/12

9h às 12h – Oficina Que palhace é esse? – Gabriel Cavalcante e Juarez Dias.
Local: Flor e Espinho.

9h às 12h – Oficina Teoria e Prática do Malabarismo – Passe de Claves – Vitor Poltronieri.
Local: Circo do Mato.

16h – Palhasseata – regência Thiago Sales.
Local: Teatro de Arena – Orla Morena.Classificação: livre.

18h – “Se Desconcierta el Concierto” – Latin Duo (Argentina/Peru).
Local: Teatro de Arena – Orla Morena. 
Classificação: livre.

> 8/12

9h – “Vendê - Graça na Praça” – Nova Alvorada do Sul/MS.

9h30 – “Tictac” – Um Esquete sobre o Tempo” – Três Lagoas/MS.
Local: CEU das Artes Lageado. Classificação: livre.

9h – “Fuzarca” – Trupior (Dourados/MS)
Local: Praça CRAS Jd Noroeste. Classificação: livre.

14h – “Se Desconcierta el Concierto” – Latin Duo (Argentina/Peru).
Local: ETI Iracema Mª Vicente. Classificação: livre.

19h – “Jerônimo Show” – Circo Caramba (Americana/SP).
Local: Teatro de Arena – Orla Morena.
Classificação: livre.

> 9/12

9h – “Vendê - Graça na Praça”– Nova Alvorada do Sul/MS.

9h30 – “TICTAC – Um Esquete sobre o Tempo” – Três Lagoas/MS.
Local: Praça CRAS Jardim Noroeste. 
Classificação: livre.

9h – “Saltimbembe Mambembancos” – Rosa dos Ventos (Presidente Prudente/SP).
Local: CEU das Artes Lageado.Classificação: livre.

18h – “Mix Dux” – Circo Dux (Rio de Janeiro/RJ).
Local: CCJOG.
Classificação: livre.

19h – “La Trattoria” – Los Circo Los (São Paulo/SP).
Local: Teatro Aracy Balabanian.Classificação: Livre.

> 10/12

19h – “Desajustada” – Cia Pé de Vento (Florianópolis/SC).
Local: Teatro Prosa Sesc.
Classificação: 14 anos.

Endereços dos Locais:

Teatro Prosa SESC

  • Rua Anhanduí, nº 200 – Centro;

Teatro de Arena

  • Orla Morena – Av. Noroeste, nº 1.535 – Vila Planalto;

Teatro Aracy Balabanian/CCJOG

  • R. 26 de Agosto, nº 0453 – Centro;

CEU das Artes Lageado

  • R. Maria Del Horno Samper, nº 981 – Parque do Lageado;

Praça CRAS Jd Noroeste

  • R. Barbacena, nº 685 – Jd. Noroeste;

Flor e Espinho Teatro

  • R. Pedro Celestino, nº 3.750 – Centro;

Circo do Mato

  • R. Tonico de Carvalho, nº 263 – Amambaí.

