Com as definições sobre rumos e alianças políticas que vêm sendo discutidas...Leia na coluna de hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Oscar Wilde - escritor Irlandês

Egoísmo não é viver à nossa maneira,

mas desejar que os outros vivam

como nós queremos”.

FELPUDA

Com as definições sobre rumos e alianças políticas que vêm sendo discutidas, Mato Grosso do Sul deverá se tornar “celeiro” da centro-direita e, com isso, o nome a ser lançado nessa linha ideológica para a Presidência da República deverá ter base forte no Estado, que é formado por eleitores mais conservadores. Vale lembrar que as principais lideranças já estariam de “braços dados” com as siglas da direita, que, por sua vez, suspiram com olhos brilhantes de paixão, prestes a subir no altar, enquanto as legendas de esquerda estão com os olhos perdidos no horizonte, sonhando que apareça um “príncipe encantado” com traje vermelho para tentar ao menos subir ao altar. Pelo jeito, está difícil...

AVANÇO

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da UFMS, vinculado à rede Ebserh,

realizou, no dia 24 de junho, sua primeira angioplastia de carótidas, avançando na prevenção e tratamento

do acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico.

MAIS

A angioplastia de carótida é uma técnica minimamente invasiva que restaura o fluxo sanguíneo adequado, reduzindo o risco de AVC, ao impedir que placas de gordura instáveis causem obstruções ou embolias cerebrais.

Vagner Bertoli e Eléa Rocha Bertoli

Olivia Palermo

ESPANTO

O prefeito Juliano Ferro, de Ivinhema, ao escantear sua vice, a professora Angela Casarotti Cardoso, conforme manifestação nas redes sociais, desautorizando-a de qualquer ação em nome da prefeitura, causou espanto entre alguns políticos. Segundo eles, o gestor deve lembrar que a população não tem nada a ver com a briga e que os dois foram eleitos em uma mesma chapa.

ASSIM SENDO

O maior avalista do nome de vice, mesmo que seja imposto por questões políticas, sempre será o prefeito. Se aceitou a imposição, é porque só “ocupa” a cadeira. Gostando ou não, Angela será sua vice por quatro anos. Mesmo que já estejam dissociados, politicamente falando.

DESEMBARQUE

O ex-deputado federal Fábio Trad, hoje servidor público no governo de Lula, anunciou sua desfiliação do PSD. Com isso, ele e os seus irmãos Nelson (senador) e Marcos (vereador) estão politicamente separados e deverão seguir caminhos diferentes nas eleições gerais do próximo ano. Ao desembarcar, Fábio saiu “atirando” na sigla, por considerá-la atualmente muito ligada à direita. Pelo seu posicionamento, que remete a linha doutrinária mais para a esquerda, sinaliza que está livre, leve e solto para novos voos em outras siglas. Vale ressaltar, porém, que ele não fez declarações sobre possível filiação em qualquer partido.

ANIVERSARIANTES

Thayanne Aline Santiago Ramos,

Anna Paula Monteiro Miglioli,

Marcelo Pacheco Cançado,

Evanise Maria Leal Pinto Costa,

Vivian Correa Stuhrk Sarian,

João Alexandre Ventorini,

Adão Ollb Manvale Teixeira,

Allyson Jorge Miyashiro,

José Francisco da Silva,

Margarida Martinez de Almeida,

Clarice de Arruda Nascimento,

Laura Melo,

Aristeu Alves dos Santos,

Érica Saddi,

Aurélio Cance Neto,

Dany Britto,

Inocêncio Lopes,

Jefferson da Silva,

Iracy Morais Campos,

Carlos Roberto Bellin,

Gilberto Anario dos Santos,

Flora Simões Corrêa,

Alcimira Balbuena,

Regina Costa Aoki,

Dr. Paulo Saburo Ito,

Denilson Barbosa Figueiredo,

Jedson Vasconcelos,

Clara Maruyama Moroto,

Dr. Nilton Pereira Vargas,

Isaque Sebastião Francisco,

Felipe Kemp Ferreira,

Dr. Jeferson Carlos Pereira,

Natanael Costa Balduino,

João Carlos Dutra,

Laudencio Rodrigues,

Carlos Roberto Magalhães Coutinho,

Maraci Silviane Marques Saldanha Rodrigues,

Robson Benites de Paula,

Maria Cristina Angela da Silva,

Izabel Gouveia dos Santos,

Orlando Luiz de Campos,

Alexandre Moraes de Barros,

Emirce Dias Pereira,

Candinho Colussi,

Dra. Sandra Valéria Tabosa Nogueira,

Michel Manoel Gazal,

Dr. Valdmário Rodrigues Júnior, João Bosco Cabral,

Dayse Alcaraz Caramalac,

Dr. Antonio Eduardo Pereira,

José Aldo da Conceição,

Dilson Rodrigues de Abreu,

Midael Mussake Yamanchu,

Antonio Nakamura,

Alfredo Vilela Dias,

Marli Ponsoni Marques,

Ruy Graça Gomes Junior,

Alexandre Rezende Pellegrini,

Lucimara Mateus Potric,

Oacy Isabel Pedroso Alves,

Cacildo Rosa de Souza,

Ronaldo Olmedo,

Eloisa Figueiredo Pitzschk,

Darci Loch,

Gabriela Fernandes do Nascimento,

Francisco Carlos Souza Santiago,

Aparecido dos Santos Pereira,

Luciana Assis Daros Adler Ralho, Daniel Juliano Giocondo,

Eleziane Franco de Moraes,

Dirceu Soares Cassimiro,

Gutemberg Assunção Vieira,

Maria de Fátima Coelho de Brito Cardoso,

Zaida de Matos Duarte,

João Márcio Soares,

André Afif Elossais,

Paulo Sergio de Moura Spa,

Cristine Dal Pasqual,

Márcio Luis de Oliveira Filho,

Juliana Sansalone Dias Bravo,

Paulo Henrique Domingues,

Renata Andreza Talaveira da Silva,

Angélica Vieira Benatto,

Laila Lemos de Oliveira,

Maria Cecilia Batista Palhares,

Luciney Miceno Papa,

João Carlos de Barros Ribeiro Dantas,

Eva da Andrea Pereira,

Felipe Zampieri Teruya,

Paulo Sérgio de Melo,

Lorena Moreira Lima,

Paulo Campos de Figueiredo,

Carlos Mário Viana,

Edilson dos Santos Silva,

Felipe Costa Guarnier,

Altemar Duarte Miranda,

João Mauri Kuhn,

Luana Ávalo Lobo de Rezende,

Severino Virginio da Silva Junior,

Larissa Vieira Mendes,

Mário Sérgio Limeira,

Maria Hermínia Barbosa Lpes,

Carolina Nantes da Cruz,

Paulo Hnrique Rodrigues,

Renata Ribeiro Marques,

Lorena Teixeira Mendes,

Andressa Santos Lima,

Lucélia Pereira de Oliveira.

Colaborou Tatyane Gameiro