Com chances de levar o Oscar de Melhor Atriz, Fernanda Torres voltou a ser comparada com a mãe

A make perfeita não depende somente de algumas camadas de produtos, mas também de como você vai preparar a pele. Especialista explica essa importante relação.

Com o passar do tempo as constantes inovações no mundo da beleza fazem com que as tendências de maquiagem se modifiquem.



Às vezes, o destaque é para a alta cobertura; em outras, para uma pele com efeito mais natural.



O fato é que a maquiagem sempre estará presente no dia a dia das pessoas, e, por isso, a preparação da pele para receber esses produtos é muito importante.



Cuidados diários e sua importância

No ritual de cuidado diário, três etapas são fundamentais. “Limpar, hidratar e proteger a pele. Exatamente nesta ordem”, comenta a Dermatologista Vanessa Perusso, parceira de Helioderm, marca referência em proteção solar.



A profissional ainda ressalta que o uso do protetor solar é algo indispensável, já que não pode ser deixado de lado. “O protetor solar precisa ser usado diariamente, com ou sem make. Ele protege a pele contra o aparecimento de manchas, ajuda na prevenção do envelhecimento precoce e é um grande aliado contra doenças que podem afetar a pele”, destaca.



Rotina e soluções

Para quem busca soluções mais práticas na rotina, Vanessa fala que a escolha perfeita é apostar em produtos multifuncionais, que facilitam ainda mais o processo de preparação da pele. “Esse tipo de cosmético possui inúmeros benefícios em um só produto, garantindo assim uma pele mais saudável e jovem a longo prazo. Além disso, por serem práticos, eles fazem com que o preparo da pele não seja esquecido nem na hora da maquiagem”, diz.

Mas para aqueles que ainda tem dúvidas, a dermatologista explica a forma ideal de realizar cada etapa. Confira!

:: LIMPAR A PELE É O PRIMEIRO PASSO

Antes de começar a maquiagem, é necessário realizar uma limpeza na pele. Essa etapa é fundamental para remover as impurezas acumuladas e reduzir a oleosidade.

“A higienização da pele é um passo essencial na rotina de autocuidado, mesmo nos dias em que a pessoa não irá se maquiar. Esse hábito irá garantir que o rosto fique com um aspecto saudável e receba melhor outros produtos.” afirma Vanessa.

:: HIDRATAÇÃO É ESSENCIAL

Após limpar a pele, é importante utilizar um bom hidratante. Esse passo deve acontecer antes da aplicação de qualquer maquiagem, pois a hidratação irá garantir que a pele não fique com uma aparência ressecada o que causa um aspecto craquelado na make.

“Hidratar a pele cria uma base uniforme e torna o efeito da maquiagem muito mais suave e duradouro. Para quem não tem esse hábito, uma dica é fazer uso de protetores solares que possuem ativos hidratantes na composição, deixando a rotina de skicare mais prática, dinâmica e rápida” auxilia a dermatologista.

:: O MOMENTO DO PROTETOR SOLAR

E finalmente, a hora dele, o protetor solar! Embora as vezes seja esquecido no skincare, é um dos produtos mais importantes na rotina de autocuidado. O protetor solar possui inúmeros benefícios, principalmente, a longo prazo.

“O uso de protetor solar diariamente é indispensável. É comum que muitas mulheres acabem esquecendo de aplicá-lo antes da maquiagem ou que pulem essa etapa nos dias nublados de inverno, acreditando que não irá fazer diferença, mas sua aplicação é essencial em qualquer estação do ano”, compartilha a profissional.

Além disso, vale ressaltar que o uso de protetor solar vai muito além de uma questão estética. Embora ele contribua para tornar a pele mais firme e, consequentemente, mais bonita, utilizar o produto também protege a saúde, pois evita inúmeros danos a pele.

“Quando falamos da aplicação do protetor da rotina de maquiagem, uma dica que pode facilitar esse processo é fazer o uso de protetores com cor. Essa nova possibilidade permite que muitas mulheres façam o uso indispensável do protetor ao mesmo tempo que não precisam mais utilizar base na maquiagem, tornando-a mais natural e ainda mantendo o glow da pele”, finaliza a dermatologista.