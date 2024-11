Com homenagem a Manoel de Barros, 4º Festival Caminhos do Tango começa amanhã

Nomes consagrados na arte do tango, Luciano Bastos, Betsabet Flores e Leandro Goméz estão entre os convidados da quarta edição do festival de dança organizado pela bailarina Camilla Marques, que vai até este domingo em Campo Grande, em quatro locais: no S - Foto: Divulgação

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Da Redação

A quarta edição do Festival Caminhos do Tango, com uma programação que se estende de amanhã até este domingo em quatro espaços da Capital, presta homenagem ao poeta Manoel de Barros (1916-2014) e reúne artistas de destaque do estilo de dança – e música – criado em meados do século 19 na Bacia do Prata, entre os territórios argentino e uruguaio.

Betsabet Flores e Federico Ibanez, da Argentina, estão entre os nomes convidados para o evento, que propõe uma imersão de quatro dias para tangueiros de plantão ou até mesmo para os curiosos.

Serão oferecidas pelo menos 12 horas de aulas, milongas com jantar incluso e um Café com Tango (acesso gratuito) durante o evento, que será encerrado neste domingo, no Teatro Allan Kardec, com a estreia de “No Ínfimo do Abraço”, novo espetáculo da Cia Tangoo Vip, uma vez mais em homenagem a Manoel de Barros. Hoje completa 10 anos da morte do poeta nascido em Cuiabá (MT) e que escolheu Campo Grande para viver.

As duplas Juan e Liza (Los Rosales), Vanessa Jardim e Mario Sergio, Luciana Mayumi e Luciano Bastos e Camilla Marques e Leandro Gomez também se apresentarão durante o festival, que contará ainda com estande de roupas e sapatos. O evento de lançamento, restrito a convidados, foi realizado na noite de ontem, na Casa Quintal Manoel de Barros, no Jardim dos Estados.

O lançamento do festival contou com a presença da campeã mundial de tango escenário Betsabet Flores. Diretora da Cia. Tango de Ley, a bailarina argentina de 35 anos participa assiduamente de festivais, congressos e competições de nível nacional e internacional como jurada. Leandro Gómez e Luciano Bastos também marcaram presença.

Goméz é bailarino profissional de tango com mais de 25 anos de experiência e é uma das figuras do espetáculo “Tango Passión”, que percorre diversos países desde 2000 e já foi apresentado em mais de 60 países. Já Bastos é bailarino e professor de tango desde 1998, com grande experiência internacional.

ALÉM DAS MILONGAS

“A programação do quarto festival foi elaborada para oferecer uma experiência que vai além dos espetáculos e das milongas festivas. Demos uma atenção especial à vertente de capacitação e formação, proporcionando aos bailarinos a oportunidade de aprofundar o conhecimento técnico e explorar diferentes perspectivas da arte do tango. O festival busca criar um ambiente de aprendizado contínuo e troca de experiências, contribuindo para o desenvolvimento e o fortalecimento da comunidade de dança”, diz Camilla Marques.

A bailarina é diretora do Espaço Tangoo Vip e está à frente da organização do festival.

“O tango para mim é sobre encontros e pessoas. É uma dança sobre olhar para dentro, sobre encontrar você e o outro. Para mim, é a minha vida. Meu trabalho, uma grande paixão, um instrumento de autoconhecimento, de acessar as pessoas de uma maneira profunda nos dias de hoje, em que as trocas são cada vez mais superficiais. Acho que o tango é tudo. É muito importante para mim”, afirma a bailarina.

MASCULINO E FEMININO

“É uma dança que tem os valores tradicionais e culturais dela muito fortes. Hoje, a principal cidade onde você desenvolve o tango é Buenos Aires,

na Argentina. Mas a origem dele não se sabe exatamente se foi na Argentina ou no Uruguai, mas sim às margens do Rio da Prata, e ele é o mesmo. O tango saiu da Argentina, mas ele respeita e tenta manter as tradições e os valores culturais em qualquer lugar que você vai”, prossegue a também professora.

“Se você for em um baile de tango em Buenos Aires ou se você for em um na Itália, na Espanha ou no Brasil, você vai ver os mesmos valores, as mesmas características sendo preservadas e perpetuadas. Então, a gente fala a mesma linguagem independentemente de onde se está no mundo quando se vai a um baile de tango”, conta a organizadora do evento, que fala um pouco sobre a questão de gênero no tango.

“O tango é uma dança a dois. Como toda dança a dois, primordialmente existia o papel de condutor e seguidor, que por muito tempo a gente teve essa coisa de homem e mulher. Hoje não necessariamente precisa ser homem e mulher. Mas o homem ou o condutor ou o ser humano, no caso, envolvido na dança, ele é de vital importância, e os dois têm tanta importância quanto. É uma dança que trabalha demais com a energia masculina e feminina, independentemente de homens e mulheres”, explica a bailarina.

Além da homenagem a Manoel de Barros, Camilla destaca a presença dos convidados. “A homenagem ao nosso poeta vai estar presente em todas as etapas, desde a abertura até o encerramento. Além disso, a gente tem a presença da Betsabet Flores, campeã mundial de tango que vai estar pela primeira vez em Campo Grande, e do Federico Ibanez. Estamos cada vez mais aumentando o nível técnico e a entrega que o evento proporciona culturalmente aqui em Campo Grande”, finaliza Camilla.

Assine o Correio do Estado