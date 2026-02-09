Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

DIÁLOGO

Com o Carnaval se aproximando, "Grupo dos Galhofeiros" tratou de se reunir...Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (09)

Ester Figueiredo

09/02/2026 - 00h05
Voltaire - Filósofo Francês
"Uma conduta irrepreensível consiste
em manter cada um a sua dignidade
sem prejudicar a liberdade alheia".

 Felpuda

Com o Carnaval se aproximando, o “Grupo dos Galhofeiros” tratou de se reunir para comentar sobre como
determinados políticos estarão com seus “Blocos na Rua”.

Assim é que deve se apresentar o “Mamãe eu Quero Mamar” (políticos que lançaram nome e estão loucos
para comercializar a pré-candidatura); Bloco “Ô Abre Alas” (ministra Simone Tebet que vem mantendo o nome para ser candidata a qualquer coisa). Há ainda, segundo os “Galhofeiros”, o “Sassaricando” (Capitão Contar, agitado que só politicamente falando, para viabilizar o nome ao Senado). E não para por aí...

Estratosférico

O superendividamento do funcionalismo público atingiu patamar preocupante: há passivo de R$ 9,3 bilhões de dívida total atrelada à folha dos servidores estaduais de Mato Grosso do Sul.

A questão foi levada ao plenário da Assembleia de MS pelo deputado Junior Mochi.

Mais

Segundo ele, o dado é da Secretaria de Administração e detalha que esse montante compromete a folha de 42
mil servidores que mantêm consignados.

O parlamentar disse que já conversou com o governador Riedel a respeito, visando buscar alternativas.

Kátia Claro, Mônica Riedel e Adriana Corrêa - Foto:Arquivo Pessoal
Ana Poppovic Bronstein e Silvia Poppovic - Foto: Arquivo Pessoal 

De olho

As eleições deste ano também terão um significado importante, pois entre alguns dos eleitos poderão estar os futuros candidatos à Prefeitura de Campo Grande. Adriane Lopes encerra sua administração em 2028 e não
poderá concorrer, pois completará 12 anos de gestão (cinco como vice e sete como prefeita).

Pretendentes ao cargo estarão, principalmente, entre deputados estaduais e federais que conquistarem novos mandatos.

Cadeiras

Gerson Claro (PP), presidente da Asembleia Legislativa de MS, não desistiu da briga para ser escolhido a uma das vagas do Senado. O grupo político do governador Riedel começa a pavimentar o caminho para convenções sem sobresobressaltos.

Desta forma, está articulando intensamente, discutindo com a cúpula e buscando fortalecimento para tentar conquistar as duas cadeiras de senadores. 

Fica

Gerson Claro também descartou a hipótese de deixar o PP, aproveitando a janela partidária. Tem dito que não cometeria a “sandice” de sair do Progressistas, lembrando que a federação conta com a senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, líder maior do grupo, bem como o governador Eduardo Riedel.

O presidente da Assembleia de MS teria apoio da maioria dos seus colegas deputados, além de base em diversos municípios, contabilizando 207 vereadores da Federação União Progressista. Assim sendo...

Aniversariantes

  • Leonardo Leite de Barros,
  • Irma Maria Carrer Pandolfo,
  • Albino Romero Junior,
  • Izabella Assis Trad,
  • Xaleska Pereira Leite Demarco,
  • Aline Lanza,
  • José Antonio Balle,
  • Marcos Antonio Paulista,
  • Victor Jamil Moukacher,
  • Alcibiades Zamban,
  • Célio de Queiroz Candéa,
  • Dr. Aldo Damásio da Silva,
  • Larissa de Mendonça Loureiro,
  • Marina da Glória Peixoto Ribeiro,
  • José Givaldo Souza,
  • Vanilton de Oliveira Ribeiro,
  • Juno Motta de Castro,
  • Carlos de Castro Neto,
  • Dr. Edgar Zanin,
  • Luciano Pereira,
  • Israel Ricci Gaidarj,
  • Leonardo da Motta Schmidt,
  • Helen Carolina Duarte Nantes,
  • Marielle Giordano Sadalla Ferraz,
  • Kaline Albuquerque Youssef Coutinho,
  • Raquel Romão,
  • Carlos Rogerio Casemiro Oliveira,
  • Marcos Marques Barbosa Sampaio Magalhães,
  • Carlos Charles Figueiredo Gonçalves,
  • José Joaquim da Silva Filho,
  • Núbia Pedrozo Lamberti,
  • Geralda Passos de Souza,
  • Isabel de Peralta,
  • Marisa Lemes de Almeida,
  • Adilson Almeida Metello de Assis,
  • Antonia Silva Pimentel,
  • Marisa de Arruda Mendonça,
  • Fabiana Gazal,
  • Alvaro de Souza Pereira,
  • Maria Heloisa Quartin,
  • Sheyla Gerardi Agi,
  • Anahilda Cameschi Braz,
  • Leonardo Rodrigues Caramori,
  • Dra. Doralice Neves Fiorentino,
  • Thijmen Gijsbertus Beukhof,
  • Heitor Ferreira Lemes,
  • Tatiana Gomes Assis,
  • Poliana da Silva Garcia,
  • Maria Lúcia Vieira,
  • Greice da Rocha Pereira,
  • Mariannina Silva,
  • Lailton Sergio de Lima,
  • Zenir Medeiros Vieira,
  • Ediméia Pinheiro da Silva,
  • Antônio Pinto de Figueiredo,
  • José Duarte Mafia,
  • Keilla Christiane Paixão Recalde Meza,
  • Rose Helena Pádua Barboza,
  • Ademir José Fantinato,
  • Wilton Tomikawa,
  • Cleverson Daniel Dutra,
  • Lucy Helena Riveros Monteiro Salgado,
  • Silvania Cristina Ferreira Sanches,
  • Elly Polianna Mendes,
  • Rodrigo de Paula Aquino,
  • Carlos Henrique Saldanha Guasso,
  • Aline Rodrigues de Souza Posterlli,
  • João Batista Ferreira,
  • Carlos Eduardo Saldanha Guasso,
  • Lener Ayala Costa,
  • Jonathan Meura,
  • Giusepe Favieri,
  • Jercy Makiko Nishida Arakaki,
  • Edgar Figueiredo,
  • Antonio Graça Neto,
  • Jorge Bial Gonçalves,
  • Márcia Saddi Chaves,
  • Nilton Nepomuceno da Costa,
  • Márcio Azambuja Almeida,
  • Sueli Queiroz de Souza,
  • Maria do Carmo de Jesus,
  • Adriana Pereira da Luz,
  • Rodrigo Campos Zequim,
  • Athaíde Marques de Oliveira,
  • Demetrius do Lago Pareja,
  • Antonio Carlos Moraes Júnior,
  • Gislaine Pereira Rodrigues,
  • Abgail Denise Bisol Grijo,
  • Maria Elisa Peralta Hernandez das Neves,
  • Karina Andrade Chaves,
  • Valma Alves Bobadilha,
  • Keny Reginer Silva Costa,
  • Ademar Ponciano de Souza Júnior,
  • Duacir Bergamo,
  • Elaine Maria Gobbi Campos Mello,
  • Adelaide da Silva Dias Decian,
  • Carolina da Silva Baird,
  • Josemeire da Silva Melo,
  • Ricardo Dias Ortt,
  • Daniel de Paula Eduardo Cabral,
  • Éder Luiz Pieczkolan,
  • Jenner Luís Puia Ferreira,
  • Paula Fernanda Pezarico,
  • Bárbara Lourenço Mourão Ferreira dos Santos,
  • Selma Aparecida Nantes Foroni.

 

LITERATURA

Prêmio Sesc Literatura abre inscrições e dá R$30 mil, além de publicação

Autores interessados têm até o próximo dia 02 de março para inscreverem obras não publicadas de "Romance", "Conto" e "Poesia"

08/02/2026 16h30

Premiação tem o objetivo de oferecer ao autor estreante não apenas a publicação de sua obra, mas uma inserção real no mercado editorial e o contato direto com o público em todo o país

Premiação tem o objetivo de oferecer ao autor estreante não apenas a publicação de sua obra, mas uma inserção real no mercado editorial e o contato direto com o público em todo o país ElasticComputeFarm/Pixabay

 Prêmio Sesc de Literatura está com inscrições abertas, até 2 de março, para obras ainda não publicadas nas categorias Romance, Conto e Poesia, sendo que os vencedores terão seus livros publicados pela Editora Senac Rio e receberão uma premiação em dinheiro no valor de R$ 30 mil cada.

Os escritores vencedores participarão também de bate-papos e mesas-redondas em eventos culturais promovidos pelo Sesc ao longo do ano que vem. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site. 

“O Prêmio Sesc de Literatura cumpre o papel fundamental de identificar autores que, muitas vezes, mesmo fora dos grandes eixos de circulação, possuem obras de alto vigor artístico”, disse Leonardo Minervini, gerente interino de Cultura do Departamento Nacional do Sesc.

O processo de seleção dos trabalhos inscritos é realizado por comissões julgadoras compostas por críticos literários, escritores e editores, de diferentes regiões do país. O júri avalia os textos sem ter conhecimento da identidade dos autores.  

O resultado será divulgado em agosto e os vencedores vão ser apresentados ao público em uma cerimônia com noite de autógrafos no fim do ano.

Após a publicação, os livros serão distribuídos na rede de bibliotecas e escolas do Sesc, em todas as regiões do Brasil.

Minervini ressalta que a premiação tem o objetivo de oferecer ao autor estreante não apenas a publicação de sua obra, mas uma inserção real no mercado editorial e o contato direto com o público em todo o país. 

Criado em 2003, o prêmio já recebeu cerca de 24 mil originais e revelou ao mercado editorial 43 novos autores. Em 2025, os vencedores foram Marcus Groza (SP), com o romance Goiás; Leonardo Piana (MG), com o livro de poemas Escalar Cansa; e Abáz (BA), com a coletânea de contos Massaranduba.

 

Moda Correio B+

Milão, moda e o novo imaginário olímpico

Milão e Cortina simbolizam um modelo olímpico que sustenta seu design, sua arquitetura e sua moda: respeito ao território, uso inteligente da herança existente e valorização do detalhe.

08/02/2026 15h30

Milão, moda e o novo imaginário olímpico

Milão, moda e o novo imaginário olímpico Foto: Divulgação

A escolha da Itália como sede dos jogos Olímpicos de inverno de 2026, não foi apenas uma decisão logística ou esportiva, foi, sobretudo, uma decisão estética e simbólica. Ao dividir os Jogos entre os Alpes de Cortina d’Ampezzo e Milão, o Comitê Olímpico Internacional reconheceu algo que vai além da neve e das montanhas: o poder cultural da Itália como linguagem global.

Milão e Cortina simbolizam um modelo olímpico que sustenta seu design, sua arquitetura e sua moda: respeito ao território, uso inteligente da herança existente e valorização do detalhe.

Assim como as grandes maisons italianas raramente constroem do zero sem dialogar com o passado, a candidatura apostou em infraestrutura pronta, paisagens consagradas e cidades que já sabem contar histórias. Não por acaso, Milão entra no projeto não como cenário de neve, mas como capital simbólica.

Milão não é apenas uma cidade que produz moda. Ela produz narrativa. É ali que o vestir deixa de ser tendência para se tornar linguagem política, econômica e cultural. Ao sediar cerimônias, eventos midiáticos e o centro nervoso dos Jogos, a cidade reforça a ideia de que, em 2026, os uniformes olímpicos importam tanto quanto os pódios.

Essa centralidade explica a presença marcante de marcas italianas e internacionais nos Jogos, não como patrocinadoras silenciosas, mas como autoras de identidade nacional.

A Itália veste a si mesma com a EA7 Empório Armani, linha esportiva de uma das casas mais emblemáticas do país. O resultado são uniformes minimalistas, em tons claros, quase arquitetônicos. Armani não grita: sugere. E essa contenção estética traduz perfeitamente a imagem que a Itália deseja projetar, sofisticação sem ostentação.

No caso do Brasil, a escolha da Moncler como parceira oficial é reveladora. Nascida nos Alpes e transformada em símbolo de luxo técnico, a marca conecta performance, frio extremo e desejo. Ao vestir o Time Brasil, Moncler não apenas empresta tecnologia térmica, mas insere o país em um imaginário europeu de montanha e excelência, algo impensável décadas atrás.

Milão, moda e o novo imaginário olímpicoBrasil - Divulgação

Fora da Itália, outras marcas reforçam essa leitura cultural do vestir olímpico. A Ralph Lauren continua vestindo os Estados Unidos como quem constrói um filme de época: tricôs patrióticos, casacos clássicos e nostalgia como estratégia de poder.

O Canadá, com a Lululemon, aposta no athleisure como identidade nacional contemporânea: funcional, confortável, exportável.

Já a Mongólia talvez ofereça o gesto mais radical, com uniformes assinados pela Goyol Cashmere, inspirados no traje tradicional deel. Em vez de seguir Milão, a Mongólia leva sua própria história até ela, provando que moda olímpica também pode ser resistência cultural.

Se os Jogos fossem sediados em uma cidade sem tradição estética, tudo isso seria ruído. Em Milão, vira mensagem coerente. A cidade legitima o uniforme como objeto cultural, o atleta como corpo narrativo e a moda como instrumento de diplomacia simbólica.

O Comitê Olímpico Internacional escolheu a Itália porque precisava de credibilidade, infraestrutura e estabilidade. Mas escolheu Milão porque precisava de sentido. Em uma era saturada de imagens, a capital da moda oferece algo raro: coerência entre forma e conteúdo.

Milão, moda e o novo imaginário olímpicoRalph Lauren - Divulgação

Os Jogos de Inverno de 2026 mostram que o futuro olímpico passa também por histórias mais bem vestidas. Em Milão, cada costura comunica pertencimento, cada tecido carrega estratégia e cada uniforme se torna um manifesto silencioso.

No fim, a Itália não foi escolhida apenas para sediar os Jogos. Foi escolhida porque sabe, como poucos países, que vestir é uma forma sofisticada de governar o imaginário.

Milão, moda e o novo imaginário olímpicoGabriela Rosa é consultora de imagem e estilo, fala sobre moda e comportamento e é idealizadora da Dolce Far Moda - Divulgação

 

