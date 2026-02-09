Com o Carnaval se aproximando, "Grupo dos Galhofeiros" tratou de se reunir...Leia na coluna de hoje

Voltaire - Filósofo Francês
"Uma conduta irrepreensível consiste
em manter cada um a sua dignidade
sem prejudicar a liberdade alheia".
Felpuda
Com o Carnaval se aproximando, o “Grupo dos Galhofeiros” tratou de se reunir para comentar sobre como
determinados políticos estarão com seus “Blocos na Rua”.
Assim é que deve se apresentar o “Mamãe eu Quero Mamar” (políticos que lançaram nome e estão loucos
para comercializar a pré-candidatura); Bloco “Ô Abre Alas” (ministra Simone Tebet que vem mantendo o nome para ser candidata a qualquer coisa). Há ainda, segundo os “Galhofeiros”, o “Sassaricando” (Capitão Contar, agitado que só politicamente falando, para viabilizar o nome ao Senado). E não para por aí...
Estratosférico
O superendividamento do funcionalismo público atingiu patamar preocupante: há passivo de R$ 9,3 bilhões de dívida total atrelada à folha dos servidores estaduais de Mato Grosso do Sul.
A questão foi levada ao plenário da Assembleia de MS pelo deputado Junior Mochi.
Mais
Segundo ele, o dado é da Secretaria de Administração e detalha que esse montante compromete a folha de 42
mil servidores que mantêm consignados.
O parlamentar disse que já conversou com o governador Riedel a respeito, visando buscar alternativas.
De olho
As eleições deste ano também terão um significado importante, pois entre alguns dos eleitos poderão estar os futuros candidatos à Prefeitura de Campo Grande. Adriane Lopes encerra sua administração em 2028 e não
poderá concorrer, pois completará 12 anos de gestão (cinco como vice e sete como prefeita).
Pretendentes ao cargo estarão, principalmente, entre deputados estaduais e federais que conquistarem novos mandatos.
Cadeiras
Gerson Claro (PP), presidente da Asembleia Legislativa de MS, não desistiu da briga para ser escolhido a uma das vagas do Senado. O grupo político do governador Riedel começa a pavimentar o caminho para convenções sem sobresobressaltos.
Desta forma, está articulando intensamente, discutindo com a cúpula e buscando fortalecimento para tentar conquistar as duas cadeiras de senadores.
Fica
Gerson Claro também descartou a hipótese de deixar o PP, aproveitando a janela partidária. Tem dito que não cometeria a “sandice” de sair do Progressistas, lembrando que a federação conta com a senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, líder maior do grupo, bem como o governador Eduardo Riedel.
O presidente da Assembleia de MS teria apoio da maioria dos seus colegas deputados, além de base em diversos municípios, contabilizando 207 vereadores da Federação União Progressista. Assim sendo...
