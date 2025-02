Comentadíssima a gafe que parlamentar cometeu durante a solenidade de... Leia na coluna de hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Rubenio Marcelo - poeta de MS

[...] Há pássaros que nos chegam pontuais ao ponto

de vista de nossas impontualidades, inserindo

seus trilos nos trilhos de chegadas e partidas [...]”.

FELPUDA

Comentadíssima a gafe que parlamentar cometeu durante a solenidade de abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul nesta semana. O dito-cujo, talvez em um momento de, digamos assim, déjà-vu, saudou a autoridade máxima

do Estado presente ao evento, o chamando pelo nome de um parlamentar já falecido. A falha de memória ocorreu justamente depois que o ilustre visitante havia sido saudado por várias e várias vezes. Vai entender…

O analista político e consultor eleitoral Wilson Pedroso é o novo membro do Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político (Camp), grupo formado pelos maiores nomes de estratégia e comunicação política no Brasil. O clube é formado por consultores, estrategistas, jornalistas, publicitários e pesquisadores de diversas áreas e provenientes de todas as regiões do País e tem o objetivo de promover ações e debates para o fortalecimento da democracia no Brasil. Atualmente presidido por Bruno Hoffmann, o Camp é apartidário e busca o diálogo com todos os partidos e com todas as esferas de poder. “Ser reconhecido e fazer parte desse time é uma honra. Mais que um título, é um compromisso com a evolução do marketing político, sempre buscando novas estratégias, inovação e resultados cada vez mais efetivos”, ressaltou Pedroso, que tem seus artigos publicados pelo Correio do Estado.

Maria Elisa Dittmar e Marisa Serrano

Stellene Volandes

Sem troca

O governador Eduardo Riedel manteve como seu líder o decano Londres Machado (PP) e na vice-presidência, o deputado estadual Pedrossian Neto (PSD). Ambos ocupam as funções desde quando a atual administração teve início e têm sido responsáveis pelo trabalho que pavimentou, nos dois primeiros anos, sem ruídos, o caminho político-administrativo daquele gestor. Em time que está ganhando não se mexe, diz o ditado popular.

Regras

Com a finalidade de garantir a segurança de crianças e adolescentes no Carnaval deste ano em Corumbá e Ladário, a nova direção do TJMS publicou uma portaria estabelecendo regras de participação. Pais e responsáveis terão de cumprir as determinações, assim como estabelecimentos comerciais, com a previsão de multas de três a 20 salários mínimos. A folia na região começa neste sábado e vai até 9 de março.

Não

Foi negado o pedido de liminar apresentado pela 123 Milhas Viagens e Turismo Ltda., empresa em recuperação judicial. A decisão foi do presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Herman Benjamin, que determinou o prosseguimento de uma execução judicial contra ela.

ANIVERSARIANTES

SÁBADO (8)

Laurita Pergo Tognini,

Dr. Silvio Luis Silveira Lemos,

Júlio Cesar Souza Rodrigues,

Maríllia Maksoud Gonçalves Gralha,

Karyane Doneda,

Maria Helena Nasser Cubel,

Waldemiro Soletti,

Agueda Carneiro Villa Verde Garcia,

José Alberto Murad Abrão,

Márcio de Castro Cunha,

Antão Vargas de Lima,

Luiz Antônio Terrabuio Andreussi,

Adrielly Aparecida Alves de Oliveira,

Élio Mario de Brito,

Antonio Armindo Molina Alves,

Luiz Carlos Schiavi,

Rodrigo Laguna Soriano,

Sara Fernandes Cypriano,

João Lourenço Ferreira Ferro,

Marco Aurélio Barbosa Siufi,

Wilson Adriano Duarte Pereira,

Paulo Nemirovsky,

Waldir Ribeiro Acosta,

Dra. Anita Nakasone,

Delcídio do Amaral Gómez, Dr. Gilberto Cavalcante, Ronei Antônio Nogueira,

Alberto Penze Campanha,

Ailton Garai da Silva,

Edson Ricardo Lopes,

Daniela da Silva Moura,

Evandro Luiz Riguete,

Renato Martins Silveira,

Ana Maria Pires Pereira,

Shirley Garcia de Oliveira,

Nereide Cicalise Proença,

lza Esteves de Oliveira,

Cristiane Marin Chaves,

Doracino Arantes Goulart,

Vera Lúcia Yegros Pereira,

Jussara Sanches Barbosa,

Eliza Penzo,

Cristiane Scopel Audino,

Odette Barbosa de Almeida,

Antônio Rodrigues Dias,

Wladmir Martins,

Hélio Jarczewski,

Letícia Costa Silva,

Maria Inês Machado Hoeper,

Almiro Borges,

Noeli Nascimento Valente,

Suely de Oliveira Santos,

Aila Patricia Ganacini Viudes,

Luiz Carlos Ramos,

Marco Antônio Costa,

Joselito Sroczynski,

Dr. José Carlos Nogueira, Izaias de Andrade Diniz,

Sérgio Luiz Veiga,

Antônio Fabrizio de Jonas,

Flávio Pereira Alves,

Alaíde Almeida de Oliveira,

Maria Joana Ramos Arruda,

Cláudio Guilherme Martins,

Juramir Xarão de Souza,

José Gouvea Barros,

Wanda Albuquerque,

Michele de Souza Macedo,

Kátia Yuri Higashi,

Cleiton Souza Benites,

Solange Helena Terra Rodrigues,

Roberto Egmar Ramos,

Denisval Pereira de Andrade,

Anderson Lemos da Costa,

Esmeralda Queiroz de Arantes,

Gerson Terra,

Manoel Rodrigues Filho,

Wember Alves de Freitas,

Vera Lúcia Martins,

Coriolano Lopes Lima,

Susann Villela Tiosso Rodrigues,

Alexandre Carneiro da Silva,

Osmar Martins Blanco.

DOMINGO (9)

Irma Maria Carrer Pandolfo,

Albino Romero Junior,

Leonardo Leite de Barros,

Xaleska Pereira Leite Demarco,

Aline Lanza,

José Antonio Balle,

Marcos Antonio Paulista,

Victor Jamil Moukacher,

Alcibiades Zamban,

Célio de Queiroz Candéa,

Dr. Aldo Damásio da Silva,

Larissa de Mendonça Loureiro,

Marina da Glória Peixoto Ribeiro,

José Givaldo Souza,

Vanilton de Oliveira Ribeiro,

Juno Motta de Castro,

Carlos de Castro Neto,

Luciano Pereira,

Israel Ricci Gaidarj,

Marielle Giordano Sadalla Ferraz,

Raquel Romão,

Thijmen Gijsbertus Beukhof,

Carlos Rogerio Casemiro Oliveira,

Marcos Marques Barbosa Sampaio Magalhães,

Dra. Doralice Neves Fiorentino,

Rodrigo de Paula Aquino,

Carlos Charles Figueiredo Gonçalves,

José Joaquim da Silva Filho,

Núbia Pedrozo Lamberti,

Geralda Passos de Souza,

Isabel de Peralta,

Marisa Lemes de Almeida,

Adilson Almeida Metello de Assis,

Antonia Silva Pimentel,

Marisa de Arruda Mendonça,

Fabiana Gazal,

Alvaro de Souza Pereira,

Maria Heloisa Quartin,

Sheyla Gerardi Agi,

Anahilda Cameschi Braz,

Kaline Albuquerque

Youssef Coutinho,

Leonardo Rodrigues Caramori,

Heitor Ferreira Lemes,

Tatiana Gomes Assis,

Poliana da Silva Garcia,

Maria Lúcia Vieira,

Greice da Rocha Pereira,

Mariannina Silva,

Lailton Sergio de Lima,

Valma Alves Bobadilha, Izabella Assis Trad,

Carlos Henrique Saldanha Guasso,

Dr. Edgar Zanin,

Zenir Medeiros Vieira,

Ediméia Pinheiro da Silva,

Antônio Pinto de Figueiredo,

José Duarte Mafia,

Kelly Cristina Paixão Recalde,

Rose Helena Pádua Barboza,

Ademir José Fantinato,

Wilton Tomikawa,

Cleverson Daniel Dutra,

Lucy Helena Riveros Monteiro Salgado,

Silvania Cristina Ferreira Sanches,

Giusepe Favieri,

Jercy Makiko Nishida Arakaki,

Edgar Figueiredo,

Carlos Eduardo Saldanha Guasso,

Abgail Denise Bisol Grijo,

Rodrigo Campos Zequim,

Éder Luiz Pieczkolan,

Jenner Luís Puia Ferreira,

Paula Fernanda Pezarico.

*Colaborou Tatyane Gameiro