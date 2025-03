Felizarda foi nomeada a cargo de salário polpudo, mas nem aparece no órgão... Leia na coluna de hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Carmen Eugênio - poeta de MS

Crepúsculo de outono é uma carta aberta

recomendando às pessoas para se desfazerem das folhas secas e descamarem suas epidermes, ainda que à revelia”.

FELPUDA

Comentadíssimo pelos corredores de determinado poder a história sobre felizarda, para não dizer outra coisa, que foi nomeada a cargo de polpudo salário, mas nem aparece no órgão onde deveria trabalhar. O detalhe é que ocupa seu tempo no escritório que mantém para suas atividades particulares. Os comentários são de que a dita-cuja foi infeliz em “outra parada”, mas muito, muito mesmo feliz em conseguir “uma boquinha”. Realmente, “quem tem padrinho não morre pagão”.

Um percurso cronológico pela obra do artista, passando por cada década de sua atuação nos palcos, desde a estreia como vocalista

do grupo Secos & Molhados até seu mais recente álbum, “Nu com Minha Música”, o primeiro concebido separadamente de um show. Assim é a exposição “Ney Matogrosso”, que foi aberta ao público no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo,

no dia 21 de fevereiro. Dividida em seis áreas, a mostra exibe centenas de elementos têxteis, como figurinos e adereços de shows

e videoclipes, além de documentos, capas de álbuns, pôsteres e CDs. Diversas fotografias de todas as fases do homenageado estão

na exposição, que também conta com elementos cenográficos feitos exclusivamente para o filme “Homem com H”, que tem previsão de lançamento para maio. A curadoria é de André Sturm, o projeto expográfico é dos arquitetos Juan Cabello Arribas e Viviane Sá e os textos da exposição são do jornalista Julio Maria.

Marly Corrêa Coelho, que completou 90 anos de vida no dia 14 de fevereiro e comemorou a data com tudo que tinha direito, junto a familiares e amigos, em Campo Grande, Rio e São Paulo

Liana Maksoud e Anna Paula Machado

Imagem

Sala exclusiva para prefeitos no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) é uma das medidas tomadas

pelo seu presidente, Flávio Kayatt, com objetivo de capacitar e orientar os gestores dos 79 municípios e suas equipes, quando necessário. A ideia é mudar a imagem de que o TCE-MS é um órgão punitivo e abrir diálogo maior com todos os prefeitos municipais.

Apoio

No comando do TCE-MS há um mês, Flávio Kayatt está implementando algumas medidas de relação mais próxima com gestores. Ele disse que é melhor orientar do que aplicar multas, além de agilizar serviços nos municípios de forma que a população não seja prejudicada. A prefeita Adriane Lopes elogiou a iniciativa, afirmando que “fortalece a gestão municipal”.

Escolha

Caso o deputado Gerson Claro (PP) seja candidato ao Senado, voto de um colega ele já teria garantido: o de José Teixeira. O tucano até declarou essa opção e, inclusive, afirmou que o outro nome seria o do ex-governador Reinaldo Azambuja. Há quem diga que “Claro vê a cada dia seu caminho ser pavimentado para tal disputa”. Huumm...

*Colaborou Tatyane Gameiro