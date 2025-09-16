Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Diálogo

Comissão de Legislação Participativa vai discutir, em audiência pública na... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta terça-feira (16)

Felpuda

16/09/2025 - 00h01
Continue lendo...

Khalil Gibran - escritor libanês

Aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes, a bondade com os maldosos; e, por estranho que pareça, sou grato a esses professores”.

Felpuda

Comissão de Legislação Participativa vai discutir, em audiência pública na Câmara Federal, um “mexidão” de ideias que faria o gênio da lâmpada maravilhosa ficar escondido de tanta vergonha. Alguns parlamentares estarão reunidos hoje, para debater sobre a conexão entre a ufologia, o uso da Lei de Acesso à Informação e seus potenciais impactos na soberania nacional. O autor da proposta da reunião é o deputado Chico Alencar, do Psol. Políticos mais irônicos estão dizendo que o colega deve estar achando que extraterrestres estão se unindo com o presidente Trump para “resgatar” o ex-presidente Bolsonaro em um disco voador.

Pesos-pesados

As eleições de 2026 trarão o PL e o PP como os partidos mais pesos-pesados na disputa. As duas agremiações terão em suas fileiras as principais lideranças políticas de MS.

Mais

Nomes como o do governador Riedel, da senadora Tereza Cristina e da prefeita da Capital, Adriane Lopes. Sem contar que a maioria dos 44 prefeitos tucanos deverão ingressar no PL.

Entre os meses de julho e novembro, as águas mornas e calmas do litoral sul da Bahia se transformam em palco de espetáculos das baleias jubarte. O município de Prado, em especial, é um dos pontos mais privilegiados para a observação dessas gigantes dos mares. Saltos impressionantes, esguichos poderosos e cantos misteriosos fazem parte do show que oferecem aos visitantes. Elas percorrem milhares de quilômetros, desde as águas geladas da Antártida até o litoral brasileiro, em busca de águas mais quentes para acasalar, procriar e amamentar seus filhotes. Durante esse período, é comum vê-las interagindo, saltando, batendo as nadadeiras e exibindo comportamentos curiosos.

Maria Elisa Naglis com a neta Lorena Ferzeli

 

Zulma Marques Alvares e Algemiro Claro Alvares, que comemoram 65 anos de casamento hoje

Caneta

Depois de anunciar a saída de base aliada da administração de Eduardo Riedel, o PT continuava, todo faceiro, flanando nos cargos que desde o início do governo, em 2023, eram ocupados por seus indicados. Como ninguém se mexia para limpar as gavetas, o governador moveu a caneta e exonerou os secretários executivos petistas, nomeando os substitutos. Outras demissões estão a caminho, segundo se sabe.

Ilusão

A maioria das demissões atingiu os indicados pelas duas principais lideranças do PT, o deputado federal Vander Loubet e o parlamentar estadual José Orcirio. Eles, que viveram momentos de “amor político” no ninho tucano, acreditavam que poderiam repetir a fórmula nas eleições de 2026, exigindo, porém, que Riedel, para ter o PT no seu palanque, apoiasse uma provável tentativa de reeleição de Lula. Deu no que deu...

Escolha

A declaração do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, de que caberá a Azambuja a definição de quem será o candidato na segunda vaga ao Senado pelo partido, aumenta a tensão entre os principais interessados: Gerson Claro (PP) e Nelson Trad Filho (PSD). O PL não deverá bater o martelo tão rápido na escolha de um nome para formar a chapa dos liberais, que não deverão ter candidato próprio e, sim, apoiar a reeleição do governador Riedel que, assim como a senadora Tereza Cristina, participará da escolha.

*Colaborou Tatyane Gameiro

Diálogo

Passageiros do transporte coletivo continuarão tendo que levar abanador...Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (15)

15/09/2025 00h01

Compartilhar

Continue Lendo...

Hermann Hesse - escritor alemão

"Para a arte de viver, é preciso saber  a arte de ouvir, sorrir  e ter paciência... sempre".

Felpuda

Os passageiros do transporte coletivo de Campo Grande continuarão tendo que levar abanador, leque japonês, lenços molhados e, é claro, serem rápidos como uma flecha para sentar ao lado de uma das janelas dos ônibus. Tudo porque não foi desta vez que os novos veículos terão ar-condicionado, em razão do veto do Executivo Municipal ao projeto que estabelecia esse serviço e que foi mantido pelos vereadores: dos 29, apenas  seis votaram para a derrubada da decisão da prefeita. O "frescor"  foi barrado com argumento de inconstitucionalidade do projeto por vício de iniciativa. O autor do projeto promete não desistir.

Sonho meu...

Quem continua batendo o pé  para ser candidato ao Senado  é o ex-deputado Capitão Contar.  O problema é que ele não encontra legenda que queira abrir vaga  para a tentativa dele de realizar  esse sonho. O PL tinha interesse  em seu "passe", mas para lançá-lo a deputado estadual. 

Mais

E com a promessa de, em 2028, tê-lo como candidato a prefeito de Campo Grande. Contar  torceu o nariz para a proposta. Consta que ele está conversando com o PP que, por sua vez, abre espaço desde que seja para ele disputar uma cadeira na Câmara Federal, o que ele rejeita.

 Lu Bacchi e Carla Cruz

 

 Caio Fisher

Aguardado

O ex-governador Azambuja está com o tapete vermelho preparado para ser estendido ao governador de São Paulo Tarcísio de Freitas, que foi convidado para  que participe da filiação  do ex-tucano ao PL,  do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não há, ainda, confirmação  da vinda de Tarcísio no ato  que reunirá prefeitos,  vice-prefeitos, vereadores, deputados. Enfim, haverá grande movimentação política. O evento  de filiação será no dia 21, às 9h, no Ondara Buffet Palace.

Quiproquó

O ex-secretário de Governo  da prefeita Adriane Lopes, Marco Aurélio Santullo, foi interpelado criminalmente pelo esposo da gestora de Campo Grande, deputado estadual Lídio Lopes. O quiproquó teve como causa comentário de Santullo,  em uma foto no perfil de Adriane, considerado ofensivo à honra do casal, além de suposta intolerância religiosa. A decisão sobre se  a interpelação será queixa-crime ou ação indenizatória será  do juiz da 5ª Vara Criminal.

Pretensão

Nos meios políticos, o caso está sendo muito comentado. Marco Aurélio Santullo é presidente estadual do PP, o mesmo partido da prefeita Adriane Lopes. Ele  é braço direito da senadora Tereza Cristina Correa da Costa Dias  e assumiu a Segov em março de 2024 ficando até dezembro, quando deixou o cargo para cuidar apenas das articulações do partido, segundo as explicações à época. Ele pretende disputar uma vaga  na Assembleia Legislativa de MS. 

Colaborou: Tatyane Gameiro

Correio B+

Capa B+: Entrevista exclusiva com o ator destaque no musical "Jersey Boys" Henrique Moretzsohn

"Foi uma surpresa e um presente do universo!. O período das audições, confesso que estranhei um pouco ter sido chamado para este personagem que tem uma voz tão icônica e, de certo modo, com um timbre diferente daquele que eu imprimi nos outros musicais".

14/09/2025 20h30

Compartilhar
Capa B+: Entrevista exclusiva com o ator destaque no musical

Capa B+: Entrevista exclusiva com o ator destaque no musical "Jersey Boys" Henrique Moretzsohn Foto: Ana Colla

Continue Lendo...

Ator e cantor com sólida trajetória nos palcos e na música, Henrique Moretzsohn vive um momento especial em sua carreira: a estreia como protagonista em um grande musical. Ele dá vida a Frankie Valli em Jersey Boys, montagem que celebra a história do lendário grupo americano The Four Seasons.

O papel marca um novo patamar para o artista, que já participou de grandes produções da Broadway no Brasil, como Les Misérables, O Fantasma da Ópera, A Pequena Sereia e West Side Story.

“Foi uma surpresa e um presente do universo!”, define Henrique, sobre o convite para viver o protagonista. “No período das audições, confesso que estranhei um pouco ter sido chamado para este personagem que tem uma voz tão icônica e, de certo modo, com um timbre diferente daquele que eu imprimi nos outros musicais em que trabalhei. Até que veio o sim e foi uma alegria tão grande!”.

Sobre Jersey Boys, ele destaca o desafio de interpretar um personagem real, com voz marcante e estilo vocal próprio. “É o musical em que canto mais músicas de todos os que já trabalhei. Exigiu um mergulho total no material, uma imersão mesmo, durante as cinco semanas de ensaios.” Henrique se debruçou sobre vídeos, entrevistas e registros de Frankie Valli, além de estudar o contexto sociocultural da Nova Jersey dos anos 1960 e buscar uma identificação pessoal com diferentes aspectos da vida do personagem.

Henrique começou sua trajetória artística ainda na infância, influenciado por uma família que, embora não fosse formada por artistas – todos com profissões fora da área cultural – sempre cultivou um ambiente muito artístico e sensível à cultura. A mãe cantava e tocava violão, o pai ouvia clássicos e rock, e as avós também contribuíam para esse cenário sonoro – uma tocava piano e a outra era fã de ópera.

Desde pequeno, teve uma tia que o levava ao teatro e foi responsável por apresentá-lo ao encantamento do palco. Mais tarde, sua madrinha teve papel fundamental ao ajudar, junto à mãe, a custear o curso de teatro. O padrasto, grande noveleiro e entusiasta das artes, foi outro incentivador importante, especialmente durante a adolescência de Henrique.

Com cinco anos, ele já fazia aulas de piano e logo demonstrava fascínio por teatro, alimentado por peças infantis, filmes musicais da Disney e novelas. Aos 11 anos, ingressou na Oficina de Teatro da PUC/MG e nunca mais parou.

O artista se formou em Teatro pela UNIRIO, após uma jornada de dois cursos universitários simultâneos (UNIRIO e UFRJ). Foi durante a graduação que o teatro musical passou a ganhar protagonismo em sua vida. Aos 19 anos, começou a estudar canto no Rio de Janeiro e passou a unir suas duas paixões – teatro e música – em audições e montagens que o levariam aos grandes palcos.

Sua estreia no palco do Teatro Renault, em São Paulo, aconteceu durante uma audição, antes mesmo de integrar um elenco profissional. “Eu lembro do diretor dizer: ‘tell him he have a very good voice’ (‘diga a ele que ele tem uma voz muito boa’). Aquilo me motivou a seguir adiante, mesmo eu não tendo passado naquela vez”, relembra. Anos depois, ele voltaria ao mesmo palco como parte do elenco de Les Misérables, musical que considera um divisor de águas em sua trajetória. “Les Mis é um dos meus musicais preferidos. Eu gostei muito de fazer. Gosto da história, do conteúdo simbólico, das músicas, dos figurinos, do cenário, de tudo.”

Além dos musicais, Henrique se destaca no cenário da música vocal como integrante do trio Amazing Tenors, projeto idealizado por Bruno Rizzo em 2022. O grupo, formado por ele, Paulo Paolillo e Murilo Trajano, apresenta um repertório de clássicos imortalizados por nomes como Andrea Bocelli e está em turnê permanente pelo Brasil.

“O público nos recebe com muita emoção em todo o Brasil. As músicas elevam as vibrações, tocam o coração. Estamos em turnê desde então, de norte a sul do país”, afirma Henrique. “O projeto trouxe uma legião de fãs deste repertório e me permitiu conhecer lugares lindos que eu nunca tinha ido, como as Cataratas do Iguaçu e o Amazonas.”

Conciliar a rotina intensa de viagens com a vida familiar é um desafio que Henrique encara com consciência e carinho. Pai e marido dedicado, ele reserva as segundas e terças-feiras para se reconectar com a família e equilibrar os dois lados da vida. Com agenda cheia e novos convites surgindo, ele acredita que este é um momento de expansão em múltiplas frentes:

“Espero que mais portas se abram nos meus campos de atuação: no teatro, no audiovisual, séries, filmes, nos musicais, shows, dublagens… Já tenho datas da turnê com o show Amazing Tenors e também recebi um outro convite que estou avaliando. Que os bons ventos me guiem!”, finaliza.

Henrique é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno o ator fala sobre carreira, musiciais, desafios e seu protagonista nesse musical que é um grande sucesso “Jersey Boys”.

Capa B+: Entrevista exclusiva com o ator destaque no musical "Jersey Boys" Henrique MoretzsohnO ator Henrique Moretzsohn é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Ana Colla - Diagramação: Denis Felipe - Por Flávia Viana

CE - Como e quando descobriu sua veia artística? E o que veio primeiro, o canto ou a atuação?
HM - Embora eu não tenha artistas na família, eu sempre me vi envolto pela arte de alguma forma: minha mãe cantava e tocava violão, meu pai ouvia de clássico a rock, minhas avós eram ligadas ao piano e à ópera. Aos cinco anos pedi para aprender piano e, mesmo com as mãos pequenas, comecei com uma professora particular. Paralelamente, me encantei pelo teatro — minha tia me levava a peças, eu adorava os filmes musicais da Disney e imitava personagens da TV.

Aos 11 anos entrei na Oficina de Teatro da PUC/MG e nunca mais parei. Fiz cursos livres até ingressar na graduação, cheguei a cursar UNIRIO e UFRJ ao mesmo tempo, mas segui apenas na UNIRIO. Foi lá que descobri o teatro musical, unindo duas paixões, e aos 19 anos comecei as aulas de canto no RJ. Posso dizer que o teatro veio primeiro, mas a música sempre esteve comigo.

CE - Qual foi sua primeira experiência no palco?
HM - Eu tinha 12 anos. Foi no Teatro Marília em BH. Apresentação da peça final do curso de teatro da escola do grupo Real Fantasia. Eu lembro de me sentir muito bem. Eu gostava daquela adrenalina antes de entrar em cena.
A primeira vez que pisei no palco do Renault foi em uma audição, eu lembro do diretor dizer: “tell him he have a very good voice”. Aquilo me motivou a seguir adiante, mesmo eu não tendo passado naquela vez.

CE - Quais trabalhos ou personagens considera como mais importantes na carreira? Elege algum como divisor de águas?
HM - Acredito que os personagens dos grandes musicais da Broadway em SP. Considero Les Mis como um espetáculo divisor de águas. Foi quando me mudei pra SP e fui fazendo musicais em seguida um do outro, Les Mis, Sereia, Fantasma da Ópera, West Side Story, etc.
Les Mis é um dos meus musicais preferidos. Eu gostei muito de fazer. Gosto da história, do conteúdo simbólico, das músicas, dos figurinos, do cenário, de tudo.

CE - Você integra o trio Amazing Tenors. Como surgiu essa oportunidade e o que esse projeto representa na sua carreira?
HM - Foi um convite que recebi do produtor Bruno Rizzo em 2021. Integro esse grupo junto com os cantores Paulo Paolillo e o Murilo Trajano. Nossas três vozes e personalidades se unem nesse show que é um tributo a músicas que ficaram eternizadas pelo Andrea Bocelli. Já fomos de norte a sul do país e somos sempre muito bem recebidos pelo público.

O show é lindo e eleva as vibrações por onde a gente passa. É um projeto que tenho muito orgulho. Por ser estável eu pude conciliar outros trabalhos artísticos em paralelo com a turnê em alguns períodos, como o musical The Town, espetáculos da Disney e o próprio Jersey Boys, por exemplo.

CE - O Four Seasons tem uma sonoridade marcada pelo pop-rock dos anos 60, enquanto o Amazing Tenors aposta em uma fusão lírica-pop. Como é para você transitar entre esses estilos tão diferentes?
HM - Por já transitar entre vários estilos e também ser professor de canto, tenho ferramentas para encarar essa exigência com tranquilidade. Estou gostando muito de cantar o repertório pop/rock, que me permite explorar um timbre mais rasgado, com drives e ornamentos, diferente do som mais clássico dos últimos trabalhos.

É prazeroso extravasar com essa forma de cantar mais solta e catártica. Pesquisar o estilo do Frankie foi enriquecedor: sua voz icônica não era apenas uma escolha estética, mas definia o som dos Four Seasons e influenciou de Bee Gees a Bruno Mars, transformando o falsete em potência artística muito antes de virar moda no pop contemporâneo.

Capa B+: Entrevista exclusiva com o ator destaque no musical "Jersey Boys" Henrique MoretzsohnO ator Henrique Moretzsohn é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Ana Colla - Diagramação: Denis Felipe - Por Flávia Viana

CE - "Jersey Boys" marca seu primeiro protagonista em um grande musical. Como foi o momento em que recebeu o convite para viver Frankie Valli e o que passou pela sua cabeça na hora?
HM - Fiquei muito feliz! É uma alegria enorme ser aprovado para um papel tão especial, depois de tantos anos de dedicação. No início até questionei se esse papel era realmente para mim e cheguei a pedir para audicionar outros personagens. Eu estava no meio de uma turnê, cansado, mas segui no processo e, quando cantei Can’t Take My Eyes Off You, senti uma energia muito boa da banca.

Cheguei a perguntar se poderia audicionar para outro papel mas a direção quis me ver como Frankie. Acho que o maestro Jorge de Godoy já me via como Frankie Valli antes mesmo de que eu pudesse acreditar. Sou muito grato por isso. Então decidi me dedicar inteiramente àquele repertório e mergulhar no personagem. Quando veio a confirmação de que seria o Frankie, foi emocionante. Cada audição é como um concurso público: exige talento, estudo e esforço, mas também envolve fatores subjetivos para ser “o escolhido”.

CE - Você comentou que precisou fazer um mergulho profundo na voz e no estilo do Frankie Valli. Qual foi o maior desafio para encontrar o equilíbrio entre ser fiel ao original e imprimir sua própria identidade?
HM - Frankie tem uma voz icônica, e minha maior preocupação foi reproduzir o timbre sem cair na caricatura. Mergulhei na discografia original e, apesar de ouvir também gravações da Broadway, preferi ir direto à fonte, já que se trata de um personagem real e biográfico. Quanto à voz falada, busquei um equilíbrio que soasse natural em português, sem exageros que soariam artificiais.

Sempre procuro entender o personagem dentro do contexto da obra, antes de qualquer escolha técnica. Nesse processo empático, percebi similaridades entre nós: o fato de ser pai, de conciliar família e carreira em turnês, de enfrentar os percalços da vida artística. Essa identificação fez com que minha própria identidade se tornasse um terreno fértil a serviço do personagem.

CE - Sua história mostra uma rede de apoio muito forte da família. Qual foi o gesto mais marcante que você recebeu deles e que ainda carrega nos palcos?
HM - O gesto mais marcante foi, e ainda é, sem dúvida, o apoio e a confiança em mim. O incentivo em suas mais variadas formas: material, espiritual, mental e emocional. E aqui eu teria uma lista imensa de pessoas para citar, mas destaco minha mulher, minha mãe, meu pai (que partiu recentemente), minha tia, minha madrinha, meu padrinho, meu padrasto, minha avó, minha irmã, minha sogra, meu filho, enfim.
Quando estou ali no palco, naquele momento de muitos holofotes, existe um sem número de pessoas junto comigo. Acredito muito nisso.

CE - Você vive uma rotina intensa de viagens e apresentações, mas também é pai e marido presente. O que aprendeu sobre administrar tempo e energia para não perder esses dois lados da vida?
HM - É um aprendizado constante. O trabalho artístico vai um pouco na contramão da vida em família, porque quando seu filho está de folga das aulas da escola, você está trabalhando. Quando todos estão vivendo momentos de lazer em família, você está no palco sendo o entretenimento deles. Então há que se encontrar meios de se equilibrar isso.

Não raro vemos artistas fazendo períodos sabáticos para reabastecer suas energias criativas ou viver uma rotina familiar com mais presença.
No meu caso eu busco ter meu sábado e domingo em algum dia da semana. Não é exatamente a mesma coisa, mas encontro formas de ter momentos de lazer dessa forma. Quanto à parte prática, posso dizer que sou um bom dono de casa… hehe!

CE - Como você se vê após Jersey Boys? Já pensa em novos musicais ou projetos na música?
HM - Espero que mais portas se abram nos meus campos de atuação: no teatro, no audiovisual, séries, filmes, nos musicais, shows, dublagens… já tenho datas da turnê com o show Amazing Tenors e também recebi um outro convite que estou avaliando. Que os bons ventos me guiem! Que o sopro do espírito conduza minha barca pra onde for o melhor caminho!

Capa B+: Entrevista exclusiva com o ator destaque no musical "Jersey Boys" Henrique MoretzsohnO musical “Jersey Boys” - Divulgação

 

