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Como cuidar dos pets para evitar pulgas e carrapatos?

Médica-veterinária dá dicas para manter esses parasitas longe dos animais de estimação

Flavia Viana

Flavia Viana

21/03/2026 - 15h30
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Pulgas e carrapatos são parasitas que podem causar diversos problemas aos pets, incluindo coceira intensa, irritações na pele e até a transmissão de doenças perigosas.

Além disso, eles podem infestar o ambiente doméstico, trazendo transtornos para toda a família. Para ajudar a evitar esses parasitas e manter o lar seguro, a médica-veterinária da Petz Camila Canno Garcia compartilha algumas orientações importantes.

Cuide da higiene do pet

Os cuidados regulares são fundamentais para manter a saúde e o bem-estar do animal e prevenir o aparecimento de pulgas e carrapatos. Banhos frequentes, escovações regulares e, principalmente, a aplicação de produtos antiparasitários regularmente contribuem para esse controle.

Segundo a veterinária, para a escolha do produto ideal é importante considerar porte, idade, estado de saúde e estilo de vida do pet.

“Existem diversas opções no mercado, como coleiras, pipetas, comprimidos e sprays. É importante consultar um veterinário e seguir rigorosamente as instruções do fabricante para garantir a segurança e a eficácia do produto”, explica Camila.

Controle o ambiente

A proliferação de pulgas e carrapatos também pode ser prevenida com a limpeza frequente do ambiente. O ideal é aspirar tapetes, cortinas, almofadas e os locais onde o pet costuma permanecer, além de lavar regularmente caminhas, mantas e cobertores com água quente e sabão.

Caso já exista infestação, é recomendável aplicar inseticidas específicos, sempre seguindo as orientações do fabricante e respeitando o prazo de reintrodução do pet ao ambiente para evitar intoxicações. Outro ponto de atenção são áreas que podem servir de abrigo para esses parasitas.

Por isso, os tutores devem manter a grama aparada, remover folhagens secas, manter calhas limpas e evitar o acúmulo de água em vasos de plantas. “Pulgas e carrapatos se proliferam com facilidade em ambientes úmidos e escuros. Por isso, é essencial cuidar dessas áreas dentro de casa”, acrescenta Camila.

Leve o pet para check-ups veterinários

Consultas regulares permitem que o veterinário identifique possíveis infestações ainda nos estágios iniciais e recomende medidas preventivas mais adequadas para cada animal, além de detectar sintomas de doenças transmitidas por parasitas.

“Também é importante manter a vacinação em dia, e realizar check-ups regulares, viabilizando a identificação de doenças e o tratamento precoce. Além disso, a vermifugação também deve ser realizada de forma regular, de acordo com a individualidade do pet e as orientações do veterinário, contribuindo para a prevenção de outros parasitas”, conclui a veterinária.

Culinária

Confira receitas para fazer do outono uma estação mais saborosa

Com temperaturas mais amenas e mudanças na natureza, o outono convida a pratos quentes, nutritivos e cheios de sabor; confira receitas ideais para esse período

21/03/2026 10h30

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Tubérculos e raízes, como batata-doce, mandioca, inhame e cará, são fontes importantes de carboidratos complexos, que fornecem energia e geram saciedade

Tubérculos e raízes, como batata-doce, mandioca, inhame e cará, são fontes importantes de carboidratos complexos, que fornecem energia e geram saciedade Reprodução

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O outono marca uma transição importante entre o calor intenso do verão e o frio do inverno. No Brasil, a estação tem início no dia 20 de março e se estende até junho, sendo caracterizada pela redução gradual das temperaturas, pela diminuição das horas de luz solar e pelo aumento da amplitude térmica – quando as manhãs e noites são mais frias, enquanto as tardes ainda podem ser relativamente quentes.

Esse comportamento climático impacta diretamente o organismo, influenciando o metabolismo, o sistema imunológico e até mesmo as preferências alimentares.

Do ponto de vista nutricional, o outono é uma estação estratégica. Com a chegada do clima mais seco, comum em boa parte do País, especialmente nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, o corpo tende a perder mais água e a ficar mais suscetível a problemas respiratórios, alergias e infecções.

Nesse cenário, a alimentação ganha papel fundamental na manutenção da saúde, exigindo maior ingestão de alimentos ricos em vitaminas A, C e E, além de minerais como zinco e ferro, que contribuem para o fortalecimento das defesas do organismo.

É também nesse período que ganham destaque os alimentos sazonais, que costumam ser mais nutritivos, frescos e acessíveis.

Entre os principais, estão os tubérculos e raízes, como batata-doce, mandioca, inhame e cará, que são fontes importantes de carboidratos complexos, fornecendo energia de forma gradual e ajudando a manter a saciedade por mais tempo.

Esses ingredientes são ideais para preparações quentes, como purês, sopas e ensopados, que ajudam a aquecer o corpo nos dias mais frios.

Outro grupo bastante presente no outono é o das hortaliças mais resistentes, como abóbora, cenoura, beterraba, couve e espinafre. A abóbora, por exemplo, é rica em betacaroteno, um antioxidante que auxilia na saúde da pele e do sistema imunológico.

Já as folhas verde-escuras são fontes de ferro e ácido fólico, nutrientes essenciais para a produção de energia e o bom funcionamento do organismo.

As frutas da estação também merecem destaque. Maçã, pera, banana e uva aparecem com mais frequência nas feiras e mercados, oferecendo fibras, vitaminas e compostos antioxidantes. A maçã, por exemplo, é conhecida por sua versatilidade e por contribuir para a saúde intestinal, enquanto a banana é rica em potássio e ajuda na função muscular.

Essas frutas podem ser consumidas in natura ou incorporadas em receitas quentes, como bolos, compotas e sobremesas assadas – perfeitas para o clima mais ameno.

Além disso, o outono é marcado pelo uso mais frequente de especiarias e ingredientes com propriedades funcionais, como gengibre, canela, cúrcuma e cravo.

Esses alimentos não apenas intensificam o sabor das preparações, como também possuem ação anti-inflamatória, termogênica e antioxidante, ajudando o corpo a se adaptar às mudanças de temperatura.

Outro aspecto interessante da estação é a mudança no comportamento alimentar. Com a queda das temperaturas, é comum que o organismo demande mais energia, aumentando a sensação de fome.

Isso explica a busca por pratos mais encorpados, quentes e reconfortantes, que trazem sensação de bem-estar. Sopas, caldos, risotos, massas e preparações assadas passam a ocupar mais espaço no cardápio, substituindo opções mais leves e refrescantes, típicas do verão.

Diante desse cenário, apostar em ingredientes da estação e em preparações quentes e nutritivas pode fazer toda a diferença para enfrentar o período com mais disposição e equilíbrio.

Pensando nisso, o Correio B reuniu receitas práticas e saborosas que combinam com o clima da estação e ajudam a transformar o outono em um período ainda mais aconchegante.
 

Escondidinho de batata-doce com frango

Tubérculos e raízes, como batata-doce, mandioca, inhame e cará, são fontes importantes de carboidratos complexos, que fornecem energia e geram saciedadeReprodução

Ingredientes

  •  500 g de batata-doce;
  •  1 peito de frango desfiado;
  •  1 cebola picada;
  •  2 dentes de alho;
  •  1 colher (sopa) de manteiga;
  •  1/2 xícara (chá) de leite;
  •  Sal e temperos a gosto;
  •  Queijo ralado para gratinar.

Modo de Preparo

Cozinhe a batata-doce até ficar macia e amasse com a manteiga e o leite, formando um purê. 
Refogue o frango com cebola, alho e temperos. 

Em um refratário, faça uma camada de purê, adicione o frango e cubra com mais purê. 
Finalize com queijo e leve ao forno para gratinar.

Caldo de abóbora com gengibre

Tubérculos e raízes, como batata-doce, mandioca, inhame e cará, são fontes importantes de carboidratos complexos, que fornecem energia e geram saciedadePixabay

Ingredientes

  •  500 g de abóbora descascada e picada;
  •  1 colher (sopa) de azeite;
  •  1 cebola picada;
  •  2 dentes de alho;
  •  1 colher (chá) de gengibre ralado;
  •  1 litro de água ou caldo de legumes;
  •  Sal e pimenta a gosto;
  •  Cheiro-verde para finalizar.

Modo de Preparo

Em uma panela, refogue a cebola e o alho no azeite até dourar. 

Acrescente a abóbora e o gengibre, misture bem e adicione a água ou caldo. 

Cozinhe até a abóbora ficar macia. 

Bata tudo no liquidificador até obter um creme homogêneo. 

Volte à panela, ajuste o sal e a pimenta e finalize com cheiro-verde.

Bolo de maçã com canela

Tubérculos e raízes, como batata-doce, mandioca, inhame e cará, são fontes importantes de carboidratos complexos, que fornecem energia e geram saciedadeFreepik

Ingredientes

  •  2 maçãs picadas;
  •  2 ovos;
  •  1/2 xícara (chá) de óleo;
  •  1 xícara (chá) de açúcar;
  •  1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo;
  •  1 colher (sopa) de canela;
  •  1 colher (sopa) de fermento.

Modo de Preparo

Bata os ovos, o óleo e o açúcar. 

Misture a farinha, a canela e, por último, o fermento. 

Incorpore as maçãs picadas e leve ao forno a 180°C por cerca de 40 minutos.

Risoto de cogumelos

Tubérculos e raízes, como batata-doce, mandioca, inhame e cará, são fontes importantes de carboidratos complexos, que fornecem energia e geram saciedadeFreepik

Ingredientes

  •  1 xícara (chá) de arroz- arbório;
  •  200 g de cogumelos (champignon, shiitake ou shimeji);
  •  1/2 cebola picada;
  •  2 colheres (sopa) de manteiga;
  •  1/2 xícara (chá) de vinho branco;
  •  1 litro de caldo de legumes quente;
  •  Queijo parmesão ralado a gosto.

Modo de Preparo

Refogue a cebola na manteiga, adicione o arroz e mexa. 

Acrescente o vinho e deixe evaporar. 

Vá adicionando o caldo aos poucos, mexendo sempre. 

Quando o arroz estiver quase pronto, adicione os cogumelos. 

Finalize com manteiga e queijo parmesão.

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diálogo

O jogo político é pesado e os interesses a serem atendidos são muitos...Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo deste sábado (21) e domingo (22)

21/03/2026 00h02

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Raquel Naveira - poeta de ms

"Sou professora e poeta. Não exatamente nessa ordem. 
Preciso acelerar minhas obras, cobrir folhas e folhas com letras 
e símbolos, retirar desvios e vaidades da caminhada peregrina”.

Felpuda

O jogo político é pesado e os interesses a serem atendidos são muitos, menos o da população. Assim, o que se vê são articulações para que a CPMI do INSS, criada para investigar a roubalheira de bilhões de reais dos aposentados, seja “sepultada”. O mais interessante, para não dizer outra coisa, é que alguns parlamentares cá dessas bandas que vociferaram contra os envolvidos, divulgando a performance nas redes sociais, tomaram um chá de sumiço. É bom que essa galerinha não se esqueça que confiança popular tem prazo de validade. Aí...

Com a finalidade de recuperar os recifes de corais de Porto de Galinhas (PE), uma das mais belas praias do Nordeste brasileiro, é que surgiu a Biofábrica de Corais. A startup pernambucana atuaem uma plataforma flutuante, com biólogos marinhos que trabalham na restauração do ecossistema da região, e proporciona a visita dos turistas para ajudar nessa tarefa.

Segundo informações da Agência Sebrae, o passeio dura aproximadamente três horas e possibilita aprender sobre os recifes de corais e colocar a mão na massa – dando aos turistas a oportunidade de serem das poucas pessoas do mundo a plantarem um coral. Além disso, a empresa de biotecnologia permite a adoção de um coral pelo período de um ano para acompanhar o seu crescimento. A iniciativa da Biofábrica de Corais já é conhecida internacionalmente. 

A experiência integra o projeto Feel Brasil, uma vitrine global com 101 experiências turísticas em 61 municípios brasileiros

Dr. Thalis Bolzan, Neusa Silveira, Dr. Luíz Carlos Silveira e Eduardo Leite
Nilzângela e Juarez Avelar com Raquel Naveira

Alô

Quem está “unha e dedo” com o presidenciável Flávio Bolsonaro é o presidente do PL em MS, ex-governador Reinaldo Azambuja. Ambos têm mantido interlocução constante e, inclusive, discutem estratégias com os demais integrantes da cúpula nacional, para o avanço da corrida presidencial junto à população. Vale lembrar que Azambuja tem as bênçãos de Bolsonaro no comando da sigla no Estado.

Barrando

Está tramitando na Câmara dos Deputados o projeto que proíbe a concessão, a renovação e a manutenção de porte ou posse de arma de fogo para pessoas com histórico de violência contra mulheres, crianças ou adolescentes. Pelo texto, a restrição se aplica a indivíduos condenados por decisão judicial transitada em julgado e também àqueles que são alvo de medidas protetivas de urgência vigentes com base na Lei Maria da Penha.

Queixas

O Procon-MS divulgou o cadastro de reclamações fundamentadas. Foram 12.811 (55,75%) queixas de pessoas sobre produtos ou serviços, que, após análise técnica e comprovação, resultaram em 6.445 reclamações. Os dados completos podem ser consultados no site procon.ms.gov.br.O Procon-MS divulgou o cadastro de reclamações fundamentadas. Foram 12.811 (55,75%) queixas de pessoas sobre produtos ou serviços, que, após análise técnica e comprovação, resultaram em 6.445 reclamações. Os dados completos podem ser consultados no site procon.ms.gov.br.

Aniversariantes

SÁBADO (21)

  • Betina Kirst,
  • Bento Adriano Monteiro Duailibi, 
  • Ana Christina Lopes Puccini,
  • Maurício Antonio Quarezemin, 
  • Adeildo Geronimo Pereira,
  • Lúcia Maria Longen Morais, 
  • Mário Norio Monomi,
  • Renato Paganni,
  • Gilberto Gomes de Almeida,
  • Ivando Bento Grisoste da Silva,
  • Geraldo Francisco Martins Almeida,
  • Jussara Santos Meguerian, 
  • Dr. José Oscar de Souza, 
  • Almirao Rotta, 
  • Maria do Socorro Silva,
  • Evandro Tobias,
  • Nícolas Henrique Cárdenas, 
  • Eledir Barcelos de Souza, 
  • Maria de Fátima Soalheiro, 
  • Marcos Betoni, 
  • Bento Souza Porto,
  • Maria de Fátima Moreira 
  • de Souza e Silva,
  • Rosilene Ferreira Rangel Fernandes,
  • Helio Rodrigues Junior,
  • Miriam Telesca Bigolin, 
  • Dr. Carlos Roberto Dias, 
  • Firmino Bento Pessoa,
  • Ricardo Amorim de Oliveira de Souza,
  • Ailton Sanches, 
  • Orestes Godoy,
  • Adriana Corrêa de Souza,
  • Greice de Oliveira Mafra, 
  • Sibele Fernanda Prado da Silva,
  • Maria José Amaral, 
  • Maria Nogueira de Morais, 
  • Yassuo Kasai, 
  • Rodolfo Afonso Loureiro de Almeida, 
  • Wanda Martins Dias, 
  • Maeli de Medeiros Martins, 
  • Eloisa Helena Castilho Nunes Matos, 
  • Maria Clara Marques, 
  • Ivone Araújo Barros Abes, 
  • Vilma Teixeira de Mello, 
  • Silvia Maria de Araújo Carvalho,
  • José da Silva Maia, 
  • Bento Rodrigues de Oliveira, 
  • Nedson Pereira da Silva, 
  • Regina Betiz da Silva Almeida, 
  • Marty Medeiros,
  • Ana Célia Gerotti, 
  • Sérgio Bento Mestriner, 
  • Júlio José Pereira Forte dos Santos Pigoretti, 
  • Erick Rodrigues Terra, 
  • Jair Roberto Barg, 
  • Fernando Rodrigues Sadakane,
  • Miraci Pereira Kamachi,
  • unézia Barbosa, 
  • Ayrton José Lourenço, 
  • Adelaide Melo Nogueira, 
  • Carlos Benevides, 
  • Waldir Rogério Benetti Filho,
  • Eva Martins Costa,
  • Fabiano Brandão Freitas, 
  • Rogélio Rosa, 
  • Birilo de Castro, 
  • Rosimary Gomes de Arruda Carraro,
  • Mara Regina Cardoso Benites Lima, 
  • Elice Ferreira Giacomeli,
  • Roney Bento Alves Ribeiro,
  • Dulce Ribeiro Tabone,
  • Maria Rita do Amaral Camargo Honda, 
  • Júlio César Pinto de Arruda,
  • Maria Raquel Garcia 
  • de Lacerda Azevedo,
  • Renata Machado Fonseca.

DOMINGO (22)

  • Pe. Antonio Ribeiro Leandro, 
  • Fátima Deolinda Domingues Medeiros, 
  • Caroline Siufi,
  • Walfrido Ferreira de Azambuja Junior, 
  • Marli Vavas, 
  • Lucimar Couto, 
  • João Antonio de Lima,
  • André Luis Xavier Machado,
  • Divino José Sonchine Pereira,
  • José Leonel dos Santos,
  • João Evangelista Candido Teodoro,
  • Estevão Antônio Petrallas,
  • José Carlos de Campos Maciel,
  • Luiz Hernani Pinheiro,
  • João Batista Xavier,
  • Marineide Rodrigues da Silva,
  • Lizandra Petinari, 
  • Milto Schulz, 
  • João Olegário Figueiredo,
  • Dra. Andrea Calepso Paludo,
  • Assaf Jorge Nesrala Filho,
  • João Alexandre,
  • Vania Luisa Rodolfo Toledo,
  • Vitorino da Rosa Lima,
  • Noeli Deiss, 
  • José Antônio Assad e Faria,
  • Cecília Hojaij Carvalho Figueiredo Dobashi, 
  • Ari Paes Corrêa, 
  • Ivana Costa Nasser,
  • Cyrilo Bento da Costa,
  • Moacir Gaia Junior,
  • Marta Contini,
  • Hiroko Mori,
  • Maura Rodrigues dos Santos,
  • Zulmira Maia Freitas,
  • Eleuza Ferreira Duarte,
  • Fernando Luiz Alves Ribeiro,
  • Clélio Costa,
  • José Carlos Gomes,
  • Rosa Miyasato Alves,
  • Deolina Souza de Oliveira,
  • Antônio José Corrêa da Costa,
  • Laura Jane Moreira Santiago,
  • Ney Barbosa,
  • José Carlos Nogueira de Jesus,
  • José de Freitas,
  • Jussara Oliveira da Silva,
  • Moacyr da Silva Junior,
  • Josué da Silva Moraes,
  • Irene Zandonadi Silva,
  • Janes Maria Corrêa Coelho,
  • Ana Verde Selva,
  • Maria Vera Lúcia da Silva Gomes,
  • Dr. Umberto Inácio Cardoso,
  • Cássia Venize Vilanova Veras,
  • Vanessa Pereira Ranunci,
  • Dr. Edmundo José de Souza,
  • Carlos Alberto Bandeira Oliver,
  • Celso Emidio Tormena,
  • Tereza Oshiro,
  • Silvano Jean Franco Guizzo,
  • Eduardo Branches Formiguieri, 
  • Vivian Cristiane Krajeweski de Albuquerque,
  • Darci Cunha, 
  • João Atílio Mariano,
  • Ari Antonio Tieppo,
  • Valdemar Favareto,
  • Márcia Regina Teixeira Minari,
  • Maria Lázara Messias Rampelotti,
  • Valeria Saes Cominale,
  • Clemente Bazan Hurtado Neto,
  • Magida Hazime,
  • Jordachy Massayuky Alencar Ohira,
  • Nataly Bortolatto.

 

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