Como cuidar dos pets para evitar pulgas e carrapatos?

Culinária

Com temperaturas mais amenas e mudanças na natureza, o outono convida a pratos quentes, nutritivos e cheios de sabor; confira receitas ideais para esse período

Tubérculos e raízes, como batata-doce, mandioca, inhame e cará, são fontes importantes de carboidratos complexos, que fornecem energia e geram saciedade Reprodução

O outono marca uma transição importante entre o calor intenso do verão e o frio do inverno. No Brasil, a estação tem início no dia 20 de março e se estende até junho, sendo caracterizada pela redução gradual das temperaturas, pela diminuição das horas de luz solar e pelo aumento da amplitude térmica – quando as manhãs e noites são mais frias, enquanto as tardes ainda podem ser relativamente quentes.

Esse comportamento climático impacta diretamente o organismo, influenciando o metabolismo, o sistema imunológico e até mesmo as preferências alimentares.

Do ponto de vista nutricional, o outono é uma estação estratégica. Com a chegada do clima mais seco, comum em boa parte do País, especialmente nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, o corpo tende a perder mais água e a ficar mais suscetível a problemas respiratórios, alergias e infecções.

Nesse cenário, a alimentação ganha papel fundamental na manutenção da saúde, exigindo maior ingestão de alimentos ricos em vitaminas A, C e E, além de minerais como zinco e ferro, que contribuem para o fortalecimento das defesas do organismo.

É também nesse período que ganham destaque os alimentos sazonais, que costumam ser mais nutritivos, frescos e acessíveis.

Entre os principais, estão os tubérculos e raízes, como batata-doce, mandioca, inhame e cará, que são fontes importantes de carboidratos complexos, fornecendo energia de forma gradual e ajudando a manter a saciedade por mais tempo.

Esses ingredientes são ideais para preparações quentes, como purês, sopas e ensopados, que ajudam a aquecer o corpo nos dias mais frios.

Outro grupo bastante presente no outono é o das hortaliças mais resistentes, como abóbora, cenoura, beterraba, couve e espinafre. A abóbora, por exemplo, é rica em betacaroteno, um antioxidante que auxilia na saúde da pele e do sistema imunológico.

Já as folhas verde-escuras são fontes de ferro e ácido fólico, nutrientes essenciais para a produção de energia e o bom funcionamento do organismo.

As frutas da estação também merecem destaque. Maçã, pera, banana e uva aparecem com mais frequência nas feiras e mercados, oferecendo fibras, vitaminas e compostos antioxidantes. A maçã, por exemplo, é conhecida por sua versatilidade e por contribuir para a saúde intestinal, enquanto a banana é rica em potássio e ajuda na função muscular.

Essas frutas podem ser consumidas in natura ou incorporadas em receitas quentes, como bolos, compotas e sobremesas assadas – perfeitas para o clima mais ameno.

Além disso, o outono é marcado pelo uso mais frequente de especiarias e ingredientes com propriedades funcionais, como gengibre, canela, cúrcuma e cravo.

Esses alimentos não apenas intensificam o sabor das preparações, como também possuem ação anti-inflamatória, termogênica e antioxidante, ajudando o corpo a se adaptar às mudanças de temperatura.

Outro aspecto interessante da estação é a mudança no comportamento alimentar. Com a queda das temperaturas, é comum que o organismo demande mais energia, aumentando a sensação de fome.

Isso explica a busca por pratos mais encorpados, quentes e reconfortantes, que trazem sensação de bem-estar. Sopas, caldos, risotos, massas e preparações assadas passam a ocupar mais espaço no cardápio, substituindo opções mais leves e refrescantes, típicas do verão.

Diante desse cenário, apostar em ingredientes da estação e em preparações quentes e nutritivas pode fazer toda a diferença para enfrentar o período com mais disposição e equilíbrio.

Pensando nisso, o Correio B reuniu receitas práticas e saborosas que combinam com o clima da estação e ajudam a transformar o outono em um período ainda mais aconchegante.



Escondidinho de batata-doce com frango

Reprodução

Ingredientes

500 g de batata-doce;

1 peito de frango desfiado;

1 cebola picada;

2 dentes de alho;

1 colher (sopa) de manteiga;

1/2 xícara (chá) de leite;

Sal e temperos a gosto;

Queijo ralado para gratinar.

Modo de Preparo

Cozinhe a batata-doce até ficar macia e amasse com a manteiga e o leite, formando um purê.

Refogue o frango com cebola, alho e temperos.

Em um refratário, faça uma camada de purê, adicione o frango e cubra com mais purê.

Finalize com queijo e leve ao forno para gratinar.

Caldo de abóbora com gengibre

Pixabay

Ingredientes

500 g de abóbora descascada e picada;

1 colher (sopa) de azeite;

1 cebola picada;

2 dentes de alho;

1 colher (chá) de gengibre ralado;

1 litro de água ou caldo de legumes;

Sal e pimenta a gosto;

Cheiro-verde para finalizar.

Modo de Preparo

Em uma panela, refogue a cebola e o alho no azeite até dourar.

Acrescente a abóbora e o gengibre, misture bem e adicione a água ou caldo.

Cozinhe até a abóbora ficar macia.

Bata tudo no liquidificador até obter um creme homogêneo.

Volte à panela, ajuste o sal e a pimenta e finalize com cheiro-verde.

Bolo de maçã com canela

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Ingredientes

2 maçãs picadas;

2 ovos;

1/2 xícara (chá) de óleo;

1 xícara (chá) de açúcar;

1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo;

1 colher (sopa) de canela;

1 colher (sopa) de fermento.

Modo de Preparo

Bata os ovos, o óleo e o açúcar.

Misture a farinha, a canela e, por último, o fermento.

Incorpore as maçãs picadas e leve ao forno a 180°C por cerca de 40 minutos.

Risoto de cogumelos

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Ingredientes

1 xícara (chá) de arroz- arbório;

200 g de cogumelos (champignon, shiitake ou shimeji);

1/2 cebola picada;

2 colheres (sopa) de manteiga;

1/2 xícara (chá) de vinho branco;

1 litro de caldo de legumes quente;

Queijo parmesão ralado a gosto.

Modo de Preparo

Refogue a cebola na manteiga, adicione o arroz e mexa.

Acrescente o vinho e deixe evaporar.

Vá adicionando o caldo aos poucos, mexendo sempre.

Quando o arroz estiver quase pronto, adicione os cogumelos.

Finalize com manteiga e queijo parmesão.

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