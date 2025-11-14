Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Como escolher um hobby transformador que faz sentido para você e por onde começar

Para além dos benefícios em estar desconectado das redes sociais, os hobbies também são ótimos para exercitar a mente

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

14/11/2025 - 23h00
Continue lendo...

A chegada do fim de semana pede por um momento de descanso. Muitas vezes, durante nossas folgas, ficamos com vontade de iniciar novos hobbies ou começar novos projetos, sempre empurrados para frente por não sabermos exatamente por onde começar. Se este é o seu problema, saiba que há soluções práticas e simples para desenvolver novas habilidades no seu tempo livre sem comprometer suas economias.

Para além dos benefícios em estar desconectado das redes sociais, os hobbies também são ótimos para exercitar a mente e aprender novas habilidades.

Comece com o que você já tem: materiais simples, recursos acessíveis

Muitas vezes um hobby é abandonado por causa dos custos. Por isso, vale buscar atividades de baixo custo de manutenção, com materiais acessíveis e reposição simples. Aulas gratuitas na internet também são um ótimo ponto de partida para seguir praticando sem pesar no bolso. Acessibilidade é a chave para começar sem pressão. Não espere ter tudo perfeito. Comece pequeno.

Busque algo que você faria só por prazer, não por obrigação

A atriz paulista Gabriela Oliveira, de 27 anos, escolheu começar a fazer colagens. Ela optou por não seguir referências e apenas criar do seu jeito - porque o hobby era para ela. Ao deixar de lado a ideia de profissionalizar ou alcançar um resultado perfeito, encontrou mais liberdade. Tirar essa pressão é o que mantém o prazer da prática. Pergunte-se: "Se ninguém visse ou curtisse isso, eu ainda faria?". Um hobby verdadeiro te traz satisfação mesmo sem aprovação externa.

Aceite que não vai sair perfeito - e tudo bem!

Uma coisa que se aprende com hobbies é se liberar do perfeccionismo. O hobby não é para performance, é para sentir. Então, não precisa ficar perfeito. Às vezes dá errado mesmo, recomece ou aproveite o erro. O foco é o processo. Divirta-se!

Repare no que desperta sua curiosidade natural

Às vezes, para começar, basta achar bonito mesmo. O que prende seu olhar e te faz perder a noção do tempo? Comece por aí. Você pode se surpreender amando ou odiando aquilo que viu no Pinterest ou no TikTok. Se odiar, é só buscar outra coisa. Hobbies também têm fases. Permita-se explorar e mudar, se quiser Leve o tempo que precisar. Não estamos com pressa.

Se possível, conecte-se com alguém - mas não dependa disso

Um hobby pode ser um espaço de vínculo - ir a oficinas, participar de aulões gratuitos ou fazer com alguém que você gosta. Mas também pode ser seu espaço de solitude nutritiva, e isso é ótimo. Foque no que te faz bem.

Observe o impacto no seu corpo e na mente

Um bom hobby te acolhe sem exigir resultado. Se você sente alívio, presença e leveza, continue.

Diálogo

Em gabinete restrito a poucos, a conversa girava sobre políticos que se en... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (14)

Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (14)

14/11/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Miguel Falabella - ator e roteirista brasileiro

Esse é o mundo das possibilidades e as coisas só são impossíveis até o momento em que deixam de ser. Estamos sempre repetindo: não é possível! Não é possível. Mas é! É possível!”

Felpuda

Em gabinete restrito a poucos, a conversa girava sobre políticos que se encaixam perfeitamente em nomes, com algumas adaptações, dos filmes de ontem e de hoje. É o caso do deputado federal Marcos Pollon, que seria “O Noviço Rebelde” (só tem um mandato legislativo e quer, agora, o topo do Executivo); a turma do PSDB formaria o cast de “Uma Odisséia no Espaço” (porque o partido estaria seguindo para esse rumo). “... E o Vento Levou” seria a Federação União Progressistas (que correu o risco de “não ser sem ter sido”). O ex-governador Azambuja estrelaria “O Mágico de Oz” (conseguiu reunir vários partidos para apoiar o projeto de reeleição do governador Riedel). Essa gente!...

Diálogo

Se colar...

O desembargador Marcos José de Brito Rodrigues, que responderá processo administrativo no Conselho Nacional de Justiça, acusado de supostas vendas de sentenças, tentou arquivar a reclamação disciplinar.

Mais

Para solicitar o arquivamento, a sua alegação foi que havia feito pedido voluntário de aposentadoria. Mas, o CNJ acompanhou, de forma unânime, o parecer do relator, que negou a solicitação.

DiálogoJerson Domingos, que hoje comemora 75 anos de vida

 

DiálogoAna Damous

De boa

Depois do perigo de “rusgas” que caminhavam para uma separação política, o PP da senadora Tereza Cristina Correa da Costa Dias e o União Brasil da ex-deputada federal Rose Modesto voltaram “às boas”. As lideranças nacionais das duas siglas se acertaram e tudo voltou ao normal, com reflexo, é óbvio, em Mato Grosso do Sul. A Federação União Progressista deverá ser sacramentada no TSE e caminhará com o PL nas eleições de 2026.

Eu, não!

O deputado José Orcírio, do PT, ficou “de cara” quando ouviu o que não queria depois de criticar a administração estadual. Foi “lembrado” pelo parlamentar Coronel David que ele fez parte do governo, onde tinha cargos, e que na época não via nenhum problema como agora está “enxergando”. O petista retrucou afirmando, em outras palavras, que pessoalmente não desfrutava de tais benesses, pois era o partido que tinha os cargos.

Na real

Na análise de político de muitas jornadas, o deputado federal Marcos Pollon não estaria nem mais “rachando” a direita, diante de sua insistência em ser indicado para disputar o governo do Estado. E aponta algumas razões: o governador Eduardo Riedel há muito vem mantendo o favoritismo; o percentual que o separa de Pollon é estratosférico, segundo as pesquisas; reúne o maior número de partidos aliados e tem base forte nos municípios. Nesses quesitos, o parlamentar está um tanto quanto “capenga”.

Correio B

Grammy Latino 2025: Chitãozinho & Xororó ganham prêmio de Melhor Álbum de Música Sertaneja

Demais indicados eram Let's Go Rodeo, de Ana Castela, Obrigado Deus, de Léo Foguete, Transcende (Ao Vivo / Deluxe), de Lauana Prado, e Do Velho Testamento, de Tierry

13/11/2025 23h00

Capa do álbum

Capa do álbum "José e Durval", vencedor do Grammy Latino Reprodução

A dupla Chitãozinho & Xororó foi a grande vencedora na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja no Grammy Latino 2025. O anúncio foi feito na Première, que ocorre no Mandalay Bay South Convention Center antes da cerimônia principal, nesta quinta, 13.

Os cantores receberam o gramofone pelo álbum José & Durval. Os demais indicados eram Let’s Go Rodeo, de Ana Castela, Obrigado Deus, de Léo Foguete, Transcende (Ao Vivo / Deluxe), de Lauana Prado, e Do Velho Testamento, de Tierry.

A 26ª edição do Grammy Latino ocorre na quinta, diretamente da MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O evento, que celebra os maiores nomes da música latina, será transmitido a partir das 22h ao vivo no Brasil com cobertura especial no Multishow, Canal Bis e Globoplay.

Entre os brasileiros, há presença expressiva em várias categorias. Liniker aparece como principal destaque, somando sete indicações, incluindo Álbum do Ano, Canção do Ano e Gravação do Ano.

Outros nomes nacionais também marcam presença, entre eles: Marina Sena, Milton Nascimento, Zeca Pagodinho, Alcione, Carol Biazin, BaianaSystem, Gilberto Gil, Djonga e João Gomes.

