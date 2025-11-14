Como escolher um hobby transformador que faz sentido para você e por onde começar

Miguel Falabella - ator e roteirista brasileiro
Esse é o mundo das possibilidades e as coisas só são impossíveis até o momento em que deixam de ser. Estamos sempre repetindo: não é possível! Não é possível. Mas é! É possível!”
Felpuda
Em gabinete restrito a poucos, a conversa girava sobre políticos que se encaixam perfeitamente em nomes, com algumas adaptações, dos filmes de ontem e de hoje. É o caso do deputado federal Marcos Pollon, que seria “O Noviço Rebelde” (só tem um mandato legislativo e quer, agora, o topo do Executivo); a turma do PSDB formaria o cast de “Uma Odisséia no Espaço” (porque o partido estaria seguindo para esse rumo). “... E o Vento Levou” seria a Federação União Progressistas (que correu o risco de “não ser sem ter sido”). O ex-governador Azambuja estrelaria “O Mágico de Oz” (conseguiu reunir vários partidos para apoiar o projeto de reeleição do governador Riedel). Essa gente!...
Se colar...
O desembargador Marcos José de Brito Rodrigues, que responderá processo administrativo no Conselho Nacional de Justiça, acusado de supostas vendas de sentenças, tentou arquivar a reclamação disciplinar.
Mais
Para solicitar o arquivamento, a sua alegação foi que havia feito pedido voluntário de aposentadoria. Mas, o CNJ acompanhou, de forma unânime, o parecer do relator, que negou a solicitação.
Jerson Domingos, que hoje comemora 75 anos de vida
Ana Damous
De boa
Depois do perigo de “rusgas” que caminhavam para uma separação política, o PP da senadora Tereza Cristina Correa da Costa Dias e o União Brasil da ex-deputada federal Rose Modesto voltaram “às boas”. As lideranças nacionais das duas siglas se acertaram e tudo voltou ao normal, com reflexo, é óbvio, em Mato Grosso do Sul. A Federação União Progressista deverá ser sacramentada no TSE e caminhará com o PL nas eleições de 2026.
Eu, não!
O deputado José Orcírio, do PT, ficou “de cara” quando ouviu o que não queria depois de criticar a administração estadual. Foi “lembrado” pelo parlamentar Coronel David que ele fez parte do governo, onde tinha cargos, e que na época não via nenhum problema como agora está “enxergando”. O petista retrucou afirmando, em outras palavras, que pessoalmente não desfrutava de tais benesses, pois era o partido que tinha os cargos.
Na real
Na análise de político de muitas jornadas, o deputado federal Marcos Pollon não estaria nem mais “rachando” a direita, diante de sua insistência em ser indicado para disputar o governo do Estado. E aponta algumas razões: o governador Eduardo Riedel há muito vem mantendo o favoritismo; o percentual que o separa de Pollon é estratosférico, segundo as pesquisas; reúne o maior número de partidos aliados e tem base forte nos municípios. Nesses quesitos, o parlamentar está um tanto quanto “capenga”.
*Colaborou Tatyane Gameiro