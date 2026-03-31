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Expogrande 2026

Expogrande traz Daniel, Thiaguinho e grandes nomes; veja programação

Feira tem início em 9 de abril e abre programação com apresentação gratuita de Zezé Di Camargo

Laura Brasil

31/03/2026 - 13h44
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A 86ª edição da Expogrande traz atrações musicais como Daniel, Thiaguinho, Zezé Di Camargo e o “gurizinho de casa” Luan Santana, entre os dias 9 e 19 de abril, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande.

O evento contará com a participação de cinco instituições financeiras, ciclo de palestras, expositores comerciais de animais, leilões, shows, praça de alimentação, pavilhão tecnológico, exposição e julgamentos técnicos.

Nesta edição, a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) espera bater o próprio recorde, consolidando a Expogrande entre as cinco maiores do gênero no país.

Pensando nisso, a cerimônia de abertura, que ocorre no dia 9 de abril, contará com apresentação do cantor sertanejo Zezé Di Camargo, em show gratuito que promete embalar os fãs com clássicos do artista.

Shows e atrações

As vendas de ingressos para os shows da Expogrande estão abertas. Neste ano, uma novidade será um show especial no dia 20, um dia após o encerramento da feira, na véspera do feriado, com o cantor Thiaguinho. Confira as atrações:

  • 09/04 — Zezé Di Camargo (entrada franca na Arena)
  • 10/04 — Gusttavo Lima
  • 11/04 — Daniel
  • 17/04 — Diego & Victor Hugo
  • 18/04 — Luan Santana
  • 20/04 — Thiaguinho (show especial após o encerramento da feira)

Baile do Grito

No dia 11 de abril, a Acrissul promove o Baile do Fazendeiro. Neste ano, já estão confirmadas as atrações do tradicional evento, também conhecido como Baile do Grito, no Tatersal 2 da Acrissul, a partir das 22h.

O evento de gala faz parte da programação da Expogrande 2026. Os grupos Canto da Terra e Trem Pantaneiro sobem ao palco com repertório de polca, chamamé, xote e vanerão. Para fechar a noite, a dupla Victor Gregório e Marco Aurélio traz o romantismo da música sertaneja.

O Baile do Fazendeiro foi, durante décadas, um dos eventos sociais mais importantes ligados à Expogrande, reunindo a elite da pecuária sul-mato-grossense em noites de prestígio e elegância.

Leilões e agronegócio

Com o tema “O futuro do agro está aqui”, a proposta é unir tradição e inovação, com a participação de 40 startups de todo o país, que apresentarão soluções tecnológicas voltadas ao agronegócio.

Entre os eventos, estão previstos 24 leilões de corte e de elite. A previsão, segundo o presidente da Acrissul, Guilherme de Barros Bumlai, é superar os números da edição anterior, que movimentou R$ 641 milhões em negócios, com 250 expositores e mais de 125 mil visitantes.

“Para este ano, já crescemos pelo menos 20% no segmento dos leilões de animais, com previsão de superar os R$ 33 milhões do ano passado”, afirmou Bumlai.

A agenda de leilões começa no dia 28 de março, com o 6º Leilão Patrimônio Genético Sete Estrelas, a partir do meio-dia, no Tatersal de Elite 1 da Acrissul, com oferta de reprodutores e matrizes P.O., com alto padrão em fertilidade, carcaça e avaliação genética.

Às 14h, no Tatersal 2, ocorre o 19º Leilão QM LB e convidados, com a venda de equinos da raça quarto de milha.

Onde comprar os ingressos

Pontos de venda online:

  • Blacktag
  • Ingresse
  • Q2 Ingressos (para o show de 18/04 – Luan Santana)

Pontos de venda físicos:

Barbearia A Banca – Santa Fé
John John Denim – Shopping Campo Grande

Mais informações:

www.expogrande.com.br
@acrissulms
@expogrande.oficial

Os leilões seguem até o dia 19 de abril.

Serviço

  • 86ª edição da Expogrande
  • Data: 9 de abril
  • Hora: 19h
  • Local: Tatersal de Elite 1, no Parque de Exposições Laucídio Coelho

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Saúde

Excesso de proteína pode prejudicar o emagrecimento

Popular em dietas e no universo fitness, o consumo elevado de proteína nem sempre traz benefícios e pode gerar impactos digestivos, metabólicos e renais quando ultrapassa as necessidades do corpo

31/03/2026 09h30

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Excesso de proteína no organismo gera sobrecarga metabólica e é transformado em gordura, atrapalhando o processo de emagrecimento

Excesso de proteína no organismo gera sobrecarga metabólica e é transformado em gordura, atrapalhando o processo de emagrecimento Freepik

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O consumo de proteína nunca esteve tão em alta. Seja em dietas voltadas ao emagrecimento, na rotina de quem frequenta academias ou no uso crescente de suplementos alimentares, esse macronutriente passou a ser visto como peça-chave para a saúde e a boa forma.

No entanto, o excesso – muitas vezes incentivado por modismos e desinformação – pode trazer efeitos negativos ao organismo, indo na contramão do que se busca.

A nutricionista funcional e integrativa Luanna Caramalac Munaro explica que o problema não está na proteína em si, mas na quantidade consumida além do necessário. “Excesso não é sobre comer muito, é sobre ingerir mais do que o corpo consegue utilizar de forma funcional”, afirma.

Na prática, esse excesso costuma acontecer quando a ingestão ultrapassa cerca de 2,2 a 2,5 gramas por quilo de peso corporal por dia de forma contínua, sem indicação clínica ou estratégia específica.

Esse cenário é mais comum do que parece, especialmente entre pessoas que associam o aumento da ingestão proteica a melhores resultados estéticos ou de desempenho.

MENOS É MAIS

O organismo humano tem uma capacidade limitada de utilizar a proteína ingerida. Diferentemente do que muitos imaginam, o corpo não armazena proteína em forma de reserva. Quando há ingestão acima da necessidade, o excedente passa por processos metabólicos que o transformam em energia ou gordura.

Esse processo, no entanto, não é neutro. A metabolização de aminoácidos gera resíduos nitrogenados, que precisam ser eliminados pelo fígado e pelos rins. Isso significa que o consumo excessivo impõe uma carga adicional a esses órgãos, exigindo mais trabalho para manter o equilíbrio do organismo.

“Existe um limite de aproveitamento. O resto é desperdício metabólico”, explica a nutricionista.

SINAIS SUTIS

Um dos principais problemas do consumo exagerado de proteína é que seus efeitos nem sempre são imediatamente reconhecidos. Muitos sinais são sutis e podem ser confundidos com outras condições.

Entre os sintomas mais comuns estão desconfortos digestivos, como estufamento abdominal, gases e constipação. Isso acontece porque dietas muito ricas em proteína costumam ser pobres em fibras, prejudicando o funcionamento intestinal.

Outro sinal frequente é o mau hálito, geralmente associado à produção de corpos cetônicos, especialmente em dietas com baixo consumo de carboidratos. Além disso, exames laboratoriais podem indicar aumento dos níveis de ureia, que reflete a sobrecarga no metabolismo proteico.

Cansaço, sensação de peso no corpo e queda na qualidade da alimentação também podem estar relacionados. 

Os efeitos do excesso de proteína podem ser percebidos em diferentes momentos. Em curto prazo, o organismo pode apresentar sinais de sobrecarga digestiva, desidratação e alterações intestinais.

A desidratação, por exemplo, ocorre porque a eliminação dos resíduos nitrogenados exige maior consumo de água pelo organismo. Sem hidratação adequada, esse processo pode se tornar ainda mais prejudicial.

Em longo prazo, os riscos se tornam mais significativos. Entre os principais estão a sobrecarga renal, alterações hepáticas e desequilíbrios nutricionais importantes.

Os rins são particularmente afetados, visto que precisam aumentar sua taxa de filtração para lidar com o excesso de resíduos – um processo conhecido como hiperfiltração glomerular. Em pessoas saudáveis, isso pode não causar danos imediatos, mas, ao longo do tempo, pode representar um fator de risco, especialmente para quem tem predisposição a problemas renais.

O fígado também sofre impacto, pois é o órgão responsável por metabolizar os aminoácidos. Esse aumento de demanda pode comprometer sua eficiência em outras funções essenciais.

No intestino, o excesso de proteína associado à baixa ingestão de fibras favorece a disbiose, um desequilíbrio da microbiota intestinal que pode afetar desde a digestão até o sistema imunológico.

SUPLEMENTOS

O uso de suplementos proteicos, como whey protein, barras e shakes, tornou-se rotina para muitas pessoas. Apesar de serem ferramentas úteis em contextos específicos, o consumo sem orientação profissional pode contribuir significativamente para o excesso.

“O problema não é o suplemento, é o uso sem critério. Muitas pessoas usam whey, barras e shakes sem necessidade, somando proteína além do que consomem na alimentação”, alerta a nutricionista.

Esse consumo acumulado é chamado de “excesso silencioso”, pois não é facilmente identificado no dia a dia, mas pode gerar impactos progressivos na saúde.

Excesso de proteína no organismo gera sobrecarga metabólica e é transformado em gordura, atrapalhando o processo de emagrecimentoSuplementação de proteína deve ser feita com acompanhamento profissional para evitar sobrecarga - Foto: Freepik

NECESSIDADE É INDIVIDUAL

A quantidade ideal de proteína não é universal. Para indivíduos saudáveis e sedentários, a recomendação média varia entre 0,8 e 2,0 gramas por quilo de peso corporal por dia. No entanto, esse intervalo pode mudar conforme diferentes fatores.

Idosos, por exemplo, costumam precisar de mais proteína para preservar a massa muscular e evitar a sarcopenia. Pessoas fisicamente ativas têm maior demanda em razão do desgaste muscular provocado pelos treinos.

Gestantes, indivíduos em recuperação de doenças ou com condições específicas também necessitam de ajustes personalizados.

Por outro lado, pessoas com doenças renais, hepáticas ou distúrbios metabólicos devem ter ainda mais cautela, pois o excesso pode agravar o quadro clínico.

“Nutrição não é fórmula, é contexto e precisa de individualização”, reforça Luanna.

EFEITO REVERSO

Um dos mitos mais disseminados no universo fitness é a ideia de que aumentar o consumo de proteína leva automaticamente ao ganho de massa muscular. No entanto, o processo é mais complexo.

O desenvolvimento muscular depende de uma combinação de fatores, incluindo estímulo adequado (treino), recuperação, equilíbrio hormonal e ingestão nutricional equilibrada. A proteína é importante, mas dentro de um limite.

Além disso, a distribuição da proteína ao longo do dia é mais relevante do que concentrar grandes quantidades em poucas refeições.

Dietas ricas em proteína são frequentemente associadas à perda de peso, principalmente por promoverem maior saciedade. De fato, esse efeito pode ajudar no controle do apetite, mas não é uma solução isolada.

Quando consumida em excesso, a proteína pode até atrapalhar o emagrecimento. Isso acontece porque o desequilíbrio alimentar – com redução de fibras e outros nutrientes – pode comprometer o funcionamento intestinal e o metabolismo.
Além disso, o excedente proteico pode ser convertido em gordura, o que contraria o objetivo de perda de peso.

QUALIDADE IMPORTA

Não é apenas a quantidade de proteína que deve ser observada, mas também a qualidade. Proteínas de alto valor biológico, com boa digestibilidade e perfil adequado de aminoácidos, são mais eficientes para o organismo.

Fontes variadas e equilibradas, aliadas a uma alimentação rica em fibras, gorduras saudáveis e carboidratos de qualidade, garantem um melhor aproveitamento dos nutrientes e contribuem para a saúde como um todo.

EQUILÍBRIO É A CHAVE

Diante de tantas informações e tendências alimentares, a principal orientação é evitar extremos. O consumo de proteína deve ser ajustado de forma individualizada, respeitando as necessidades e características de cada pessoa.

Distribuir a ingestão ao longo do dia, priorizar fontes de qualidade e manter uma dieta equilibrada são estratégias fundamentais para evitar excessos e seus impactos.

“Saúde não é excesso de proteína. É o equilíbrio do sistema como um todo – corpo, metabolismo e intestino”, conclui Luanna Caramalac Munaro.

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diálogo

A estratégia de figurinhas para mostrar "trabalho" em favor da população... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta terça-feira (31)

31/03/2026 00h02

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Isabel Allende - escritora chilena

"A vida é puro ruído entre dois silêncios abismais. Silêncio antes de nascer, silêncio após a morte”

Felpuda

A estratégia de figurinhas para mostrar “trabalho” em favor da população e, é claro, fazendo campanha eleitoral sem nenhum pudor, está sendo colocada em prática até mesmo em portal institucional de notícias. Lá se fala na destinação de verbas para atender a determinado segmento que há muito vem lutando para conquistar benefício, “enfeita-se o pavão”, etc. e tal... Depois de tantas loas, vem o que pode ser chamado de previsão de futuro sobre o programa a ser implementado com os tais recursos: “nos próximos meses”. Dá licença, vai!

Novo rumo

O ex-prefeito Marcos Trad deverá deixar o PDT e se filiar ao PV para disputar vaga de deputado federal. Com isso, terá que renunciar ao mandato de vereador, conforme determina a legislação eleitoral.

Mais

Isso acontecendo, será a segunda renúncia em pouco tempo. Sua entrada em novo partido seria para integrar a aliança com o PT, que tem seu irmão Fábio Trad como pré-candidato ao governo de MS.

Após cinco anos na estrada, diversos shows com ingressos esgotados e milhares de pessoas emocionadas, Leonardo e Bruno & Marrone anunciaram a despedida com o show “Cabaré – O Último Encontro”. A temporada será iniciada, em Cuiabá, no dia 18 de abril, com outra apresentação no dia 9 de maio, em Goiânia. A venda de ingressos já foi iniciada. Para esta última rodada, o trio retorna à estrada com produção de grande porte, cenografia impactante, painéis de LED, reunindo sucessos marcantes das trajetórias dos artistas. Todas as informações e canais oficiais de compra estão disponíveis em turnecabare.com.br.

Dra. Claudia Bossay Assumpção Fassa e Dr. Odemilson Castro Fassa
Dra. Giana Campoi

Tabuleiro

O mês de abril está chegando com o fim dos factoides e tentativa de valorização dos passes de interessados em disputar as eleições deste ano. Alguns deles, que não conseguiram sucesso na empreitada, recolheram o flap e se colocaram na condição de colaboradores das campanhas eleitorais, na tentativa de conquistar algum cargo no futuro, pois, afinal, ninguém é de ferro. As chapas para deputados estaduais e federais, com certeza, não agradaram gregos e troianos.

Sonho meu...

O secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Ednei Marcelo Miglioli, poderá deixar o cargo e ficar “de prontidão” com a esperança de que seu partido, o PP, decida lançar um candidato ao Senado, possibilidade essa que é remota, porém não impossível. Ele acalenta esse sonho há muito, desde quando, ainda tucano, deixou o governo do Estado em 2018 para enfrentar a disputa, ficando em quarto lugar. Miglioli também tentou ser prefeito de Campo Grande. No momento, espera aparecer a vaga ao Senado.

Solitário

Os ventos trazidos pela abertura da janela partidária, que será fechada no dia 4 de abril, levaram para outras paragens alguns parlamentares do MDB. Assim, quem ficou por último foi o deputado Junior Mochi. Até então, seus colegas Marcio Fernandes aportou no PL, e Renato Câmara, no Republicanos. O MDB vem enfrentando uma fase de inanição de nomes com forte potencial de votos.

Aniversariantes

  • Cláudia Helena e Silva Elesbão,
  • Duda Motta,
  • Luciana Abou Ghattas,
  • Larissa Mattos,
  • Américo Ferreira Calheiros,
  • Gilton Almeida,
  • Elodia Yarzon,
  • Arly Rosa Serra,
  • Mitio Maki,
  • Ângelo Soares Biceglia,
  • Ordelino Ferreira Lopes,
  • Seihei Higa,
  • Vera Lucia Rodrigues Gaeth,
  • Lúcia Inês Siqueira Borges Buainain,
  • Antonio Valtero Fernandes Amorim,
  • João Cláudio Gomes Barbosa,
  • Lisandro Luna,
  • Katiucia Bigolin,
  • Karen Izabelle Pontes Duran,
  • Cristiane Coutinho,
  • Marcela Hartmann Barp,
  • Tassia Nogueira,
  • Daniel Ortiz,
  • Fernanda Buainain Abuhassan Possari,
  • Rafael Duailibi Maldonado,
  • Dra. Ana Maria Magalhães,
  • Dr. Roberto Aquino Lopes,
  • Ricardo Franco Santos,
  • Edgar Barbosa dos Santos,
  • Dr. Reinaldo Martins Teixeira,
  • Eudeth de Jesus Fernandes,
  • Dra. Lourdes de Oliveira,
  • Alonso Souza Barbosa,
  • Maria Helena Scardini,
  • Orlando Gressler,
  • Libério Franco da Cruz,
  • Maria Aparecida Azambuja,
  • Tatiana Nishioka,
  • Roberto Bonfim Córdoba,
  • Marlene Borges de Barros Reis,
  • Aparecida Espíndola Alves,
  • Maria Inêz Ramos,
  • Hélio Roberto Serejo de Carvalho,
  • Severina Maria Pinheiro,
  • Gleicy Garcia Antero da Silva,
  • Assaf Trad Neto,
  • Abrão de Souza Barbosa,
  • Ramona Benitez Lacerda,
  • Júlio Cesar Magalhães Marques,
  • Lidiane de Paula Freitas,
  • Dr. Luis Fernando Gomes,
  • Joaquim Ribeiro Neto,
  • Betty Olga Daspett Lesme,
  • Vera Lucia Zan,
  • Juanor Mara Junqueira Souto,
  • Lilian Bueno dos Santos,
  • Júlio Cesar Beck Vieira,
  • Flávio Oliveira de Souza,
  • Marco Inácio do Amaral,
  • Milton Veiga,
  • Estela Cristina Alves,
  • Vicente Luiz de Britto,
  • Alex Vrech Matias de Souza,
  • Maria Tereza Alonso Favinha,
  • Laurenio Leite Cardoso,
  • Cleidijane de Oliveira Silva,
  • Efraim Neri Santana,
  • Michele Neves Ezídio,
  • Inácio Salvador Nessimian,
  • Paulo Roberto Silveira da Silva,
  • Sayonara Knorst,
  • Roger Penagio de Souza,
  • Jorge Zaferino Almeida Andi,
  • Cleiton Amorim de Assis,
  • Ricardo Bruno Ajonas Rocha,
  • José Abel do Nascimento,
  • William Teixeira Cardoso,
  • Daniel Túlio Nunes da Silva,
  • Marcos Fernando Galdiano Rodrigues,
  • Franciele de Cassia Isidoro Caravante,
  • Maria Inez Dias dos Santos,
  • Dayanna de Menezes Sanches Piromal,
  • Paulo Roberto Genésio Motta,
  • Rosângela Nantes Muniz Freitas,
  • Walter Eduardo Gleria,
  • Giseli Marques Bianchini,
  • Antonio Elias de Albuquerque Maciel,
  • Antonio Bacchi Neto,
  • Marco Antonio Inácio do Amaral,
  • Aline Sampaio Falcão,
  • Vânia Barros de Oliveira,
  • Adriana de Paula Trindade,
  • Jozias da Silva Oliveira,
  • Breno Neves Oliveira Bastos Mello,
  • Júlio Montini Neto,
  • Márcio Ricardo Benedito,
  • Alex Mateus Gianetti,
  • Daliane Cecilia Duarte da Silva,
  • Eduilio Edson Meister,
  • Genivaldo Câmara Cordeiro,
  • Washington Rodrigues Dias,
  • Francisco Gomes de Oliveira,
  • Carolina Maria Torres,
  • Tássio Carlos Barbosa,
  • Berenice Flôres de Arruda,
  • Ana Júlia de Menezes,
  • Mário Sérgio Lopes Lima.

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