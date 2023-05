Comportamento B+: Meu noivo está adiando o casamento: o que eu faço?

O noivado é a fase de preparação para o casamento. Pode parecer que ficar noiva é apenas mera formalidade mas, na verdade, esse momento é de afirmação do desejo de construir uma vida com outra pessoa.

Depois do primeiro sim, a relação se transforma, pois o contrato informal do namoro passa a ser estendido, ratificado pelo desejo do compromisso formal, e com isso a expectativa para o grande evento aumenta.

Mas, e quando não passa disso? Alguns noivos são ótimos namorados, mas evitam se tornarem maridos.

Em média, os brasileiros levam um ano organizando o casamento. Segundo dados da pesquisa Casamentos.com.br, site nupcial brasileiro, na maioria dos casos, esse período é relacionado a pessoas que se casam pela primeira vez (86%).

Noivar não é uma regra, mas alguns homens de fato evitam subir ao altar, ou até se envolver nas decisões da festa de casamento. Uma estratégia muito comum é inventar uma desculpa que impeça o início dessa fase, e claro, que o motivo não está relacionado a alguma insegurança dele.

“Alguns homens relutam em progredir no relacionamento por alguma questão pessoal , e mesmo assim pedem as namoradas em noivado apenas como forma de ganhar tempo. Entretanto, esse comportamento não significa que não exista amor, mas é importante estar atenta ao comportamento dele após o pedido. Quando a noiva fala sobre as suas expectativas quanto ao futuro enlace, qual a reação dele? Desconversa, ou se envolve? Se está sempre a fugir do assunto, falando qualquer coisa como desculpa, indica que existe alguma barreira que o impede de amadurecer na relação, Fique atenta, pois o motivo pode ser espiritual”, avisa Maicon Paiva, fundador da Casa de Apoio Espaço Recomeçar.

O Brasil é um dos países que se casa mais cedo; é o que aponta a pesquisa realizada em parceria pelo site Casamentos.com.br e parte do grupo internacional The Knot Worldwide, empresa que realiza casamentos ao redor do mundo.

As duas empresas realizaram uma pesquisa comparando casamentos nos seguintes países: Espanha, México, Itália, França e Brasil, e descobriram que 56% dos noivos brasileiros estão abaixo de 26 anos em comparação com 15% em média dos outros lugares.

A propensão de noivados de jovens brasileiros se transformarem em casamento pode fazer com que algumas pessoas fiquem em estado de alerta com a demora do parceiro para evoluir a relação.

