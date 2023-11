O MELHOR DA AMÉRICA LATINA

Após quatro anos, Rodrigo Teaser volta a Campo Grande com o espetáculo musical em homenagem a Michael Jackson que foi visto em todos os continentes; "Human Nature", "Thriller", "Beat It", "Billie Jean" e "Black or White" estão no repertório

Campo Grande costuma fazer bonito como destino de artistas, que, ao prestarem homenagens tão impecáveis aos seus próprios ídolos, acabam se tornando também nomes de reverência perante o público. E a apresentação agendada para o dia 9 de dezembro, a partir das 21h, no Palácio Popular da Cultura, tem tudo para manter intacta essa afirmação.

É quando, depois de quatro anos, Rodrigo Teaser volta à Capital com a turnê que passou por todos os continentes celebrando o legado de Michael Jackson (1958-2009). O cantor, compositor, intérprete e dançarino de 43 anos, nascido em São Paulo (SP), vai apresentar a versão completa do seu “Tributo ao Rei do Pop”.

O espetáculo musical dispõe de uma estrutura única, envolvendo banda ao vivo, balé, elevador, figurinos, jogos de luzes e outras surpresas que o público poderá conferir.

O artista, que está há mais de uma década na estrada, é reconhecido internacionalmente por seu trabalho como intérprete de Michael Jackson, tendo passado por diversos estados do Brasil e, recentemente, conquistado o público norte-americano com “Michael Lives Forever”, mais um show em grande estilo, que contou, inclusive, com uma parte da equipe original do ídolo e passou por Los Angeles, Nova York e Orlando, somando, no total, um público estimado em mais de quatro mil pessoas.

DESDE PEQUENO

Rodrigo Teaser é considerado o melhor cover de Michael Jackson da América Latina e um dos melhores do mundo. Ele descobriu a música e a arte de seu ídolo com apenas 5 anos de idade. Em seu espetáculo pelo Brasil, o público pode esperar um repertório repleto de clássicos e hits, a exemplo de “Human Nature”, “Thriller”, “Beat It”, “Billie Jean”, “Smooth Criminal” e “Black or White”, além de um momento especial em que o artista canta suas músicas autorais.

Desde pequeno, Rodrigo Teaser mostrava seu talento excepcional para a arte. Para uma criança que nasceu no início dos anos 1980, em meio à explosão de várias vertentes da chamada pop music, não poderia ter sido diferente. Com apenas 9 anos de idade, quando fez sua primeira apresentação caracterizado como Michael Jackson em um palco, Rodrigo já preenchia os olhares interpretando o Rei do Pop.

DA EQUIPE DO REI

De múltiplo talento, Rodrigo é um dos responsáveis por manter vivo nos corações dos fãs o nome e a emblemática figura de Michael Jackson. Tamanho amor e dedicação o tornaram um dos mais respeitados profissionais do ramo.

O reconhecimento de seu trabalho chegou a levá-lo até Lavelle Smith, bailarino e coreógrafo do criador do moonwalk por anos. Atualmente, os artistas partilham juntos de suas competências no palco. É Smith quem dirige Rodrigo no show “Tributo ao Rei do Pop”.

Lavelle Smith não é a única pessoa da banda original de Michael Jackson com quem Rodrigo Teaser trabalha ou trabalhou. Em uma recente turnê, Jennifer Batten, ex-guitarrista de Michael Jackson, o performer paulistano e Lavelle lotaram todas as casas de shows em que passaram. Os shows foram uma emocionante forma de prestar homenagem ao ídolo planetário, marcando uma década sem MJ, e tamanho foi o êxito que resultaram em um registro em DVD.

O show tributo montado por Rodrigo percorre, além dos já citados, outros clássicos de estatura, como “Off the Wall”, “Don’t Stop ‘til You Get Enough”, “Bad” e “Heal the World”. O que muita gente talvez não saiba é que todas as canções são interpretadas ao vivo, na voz de Teaser.

Intérprete reconhecido pela Sony Music, Teaser atualmente apresenta o maior show do mundo em tributo a Michael Jackson, com coreografias e figurinos que parecem ter viajado no tempo por toda fidelidade que o artista exibe em suas performances.

Elevando o padrão a cada show, o artista já se apresentou no Rock in Rio duas vezes, na mesma edição, em 2017, como atração principal do palco Digital Stage. Foi o único brasileiro a participar do Festival DNY Mesta Kladna, da República Tcheca, para um público de aproximadamente 15 mil pessoas. Rodrigo também já se apresentou duas vezes no maior programa televisivo do Chile, além de ter lotado casas de shows no Brasil e no exterior e de ter dividido o palco com artistas consagrados como Ivete Sangalo, Seu Jorge e Claudia Leitte.

Em junho de 2021, o artista apresentou o “Tributo ao Rei do Pop” no palco do Tom Brasil, em São Paulo (SP), em formato de live, no mês marcado por homenagens pelos 12 anos sem Michael Jackson. O mais célebre dos integrantes do grupo musical Jackson Five (1964-1984) faleceu no dia 25 de junho de 2009, em Los Angeles, em decorrência de uma parada cardíaca provocada por overdose de anestésicos, entre outros medicamentos.

CARREIRA

Sem parar com as excursões Brasil e mundo afora, Rodrigo Teaser prepara atualmente novos trabalhos voltados à sua carreira autoral. Novas canções, videoclipes e shows, mostrando que a influência e o aprendizado com o Rei do Pop podem ir muito além. Outra faceta de sucesso do multiartista é sua atividade como youtuber, já tendo acumulado mais de 417 mil inscritos somente em seu canal na plataforma de vídeos.

Nascido Rodrigo Lopes de Mattos, Rodrigo Teaser começou a dançar e se encantar com a arte da dança ao conhecer a música de Michael Jackson e sob incentivo do pai e da mãe. Aos 9 anos, ele fez sua primeira apresentação caracterizado como MJ em um palco. Desde então Rodrigo nunca mais parou e seguiu por sua infância se apresentando, com as imitações do Rei do Pop, em alguns dos principais programas de TV da época, que eram comandados por Angélica, Mara Maravilha, Raul Gil e muitos outros.

Isso fez com que, desde cedo, Rodrigo criasse intimidade e se sentisse bem à vontade diante das câmeras. Aos 13 anos, Rodrigo assistiu ao vivo seu ídolo em dois shows no Brasil. Essa experiência mudaria a vida sua vida para sempre. Desde aquele dia, crescer e aperfeiçoar sua arte se tornaram suas metas. Rodrigo passou a estudar dança e canto. Aos 15 anos, e já acompanhado de dançarinos, passou a fazer apresentações mais produzidas, com a responsabilidade de um artista profissional.

INGRESSOS

A classificação indicativa para o espetáculo musical “Tributo do Rei do Pop” é livre. Os ingressos podem ser adquiridos no estande do Comper Jardim dos Estados ou pelo site www.pedrosilvapromoções.com.br. Confira os valores: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia) para o setor B; R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia) para os setores A, C e E; e R$ 160 (inteira) e

R$ 80 (meia) para os setores D e F. Mais informações: (67) 99296-6565 (WhatsApp).

