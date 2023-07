Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quarta-feira, 12 de julho de 2023

Victor Hugo - escritor Francês

"Seja como os pássaros que, ao pousarem um instante sobre ramos muito leves, os sentem ceder, mas cantam! Eles sabem que possuem asas”.

FELPUDA

Parlamentar decidiu, como dizem por aí, “colocar sebo nas canelas” e “levantar poeira”, pois está visitando diversos municípios de Mato Grosso do Sul. Há quem garanta que esse roteiro foi criado para ele voltar a ser lembrado e, assim, repaginar sua imagem, que está meio apagada,

por conta da distância do distinto eleitorado. Sem contar que o dito-cujo também quer mostrar que está longe de algumas questões envolvendo “figuras mais chegadas”. Ele quer, pelo menos tentar, manter o endereço político em Brasília, mesmo que seja para ocupar outro cargo.

Flashes

Estudantes e servidores que gostam de registrar momentos vivenciados na universidade já podem se inscrever para o concurso fotográfico UFMS Além dos Olhos 2023. As 14 imagens mais bem votadas no perfil da instituição no Instagram estamparão o calendário de 2024. As inscrições vão até 31 de agosto, no portal do Sistema de Gestão de Projetos (Sigproj).

Estrada

No dia 17, os deputados estaduais entram em recesso parlamentar, retornando em 1º de agosto. Nesse período, a maioria deverá visitar os municípios para discutir as eleições 2024, levando-se em conta que 12 dos 24 parlamentares têm domicílios eleitorais fora de Campo Grande e base política nas regiões que representam. Isso não significa, porém, que os demais também não estejam envolvidos nessa “caça ao tesouro”.

Camilla Muzzi Grinfelder Tófano e Elton Fabrício Tófano. Foto: Studio Vollkopf

Genevieve Davies e Marcelo Gomes. Foto: André Ligeiro

Mãos dadas

O MDB e o PSDB poderão formar chapa majoritária para disputar a Prefeitura de Campo Grande no embate em que, do outro lado, estariam o PP e o PT, com suas pré-candidaturas postas para enfrentar o nome tucano que for lançado pelo ninho. Isso é o que vem sendo analisado por alguns políticos no que diz respeito às possíveis alianças para 2024.

Sem surpresa

Tucanos e emedebistas têm uma relação que pode ser considerada de “amor e ódio”, uma vez que, após andarem vários anos, digamos, trocando “juras de amor”, acabaram por se separar e se tornaram adversários. A reedição de uma aliança na disputa pela prefeitura da Capital não surpreenderá, até porque já comandaram a administração juntos: quando o então prefeito Nelson Trad Filho era do MDB, em seu primeiro mandato (2004), ele teve a tucana Marisa Serrano como vice-prefeita.

De volta

Batizada com um novo nome desde 2019, mas sendo chamada pela população por sua antiga denominação, a Empresa Municipal de Habitação (Emha) voltará a ser “rebatizada”. Na administração do ex-prefeito Marcos Trad, a instituição passou a ser Agência Municipal

de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf), que não caiu no gosto dos campo-grandenses. A prefeita Adriane Lopes já encaminhou a proposta da mudança aos vereadores.

