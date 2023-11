Albert Schweitzer - teólogo alemão

"Eventualmente, todas as coisas se encaixam.

Até então, ri da confusão, vive os momentos

e percebe que tudo acontece por uma razão”.

FELPUDA

Partido de Mato Grosso do Sul está, literalmente, com tudo em família. Embora a sigla tenha nascido com o lema de ser “nova política”, hoje pratica o que tanto condenou. Esposo, esposa, irmão e filha já estão devidamente acomodados em cargos de comando do partido. Pelo jeito, essa tchurminha acredita que conservadorismo é “conservar os entes queridos” em postos importantes, que permitem que eles mesmos “se escolham” como pré-candidatos a vereadores aqui e acolá. Pode?

Retomada

Um passarinho verde que participa das reuniões tratativas com a Petrobras para a reativação da fábrica

de fertilizantes de Três Lagoas disse que está tudo pronto para que a retomada da obra seja encaminhada ainda neste mês. Para tanto, será necessária apenas a aprovação do Conselho de Administração. Vale lembrar que, na última década, o conselho, bem alinhado com o mercado, nunca foi a favor do reinício da obra.

Ao vivo

Para convencer os conselheiros, no dia 8, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, desembarcará com eles em Três Lagoas ao lado da ministra Simone Tebet e do governador Eduardo Riedel. A intenção é fazer com que eles conheçam de perto a estrutura, cujas obras foram paralisadas há quase 10 anos. No mês passado, a estatal estimou em aproximadamente US$ 1 bilhão o custo para concluir a fábrica.

Leilão

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) fará, pela primeira vez, um leilão de seu material permanente. A intenção do TJMS é vender vários itens em excelente estado de conservação, entre

os quais computadores (CPUs, mouses, teclados e monitores), armários de aço, estantes, escaninhos, cadeiras, bebedouros, entre outros móveis e equipamentos. O leilão deverá ocorrer em dezembro, em data ainda não definida, e ficará a cargo da leiloeira Regina Aude.

Recorde

A temporada de cruzeiros 2023/2024 teve início no dia 25 de outubro, e as previsões indicam que será maior do que a anterior. A expectativa do setor, segundo a Associação Brasileira dos Cruzeiros Marítimos, é criar mais de 80 mil empregos no País e gerar um impacto acima de R$ 5 bilhões na economia nacional, com envolvimento de 877 mil cruzeiristas, 74 mil a mais que na temporada passada, batendo um novo recorde. O segmento, um dos mais impactados pela pandemia, também vê a temporada como uma oportunidade para se recuperar.

Coruja que só, Marcello Naglis com os netos Caio e Clara Duda Portella. Foto: Leca Novo



Foco

As eleições municipais de 2024 serão aperitivos para o pleito de 2026, quando haverá disputa pelos governos dos estados, Senado, Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas. Em Mato Grosso do Sul, o embate terá como pano de fundo a briga entre a direita e a esquerda, que, por sua vez, pretende continuar no comando administrativo do País nas próximas eleições gerais.

Mais

Partidos alinhados na oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva estarão trabalhando nas eleições do ano que vem para tentar eleger o maior número de prefeitos e vereadores, com o objetivo de fazer com que o Brasil volte a ser administrado por um presidente conservador em 2026. Do outro lado, o PT tentará reconquistar o espaço perdido há quase 10 anos, no período que antecedeu a reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff.

Conduta

Por determinação da Corregedoria Nacional de Justiça, foi aberta reclamação disciplinar para apurar a conduta do juiz Wladymir Perri, do TJMT. m audiência, ele deu voz de prisão à mãe de uma vítima que se manifestou contra o acusado de assassinar seu filho. O ministro corregedor disse que o juiz “não só não procurou reduzir os danos já tão graves experimentados pela depoente como potencializou suas feridas ao permitir que o ato se tornasse absolutamente caótico, findando com a prisão da declarante’’.

Colaborou Tatyane Gameiro