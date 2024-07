Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quarta-feira, 3 de julho de 2024

Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

CAIO FERNANDO ABREU ESCRITOR BRASILEIRO Nada em mim foi covarde, nem mesmo as desistências: desistir, ainda que não pareça, foi meu grande gesto de coragem”.



FELPUDA

O tempo passa, o tempo voa e tem gente ainda acreditando que a população tem memória curta. Dirigente de partido está criticando administradores passados, afirmando que Campo Grande está atrasada há alguns anos. Basta lembrar, porém, que ele foi quem impediu, pelo menos nos últimos quatro anos, que sua legenda lançasse candidaturas para disputar a cobiçada cadeira do Paço Municipal e apostou suas fichas em ex-adversário que foi o vencedor. Crocodilo deve estar com inveja das lágrimas...



A caminho



A Porsche bateu o martelo e Campo Grande terá sua primeira concessionária da marca alemã. Há quatro empresas no páreo, sendo três que já atuam no ramo de revendas de veículos em MS.



Mais



Também participa o grupo Euro Bike, de São Paulo (SP). Empresa daqui do Estado foi desclassificada na seleção, porque “não tem perfil”. A caução da revenda soma a bagatela de R$ 90 milhões.

Imagem reprodução

No dia 8, será lançada a coleção Disney x Balmain: The Lion King, em comemoração ao 30º aniversário do clássico vencedor do Oscar do Walt Disney Animation Studios, “O Rei Leão”, e do próximo lançamento nos cinemas: “Mufasa: O Rei Leão”, em dezembro. O diretor criativo da Balmain, Oliver Rousteing, e sua equipe criaram uma coleção em edição limitada, com peças femininas e masculinas – roupas e acessórios. Os looks baseiam-se diretamente na aclamada narrativa da Disney, bem como nos temas poderosos e no elenco de personagens que caracterizam “O Rei Leão”. Essa coleção marca a primeira colaboração entre a empresa de entretenimento e a histórica maison francesa.

Therezinha de Alencar Selem e Jorge Selem

Laura Kubrusly



Pontos

Há quem afirme que uma das conversas para que ocorresse a aliança dos tucanos com o Partido Liberal não teria sido apenas o oferecimento da vaga de vice à legenda do ex-presidente Bolsonaro na chapa encabeçada pelo pré-candidato tucano Beto Pereira. Nas conversações em Brasília, um dos pontos que teria sido tratado seria a filiação do governador Riedel ao PL, o que facilitaria o acordo para dificultar a tentativa de reeleição da prefeita Adriane Lopes (PP).



Trunfo

Mas a prefeita Adriane não deverá recuar de suas pretensões à reeleição, conforme vem sendo disseminado por seus adversários, em uma jogada para tentar enfraquecê-la, especulando o afastamento do PL de sua pré-candidatura – no caso, leia-se Jair Bolsonaro. Dizem que a prefeita tem um trunfo: sua ajuda foi fundamental na eleição de Eduardo Riedel, quando da disputa no segundo turno. Ela mostrou potencial político em Campo Grande.



Pulando fora



Ainda como efeito de uma possível aliança PSDB-PL seria, segundo os bastidores, a debandada de muitos filiados, em sinal de protesto contra essa articulação, que teria sido de conhecimento de poucos. O caminho dos “últimos a saberem” seriam partidos com linha programática mais conservadora, quando concentrariam suas forças para ganhar o maior número de cadeiras na Câmara Municipal de Campo Grande.

Aniversariantes

Dr. Radi Jafar,

Dra. Carolina Albuquerque Arroyo,

Zoroastro Coutinho Neto,

Wilmara (Mara) Rios,

Sidney Campos Dolácio,

Aketi Nagaya,

Walfrido Rodrigues,

Shalimar Martins

Vasconcelos Filiu,

Elvio Egidio Moro,

Carlos Alexandre de Oliveira Pinto,

Stefano Facchin,

Roberto de Oliveira Silva Júnior (Beto),

Isabel de Souza Brito e Silva,

Joelma da Silva Coelho,

Ronald Ramires Silva,

Luiz Serafim Dias,

Edemir Fernandes,

Paulo Rodrigues Ferreira,

Juarez Martins dos Anjos,

Ineida Keiko Simabuco,

Naiara Nogueira,

Edimilson Alves de Sales,

Leonardo Chaves Jallad,

Dra. Luciana de Matos Sobreira,

Sandra Regina Anache,

Lucimar Oliveira Guardiano,

Walter Lambert,

Benedito Teixeira Filho,

Ana Luisa Martins de Barros Garcia,

Tatiane da Silva Freitas,

Vivita Gomes Martins,

Alyne Mara da Silva,

Oto Pau Ferro, Antonio Marcos de Oliveira Garcia,

Bernardino Veron,

Mara Lopes da Silva,

Ary Alves Monteiro,

Dr. Geraldo Marcos Faria,

Terezinha Battaglin Brum,

Palmira Oliveira,

Reginaldo Correa da Silva,

Waleska Jovê Cesar,

Elder Cezário dos Santos,

Moacir Marques Rosa,

Renata Tartaglia Bassani,

Ricardo Chedid,

Gledis Maria Cruz Garabini,

José Gabriel Duarte Gonzalez,

Ney Sant’Ana de Carvalho,

Maisa Mendes de Moraes,

André Luiz Salgado Sá Maia,

Eugênia Francisca de Carvalho,

Silvia Helena Inocêncio,

Tiago Macedo dos Santos,

Ociel Hansen dos Santos,

Maria Alice Menezes da Silva,

Eurico Mariano de Souza Lemes,

José Maria Ribeiro,

Marcos Medeiros Teixeira,

Gina Lúcia da Silva,

Dr. André Puccinelli,

Lucila Pedroza,

Daniela Dall Bello Rondão,

Tânia Rocha, Renato Pedreira,

Gertrudes Araújo,

Altevir Caborda,

Luiz Picoli,

Ana Flávia Fogolin Domingos,

Carlos Felix Bezerra,

Osmar de Lima Cordeiro,

Maria de Lourdes Sollet Carminat Barcelos,

Aral de Jesus Cardoso,

Ricardo Nicacio Arguello,

Dermeval de Lima Ferreira Filho,

Maria Stela Hernandes Alegria,

Andréia Fabrício Machado Franco,

Mônica Leite Bucker,

João Marcelo Nepomuceno,

Tânia Cristiane Volpe,

Juliano Aparecido Ferreira,

Maria Aparecida Alves de Oliveira,

Ederley Francisco, Orlando Prosper Fialho Taveira,

Francisco Rodrigues de Araujo,

Ivanete Rodrigues Mota,

Enaide Silveira Nantes,

Francisco Neo de Carvalho Neto,

Reginaldo Oshiro,

Dr. Paulo Roberto Silveira Pagliarelli,

Ely Silva de Oliveira Semmelroth,

Joisi Teresinha Paulo dos Santos,

Maria Lúcia Teixeira Nunes,

Guilherme Rhaian Passos Amaral,

Gleidy Guimarães Godinho Rafael,

Raquel Reis Marques Tolentino,

Pedro César Guimarães,

Gabriel Pelissari de Rodrigues,

Jucélia Froes Bessa,

Christianne Maria Dias Fonseca,

Rogério Antonio Vidotte,

Micheli Rodrigues dos Santos,

Camilla Prósper Arce,

Ivan Antonio Volpe,

Mauro Barbosa de Oliveira,

Viviane Zuffo Vargas,

Eliane Gomes Souza,

Tatiana Nantes Lemes.